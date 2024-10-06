Тур: 10. Стадион: Daio Wasabi Stayen Stadium.
1:1
Конец матча
0'
0:1
24' ГолГандельман Омри
59' Желтая карточкаИто Ацуки
60' Желтая карточкаБраун Арчи
63' Желтая карточкаМитрович Стефан
1:1
68' ГолБертаччини Адриано
90' Желтая карточкаОгава Рёя
90'+4
Ход матча
24'
59'
60'
63'
68'
90'
16
Кокубо
Лео
31
Годо
Бруно
19
Патрис
Луи
13
Ито
Рётаро
33
Руф
Дави
20
Араужу
Тьягу
12
Гамбор
Хуго
15
Ито
Ацуки
22
Фадига
Ноа
19
Сурдез
Франк
21
Дин
Макс
- Основной состав
-
16 Кокубо ЛеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
-
19 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
53 Adam Nhaili
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Араужу ТьягуЗащитник
-
12 Гамбор ХугоЗащитник
- Защитник
-
15 Ито АцукиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Фадига НоаПолузащитник
-
19 Сурдез ФранкПолузащитник
-
21 Дин МаксНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Варела ХелиоНападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
История личных встреч
Сент-Трейден
Гент
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
33 матча
30.3%
21.2%
48.5%
10 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
21.2%
27.3%
51.5%
7 побед 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
30.3%
24.2%
45.5%
10 побед 8 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
13
Голов в среднем за матч
1.5
0.87
Среднее время на гол
60
103
Всего голов
29
30
Голов в среднем за матч
1.93
1.67
Среднее время на гол
46
54
Всего голов
56
43
Голов в среднем за матч
1.7
1.3
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
53
69
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бертаччини Адриано
|4
|0.4
|Kahveh Zahiroleslam
|3
|0.3
|Ито Рётаро
|1
|0.1
|Огава Рёя
|1
|0.1
|Браими Билаль
|1
|0.1
|Танигути Сёго
|1
|0.1
|Феррари Андрес
|1
|0.1
|Ямамото Рихито
|0
|0
|Rein Van Helden
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гандельман Омри
|4
|0.4
|Фадига Ноа
|3
|0.3
|Гудьонсен Андри
|2
|0.2
|Дин Макс
|2
|0.2
|Сурдез Франк
|1
|0.1
|Геркенс Питер
|1
|0.1
|Делорж Матиас
|1
|0.1
|Кумс Свен
|1
|0.1
|Йокота Дайсуке
|1
|0.1
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0.1
|Браун Арчи
|0
|0
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Ватанабэ Цуёси
|0
|0
|Варела Хелио
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rein Van Helden
|3
|0
|Бертаччини Адриано
|2
|0
|Robert-Jan Vanwesemael
|2
|0
|Дельпупо Исаяс
|0
|1
|Jo Coppens
|1
|0
|Танигути Сёго
|1
|0
|Огава Рёя
|1
|0
|Патрис Луи
|1
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|1
|0
|Фелис Маццу
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митрович Стефан
|3
|0
|Ито Ацуки
|3
|0
|Торунарига Джордан
|2
|0
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0
|Браун Арчи
|2
|0
|Вутер Вранкен
|1
|0
|Кумс Свен
|1
|0
|Фадига Ноа
|1
|0
|Самуаз Матисс
|1
|0
|Дин Макс
|1
|0
|Араужу Тьягу
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Делорж Матиас
|1
|0
|Сурдез Франк
|1
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0
|Варела Хелио
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Гент
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
2
Сент-Трейден
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Гент
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
4
10
Сент-Трейден
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Гент
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
1
11%
3
43%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
40%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
18%
76-90
Пропущено
10
4
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90
Забито
12
17
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
2
17%
3
18%
1-15
2
17%
4
24%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
2
17%
3
18%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
3
25%
3
18%
76-90
Пропущено
19
11
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
2
18%
16-30
4
21%
2
18%
31-45
3
16%
1
9%
46-60
3
16%
2
18%
61-75
4
21%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1
Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4 Тинен - Сент-Трейден 0:6 KVV Цепперен-Брустем - Сент-Трейден 0:2 Цепперен Брустем - Сент-Трейден 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2
Гент
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Челси - Гент 4:2 Гент - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Брюгге - Гент 2:4
Гент - Мехелен 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1
Результаты матчей
Сент-Трейден
Гент
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
37
46
28
37
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|6 (2)
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|6
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|5 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5
|Андерлехт
|Шимич Ян-Карло
|5