  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Сент-Трейден
1:1
Конец матча
Гент
0'
0:1
24' Гол
Гандельман Омри
59' Желтая карточка
Ито Ацуки
60' Желтая карточка
Браун Арчи
63' Желтая карточка
Митрович Стефан
1:1
68' Гол
Бертаччини Адриано
90' Желтая карточка
Огава Рёя
90'+4
16
Кокубо
Лео
20
Rein
Van
Helden
5
Танигути
Сёго
31
Годо
Бруно
19
Патрис
Луи
2
Огава
Рёя
8
Фуджита
Джоэл
Чима
13
Ито
Рётаро
7
Браими
Билаль
91
Бертаччини
Адриано
15
Kahveh
Zahiroleslam
33
Руф
Дави
13
Митрович
Стефан
4
Ватанабэ
Цуёси
20
Араужу
Тьягу
12
Гамбор
Хуго
6
Гандельман
Омри
15
Ито
Ацуки
16
Делорж
Матиас
22
Фадига
Ноа
19
Сурдез
Франк
21
Дин
Макс
Сент-Трейден
3-4-2-1
Гент
3-4-2-1

История личных встреч

Сент-Трейден
Гент

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

33 матча

30.3%
21.2%
48.5%
10 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

21.2%
27.3%
51.5%
7 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

30.3%
24.2%
45.5%
10 побед 8 ничьих 15 побед

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
0:2
ПДА
4:1
К
0:1
ПДА
2:2
ПДА
0:3
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
4:1
ПДА
0:0
ТМК
4:2
ПДА
0:2
К
1:3
ПДА
1:2
ПДА
3:0
ПДА
3:2
ЛП
3:1
ЛП
2:1
ЛП
0:2
ЛП
1:0
ПЛ
6:0
ПЛ
3:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

27
13

Голов в среднем за матч

1.5
0.87

Среднее время на гол

60
103

Всего голов

29
30

Голов в среднем за матч

1.93
1.67

Среднее время на гол

46
54

Всего голов

56
43

Голов в среднем за матч

1.7
1.3

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

53
69

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бертаччини Адриано 4 0.4
Kahveh Zahiroleslam 3 0.3
Ито Рётаро 1 0.1
Огава Рёя 1 0.1
Браими Билаль 1 0.1
Танигути Сёго 1 0.1
Феррари Андрес 1 0.1
Ямамото Рихито 0 0
Rein Van Helden 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гандельман Омри 4 0.4
Фадига Ноа 3 0.3
Гудьонсен Андри 2 0.2
Дин Макс 2 0.2
Сурдез Франк 1 0.1
Геркенс Питер 1 0.1
Делорж Матиас 1 0.1
Кумс Свен 1 0.1
Йокота Дайсуке 1 0.1
Фернандес-Пардо Матиас 1 0.1
Браун Арчи 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Ватанабэ Цуёси 0 0
Варела Хелио 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rein Van Helden 3 0
Бертаччини Адриано 2 0
Robert-Jan Vanwesemael 2 0
Дельпупо Исаяс 0 1
Jo Coppens 1 0
Танигути Сёго 1 0
Огава Рёя 1 0
Патрис Луи 1 0
Kahveh Zahiroleslam 1 0
Фелис Маццу 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митрович Стефан 3 0
Ито Ацуки 3 0
Торунарига Джордан 2 0
Ватанабэ Цуёси 2 0
Браун Арчи 2 0
Вутер Вранкен 1 0
Кумс Свен 1 0
Фадига Ноа 1 0
Самуаз Матисс 1 0
Дин Макс 1 0
Араужу Тьягу 1 0
Йокота Дайсуке 1 0
Делорж Матиас 1 0
Сурдез Франк 1 0
Фернандес-Пардо Матиас 1 0
Варела Хелио 1 0
Гандельман Омри 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Гент
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
2
Сент-Трейден
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Гент
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

4
10
Сент-Трейден
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Гент
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
1
11%
3
43%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
40%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
18%
76-90

Пропущено

10
4
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90

Забито

12
17
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
2
17%
3
18%
1-15
2
17%
4
24%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
2
17%
3
18%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
3
25%
3
18%
76-90

Пропущено

19
11
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
2
18%
16-30
4
21%
2
18%
31-45
3
16%
1
9%
46-60
3
16%
2
18%
61-75
4
21%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1
Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4 Тинен - Сент-Трейден 0:6 KVV Цепперен-Брустем - Сент-Трейден 0:2 Цепперен Брустем - Сент-Трейден 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2
Гент
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Челси - Гент 4:2 Гент - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Брюгге - Гент 2:4
Гент - Мехелен 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1

Результаты матчей

Сент-Трейден
Гент

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
4
6
2
8
2.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 10 7 1 2 21 - 13 22
2.
Гент
 10 5 2 3 18 - 10 17
3.
Андерлехт
 10 4 5 1 13 - 8 17
4.
Антверпен
 9 5 1 3 20 - 7 16
5.
Брюгге
 10 4 3 3 16 - 12 15
6.
Вестерло
 10 4 3 3 20 - 18 15
7.
Дендер
 10 4 3 3 14 - 15 15
8.
Мехелен
 10 4 2 4 18 - 14 14
9.
Спортинг Шарлеруа
 10 4 2 4 12 - 10 14
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 10 3 5 2 11 - 8 14
11.
Стандард
 10 3 3 4 5 - 8 12
12.
Кортрейк
 10 3 2 5 8 - 16 11
13.
АХ Лёвен
 10 2 5 3 10 - 15 11
14.
Сент-Трейден
 10 2 5 3 13 - 18 11
15.
Серкль Брюгге
 10 2 2 6 11 - 20 8
16.
Беерсхот-Вильрейк
 9 0 2 7 8 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Гент
 5 3 1 1 11 - 4 10
4.
Спортинг Шарлеруа
 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
Антверпен
 5 3 0 2 16 - 4 9
6.
Мехелен
 5 3 0 2 15 - 9 9
7.
Андерлехт
 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
АХ Лёвен
 4 2 2 0 7 - 3 8
9.
Вестерло
 5 2 2 1 11 - 8 8
10.
Брюгге
 5 2 2 1 8 - 6 8
11.
Стандард
 5 2 2 1 3 - 2 8
12.
Дендер
 6 2 2 2 7 - 6 8
13.
Серкль Брюгге
 5 2 1 2 10 - 8 7
14.
Кортрейк
 5 2 1 2 4 - 6 7
15.
Сент-Трейден
 5 1 3 1 7 - 9 6
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 5 3 0 2 11 - 10 9
2.
Андерлехт
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Антверпен
 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Дендер
 4 2 1 1 7 - 9 7
5.
Брюгге
 5 2 1 2 8 - 6 7
6.
Гент
 5 2 1 2 7 - 6 7
7.
Вестерло
 5 2 1 2 9 - 10 7
8.
Мехелен
 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
Сент-Трейден
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Спортинг Шарлеруа
 5 1 1 3 6 - 8 4
11.
Стандард
 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Кортрейк
 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 0 4 2 4 - 7 4
14.
АХ Лёвен
 6 0 3 3 3 - 12 3
15.
Серкль Брюгге
 5 0 1 4 1 - 12 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 0 1 4 4 - 17 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Антверпен Чери Тьяронн 6 (2)
Генк Арокодаре Толуваласе 6
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Антверпен Ондрейка Якоб 5 (3)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Мехелен Мохаммед Азиз 5
Кортрейк Abdelkahar Kadri 5
Андерлехт Шимич Ян-Карло 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Ватанабэ Цуёси сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Гандельман Омри бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сент-Трейден 1:1 Гент онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный