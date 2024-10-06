Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
3:0
Второй тайм: 56'
0'
1:0
1' ГолРодригес Сантьяго
2:0
18' ГолРодригес Сантьяго
3:0
21' ГолМартинес Алонсо
45' Желтая карточкаЦиммерман Уокер
Ход матча
1'
18'
21'
3:0
45'
46'
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
22
О'Тул
Кевин
55
Паркс
Китон
80
Хаак
Джастин
17
Вольф
Ханнес
18
Мур
Шак
15
Язбек
Патрик
20
Годой
Анибал
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 О'Тул КевинЗащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Вольф ХаннесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кашинг Ник
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Язбек ПатрикПолузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
10 Мухтар ХаниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Банбери ТилПолузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: B. J. Callaghan
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Нэшвилл
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.6
0.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
225
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Алонсо
|16
|0.48
|Родригес Сантьяго
|12 (4)
|0.36
|Вольф Ханнес
|5
|0.15
|Бакрар Монсеф
|4
|0.12
|Перея Андрес
|3
|0.09
|Охеда Агустин
|3
|0.09
|Фернандес Джулиан
|2
|0.06
|Паркс Китон
|2
|0.06
|Грей Тэйвон
|1
|0.03
|Моралес Максимильяно
|1
|0.03
|О'Тул Кевин
|1
|0.03
|Сэндс Джеймс
|1
|0.03
|Джонс Малачи
|1
|0.03
|Иленчич Митя
|1
|0.03
|Магно Таллес
|1 (1)
|0.03
|Мартинс Тьяго II
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарридж Сэм
|11
|0.33
|Мухтар Хани
|7 (3)
|0.21
|Мьюл Алекс
|4
|0.12
|Банбери Тил
|3 (2)
|0.09
|Бойд Тайлер
|2
|0.06
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0.03
|Мур Шак
|1
|0.03
|Годой Анибал
|1
|0.03
|Циммерман Уокер
|1
|0.03
|Йервуд Дрю
|1
|0.03
|Махер Джек
|1
|0.03
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
|Гейнс Маккинзи
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэндс Джеймс
|10
|1
|Паркс Китон
|6
|1
|Родригес Сантьяго
|7
|0
|Мартинс Тьяго II
|5
|0
|Танасиевич Страхиня
|5
|0
|Перея Андрес
|5
|0
|Моралес Максимильяно
|4
|0
|Хаак Джастин
|4
|0
|Грей Тэйвон
|4
|0
|Иленчич Митя
|2
|1
|Вольф Ханнес
|3
|0
|Фриз Мэтт
|3
|0
|Бакрар Монсеф
|3
|0
|Джонс Малачи
|3
|0
|Фернандес Джулиан
|1
|1
|О'Тул Кевин
|1
|0
|Охеда Агустин
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Мартинес Алонсо
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годой Анибал
|7
|0
|Ловитц Дэниел
|5
|0
|Мухтар Хани
|5
|0
|Йервуд Дрю
|5
|0
|Бауэр Джош
|5
|0
|Сарридж Сэм
|4
|0
|Анунга Брайан
|2
|1
|Мьюл Алекс
|3
|0
|Уиллис Джо
|1
|1
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Циммерман Уокер
|2
|0
|Мур Шак
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Дэвис Шон II
|2
|0
|Аджаго Форстер
|2
|0
|Банбери Тил
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Язбек Патрик
|1
|0
|МакНотон Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Нэшвилл
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
8
4
Нью-Йорк Сити
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Нэшвилл
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
13
14
Упущенные победы
16
19
Нью-Йорк Сити
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (13)
41% (13)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
22% (7)
31% (10)
Нэшвилл
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (7)
25% (8)
53% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
21
15
Упущенные победы
24
23
Голы по времени матча
Забито
32
10
15 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 4
17 Не забивали 26
5
16%
1
10%
1-15
4
13%
3
30%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
3
9%
1
10%
46-60
4
13%
1
10%
61-75
10
31%
4
40%
76-90
Пропущено
24
26
7 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
3
13%
6
23%
1-15
2
8%
6
23%
16-30
2
8%
3
12%
31-45
3
13%
4
15%
46-60
6
25%
2
8%
61-75
8
33%
5
19%
76-90
Забито
19
26
12 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 11
22 Не забивали 17
5
26%
3
12%
1-15
2
11%
5
19%
16-30
5
26%
8
31%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
2
11%
3
12%
61-75
4
21%
4
15%
76-90
Пропущено
22
23
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
3
14%
1
4%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
4
18%
4
17%
31-45
6
27%
3
13%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
2
9%
8
35%
76-90
1
0%
0%
Забито
51
36
27 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 15
7 Не забивали 11
10
20%
4
11%
1-15
6
12%
8
22%
16-30
11
22%
8
22%
31-45
4
8%
4
11%
46-60
6
12%
4
11%
61-75
14
27%
8
22%
76-90
Пропущено
46
49
17 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 22
6
13%
7
14%
1-15
5
11%
10
20%
16-30
6
13%
7
14%
31-45
9
20%
7
14%
46-60
9
20%
5
10%
61-75
10
22%
13
27%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Сити - Цинциннати 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:5 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:1 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:5
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Тигрес - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Керетаро 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0
Нэшвилл
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Цинциннати 2:2 Нэшвилл - Чикаго Файр 1:0
Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Нэшвилл - Остин 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Мазатлан 0:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Нэшвилл 0:2
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
Нэшвилл
Точный счет
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
1
4 раза 25%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 34%
1
9 раз 28%
0
7 раз 22%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
11 раз 34%
1
11 раз 34%
2
8 раз 25%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Сити
Нэшвилл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
143
115
710
313
215
214
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
78
511
312
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
2111
1616
1022
527
230
329
131
230
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|68 - 48
|64
|2.
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|58 - 41
|58
|3.
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|50 - 34
|56
|4.
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|63 - 47
|56
|5.
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|45 - 38
|51
|6.
|Заявка
|33
|15
|5
|13
|59 - 57
|50
|7.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|54 - 48
|49
|8.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|50 - 45
|47
|9.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|64 - 55
|45
|10.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|36 - 46
|39
|11.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|52 - 55
|37
|12.
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|49 - 59
|37
|13.
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|50 - 64
|31
|14.
|Заявка
|33
|6
|3
|24
|40 - 75
|21
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|73 - 47
|71
|2.
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|65 - 38
|60
|3.
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|56 - 47
|56
|4.
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|58 - 48
|52
|5.
|3:0 Заявка
|33
|14
|8
|11
|54 - 46
|50
|6.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|43 - 37
|48
|7.
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|53 - 47
|47
|8.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|52 - 67
|40
|9.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|46 - 64
|40
|10.
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|61 - 53
|37
|11.
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|44 - 48
|37
|12.
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|40 - 61
|37
|13.
|0:3 Заявка
|33
|8
|9
|16
|34 - 54
|33
|14.
|Заявка
|32
|9
|4
|19
|35 - 64
|31
|15.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|40 - 59
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 25
|42
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 17
|34
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|39 - 25
|31
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 14
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 24
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|33 - 32
|22
|14.
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|18 - 32
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|3:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 24
|33
|3.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 15
|32
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|34 - 21
|31
|5.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 16
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 22
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 27
|22
|10.
|Заявка
|17
|7
|0
|10
|27 - 32
|21
|11.
|0:3 Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 30
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 26
|27
|2.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 21
|26
|3.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 24
|26
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 24
|24
|6.
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|27 - 28
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 23
|22
|8.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|12 - 23
|16
|10.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|11.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|26 - 38
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
|14.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|20 - 31
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|34 - 27
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|30 - 25
|32
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|31 - 32
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|6.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|35 - 32
|20
|7.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|8.
|3:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 41
|14
|13.
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|16 - 34
|12
|14.
|0:3 Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 29
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|18 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|17 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10