  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Сити
3:0
Второй тайм: 56'
Нэшвилл
0'
1:0
1' Гол
Родригес Сантьяго
2:0
18' Гол
Родригес Сантьяго
3:0
21' Гол
Мартинес Алонсо
45' Желтая карточка
Циммерман Уокер

Ход матча

1'
Родригес Сантьяго
1:0
18'
Родригес Сантьяго
(Вольф Ханнес)
2:0
21'
Мартинес Алонсо
3:0
45'
 
Циммерман Уокер
46'
 
Гейнс Джулиан
Мур Шак
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Нэшвилл
6.00
7.50
Реклама, fon.bet
9.50
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
13
Мартинс
Тьяго
II
5
Риса
Бирк
22
О'Тул
Кевин
55
Паркс
Китон
80
Хаак
Джастин
27
Моралес
Максимильяно
17
Вольф
Ханнес
16
Мартинес
Алонсо
10
Родригес
Сантьяго
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шак
25
Циммерман
Уокер
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
14
Шаффельбург
Джейкоб
15
Язбек
Патрик
20
Годой
Анибал
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
9
Сарридж
Сэм
Нью-Йорк Сити
4-3-3
Нэшвилл
4-4-1-1

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Нэшвилл

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

М
1:0
М
2:1
М
2:0
М
0:0
М
3:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.6
0.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
225

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Алонсо 16 0.48
Родригес Сантьяго 12 (4) 0.36
Вольф Ханнес 5 0.15
Бакрар Монсеф 4 0.12
Перея Андрес 3 0.09
Охеда Агустин 3 0.09
Фернандес Джулиан 2 0.06
Паркс Китон 2 0.06
Грей Тэйвон 1 0.03
Моралес Максимильяно 1 0.03
О'Тул Кевин 1 0.03
Сэндс Джеймс 1 0.03
Джонс Малачи 1 0.03
Иленчич Митя 1 0.03
Магно Таллес 1 (1) 0.03
Мартинс Тьяго II 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарридж Сэм 11 0.33
Мухтар Хани 7 (3) 0.21
Мьюл Алекс 4 0.12
Банбери Тил 3 (2) 0.09
Бойд Тайлер 2 0.06
Шаффельбург Джейкоб 1 0.03
Мур Шак 1 0.03
Годой Анибал 1 0.03
Циммерман Уокер 1 0.03
Йервуд Дрю 1 0.03
Махер Джек 1 0.03
Вашингтон Тейлор 0 0
Гейнс Маккинзи 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндс Джеймс 10 1
Паркс Китон 6 1
Родригес Сантьяго 7 0
Мартинс Тьяго II 5 0
Танасиевич Страхиня 5 0
Перея Андрес 5 0
Моралес Максимильяно 4 0
Хаак Джастин 4 0
Грей Тэйвон 4 0
Иленчич Митя 2 1
Вольф Ханнес 3 0
Фриз Мэтт 3 0
Бакрар Монсеф 3 0
Джонс Малачи 3 0
Фернандес Джулиан 1 1
О'Тул Кевин 1 0
Охеда Агустин 1 0
Риса Бирк 1 0
Мартинес Алонсо 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годой Анибал 7 0
Ловитц Дэниел 5 0
Мухтар Хани 5 0
Йервуд Дрю 5 0
Бауэр Джош 5 0
Сарридж Сэм 4 0
Анунга Брайан 2 1
Мьюл Алекс 3 0
Уиллис Джо 1 1
Бойд Тайлер 2 0
Циммерман Уокер 2 0
Мур Шак 2 0
Махер Джек 2 0
Дэвис Шон II 2 0
Аджаго Форстер 2 0
Банбери Тил 1 0
Коллман Брент 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Язбек Патрик 1 0
МакНотон Лукас 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Нэшвилл
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

8
4
Нью-Йорк Сити
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Нэшвилл
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

13
14

Упущенные победы

16
19
Нью-Йорк Сити
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (13)
41% (13)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
22% (7)
31% (10)
Нэшвилл
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (7)
25% (8)
53% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

21
15

Упущенные победы

24
23

Голы по времени матча

Забито

32
10
15 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 4
17 Не забивали 26
5
16%
1
10%
1-15
4
13%
3
30%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
3
9%
1
10%
46-60
4
13%
1
10%
61-75
10
31%
4
40%
76-90

Пропущено

24
26
7 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
3
13%
6
23%
1-15
2
8%
6
23%
16-30
2
8%
3
12%
31-45
3
13%
4
15%
46-60
6
25%
2
8%
61-75
8
33%
5
19%
76-90

Забито

19
26
12 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 11
22 Не забивали 17
5
26%
3
12%
1-15
2
11%
5
19%
16-30
5
26%
8
31%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
2
11%
3
12%
61-75
4
21%
4
15%
76-90

Пропущено

22
23
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
3
14%
1
4%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
4
18%
4
17%
31-45
6
27%
3
13%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
2
9%
8
35%
76-90
1
0%
0%

Забито

51
36
27 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 15
7 Не забивали 11
10
20%
4
11%
1-15
6
12%
8
22%
16-30
11
22%
8
22%
31-45
4
8%
4
11%
46-60
6
12%
4
11%
61-75
14
27%
8
22%
76-90

Пропущено

46
49
17 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 22
6
13%
7
14%
1-15
5
11%
10
20%
16-30
6
13%
7
14%
31-45
9
20%
7
14%
46-60
9
20%
5
10%
61-75
10
22%
13
27%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Сити - Цинциннати 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:5 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:1 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:5
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Тигрес - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Керетаро 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0
Нэшвилл
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Цинциннати 2:2 Нэшвилл - Чикаго Файр 1:0
Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Нэшвилл - Остин 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Мазатлан 0:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Нэшвилл 0:2

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
Нэшвилл

Точный счет

2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
1
4 раза 25%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 34%
1
9 раз 28%
0
7 раз 22%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
11 раз 34%
1
11 раз 34%
2
8 раз 25%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Сити
Нэшвилл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
14
3
11
5
1.5
7
10
3
13
2.5
2
15
2
14
3.5
1
16
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
7
8
5
11
1.5
3
12
2
14
2.5
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
21
11
16
16
1.5
10
22
5
27
2.5
2
30
3
29
3.5
1
31
2
30
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 33 19 7 7 68 - 48 64
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 32 17 7 8 58 - 41 58
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 33 16 8 9 50 - 34 56
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 33 15 11 7 63 - 47 56
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 33 14 9 10 45 - 38 51
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 33 15 5 13 59 - 57 50
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 33 14 7 12 54 - 48 49
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 32 13 8 11 50 - 45 47
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 32 12 9 11 64 - 55 45
10.
Остин
 Заявка 33 10 9 14 36 - 46 39
11.
Даллас
 Заявка 32 10 7 15 52 - 55 37
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 33 8 13 12 49 - 59 37
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 33 8 7 18 50 - 64 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 33 6 3 24 40 - 75 21

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 33 21 8 4 73 - 47 71
2.
Коламбус Крю
 Заявка 32 17 9 6 65 - 38 60
3.
Цинциннати
 Заявка 33 17 5 11 56 - 47 56
4.
Орландо Сити
 Заявка 33 15 7 11 58 - 48 52
5.
Нью-Йорк Сити
 3:0 Заявка 33 14 8 11 54 - 46 50
6.
Шарлотт
 Заявка 33 13 9 11 43 - 37 48
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 33 11 14 8 53 - 47 47
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 33 10 10 13 52 - 67 40
9.
ФК Монреаль
 Заявка 33 10 10 13 46 - 64 40
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 33 9 10 14 61 - 53 37
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 33 9 10 14 44 - 48 37
12.
Торонто
 Заявка 34 11 4 19 40 - 61 37
13.
Нэшвилл
 0:3 Заявка 33 8 9 16 34 - 54 33
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 32 9 4 19 35 - 64 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 33 7 9 17 40 - 59 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 13 3 1 43 - 25 42
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 10 4 2 33 - 17 34
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 9 4 3 39 - 25 31
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 7 5 5 23 - 21 26
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 7 3 20 - 14 25
10.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 6 4 6 25 - 24 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 6 4 7 33 - 32 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 4 1 12 18 - 32 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Нью-Йорк Сити
 3:0 Заявка 17 10 3 4 35 - 24 33
3.
Шарлотт
 Заявка 17 9 5 3 25 - 15 32
4.
Коламбус Крю
 Заявка 16 9 4 3 34 - 21 31
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
6.
ФК Монреаль
 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 4 5 27 - 16 25
8.
Цинциннати
 Заявка 17 7 3 7 26 - 22 24
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 6 4 7 30 - 27 22
10.
Торонто
 Заявка 17 7 0 10 27 - 32 21
11.
Нэшвилл
 0:3 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 5 4 8 19 - 30 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 8 3 6 28 - 26 27
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 8 2 7 26 - 21 26
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 8 2 7 25 - 24 26
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 7 3 6 25 - 24 24
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 5 8 4 27 - 28 23
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 6 4 6 25 - 23 22
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 Заявка 17 4 4 9 12 - 23 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 1 8 7 26 - 38 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8
14.
Даллас
 Заявка 16 1 5 10 20 - 31 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 34 - 27 37
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 2 4 30 - 25 32
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 Заявка 17 8 3 6 31 - 32 27
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 5 6 26 - 34 23
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 5 5 7 35 - 32 20
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
8.
Нью-Йорк Сити
 3:0 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
9.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
ФК Монреаль
 Заявка 17 3 5 9 20 - 41 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 0 11 16 - 34 12
14.
Нэшвилл
 0:3 Заявка 16 3 3 10 10 - 29 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (9)
Интер Майами Суарес Луис 18 (7)
Интер Майами Месси Лионель 17 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Мур Шак уходит с поля. Гейнс Джулиан выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Циммерман Уокер получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Г О О О О Л - Alonso Martinez бьет в цель!
  • 18'
    Вольф Ханнес сделал результативную передачу.
  • 18'
    Г О О О О Л - Родригес Сантьяго бьет в цель!
  • 1'
    Г О О О О Л - Родригес Сантьяго бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 66% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.51. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.51 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Нэшвилл
6.00
7.50
Реклама, fon.bet
9.50
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нью-Йорк Сити 3:0 Нэшвилл онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Нью-Йорк Сити
Нэшвилл
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный