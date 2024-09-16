Арсенал Тула

—

Главным арбитром на этот матч назначен Михаил Черемных из Перми. Помогать ему на бровках будут Алексей Линкин из Воронежа и Степан Щербаков из Омска. Резервным арбитром на этот матч назначен Дмитрий Крайнов из Твери.