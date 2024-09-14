Тур: 10.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Арсенал Тула
Урал
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
18 матчей
16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.22
0.89
Среднее время на гол
73
101
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.44
1.11
Среднее время на гол
62
81
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ткачёв Сергей
|2
|0.22
|Липовой Данил
|2
|0.22
|Попов Артём
|1
|0.11
|Цараев Алан
|1
|0.11
|Раздорских Никита
|1
|0.11
|Хабибов Ансор
|1
|0.11
|Большаков Кирилл
|1
|0.11
|Гелоян Ишхан
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аюпов Тимур
|3 (1)
|0.33
|Секулич Мартин
|2
|0.22
|Ионов Алексей
|1
|0.11
|Эрик Бикфалви
|1
|0.11
|Бегич Сильвие
|1
|0.11
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0.11
|Каштанов Алексей
|1
|0.11
|Железнов Юрий
|1
|0.11
|Ишков Илья
|1
|0.11
|Воронов Максим
|1
|0.11
|Итало VI
|1
|0.11
|Мишкич Даниел
|1 (1)
|0.11
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бердников Алексей
|2
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Лёвин Владислав
|1
|0
|Гелоян Ишхан
|1
|0
|Шевченко Евгений
|1
|0
|Дмитриев Олег
|1
|0
|Печенкин Никита
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Азявин Илья
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Большаков Кирилл
|1
|0
|Жилкин Григорий
|1
|0
|Семенчук Давид
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|2
|1
|Сунгатулин Фаниль
|2
|0
|Ионов Алексей
|1
|0
|Чудин Иван
|1
|0
|Мишкич Даниел
|1
|0
|Маргасов Тимофей
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Аюпов Тимур
|1
|0
|Бевеев Мингиян
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Егорычев Андрей
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
|Мосин Егор
|1
|0
|Ишков Илья
|1
|0
|Секулич Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал Тула
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Урал
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
4
Арсенал Тула
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Урал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
10
Арсенал Тула
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Урал
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
14
Голы по времени матча
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
10
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
6
60%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
1
10%
4
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
7
44%
76-90
Пропущено
3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Алания 0:0
Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Факел - Арсенал Тула 2:1 Химки - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3
Урал
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Урал - Ротор 1:1 Урал - Алания 3:1 Нефтехимик - Урал 1:1 Урал - Чайка 2:0
Уфа - Урал 0:2 Урал - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Урал - Шинник 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Кызылкум 1:0 Урал - Равшан 5:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Оренбург 3:3 Факел - Урал 0:0 Урал - Балтика 2:1 Рубин - Урал 1:1 Урал - Ростов 0:1 Сочи - Урал 2:2
Результаты матчей
Арсенал Тула
Урал
Точный счет
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Арсенал Тула
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
15
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
27
63
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|9 - 4
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|3.
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|14 - 7
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 7
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 8
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 6
|13
|9.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|7 - 9
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|12.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|6 - 7
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 7
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|4 - 7
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 7
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 15
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|6 - 2
|14
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 5
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|4.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|5.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|7.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 10
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|5
|Сочи
|Крамарич Мартин
|4
|Чайка
|Хохлачёв Александр
|3
|Ротор
|Прищепа Дмитрий
|3
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|3
|Уфа
|Перченок Александр
|6
|Алания
|Плиев Константин
|1 3
|Родина Москва
|Мусаев Леон
|4
|Енисей
|Самойлов Денис
|4
|Сочи
|Заика Кирилл
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Урал
Исход игры
Арсенал Тула
46.9% (30)
Ничья
31.3% (20)
Урал
21.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
49.12% (28)
Меньше
50.88% (29)
Обе команды забьют
Да
78.95% (45)
Нет
21.05% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.6% (17)
2:1 Арсенал Тула
25% (16)
1:2 Урал
14.1% (9)
1:0 Арсенал Тула
10.9% (7)
2:0 Арсенал Тула
3.1% (2)
0:0 Ничья
3.1% (2)
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