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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 10.
Арсенал Тула
 
Позже
Урал
Прогнозы 64
Арсенал Тула 46.9% (30)
X 31.3% (20)
Урал 21.9% (14)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал Тула
Ничья
Урал
2.85
3.00
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3.02
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История личных встреч

Арсенал Тула
Урал

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

18 матчей

16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
К
2:2
ПЛ
1:1
К
2:2
ПЛ
0:0
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.22
0.89

Среднее время на гол

73
101

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.44
1.11

Среднее время на гол

62
81

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ткачёв Сергей 2 0.22
Липовой Данил 2 0.22
Попов Артём 1 0.11
Цараев Алан 1 0.11
Раздорских Никита 1 0.11
Хабибов Ансор 1 0.11
Большаков Кирилл 1 0.11
Гелоян Ишхан 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аюпов Тимур 3 (1) 0.33
Секулич Мартин 2 0.22
Ионов Алексей 1 0.11
Эрик Бикфалви 1 0.11
Бегич Сильвие 1 0.11
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.11
Каштанов Алексей 1 0.11
Железнов Юрий 1 0.11
Ишков Илья 1 0.11
Воронов Максим 1 0.11
Итало VI 1 0.11
Мишкич Даниел 1 (1) 0.11

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бердников Алексей 2 0
Ткачёв Сергей 1 0
Лёвин Владислав 1 0
Гелоян Ишхан 1 0
Шевченко Евгений 1 0
Дмитриев Олег 1 0
Печенкин Никита 1 0
Цараев Алан 1 0
Азявин Илья 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Жилкин Григорий 1 0
Семенчук Давид 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 2 1
Сунгатулин Фаниль 2 0
Ионов Алексей 1 0
Чудин Иван 1 0
Мишкич Даниел 1 0
Маргасов Тимофей 1 0
Мамин Артём 1 0
Аюпов Тимур 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Железнов Юрий 1 0
Мосин Егор 1 0
Ишков Илья 1 0
Секулич Мартин 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Урал
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
Арсенал Тула
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Урал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
10
Арсенал Тула
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Урал
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
14

Голы по времени матча

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
6
60%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
1
10%
4
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
7
44%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Алания 0:0
Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Факел - Арсенал Тула 2:1 Химки - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3
Урал
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Урал - Ротор 1:1 Урал - Алания 3:1 Нефтехимик - Урал 1:1 Урал - Чайка 2:0
Уфа - Урал 0:2 Урал - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Урал - Шинник 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Кызылкум 1:0 Урал - Равшан 5:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Оренбург 3:3 Факел - Урал 0:0 Урал - Балтика 2:1 Рубин - Урал 1:1 Урал - Ростов 0:1 Сочи - Урал 2:2

Результаты матчей

Арсенал Тула
Урал

Точный счет

1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
6
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 9 5 4 0 9 - 4 19
2.
Урал
 Заявка 9 5 3 1 15 - 7 18
3.
Торпедо Москва
 Заявка 9 4 5 0 14 - 7 17
4.
Балтика
 Заявка 9 4 4 1 10 - 7 16
5.
Сочи
 Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
6.
Родина Москва
 Заявка 9 3 5 1 10 - 7 14
7.
Чайка
 Заявка 9 3 4 2 12 - 8 13
8.
Ротор
 Заявка 9 3 4 2 8 - 6 13
9.
Енисей
 Заявка 9 4 0 5 7 - 9 12
10.
Нефтехимик
 Заявка 9 3 3 3 9 - 10 12
11.
Черноморец Нв
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
12.
Сокол
 Заявка 9 2 5 2 6 - 7 11
13.
Алания
 Заявка 9 2 3 4 6 - 7 9
14.
Шинник
 Заявка 9 2 3 4 4 - 7 9
15.
КАМАЗ
 Заявка 9 2 2 5 6 - 7 8
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 2 2 5 5 - 15 8
17.
Уфа
 Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18.
Тюмень
 Заявка 9 1 2 6 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
2.
Арсенал Тула
 Заявка 6 4 2 0 6 - 2 14
3.
Балтика
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
4.
Нефтехимик
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Торпедо Москва
 Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
6.
Чайка
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7.
Родина Москва
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
8.
Сокол
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
9.
Сочи
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
10.
Черноморец Нв
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
11.
Шинник
 Заявка 6 2 1 3 3 - 5 7
12.
Енисей
 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
13.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
14.
Ротор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
16.
Алания
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
17.
Тюмень
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
18.
Уфа
 Заявка 4 0 1 3 5 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
2.
Ротор
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
3.
Алания
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
4.
Сочи
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
5.
Родина Москва
 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
6.
Енисей
 Заявка 5 2 0 3 3 - 5 6
7.
Балтика
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
8.
Арсенал Тула
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Уфа
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
10.
Чайка
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
11.
Урал
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
12.
Черноморец Нв
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Тюмень
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
14.
Сокол
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
15.
КАМАЗ
 Заявка 5 1 0 4 2 - 5 3
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 1 0 4 2 - 10 3
17.
Шинник
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18.
Нефтехимик
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 5
Сочи Крамарич Мартин 4
Чайка Хохлачёв Александр 3
Ротор Прищепа Дмитрий 3
КАМАЗ Горелов Павел 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 6
Алания Плиев Константин 1 3
Родина Москва Мусаев Леон 4
Енисей Самойлов Денис 4
Сочи Заика Кирилл 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 сентября 2024, осталось 2 дня 5 часов 35 минут.



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    • Прогнозы 64
    Арсенал Тула 46.9% (30)
    X 31.3% (20)
    Урал 21.9% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Урал
    2.85
    3.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Урал

    Исход игры
    Арсенал Тула
    46.9% (30)
    Ничья
    31.3% (20)
    Урал
    21.9% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.12% (28)
    Меньше
    50.88% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    78.95% (45)
    Нет
    21.05% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.6% (17)
    2:1 Арсенал Тула
    25% (16)
    1:2 Урал
    14.1% (9)
    1:0 Арсенал Тула
    10.9% (7)
    2:0 Арсенал Тула
    3.1% (2)
    0:0 Ничья
    3.1% (2)
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