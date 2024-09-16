Второй тайм в Химках!

В перерыве в составе "Балтики" произошли замены: вместо Абу-СМаида Эльдарушева, Никиты Глушкова и Алекса Фернандеса на поле вышли Кирилл Никишин, Хызыр Аппаев и Виталий Лисакович.

В составе "Торпедо" в перерыве также произошла замена: вместо Владислава Галкина на поле вышел Игорь Горбунов.

Роганович слева со штрафного навесил на Бородина, который головой пробил правее ворот.

Гости по правому флангу не смогли пройти вперёд и перевели мяч налево.

Эльдарушев откатил мяч на Аванесяна, чей удар с восемнадцати метров соперники заблокировали.

Соколов слабо исполнил подачу от углового флага к ближней штанге. Гости выбили мяч за боковую линию поля.

Навес Манелова с левого фланга получился точно в руки Свинову.

Галкин справа навесил к дальней штанге, где Соколову не удалось точно сделать скидку на Чупаёва.

Пенальти! Мяч в штрафной площади попал в руку Глушкову.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! НЕТФУЛЛИН!!! Нетфуллин с одиннадцатиметровой отметки сильно пробил в левый верхний угол. Свинов угадал направление удара, но мяч достать не смог.

Чупаёв откликнулся на длинный заброс Манелова, но ногой не смог подработать мяч себе на ход и упустил его за боковую линию поля.

Галкин на правом фланге не прошёл Сауся и ударил Владислава по ногам.

Без опасных моментов прошли первые полчаса игрового времени. В начале встречи было преимущество у "Торпедо", но постепенно гости стараются подравнять игру.

Шевченко на правом фланге накрутил двух соперников им заработал угловой удар.

Галкин от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Ковалёв.

Первый момент в матче. Эльдарушев справа получил пас на ход и из пределов штрафной площади пробил в ближний верхний угол. Бабурин в прыжке отбил мяч.

Гости неудачно разыграли угловой удар. Терентьеву справа не удалось навесить к воротам.

Манелов в центре поля ударил по ногам Фернандеса.

Галкин в центре поля попал по ногам Глушкову.

27' Терентьев справа навесил на Эльдарушева, который головой пробил выше ворот.

26' Эльдарушев сделал неточный пас направо на Ковалёва, и мяч укатился за боковую линию поля.

24' Фернандес на фланге в подкате выбил мяч у Манелова.

23' Чурич в центре поля руками придержал Пряхина.

22' Ковалёв с Фернандесом сыграли несогласованно на правом фланге и упустили мяч за пределы поля.

21' "Торпедо" с мячом расположилось на чужой половине поля, но вперёд продвижения у москвичей нет.

20' Галкин у чужой штрафной площади пошёл в активный прессинг и заставил соперников выбить мяч в аут.

19' Фернандес с тридцати метров пробил выше ворот.

18' Манелов у центрального круга сыграл на перехвате и справа отправил вперёд Галкина, который навесил точно в руки Свинову.

16' Прострел Эльдарушева справа к воротам заблокировал Бородин.

15' В стартовом отрезке матча только "Торпедо" пытается угрожать воротам соперников. Калининградская команда впереди действует уж очень осторожно.

14' Манелов у чужой штрафной площади подтолкнул в спину Ковалёва.

13' Аванесян в центральном круге опасно сыграл и получил первую жёлтую карточку в матче.

12' Нетфуллин с дальней дистанции пробил левее и выше ворот.

10' Пряхин получил мяч перед штрафной площадью, а вот его удар с восемнадцати метров получился откровенно слабым. Бабурин спокойно сыграл руками.

9' Саусь слева прострелил к воротам. После рикошета мяч попал в Эльдарушева и отскочил к Бабурину.

8' Роганович слева ушёл от соперника и навесил к дальней штанге, где Соколову добраться до мяча не удалось.

6' "Торпедо" откатилось с мячом на свою половину поля и готовит очередную атаку.

5' Манелов слева получил мяч, сместился в центр им с восемнадцати метров пробил в соперника перед собой.

4' Неожиданно прошёл заброс верхом к воротам на Эльдарушева, но и для нападающего "Балтики" он стал неожиданным. Абу-Саиду не удалось подставить ногу под мяч.

3' Москвичи уже пару раз подобрались к чужой штрафной площади, но на ударную позицию никому из столичных игроков выйти не удалось. "Балтика" впереди очень осторожна.

2' "Торпедо" играет в белых футболках и чёрных трусах, "Балтика" - в синих футболках и белых трусах.