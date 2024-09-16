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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 10.
Торпедо Москва
1:0
Второй тайм: 47'
Балтика
0'
12' Желтая карточка
Аванесян Тигран
1:0
44' Пенальти
Нетфуллин Равиль

Ход матча

12'
 
Аванесян Тигран
44'
Нетфуллин Равиль
1:0
Прогнозы 132
Торпедо Москва 47% (62)
X 35.6% (47)
Балтика 17.4% (23)
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Торпедо Москва
Балтика

История личных встреч

Торпедо Москва
Балтика

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед

16 матчей

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ТМС
1:1
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.25
0.88

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

72
102

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горбунов Игорь 2 0.2
Корян Аршак 2 0.2
Червяков Руслан 2 0.2
Нетфуллин Равиль 2 (1) 0.2
Галкин Владислав 1 0.1
Манелов Ираклий 1 0.1
Соколов Артём 1 0.1
Шитов Виталий 1 0.1
Чурич Марио 1 0.1
Чупаёв Александр 1 0.1
Шамкин Даниил 0 0
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Алекс II 3 (2) 0.3
Эльдарушев Абу-Саид 2 0.2
Никишин Кирилл 2 0.2
Маляров Кирилл 1 0.1
Пряхин Сергей 1 0.1

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горбунов Игорь 1 0
Корян Аршак 1 0
Данилкин Егор 1 0
Бородин Сергей Алексеевич 1 0
Шамкин Даниил 1 0
Шитов Виталий 1 0
Иваньков Александр II 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аванесян Тигран 4 0
Андраде Кевин 3 0
Петров Илья 2 0
Пряхин Сергей 2 0
Гассама Натан 2 0
Фернандес Алекс II 2 0
Стефанович Илья 1 0
Саусь Владислав 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Балтика
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
2
Торпедо Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Балтика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
6
Торпедо Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Балтика
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
17%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
4
31%
2
22%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
5
38%
1
11%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
3
38%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 поражение
Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1
КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 2:0 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Ленинградец - Торпедо Москва 2:3 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Торпедо Москва - Кубань 1:0 Торпедо Москва - Алания 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2
Балтика
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Балтика - Тюмень 2:1 Енисей - Балтика 1:2 Балтика - КАМАЗ 1:0 Ротор - Балтика 2:0
Сокол - Балтика 1:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Балтика - Уфа 1:1 Сочи - Балтика 1:1 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Балтика 4:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Балтика - Зенит 1:2 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Ростов - Балтика 2:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 2:3 Урал - Балтика 2:1 Ростов - Балтика 0:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 Краснодар - Балтика 3:2

Результаты матчей

Торпедо Москва
Балтика

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
4 раза 44%
0:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
1.5
Больше Меньше
3
6
1
8
2.5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 10 6 4 0 10 - 4 22
2.
Торпедо Москва
 1:0 Заявка 10 5 5 0 15 - 7 20
3.
Урал
 Заявка 10 5 3 2 15 - 8 18
4.
Балтика
 0:1 Заявка 10 4 4 2 10 - 8 16
5.
Сочи
 Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
6.
Черноморец Нв
 Заявка 10 4 2 4 13 - 14 14
7.
Чайка
 Заявка 10 3 5 2 14 - 10 14
8.
Ротор
 Заявка 10 3 5 2 8 - 6 14
9.
Родина Москва
 Заявка 10 3 5 2 10 - 9 14
10.
Сокол
 Заявка 10 3 5 2 7 - 7 14
11.
Енисей
 Заявка 10 4 0 6 8 - 11 12
12.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
13.
КАМАЗ
 Заявка 10 3 2 5 8 - 7 11
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 3 2 5 7 - 15 11
15.
Шинник
 Заявка 10 2 4 4 6 - 9 10
16.
Алания
 Заявка 10 2 3 5 6 - 9 9
17.
Уфа
 Заявка 10 2 3 5 10 - 14 9
18.
Тюмень
 Заявка 10 1 2 7 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 7 5 2 0 7 - 2 17
2.
Урал
 Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
3.
Торпедо Москва
 1:0 Заявка 6 3 3 0 11 - 5 12
4.
Балтика
 0:1 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
5.
Нефтехимик
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
6.
Черноморец Нв
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Чайка
 Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
8.
Сочи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
9.
Родина Москва
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
10.
Сокол
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
12.
Шинник
 Заявка 6 2 1 3 3 - 5 7
13.
Енисей
 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
14.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
15.
Ротор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
16.
Уфа
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
17.
Алания
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
18.
Тюмень
 Заявка 4 0 1 3 0 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
2.
Торпедо Москва
 1:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
3.
Алания
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
4.
Сочи
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
5.
Сокол
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
6.
Родина Москва
 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
7.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 0 4 4 - 5 6
8.
Енисей
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
9.
Балтика
 0:1 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
10.
Арсенал Тула
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Чайка
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Уфа
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Урал
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14.
Черноморец Нв
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
15.
Тюмень
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
16.
Шинник
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 1 0 4 2 - 10 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 5
Сочи Крамарич Мартин 4
Сокол Максименко Артём 3
Чайка Руденко Владислав 3
Чайка Хохлачёв Александр 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 6
Алания Плиев Константин 1 3
Родина Москва Мусаев Леон 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 4
Балтика Аванесян Тигран 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    Роганович слева со штрафного навесил на Бородина, который головой пробил правее ворот.
  • Замена
    48'
    В составе "Торпедо" в перерыве также произошла замена: вместо Владислава Галкина на поле вышел Игорь Горбунов.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Балтики" произошли замены: вместо Абу-СМаида Эльдарушева, Никиты Глушкова и Алекса Фернандеса на поле вышли Кирилл Никишин, Хызыр Аппаев и Виталий Лисакович.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Химках!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Торпедо" (Москва) - "Балтика" - 1:0.
  • 45'
    Эльдарушев откатил мяч на Аванесяна, чей удар с восемнадцати метров соперники заблокировали.
  • 45'
    Гости по правому флангу не смогли пройти вперёд и перевели мяч налево.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Сараев в первом тайме.
  • 45'
    "Торпедо" подержало мяч в центре поля.
  • Пенальти
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    НЕТФУЛЛИН!!! Нетфуллин с одиннадцатиметровой отметки сильно пробил в левый верхний угол. Свинов угадал направление удара, но мяч достать не смог.
  • Пенальти!
    42'
    Пенальти! Мяч в штрафной площади попал в руку Глушкову.
  • 42'
    Галкин справа навесил к дальней штанге, где Соколову не удалось точно сделать скидку на Чупаёва.
  • 41'
    Навес Манелова с левого фланга получился точно в руки Свинову.
  • Угловой
    41'
    Соколов слабо исполнил подачу от углового флага к ближней штанге. Гости выбили мяч за боковую линию поля.
  • Фол, нарушение
    40'
    Гассама в чужой штрафной площади сыграл рукой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      39'
      Галкин в центре поля попал по ногам Глушкову.
    • Фол, нарушение
      38'
      Манелов в центре поля ударил по ногам Фернандеса.
    • Угловой
      37'
      Гости неудачно разыграли угловой удар. Терентьеву справа не удалось навесить к воротам.
    • Опасный момент
      36'
      Первый момент в матче. Эльдарушев справа получил пас на ход и из пределов штрафной площади пробил в ближний верхний угол. Бабурин в прыжке отбил мяч.
    • Угловой
      34'
      Галкин от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Ковалёв.
    • 33'
      Шевченко на правом фланге накрутил двух соперников им заработал угловой удар.
    • 32'
      Фернандес с линии штрафной площади низом пробил правее ворот.
    • 31'
      Без опасных моментов прошли первые полчаса игрового времени. В начале встречи было преимущество у "Торпедо", но постепенно гости стараются подравнять игру.
    • Фол, нарушение
      30'
      Галкин на правом фланге не прошёл Сауся и ударил Владислава по ногам.
    • 28'
      Чупаёв откликнулся на длинный заброс Манелова, но ногой не смог подработать мяч себе на ход и упустил его за боковую линию поля.
    • 27'
      Терентьев справа навесил на Эльдарушева, который головой пробил выше ворот.
    • 26'
      Эльдарушев сделал неточный пас направо на Ковалёва, и мяч укатился за боковую линию поля.
    • 24'
      Фернандес на фланге в подкате выбил мяч у Манелова.
    • Фол, нарушение
      23'
      Чурич в центре поля руками придержал Пряхина.
    • 22'
      Ковалёв с Фернандесом сыграли несогласованно на правом фланге и упустили мяч за пределы поля.
    • 21'
      "Торпедо" с мячом расположилось на чужой половине поля, но вперёд продвижения у москвичей нет.
    • 20'
      Галкин у чужой штрафной площади пошёл в активный прессинг и заставил соперников выбить мяч в аут.
    • 19'
      Фернандес с тридцати метров пробил выше ворот.
    • 18'
      Манелов у центрального круга сыграл на перехвате и справа отправил вперёд Галкина, который навесил точно в руки Свинову.
    • 16'
      Прострел Эльдарушева справа к воротам заблокировал Бородин.
    • 15'
      В стартовом отрезке матча только "Торпедо" пытается угрожать воротам соперников. Калининградская команда впереди действует уж очень осторожно.
    • Фол, нарушение
      14'
      Манелов у чужой штрафной площади подтолкнул в спину Ковалёва.
    • Желтая карточка
      13'
      Аванесян в центральном круге опасно сыграл и получил первую жёлтую карточку в матче.
    • 12'
      Нетфуллин с дальней дистанции пробил левее и выше ворот.
    • 10'
      Пряхин получил мяч перед штрафной площадью, а вот его удар с восемнадцати метров получился откровенно слабым. Бабурин спокойно сыграл руками.
    • 9'
      Саусь слева прострелил к воротам. После рикошета мяч попал в Эльдарушева и отскочил к Бабурину.
    • 8'
      Роганович слева ушёл от соперника и навесил к дальней штанге, где Соколову добраться до мяча не удалось.
    • 6'
      "Торпедо" откатилось с мячом на свою половину поля и готовит очередную атаку.
    • 5'
      Манелов слева получил мяч, сместился в центр им с восемнадцати метров пробил в соперника перед собой.
    • 4'
      Неожиданно прошёл заброс верхом к воротам на Эльдарушева, но и для нападающего "Балтики" он стал неожиданным. Абу-Саиду не удалось подставить ногу под мяч.
    • 3'
      Москвичи уже пару раз подобрались к чужой штрафной площади, но на ударную позицию никому из столичных игроков выйти не удалось. "Балтика" впереди очень осторожна.
    • 2'
      "Торпедо" играет в белых футболках и чёрных трусах, "Балтика" - в синих футболках и белых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Арене Химки"!
    • До матча
    • Главный судья: Сараев Иван (Санкт-Петербург);
      Первый помощник: Пелых Андрей (Санкт-Петербург);
      Второй помощник: Золотарев Игорь (Брянск);
      Резервный судья: Шишкин Павел (Тамбов).
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча десятого тура Российской Мелбет-Первой лиги, в котором сыграют московское «Торпедо» и «Балтика». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • 73 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 132
    Торпедо Москва 47% (62)
    X 35.6% (47)
    Балтика 17.4% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Балтика
    3.20
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    4.00
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    9.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торпедо Москва 1:0 Балтика

    Исход игры
    Торпедо Москва
    47% (62)
    Ничья
    35.6% (47)
    Балтика
    17.4% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.13% (33)
    Меньше
    68.87% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    70.75% (75)
    Нет
    29.25% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.8% (42)
    1:0 Торпедо Москва
    19.7% (26)
    2:1 Торпедо Москва
    18.9% (25)
    1:2 Балтика
    5.3% (7)
    2:0 Торпедо Москва
    3% (4)
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