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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 10.
Торпедо Москва
 
Позже
Балтика
Прогнозы 60
Торпедо Москва 56.7% (34)
X 35% (21)
Балтика 8.3% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Торпедо Москва
Ничья
Балтика
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История личных встреч

Торпедо Москва
Балтика

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед

16 матчей

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ТМС
1:1
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.25
0.88

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

72
102

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горбунов Игорь 2 0.22
Корян Аршак 2 0.22
Червяков Руслан 2 0.22
Нетфуллин Равиль 1 0.11
Галкин Владислав 1 0.11
Манелов Ираклий 1 0.11
Соколов Артём 1 0.11
Шитов Виталий 1 0.11
Чурич Марио 1 0.11
Чупаёв Александр 1 0.11
Шамкин Даниил 0 0
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Алекс II 3 (2) 0.33
Эльдарушев Абу-Саид 2 0.22
Никишин Кирилл 2 0.22
Маляров Кирилл 1 0.11
Пряхин Сергей 1 0.11

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горбунов Игорь 1 0
Корян Аршак 1 0
Данилкин Егор 1 0
Бородин Сергей Алексеевич 1 0
Шамкин Даниил 1 0
Шитов Виталий 1 0
Иваньков Александр II 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аванесян Тигран 3 0
Андраде Кевин 3 0
Петров Илья 2 0
Пряхин Сергей 2 0
Гассама Натан 2 0
Фернандес Алекс II 2 0
Стефанович Илья 1 0
Саусь Владислав 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Балтика
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
2
Торпедо Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Балтика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
6
Торпедо Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Балтика
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
17%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
4
31%
2
22%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
5
38%
1
11%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
3
38%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 поражение
Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1
КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 2:0 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Ленинградец - Торпедо Москва 2:3 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Торпедо Москва - Кубань 1:0 Торпедо Москва - Алания 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2
Балтика
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Балтика - Тюмень 2:1 Енисей - Балтика 1:2 Балтика - КАМАЗ 1:0 Ротор - Балтика 2:0
Сокол - Балтика 1:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Балтика - Уфа 1:1 Сочи - Балтика 1:1 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Балтика 4:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Балтика - Зенит 1:2 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Ростов - Балтика 2:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 2:3 Урал - Балтика 2:1 Ростов - Балтика 0:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 Краснодар - Балтика 3:2

Результаты матчей

Торпедо Москва
Балтика

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
4 раза 44%
0:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
1.5
Больше Меньше
3
6
1
8
2.5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 9 5 4 0 9 - 4 19
2.
Урал
 Заявка 9 5 3 1 15 - 7 18
3.
Торпедо Москва
 Заявка 9 4 5 0 14 - 7 17
4.
Балтика
 Заявка 9 4 4 1 10 - 7 16
5.
Сочи
 Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
6.
Родина Москва
 Заявка 9 3 5 1 10 - 7 14
7.
Чайка
 Заявка 9 3 4 2 12 - 8 13
8.
Ротор
 Заявка 9 3 4 2 8 - 6 13
9.
Енисей
 Заявка 9 4 0 5 7 - 9 12
10.
Нефтехимик
 Заявка 9 3 3 3 9 - 10 12
11.
Черноморец Нв
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
12.
Сокол
 Заявка 9 2 5 2 6 - 7 11
13.
Алания
 Заявка 9 2 3 4 6 - 7 9
14.
Шинник
 Заявка 9 2 3 4 4 - 7 9
15.
КАМАЗ
 Заявка 9 2 2 5 6 - 7 8
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 2 2 5 5 - 15 8
17.
Уфа
 Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18.
Тюмень
 Заявка 9 1 2 6 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
2.
Арсенал Тула
 Заявка 6 4 2 0 6 - 2 14
3.
Балтика
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
4.
Нефтехимик
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Торпедо Москва
 Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
6.
Чайка
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7.
Родина Москва
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
8.
Сокол
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
9.
Сочи
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
10.
Черноморец Нв
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
11.
Шинник
 Заявка 6 2 1 3 3 - 5 7
12.
Енисей
 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
13.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
14.
Ротор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
16.
Алания
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
17.
Тюмень
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
18.
Уфа
 Заявка 4 0 1 3 5 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
2.
Ротор
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
3.
Алания
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
4.
Сочи
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
5.
Родина Москва
 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
6.
Енисей
 Заявка 5 2 0 3 3 - 5 6
7.
Балтика
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
8.
Арсенал Тула
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Уфа
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
10.
Чайка
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
11.
Урал
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
12.
Черноморец Нв
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Тюмень
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
14.
Сокол
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
15.
КАМАЗ
 Заявка 5 1 0 4 2 - 5 3
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 1 0 4 2 - 10 3
17.
Шинник
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18.
Нефтехимик
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 5
Сочи Крамарич Мартин 4
Чайка Хохлачёв Александр 3
Ротор Прищепа Дмитрий 3
КАМАЗ Горелов Павел 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 6
Алания Плиев Константин 1 3
Родина Москва Мусаев Леон 4
Енисей Самойлов Денис 4
Сочи Заика Кирилл 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 сентября 2024, осталось 2 дня 8 часов 5 минут.



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    • Прогнозы 60
    Торпедо Москва 56.7% (34)
    X 35% (21)
    Балтика 8.3% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Балтика
    2.95
    3.15
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Балтика

    Исход игры
    Торпедо Москва
    56.7% (34)
    Ничья
    35% (21)
    Балтика
    8.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.85% (15)
    Меньше
    71.15% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    67.31% (35)
    Нет
    32.69% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (20)
    2:1 Торпедо Москва
    25% (15)
    1:0 Торпедо Москва
    20% (12)
    2:0 Торпедо Москва
    5% (3)
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    Торпедо Москва
    Балтика
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