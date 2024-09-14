Тур: 10.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Торпедо Москва
Балтика
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед
16 матчей
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.25
0.88
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
72
102
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Горбунов Игорь
|2
|0.22
|Корян Аршак
|2
|0.22
|Червяков Руслан
|2
|0.22
|Нетфуллин Равиль
|1
|0.11
|Галкин Владислав
|1
|0.11
|Манелов Ираклий
|1
|0.11
|Соколов Артём
|1
|0.11
|Шитов Виталий
|1
|0.11
|Чурич Марио
|1
|0.11
|Чупаёв Александр
|1
|0.11
|Шамкин Даниил
|0
|0
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандес Алекс II
|3 (2)
|0.33
|Эльдарушев Абу-Саид
|2
|0.22
|Никишин Кирилл
|2
|0.22
|Маляров Кирилл
|1
|0.11
|Пряхин Сергей
|1
|0.11
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горбунов Игорь
|1
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0
|Шамкин Даниил
|1
|0
|Шитов Виталий
|1
|0
|Иваньков Александр II
|1
|0
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аванесян Тигран
|3
|0
|Андраде Кевин
|3
|0
|Петров Илья
|2
|0
|Пряхин Сергей
|2
|0
|Гассама Натан
|2
|0
|Фернандес Алекс II
|2
|0
|Стефанович Илья
|1
|0
|Саусь Владислав
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Балтика
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
2
Торпедо Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Балтика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
6
Торпедо Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Балтика
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
17%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
4
31%
2
22%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
5
38%
1
11%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
3
38%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 поражение
Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1
КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 2:0 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Ленинградец - Торпедо Москва 2:3 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Торпедо Москва - Кубань 1:0 Торпедо Москва - Алания 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2
Балтика
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Балтика - Тюмень 2:1 Енисей - Балтика 1:2 Балтика - КАМАЗ 1:0 Ротор - Балтика 2:0
Сокол - Балтика 1:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Балтика - Уфа 1:1 Сочи - Балтика 1:1 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Балтика 4:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Балтика - Зенит 1:2 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Ростов - Балтика 2:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 2:3 Урал - Балтика 2:1 Ростов - Балтика 0:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 Краснодар - Балтика 3:2
Результаты матчей
Торпедо Москва
Балтика
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
4 раза 44%
0:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
Балтика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
36
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|9 - 4
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|3.
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|14 - 7
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 7
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 8
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 6
|13
|9.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|7 - 9
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|12.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|6 - 7
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 7
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|4 - 7
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 7
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 15
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|6 - 2
|14
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 5
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|4.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|5.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|7.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 10
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|5
|Сочи
|Крамарич Мартин
|4
|Чайка
|Хохлачёв Александр
|3
|Ротор
|Прищепа Дмитрий
|3
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|3
|Уфа
|Перченок Александр
|6
|Алания
|Плиев Константин
|1 3
|Родина Москва
|Мусаев Леон
|4
|Енисей
|Самойлов Денис
|4
|Сочи
|Заика Кирилл
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Балтика
Исход игры
Торпедо Москва
56.7% (34)
Ничья
35% (21)
Балтика
8.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
28.85% (15)
Меньше
71.15% (37)
Обе команды забьют
Да
67.31% (35)
Нет
32.69% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (20)
2:1 Торпедо Москва
25% (15)
1:0 Торпедо Москва
20% (12)
2:0 Торпедо Москва
5% (3)
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