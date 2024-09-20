Тур: 11.
0:1
Первый тайм: 40'
Ход матча
38'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
63 Агеев МихаилНападающий
-
Главный тренер: Бояринцев Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Иванов ЕгорПолузащитник
-
35 Енин ИванПолузащитник
-
64 Ланин ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Фомин ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Василенко Олег
История личных встреч
Ротор
Черноморец Нв
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Среднее время на гол
67
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.33
Среднее время на гол
180
270
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1
0.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
450
Бомбардиры внутри турнира
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прищепа Дмитрий
|3
|0.27
|Шумских Алексей
|1
|0.09
|Кухарчук Илья
|1
|0.09
|Болотов Евгений
|1
|0.09
|Морозов Владислав
|1
|0.09
|Таликин Дамир
|1
|0.09
Черноморец Нв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иванов Егор
|2
|0.18
|Уридия Мераби
|2
|0.18
|Хабалов Алан
|1
|0.09
|Черов Василий
|1
|0.09
|Антонов Антон
|1
|0.09
|Чичинадзе Анри
|1
|0.09
|Родионов Илья
|1
|0.09
|Окладников Андрей
|1
|0.09
Карточки
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прищепа Дмитрий
|3
|0
|Мальцев Михаил
|1
|1
|Завезён Юрий
|2
|0
|Швецов Максим
|2
|0
|Тюрин Владислав
|2
|0
|Болотов Евгений
|2
|0
|Шумских Алексей
|1
|0
|Кухарчук Илья
|1
|0
|Семёнов Андрей Игоревич
|1
|0
|Чагров Никита
|1
|0
|Агеев Михаил
|1
|0
|Морозов Владислав
|1
|0
|Касимов Тимур
|1
|0
|Шильников Глеб
|1
|0
|Плотников Никита
|1
|0
Черноморец Нв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стежко Виталий
|3
|0
|Красильниченко Олег
|3
|0
|Ланин Олег
|2
|0
|Фомин Денис
|2
|0
|Енин Иван
|2
|0
|Иванов Егор
|1
|0
|Уридия Мераби
|1
|0
|Кротов Вячеслав
|1
|0
|Хабалов Алан
|1
|0
|Мельников Никита
|1
|0
|Антонов Антон
|1
|0
|Фролкин Даниил
|1
|0
|Родионов Илья
|1
|0
Результаты матчей
Ротор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Черноморец Нв
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Ротор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Черноморец Нв
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
7
Ротор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Черноморец Нв
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
3
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
2
20%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
5
45%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Пропущено
6
16
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
17%
5
31%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
1
17%
3
19%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
33%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ротор
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сочи - Ротор 0:0 Урал - Ротор 1:1 Ротор - Чайка 0:0 Родина Москва - Ротор 2:2
Ротор - Балтика 2:0 Тюмень - Ротор 0:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Шинник - Ротор 0:1 Ротор - Новосибирск 3:1 Новосибирск - Ротор 1:1 Уфа - Ротор 0:0 Ротор - Новосибирск 1:0 Чайка - Ротор 3:1 Челябинск - Ротор 2:1 Родина-2 Москва - Ротор 2:0 Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2 Ротор - Челябинск 1:0
Черноморец Нв
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Черноморец Нв - Енисей 2:1 КАМАЗ - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1
Черноморец Нв - Тюмень 2:1 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Нови-Београд - Черноморец Нв 2:3 Железничар Панчево - Черноморец Нв 3:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Черноморец Нв - Енисей 0:2 Волгарь - Черноморец Нв 1:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Тюмень - Черноморец Нв 1:1 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0
Результаты матчей
Ротор
Черноморец Нв
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Ротор
Черноморец Нв
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
28
46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|10 - 4
|22
|2.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 8
|20
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 8
|18
|4.
|1:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 10
|17
|6.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|8.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|7 - 7
|14
|10.
|0:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|8 - 7
|14
|11.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|8 - 11
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 7
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 15
|11
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 9
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|7 - 2
|17
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|6.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 5
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|15.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|1:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|7.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|8.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 5
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 10
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|5
|Сочи
|Крамарич Мартин
|4
|Сокол
|Максименко Артём
|3
|Чайка
|Руденко Владислав
|3
|Чайка
|Хохлачёв Александр
|3
|Уфа
|Перченок Александр
|6
|Алания
|Плиев Константин
|1 3
|Чайка
|Нестеров Александр
|1 3
|Родина Москва
|Мусаев Леон
|4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ротор 0:1 Черноморец Нв
Исход игры
Ротор
73.8% (93)
Ничья
21.4% (27)
Черноморец Нв
4.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (40)
Меньше
63.64% (70)
Обе команды забьют
Да
55.45% (61)
Нет
44.55% (49)
Популярный счёт
1:0 Ротор
32.5% (41)
2:1 Ротор
28.6% (36)
1:1 Ничья
16.7% (21)
2:0 Ротор
4% (5)
2:2 Ничья
1.6% (2)
3:1 Ротор
1.6% (2)
0:1 Черноморец Нв
1.6% (2)
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