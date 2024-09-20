Иванов с двадцати восьми метров пробил немного выше перекладины.

Таликин справа с двадцати восьми метров низом пробил немного левее ворот.

Плотников на фланге подтолкнул в спину Иванова.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! СТЕЖКО!!! Иванов слева со штрафного сделал заброс к дальней штанге, где Стежко головой направил мяч в ближний угол ворот.

Мальцев справа с семнадцати метров пробил в дальний угол. Фролкин в отличном прыжке сумел отвести угрозу от ворот.

Морозов в штрафной площади пяткой сделал пас на Плотникова, чей удар с пятнадцати метров в правый угол. Фролкин в прыжке сумел отразить.

Заброс Кумбуровича по центру вперёд получился слишком сильным, и мяч достался Чагрову.

В невысоком темпе команды подошли к середине тайма. Всё больше борьбы становится в центре поля. проходы к воротам командам даются всё реже.

Уридия исполнил перевод налево, где партнёрам пришлось отходить назад под давлением соперников.

Черов с Гурченко покомбинировали справа и исполнили перевод налево. Слева "Черноморец" снова отодвинулся назад.

Тюрин слева сделал рывок вперёд, но заброс в его направлении вышел неточным.

25' Никифоров по центру дошёл до штрафной площади, где упёрся в Плиева и мяч потерял.

24' Кумбурович у центрального круга здорово сыграл в отборе, а вот его пас вперёд на левый фланг получился безадресным.

23' Уридия на правом фланге атаки нарушил правила.

22' Шумских слева навесил на Морозова, удар головой которого пришёлся точно во Фролкина.

21' Таликин от углового флага навесил к дальней штанге, где Енин ногой выбил мяч от ворот.

20' Навес Семёнова слева к воротам заблокировал Гурченко.

19' Замена в составе "Ротора": вместо Дмитрия Прищепы на поле вышел Максим Швецов.

18' Прищепа снова присел на газон. Требуется очередной выход медиков на поле. Потребуется ли замена защитнику "Ротора"?

17' Гурченко от углового флага навесил к ближней штанге, где Никифоров головой не смог направить мяч в створ ворот.