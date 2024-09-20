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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 11.
Ротор
0:1
Первый тайм: 40'
Черноморец Нв
0'
0:1
38' Гол
Стежко Виталий

Ход матча

16'
Швецов Максим
Прищепа Дмитрий
 
38'
0:1
Стежко Виталий
Прогнозы 122
Ротор 73.8% (90)
X 22.1% (27)
Черноморец Нв 4.1% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ротор
Ничья
Черноморец Нв
2.80
2.95
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Ротор
Черноморец Нв

История личных встреч

Ротор
Черноморец Нв

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ВЛГ1
2:1
ВЛГ1
0:0
ВЛГ1
0:0
ВДЗЮ
1:0
ВДЗЮ
2:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.33

Среднее время на гол

180
270

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1
0.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
450

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прищепа Дмитрий 3 0.27
Шумских Алексей 1 0.09
Кухарчук Илья 1 0.09
Болотов Евгений 1 0.09
Морозов Владислав 1 0.09
Таликин Дамир 1 0.09
Черноморец Нв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванов Егор 2 0.18
Уридия Мераби 2 0.18
Хабалов Алан 1 0.09
Черов Василий 1 0.09
Антонов Антон 1 0.09
Чичинадзе Анри 1 0.09
Родионов Илья 1 0.09
Окладников Андрей 1 0.09

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прищепа Дмитрий 3 0
Мальцев Михаил 1 1
Завезён Юрий 2 0
Швецов Максим 2 0
Тюрин Владислав 2 0
Болотов Евгений 2 0
Шумских Алексей 1 0
Кухарчук Илья 1 0
Семёнов Андрей Игоревич 1 0
Чагров Никита 1 0
Агеев Михаил 1 0
Морозов Владислав 1 0
Касимов Тимур 1 0
Шильников Глеб 1 0
Плотников Никита 1 0
Черноморец Нв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стежко Виталий 3 0
Красильниченко Олег 3 0
Ланин Олег 2 0
Фомин Денис 2 0
Енин Иван 2 0
Иванов Егор 1 0
Уридия Мераби 1 0
Кротов Вячеслав 1 0
Хабалов Алан 1 0
Мельников Никита 1 0
Антонов Антон 1 0
Фролкин Даниил 1 0
Родионов Илья 1 0

Результаты матчей

Ротор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Черноморец Нв
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Ротор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Черноморец Нв
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
7
Ротор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Черноморец Нв
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
3
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
2
20%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
5
45%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Пропущено

6
16
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
17%
5
31%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
1
17%
3
19%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
33%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сочи - Ротор 0:0 Урал - Ротор 1:1 Ротор - Чайка 0:0 Родина Москва - Ротор 2:2
Ротор - Балтика 2:0 Тюмень - Ротор 0:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Шинник - Ротор 0:1 Ротор - Новосибирск 3:1 Новосибирск - Ротор 1:1 Уфа - Ротор 0:0 Ротор - Новосибирск 1:0 Чайка - Ротор 3:1 Челябинск - Ротор 2:1 Родина-2 Москва - Ротор 2:0 Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2 Ротор - Челябинск 1:0
Черноморец Нв
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Черноморец Нв - Енисей 2:1 КАМАЗ - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1
Черноморец Нв - Тюмень 2:1 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Нови-Београд - Черноморец Нв 2:3 Железничар Панчево - Черноморец Нв 3:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Черноморец Нв - Енисей 0:2 Волгарь - Черноморец Нв 1:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Тюмень - Черноморец Нв 1:1 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0

Результаты матчей

Ротор
Черноморец Нв

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ротор
Черноморец Нв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 10 6 4 0 10 - 4 22
2.
Торпедо Москва
 Заявка 10 5 5 0 16 - 8 20
3.
Урал
 Заявка 10 5 3 2 15 - 8 18
4.
Черноморец Нв
 1:0 Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
5.
Чайка
 Заявка 11 4 5 2 15 - 10 17
6.
Балтика
 Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
7.
Сочи
 Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
8.
Родина Москва
 Заявка 10 3 5 2 10 - 9 14
9.
Сокол
 Заявка 10 3 5 2 7 - 7 14
10.
Ротор
 0:1 Заявка 11 3 5 3 8 - 7 14
11.
Енисей
 Заявка 10 4 0 6 8 - 11 12
12.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
13.
КАМАЗ
 Заявка 10 3 2 5 8 - 7 11
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 3 2 5 7 - 15 11
15.
Шинник
 Заявка 10 2 4 4 6 - 9 10
16.
Алания
 Заявка 10 2 3 5 6 - 9 9
17.
Уфа
 Заявка 11 2 3 6 10 - 15 9
18.
Тюмень
 Заявка 10 1 2 7 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 7 5 2 0 7 - 2 17
2.
Урал
 Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 3 3 0 12 - 6 12
4.
Балтика
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
5.
Нефтехимик
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
6.
Черноморец Нв
 1:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Чайка
 Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
8.
Сочи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
9.
Родина Москва
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
10.
Сокол
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
12.
Шинник
 Заявка 6 2 1 3 3 - 5 7
13.
Енисей
 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
14.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
15.
Ротор
 0:1 Заявка 5 1 2 2 3 - 3 5
16.
Уфа
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
17.
Алания
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
18.
Тюмень
 Заявка 4 0 1 3 0 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 0:1 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
2.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
3.
Чайка
 Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
4.
Алания
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
5.
Сочи
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Черноморец Нв
 1:0 Заявка 6 2 1 3 4 - 6 7
7.
Сокол
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
8.
Родина Москва
 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
9.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 0 4 4 - 5 6
10.
Енисей
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
11.
Балтика
 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
12.
Арсенал Тула
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
13.
Уфа
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
14.
Урал
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
15.
Тюмень
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
16.
Шинник
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 1 0 4 2 - 10 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 5
Сочи Крамарич Мартин 4
Сокол Максименко Артём 3
Чайка Руденко Владислав 3
Чайка Хохлачёв Александр 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 6
Алания Плиев Константин 1 3
Чайка Нестеров Александр 1 3
Родина Москва Мусаев Леон 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    41'
    Мальцев справа с семнадцати метров пробил в дальний угол. Фролкин в отличном прыжке сумел отвести угрозу от ворот.
  • 40'
    Прострел Тюрина слева в штрафную площадь заблокировал Гурченко.
  • Описание гола
    38'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    СТЕЖКО!!! Иванов слева со штрафного сделал заброс к дальней штанге, где Стежко головой направил мяч в ближний угол ворот.
  • Фол, нарушение
    37'
    Плотников на фланге подтолкнул в спину Иванова.
  • 37'
    Гурченко справа навесил к воротам, откуда мяч выбил Плиев.
  • 36'
    Таликин справа с двадцати восьми метров низом пробил немного левее ворот.
  • Опасный момент
    36'
    Иванов с двадцати восьми метров пробил немного выше перекладины.
  • Офсайд
    35'
    Морозов оказался в офсайде.
  • 34'
    Тюрин слева сделал рывок вперёд, но заброс в его направлении вышел неточным.
  • 32'
    Черов с Гурченко покомбинировали справа и исполнили перевод налево. Слева "Черноморец" снова отодвинулся назад.
  • 31'
    Уридия исполнил перевод налево, где партнёрам пришлось отходить назад под давлением соперников.
  • 30'
    В невысоком темпе команды подошли к середине тайма. Всё больше борьбы становится в центре поля. проходы к воротам командам даются всё реже.
  • 28'
    Заброс Семёнова вперёд по левому флангу соперники перехватили.
  • 27'
    Заброс Кумбуровича по центру вперёд получился слишком сильным, и мяч достался Чагрову.
  • Опасный момент
    26'
    Морозов в штрафной площади пяткой сделал пас на Плотникова, чей удар с пятнадцати метров в правый угол. Фролкин в прыжке сумел отразить.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 25'
      Никифоров по центру дошёл до штрафной площади, где упёрся в Плиева и мяч потерял.
    • 24'
      Кумбурович у центрального круга здорово сыграл в отборе, а вот его пас вперёд на левый фланг получился безадресным.
    • Фол, нарушение
      23'
      Уридия на правом фланге атаки нарушил правила.
    • Опасный момент
      22'
      Шумских слева навесил на Морозова, удар головой которого пришёлся точно во Фролкина.
    • Угловой
      21'
      Таликин от углового флага навесил к дальней штанге, где Енин ногой выбил мяч от ворот.
    • 20'
      Навес Семёнова слева к воротам заблокировал Гурченко.
    • Замена
      19'
      Замена в составе "Ротора": вместо Дмитрия Прищепы на поле вышел Максим Швецов.
    • Травма, повреждение
      18'
      Прищепа снова присел на газон. Требуется очередной выход медиков на поле. Потребуется ли замена защитнику "Ротора"?
    • Угловой
      17'
      Гурченко от углового флага навесил к ближней штанге, где Никифоров головой не смог направить мяч в створ ворот.
    • Опасный момент
      16'
      Иванов справа прорвался к воротам и пробил в дальний угол низом, Чагров ногами смог отбить мяч.
    • Травма, повреждение
      14'
      Прищепе потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
    • Угловой
      13'
      Касимов от углового флага навесил на Гурченко, который головой мяч не достал. А Шумских не смог нанести удар в окружении соперников.
    • Фол, нарушение
      12'
      Енин в центре поля подтолкнул в спину Семёнова.
    • Опасный момент
      10'
      Енин с мячом ушёл на левый фланг и прострелил в центр, где удар Уридии  заблокирован. Отскок получился на Ланина, который с двадцати метров пробил рядом с левой штангой.
    • Угловой
      9'
      Таликин от углового флага покатил мяч на Прищепу, удар которого с двадцати метров слева заблокирован соперниками.
    • 8'
      Удар Тюрина слева с дальней дистанции соперниками заблокирован.
    • 7'
      Первые минуты встречи активнее проводят гости, но и волгоградская команда делает вылазки вперёд и старается угрожать воротам соперников.
    • 6'
      Скидка прошла в центр штрафной площади на Таликина, чей удар с двенадцати метров соперники заблокировали.
    • Офсайд
      5'
      Морозов оказался в офсайде.
    • 4'
      Черов по правому флангу прошёл вперёд и заработал аут. Заброс Гурченко руками в штрафную площадь в удар по воротам преобразовать никто не смог.
    • Угловой
      3'
      Гурченко исполнил первый угловой удар в матче. Последовала скидка на Уридию, который головой пробил рядом с правой штангой.
    • 2'
      "Ротор" играет в тёмно-синей форме, "Черноморец" - в бело-синей.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Волгоград Арене"!
    • До матча
    • Главный судья: Захаров Игорь (Казань);
      Первый помощник: Шекемов Руслан (Нальчик);
      Второй помощник: Тиракъянц Артур (Ростов-на-Дону);
      Резервный судья: Зубов Андрей (Азов).
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча одиннадцатого тура Российской Мелбет-Первой лиги, в котором сыграют «Ротор» и новороссийский «Черноморец». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится ничьей.
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    Прогнозы 122
    Ротор 73.8% (90)
    X 22.1% (27)
    Черноморец Нв 4.1% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Черноморец Нв
    2.80
    2.95
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    3.45
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ротор 0:1 Черноморец Нв

    Исход игры
    Ротор
    73.8% (93)
    Ничья
    21.4% (27)
    Черноморец Нв
    4.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (40)
    Меньше
    63.64% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    55.45% (61)
    Нет
    44.55% (49)
    Популярный счёт
    1:0 Ротор
    32.5% (41)
    2:1 Ротор
    28.6% (36)
    1:1 Ничья
    16.7% (21)
    2:0 Ротор
    4% (5)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    3:1 Ротор
    1.6% (2)
    0:1 Черноморец Нв
    1.6% (2)
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