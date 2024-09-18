  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 11.
Ротор
 
Позже
Черноморец Нв
Прогнозы 54
Ротор 75.9% (41)
X 20.4% (11)
Черноморец Нв 3.7% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ротор
Ничья
Черноморец Нв
3.00
Реклама, zenit.win
3.05
Реклама, fon.bet
3.60
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ротор
Черноморец Нв

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ВЛГ1
2:1
ВЛГ1
0:0
ВЛГ1
0:0
ВДЗЮ
1:0
ВДЗЮ
2:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.33

Среднее время на гол

180
270

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1
0.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
450

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прищепа Дмитрий 3 0.3
Шумских Алексей 1 0.1
Кухарчук Илья 1 0.1
Болотов Евгений 1 0.1
Морозов Владислав 1 0.1
Таликин Дамир 1 0.1
Черноморец Нв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванов Егор 2 0.2
Уридия Мераби 2 0.2
Хабалов Алан 1 0.1
Черов Василий 1 0.1
Антонов Антон 1 0.1
Чичинадзе Анри 1 0.1
Родионов Илья 1 0.1
Окладников Андрей 1 0.1

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прищепа Дмитрий 3 0
Мальцев Михаил 1 1
Завезён Юрий 2 0
Швецов Максим 2 0
Тюрин Владислав 2 0
Болотов Евгений 2 0
Шумских Алексей 1 0
Кухарчук Илья 1 0
Семёнов Андрей Игоревич 1 0
Чагров Никита 1 0
Агеев Михаил 1 0
Морозов Владислав 1 0
Касимов Тимур 1 0
Шильников Глеб 1 0
Плотников Никита 1 0
Черноморец Нв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стежко Виталий 3 0
Красильниченко Олег 3 0
Ланин Олег 2 0
Фомин Денис 2 0
Енин Иван 2 0
Иванов Егор 1 0
Уридия Мераби 1 0
Кротов Вячеслав 1 0
Хабалов Алан 1 0
Мельников Никита 1 0
Антонов Антон 1 0
Фролкин Даниил 1 0
Родионов Илья 1 0

Результаты матчей

Ротор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Черноморец Нв
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Ротор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Черноморец Нв
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
7
Ротор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Черноморец Нв
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
3
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
2
20%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
5
45%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Пропущено

6
16
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
17%
5
31%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
1
17%
3
19%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
33%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сочи - Ротор 0:0 Урал - Ротор 1:1 Ротор - Чайка 0:0 Родина Москва - Ротор 2:2
Ротор - Балтика 2:0 Тюмень - Ротор 0:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Шинник - Ротор 0:1 Ротор - Новосибирск 3:1 Новосибирск - Ротор 1:1 Уфа - Ротор 0:0 Ротор - Новосибирск 1:0 Чайка - Ротор 3:1 Челябинск - Ротор 2:1 Родина-2 Москва - Ротор 2:0 Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2 Ротор - Челябинск 1:0
Черноморец Нв
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Черноморец Нв - Енисей 2:1 КАМАЗ - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1
Черноморец Нв - Тюмень 2:1 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Нови-Београд - Черноморец Нв 2:3 Железничар Панчево - Черноморец Нв 3:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Черноморец Нв - Енисей 0:2 Волгарь - Черноморец Нв 1:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Тюмень - Черноморец Нв 1:1 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0

Результаты матчей

Ротор
Черноморец Нв

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ротор
Черноморец Нв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 10 6 4 0 10 - 4 22
2.
Торпедо Москва
 Заявка 10 5 5 0 16 - 8 20
3.
Урал
 Заявка 10 5 3 2 15 - 8 18
4.
Балтика
 Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
5.
Сочи
 Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
6.
Черноморец Нв
 Заявка 10 4 2 4 13 - 14 14
7.
Чайка
 Заявка 10 3 5 2 14 - 10 14
8.
Ротор
 Заявка 10 3 5 2 8 - 6 14
9.
Родина Москва
 Заявка 10 3 5 2 10 - 9 14
10.
Сокол
 Заявка 10 3 5 2 7 - 7 14
11.
Енисей
 Заявка 10 4 0 6 8 - 11 12
12.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
13.
КАМАЗ
 Заявка 10 3 2 5 8 - 7 11
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 3 2 5 7 - 15 11
15.
Шинник
 Заявка 10 2 4 4 6 - 9 10
16.
Алания
 Заявка 10 2 3 5 6 - 9 9
17.
Уфа
 Заявка 10 2 3 5 10 - 14 9
18.
Тюмень
 Заявка 10 1 2 7 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 7 5 2 0 7 - 2 17
2.
Урал
 Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 3 3 0 12 - 6 12
4.
Балтика
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
5.
Нефтехимик
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
6.
Черноморец Нв
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Чайка
 Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
8.
Сочи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
9.
Родина Москва
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
10.
Сокол
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
12.
Шинник
 Заявка 6 2 1 3 3 - 5 7
13.
Енисей
 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
14.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
15.
Ротор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
16.
Уфа
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
17.
Алания
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
18.
Тюмень
 Заявка 4 0 1 3 0 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
2.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
3.
Алания
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
4.
Сочи
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
5.
Сокол
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
6.
Родина Москва
 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
7.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 0 4 4 - 5 6
8.
Енисей
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
9.
Балтика
 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
10.
Арсенал Тула
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Чайка
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Уфа
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Урал
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14.
Черноморец Нв
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
15.
Тюмень
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
16.
Шинник
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 1 0 4 2 - 10 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 5
Сочи Крамарич Мартин 4
Сокол Максименко Артём 3
Чайка Руденко Владислав 3
Чайка Хохлачёв Александр 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 6
Алания Плиев Константин 1 3
Родина Москва Мусаев Леон 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 4
Балтика Аванесян Тигран 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Черноморец Нв от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 сентября 2024, осталось 2 дня 10 часов 10 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 31 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 54
    Ротор 75.9% (41)
    X 20.4% (11)
    Черноморец Нв 3.7% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Черноморец Нв
    3.00
    Реклама, zenit.win
    3.05
    Реклама, fon.bet
    3.60
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ротор - Черноморец Нв онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Ротор - Черноморец Нв

    Исход игры
    Ротор
    75.9% (41)
    Ничья
    20.4% (11)
    Черноморец Нв
    3.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.73% (18)
    Меньше
    63.27% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    53.06% (26)
    Нет
    46.94% (23)
    Популярный счёт
    1:0 Ротор
    33.3% (18)
    2:1 Ротор
    29.6% (16)
    1:1 Ничья
    14.8% (8)
    2:0 Ротор
    5.6% (3)
    3:1 Ротор
    3.7% (2)
    0:0 Ничья
    3.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ротор
    Черноморец Нв
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный