0'
0:1
13' ГолМухаремович Тарик
19' Желтая карточкаВольпато Кристиан
54' Желтая карточкаДойг Джош
64' Желтая карточкаЛипани Лука
68' Желтая карточкаГроссо Фабио
0:2
79' ГолД'Андреа Лука
81' Желтая карточкаД'Андреа Лука
90'+5
Ход матча
13'
54'
64'
68'
79'
0:2
81'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 5
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
599 Количество передач 339
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
19
Gaby
Jean
13
Доргу
Патрик
10
Уден
Реми
22
Банда
Ламек
26
Одентал
Кас
14
Обьянг
Педро
35
Липани
Лука
91
Flavio
Russo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Gaby JeanЗащитник
-
13 Доргу ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Банда ЛамекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
32 Самоя ЯсперВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Хаса ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Flavio RussoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Куми ДжастинПолузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гроссо Фабио
История личных встреч
Лечче
Сассуоло
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.6
1.2
Среднее время на гол
150
75
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.1
1.1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
81
81
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|1
|0.5
|Гаспар Киалонга
|1
|0.5
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0.5
|Лорьенте Арман
|1
|0.5
|Мухаремович Тарик
|1
|0.5
|Д'Андреа Лука
|1
|0.5
|Пьерини Николас
|0
|0
|Моро Лука
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гроссо Фабио II
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Вольпато Кристиан
|1
|0
|Липани Лука
|1
|0
|Д'Андреа Лука
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сассуоло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Лечче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сассуоло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Лечче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сассуоло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лечче - Парма 2:2 Торино - Лечче 0:0 Лечче - Кальяри 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0
Лечче - Аталанта 0:4 Лечче - Монополи 0:0 Лечче - Мантуя 2:1 Лечче - Ницца 2:3 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Галатасарай - Лечче 2:1 Вердер - Лечче 0:3 Наполи - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 0:2 Лечче - Удинезе 0:2 Кальяри - Лечче 1:1 Лечче - Монца 1:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Лечче - Эмполи 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Рома 0:0
Сассуоло
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Козенца - Сассуоло 0:1 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Бари - Сассуоло 1:1
Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1 Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0 Сассуоло - СПАЛ 2:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 0:2 Дженоа - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Сассуоло - Милан 3:3
Результаты матчей
Лечче
Сассуоло
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Лечче
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Специя
|Солери Эдоардо
|2
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|2
|Авеллино
|Трибуцци Алессио
|2
|Брешия
|Олзер Джакомо
|2
|Чезена
|Cristian Shpendi
|2
|Комо
|Иовин Алессио
|1
|Кальяри
|Паломино Хосе
|1
|Кремонезе
|Пикель Шарль
|1
|Наполи
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|Сассуоло
|Гроссо Фабио II
|1