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  4. Кубок 2024-2025
Лечче
0:2
Конец матча
Сассуоло
0'
0:1
13' Гол
Мухаремович Тарик
19' Желтая карточка
Вольпато Кристиан
54' Желтая карточка
Дойг Джош
64' Желтая карточка
Липани Лука
68' Желтая карточка
Гроссо Фабио
0:2
79' Гол
Д'Андреа Лука
81' Желтая карточка
Д'Андреа Лука
90'+5

Ход матча

13'
0:1
Мухаремович Тарик
(Пьерини Николас)
19'
 
Вольпато Кристиан
46'
Ребич Анте
Пьеротти Сантьяго
 
46'
Галло Антонино
Банда Ламек
 
54'
 
Дойг Джош
56'
 
Гион Андреа
Пьерини Николас
56'
 
Пьераньоло Эдоардо
Дойг Джош
62'
Бурнете Каталин
Мархвиньски Филип
 
62'
Гаспар Киалонга
Пельмар Анди
 
64'
 
Липани Лука
68'
 
Гроссо Фабио
71'
 
Д'Андреа Лука
Вольпато Кристиан
71'
 
Моро Лука
Flavio Russo
71'
 
Антист Жанис
Калигара Фабрицио
79'
0:2
Д'Андреа Лука
(Моро Лука)
80'
Хаса Луис
Доргу Патрик
 
81'
 
Д'Андреа Лука

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 599 Количество передач 339
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фрюхтль
Кристиан
12
Гильберт
Фредерик
2
Пельмар
Анди
19
Gaby
Jean
13
Доргу
Патрик
75
Пьерре
Бальтасар
8
Рафья
Хамза
10
Уден
Реми
36
Мархвиньски
Филип
22
Банда
Ламек
50
Пьеротти
Сантьяго
12
Саталино
Джакомо
23
Тольян
Йереми
80
Мухаремович
Тарик
26
Одентал
Кас
3
Дойг
Джош
14
Обьянг
Педро
35
Липани
Лука
29
Калигара
Фабрицио
77
Пьерини
Николас
91
Flavio
Russo
7
Вольпато
Кристиан
Лечче
4-2-3-1
Сассуоло
4-3-3

История личных встреч

Лечче
Сассуоло

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

СA
0:3
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
4:2
СA
2:2
СB
0:0
СB
1:1
СCA
0:1
СCA
2:0

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.6
1.2

Среднее время на гол

150
75

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.1
1.1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
81

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 1 0.5
Гаспар Киалонга 1 0.5
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 1 0.5
Лорьенте Арман 1 0.5
Мухаремович Тарик 1 0.5
Д'Андреа Лука 1 0.5
Пьерини Николас 0 0
Моро Лука 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гроссо Фабио II 1 0
Дойг Джош 1 0
Вольпато Кристиан 1 0
Липани Лука 1 0
Д'Андреа Лука 1 0

Результаты матчей

Лечче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сассуоло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Лечче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сассуоло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Лечче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сассуоло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лечче - Парма 2:2 Торино - Лечче 0:0 Лечче - Кальяри 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0
Лечче - Аталанта 0:4 Лечче - Монополи 0:0 Лечче - Мантуя 2:1 Лечче - Ницца 2:3 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Галатасарай - Лечче 2:1 Вердер - Лечче 0:3 Наполи - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 0:2 Лечче - Удинезе 0:2 Кальяри - Лечче 1:1 Лечче - Монца 1:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Лечче - Эмполи 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Рома 0:0
Сассуоло
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Козенца - Сассуоло 0:1 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Бари - Сассуоло 1:1
Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1 Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0 Сассуоло - СПАЛ 2:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 0:2 Дженоа - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Сассуоло - Милан 3:3

Результаты матчей

Лечче
Сассуоло

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Лечче
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Топ бомбардиров
Специя Солери Эдоардо 2
Чезена Каргбо Аугустус 2
Авеллино Трибуцци Алессио 2
Брешия Олзер Джакомо 2
Чезена Cristian Shpendi 2
Весь список

Топ нарушителей
Комо Иовин Алессио 1
Кальяри Паломино Хосе 1
Кремонезе Пикель Шарль 1
Наполи Замбо-Ангисса Андре-Франк 1
Сассуоло Гроссо Фабио II 1
Весь список
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    • 46'
      Пьеротти Сантьяго уходит с поля. Ребич Анте выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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