0'
0:1
30' ГолЭконг Эммануэль
43' Желтая карточкаВалюкевич Себастьян
51' Желтая карточкаКоко Сауль
65' Желтая карточкаЛинетти Кароль
1:1
74' ГолАдамс Че
83' Желтая карточкаДе Шильо Маттиа
1:2
90' ГолХаас Николас
90'+7
Ход матча
30'
0:1
51'
61'
65'
74'
1:1
83'
90'
1:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
506 Количество передач 400
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
23
Коко
Сауль
61
Тамез
Адриен
18
Адамс
Че
32
Хаас
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Коко СаульЗащитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Адамс ЧеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Дембеле АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Соса БорнаПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Нападающий
-
92 Нжие Алию
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Васкес ДэвисВратарь
-
21 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Bogdan Popov
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
История личных встреч
Торино
Эмполи
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
22 матча
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.27
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.36
0.73
Среднее время на гол
66
123
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
1.32
0.86
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
68
104
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|1
|0.5
|Адамс Че
|1
|0.5
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаццини Якопо
|2
|1
|Хаас Николас
|1
|0.5
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.5
|Коломбо Лоренцо
|1
|0.5
|Эконг Эммануэль
|1
|0.5
|Мариануччи Лука
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Коко Сауль
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
Результаты матчей
Торино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эмполи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
0
Торино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Эмполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Торино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эмполи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Верона - Торино 2:3 Торино - Лечче 0:0 Венеция - Торино 0:1 Торино - Аталанта 2:1
Милан - Торино 2:2 Торино - Козенца 2:0 Мец - Торино 0:3 Лион - Торино 0:0 Торино - Кремонезе 1:2 Торино - Виртус Верона 2:1 Торино - Реал Виченца 2:1 Аталанта - Торино 3:0 Торино - Милан 3:1 Верона - Торино 1:2 Торино - Болонья 0:0 Интер Милан - Торино 2:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Торино - Ювентус 0:0 Эмполи - Торино 3:2 Торино - Монца 1:0
Эмполи
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Ювентус 0:0 Болонья - Эмполи 1:1 Рома - Эмполи 1:2
Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0 Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0 Эмполи - Рома 2:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Аталанта - Эмполи 2:0 Эмполи - Наполи 1:0 Лечче - Эмполи 1:0 Эмполи - Торино 3:2 Интер Милан - Эмполи 2:0
Результаты матчей
Торино
Эмполи
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Торино
Эмполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Специя
|Солери Эдоардо
|2
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|2
|Авеллино
|Трибуцци Алессио
|2
|Брешия
|Олзер Джакомо
|2
|Чезена
|Cristian Shpendi
|2
|Комо
|Иовин Алессио
|1
|Кальяри
|Виола Николас
|1
|Кальяри
|Паломино Хосе
|1
|Эмполи
|Де Шильо Маттиа
|1
|Торино
|Линетти Кароль
|1