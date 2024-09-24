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Торино
1:2
Конец матча
Эмполи
0'
0:1
30' Гол
Эконг Эммануэль
43' Желтая карточка
Валюкевич Себастьян
51' Желтая карточка
Коко Сауль
65' Желтая карточка
Линетти Кароль
1:1
74' Гол
Адамс Че
83' Желтая карточка
Де Шильо Маттиа
1:2
90' Гол
Хаас Николас
90'+7

Ход матча

30'
0:1
Эконг Эммануэль
(Хаас Николас)
43'
Валюкевич Себастьян
 
46'
Соса Борна
Валюкевич Себастьян
 
46'
Сапата Дуван
Гинейтис Гвидас
 
51'
Коко Сауль
 
60'
Риччи Самуэле
Тамез Адриен
 
61'
Нжие Алию
Карамо Янн
 
62'
 
Сольбаккен Ола
Конате Исмаэль
65'
Линетти Кароль
 
68'
 
Грасси Альберто
Хендерсон Лиам
68'
 
Коломбо Лоренцо
Пеллегри Пьетро
74'
Адамс Че
1:1
75'
 
Гьяси Эммануэль
Самбья Саломон
75'
 
Вити Маттиа
Lorenzo Tosto
83'
 
Де Шильо Маттиа
87'
Дембеле Али
Коко Сауль
 
90'
1:2
Хаас Николас
(Мариануччи Лука)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 506 Количество передач 400
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Милинкович-Савич
Ваня
4
Валюкевич
Себастьян
13
Марипан
Гильермо
23
Коко
Сауль
16
Педерсен
Маркус
II
61
Тамез
Адриен
77
Линетти
Кароль
66
Гинейтис
Гвидас
20
Лазаро
Валентино
7
Карамо
Янн
18
Адамс
Че
12
Сегетти
Якопо
22
Де
Шильо
Маттиа
35
Мариануччи
Лука
31
Lorenzo
Tosto
7
Самбья
Саломон
13
Какаче
Либерато
32
Хаас
Николас
6
Хендерсон
Лиам
90
Конате
Исмаэль
19
Эконг
Эммануэль
9
Пеллегри
Пьетро
Торино
3-5-2
Эмполи
3-4-2-1

История личных встреч

Торино
Эмполи

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

22 матча

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

СA
3:2
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
2:2
СA
4:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:0
СB
1:0
СB
2:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
0:0
СB
3:0
СA
0:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.27
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.36
0.73

Среднее время на гол

66
123

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.32
0.86

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

68
104

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 1 0.5
Адамс Че 1 0.5
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаццини Якопо 2 1
Хаас Николас 1 0.5
Эспозито Себастьяно 1 0.5
Коломбо Лоренцо 1 0.5
Эконг Эммануэль 1 0.5
Мариануччи Лука 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Коко Сауль 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Шильо Маттиа 1 0

Результаты матчей

Торино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эмполи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
0
Торино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Эмполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Торино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эмполи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Верона - Торино 2:3 Торино - Лечче 0:0 Венеция - Торино 0:1 Торино - Аталанта 2:1
Милан - Торино 2:2 Торино - Козенца 2:0 Мец - Торино 0:3 Лион - Торино 0:0 Торино - Кремонезе 1:2 Торино - Виртус Верона 2:1 Торино - Реал Виченца 2:1 Аталанта - Торино 3:0 Торино - Милан 3:1 Верона - Торино 1:2 Торино - Болонья 0:0 Интер Милан - Торино 2:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Торино - Ювентус 0:0 Эмполи - Торино 3:2 Торино - Монца 1:0
Эмполи
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Ювентус 0:0 Болонья - Эмполи 1:1 Рома - Эмполи 1:2
Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0 Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0 Эмполи - Рома 2:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Аталанта - Эмполи 2:0 Эмполи - Наполи 1:0 Лечче - Эмполи 1:0 Эмполи - Торино 3:2 Интер Милан - Эмполи 2:0

Результаты матчей

Торино
Эмполи

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Торино
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Специя Солери Эдоардо 2
Чезена Каргбо Аугустус 2
Авеллино Трибуцци Алессио 2
Брешия Олзер Джакомо 2
Чезена Cristian Shpendi 2
Весь список

Топ нарушителей
Комо Иовин Алессио 1
Кальяри Виола Николас 1
Кальяри Паломино Хосе 1
Эмполи Де Шильо Маттиа 1
Торино Линетти Кароль 1
Весь список
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