Стадион: САИК Мотор Падонг Арена.
Позже
История личных встреч
Шанхай Порт
Шанхай Шеньхуа
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
30 матчей
43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
10 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
26
Голов в среднем за матч
1.8
1.73
Среднее время на гол
50
51
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.27
0.87
Среднее время на гол
71
103
Всего голов
46
39
Голов в среднем за матч
1.53
1.3
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
58
69
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Порт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|3
|1
|Ли Шенглонг
|1
|0.33
|Варгас Матиас
|1
|0.33
|Цзин Фэн
|1
|0.33
|Ли Шуай I
|0
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|1
|0.33
|Жоау Карлуш
|1
|0.33
|Чань Шиничи
|1
|0.33
|Луис Андре V
|0
|0
|Хаоян Сюй
|0
|0
Карточки
Шанхай Порт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жоау Карлуш
|1
|0
|Ванг Хайан
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай Порт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Шанхай Порт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Шанхай Шеньхуа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Шанхай Порт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Шанхай Шеньхуа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
17%
2
67%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Порт
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 3:4 Шанхай Порт - Джохор Дарул Такзим 2:2 Шанхай Порт - Сычуань Цзюнью 2:0 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 3:0
Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 7:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 8:1 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Шанхай Порт - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Порт 0:2 Гуанси Хенгчен - Шанхай Порт 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:3 Шанхай Порт - Цанчжоу 4:1 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 2:0 Циндао Вест Коаст - Шанхай Порт 3:5
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Шанхай Шеньхуа - Пхохан Стилерс 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 3:4 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 2:1
Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 5:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 0:2 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:5 Сычуань Цзюнью - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 3:2 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 6:0 Циндао Вест Коаст - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 3:0 Фошань Наньши - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 1:1 Сычуань Цзюнью - Шанхай Шеньхуа 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Циндао Чжуннэн 2:0 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Шеньхуа 0:0
Результаты матчей
Шанхай Порт
Шанхай Шеньхуа
Точный счет
3:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Шанхай Порт
Шанхай Шеньхуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
1/8 финала
0 Циндао Вест Коаст
4 Шаньдун Тайшань
- 0:4 ЦИН-ШАН
1 Хэнань Суншань Лунмэн
0 Гуанси Пинггуо Халиао
- 1:0 ХЭН-ГУА
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Гуанси Пинггуо Халиао
|Giovanny
|4
|Шанхай Порт
|Лэй У
|3
|Шэньси Юнион
|Xiaolei Ma2
|3
|Хангжоу Вуйуе Куинтанг
|Renzhe Shao
|3
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|2 (1)
|Хангжоу Вуйуе Куинтанг
|Haosheng Sun
|1
|Чанчунь Сиду
|Hanbing Wang
|1
|Далянь Куньчэн
|Jiaxin Liu
|1
|Сучжоу Донву
|Xiang Rongjun
|1
|Цюаньчжоу Яксин
|Donghao Guo
|1
Прогнозы на матч Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа
Исход игры
Шанхай Порт
53.7% (22)
Ничья
7.3% (3)
Шанхай Шеньхуа
39% (16)
Тотал 2.5
Больше
78.95% (30)
Меньше
21.05% (8)
Обе команды забьют
Да
84.21% (32)
Нет
15.79% (6)
Популярный счёт
2:1 Шанхай Порт
41.5% (17)
1:2 Шанхай Шеньхуа
24.4% (10)
1:0 Шанхай Порт
7.3% (3)
0:2 Шанхай Шеньхуа
4.9% (2)
1:1 Ничья
4.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!