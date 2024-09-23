  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Кубок 2024
Стадион: .
Шанхай Порт
 
Позже
Шанхай Шеньхуа
Прогнозы 41
Шанхай Порт 53.7% (22)
X 7.3% (3)
Шанхай Шеньхуа 39% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шанхай Порт
Ничья
Шанхай Шеньхуа
4.40
4.40
Реклама, betboom.ru
4.70
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты

История личных встреч

Шанхай Порт
Шанхай Шеньхуа

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

30 матчей

43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
10 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
0:5
С
1:1
С
1:1
С
2:0
К
1:1
К
1:5
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
3:1
С
0:4
С
2:0
С
0:2
К
3:2
К
1:0
С
6:1
С
1:3
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
5:0
С
1:1
С
1:1
С
0:1
С
2:1
ТМС
4:0

Голы

Всего голов

27
26

Голов в среднем за матч

1.8
1.73

Среднее время на гол

50
51

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.27
0.87

Среднее время на гол

71
103

Всего голов

46
39

Голов в среднем за матч

1.53
1.3

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

58
69

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Порт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 3 1
Ли Шенглонг 1 0.33
Варгас Матиас 1 0.33
Цзин Фэн 1 0.33
Ли Шуай I 0 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 1 0.33
Жоау Карлуш 1 0.33
Чань Шиничи 1 0.33
Луис Андре V 0 0
Хаоян Сюй 0 0

Карточки

Шанхай Порт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоау Карлуш 1 0
Ванг Хайан 1 0

Результаты матчей

Шанхай Порт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Шанхай Порт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Шанхай Шеньхуа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Шанхай Порт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Шанхай Шеньхуа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
17%
2
67%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Порт
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 3:4 Шанхай Порт - Джохор Дарул Такзим 2:2 Шанхай Порт - Сычуань Цзюнью 2:0 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 3:0
Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 7:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 8:1 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Шанхай Порт - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Порт 0:2 Гуанси Хенгчен - Шанхай Порт 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:3 Шанхай Порт - Цанчжоу 4:1 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 2:0 Циндао Вест Коаст - Шанхай Порт 3:5
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Шанхай Шеньхуа - Пхохан Стилерс 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 3:4 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 2:1
Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 5:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 0:2 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:5 Сычуань Цзюнью - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 3:2 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 6:0 Циндао Вест Коаст - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 3:0 Фошань Наньши - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 1:1 Сычуань Цзюнью - Шанхай Шеньхуа 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Циндао Чжуннэн 2:0 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Шеньхуа 0:0

Результаты матчей

Шанхай Порт
Шанхай Шеньхуа

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Шанхай Порт
Шанхай Шеньхуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1/8 финала
0 Циндао Вест Коаст
4 Шаньдун Тайшань
1 Хэнань Суншань Лунмэн
0 Гуанси Пинггуо Халиао
0 Циндао Чжуннэн
2 Нанкин Сити
2 Ченду Беттер Сити
0 Наньтун Чжиюнь
1 Чжэцзян Профессионал
2 Шанхай Порт
4 Тяньцзинь Тайгер
3 Чанчунь Ятай
3 Сычуань Цзюнью
5 Шанхай Шеньхуа
1 Вукси Вугу
3 Бэйцзин Гоань
1/4 финала
3 Шаньдун Тайшань
1 Хэнань Суншань Лунмэн
1 Нанкин Сити
2 Ченду Беттер Сити
3 Шанхай Порт
0 Тяньцзинь Тайгер
2 Шанхай Шеньхуа
1 Бэйцзин Гоань
1/2 финала
Шаньдун Тайшань
Ченду Беттер Сити
Шанхай Порт
Шанхай Шеньхуа
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Гуанси Пинггуо Халиао Giovanny 4
Шанхай Порт Лэй У 3
Шэньси Юнион Xiaolei Ma2 3
Хангжоу Вуйуе Куинтанг Renzhe Shao 3
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хангжоу Вуйуе Куинтанг Haosheng Sun 1
Чанчунь Сиду Hanbing Wang 1
Далянь Куньчэн Jiaxin Liu 1
Сучжоу Донву Xiang Rongjun 1
Цюаньчжоу Яксин Donghao Guo 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2024, осталось 2 дня 4 часа 34 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 30 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 41
    Шанхай Порт 53.7% (22)
    X 7.3% (3)
    Шанхай Шеньхуа 39% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шанхай Порт
    Ничья
    Шанхай Шеньхуа
    4.40
    4.40
    Реклама, betboom.ru
    4.70
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа

    Исход игры
    Шанхай Порт
    53.7% (22)
    Ничья
    7.3% (3)
    Шанхай Шеньхуа
    39% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.95% (30)
    Меньше
    21.05% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    84.21% (32)
    Нет
    15.79% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Шанхай Порт
    41.5% (17)
    1:2 Шанхай Шеньхуа
    24.4% (10)
    1:0 Шанхай Порт
    7.3% (3)
    0:2 Шанхай Шеньхуа
    4.9% (2)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Шанхай Порт
    Шанхай Шеньхуа
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный