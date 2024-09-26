0'
1:0
5' ГолКирьякопулос Георгиос
2:0
11' ГолПессина Маттео
33' Желтая карточкаПагера Фабрицио
38' Желтая карточкаПапетти Андреа
3:0
40' ПенальтиКапрари Джанлука
3:1
68' ГолPatrick Nuamah
90'+4
Ход матча
5'
11'
33'
38'
40'
3:0
68'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 3
-
7 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
634 Количество передач 446
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
27
Валоти
Матиа
20
Форсон
Омари
24
Марич
Мирко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Форсон ОмариПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Марич МиркоНападающий
- Запасные игроки
-
69 Мацца АндреаВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Бондо УорренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
-
-
-
Главный тренер: Неста Алессандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
33 Zylyf Muca
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
История личных встреч
Монца
Брешия
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
1.33
Среднее время на гол
270
67
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.67
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
135
60
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0.5
|Пессина Маттео
|1
|0.5
|Капрари Джанлука
|1 (1)
|0.5
|Kevin Martins
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олзер Джакомо
|2
|1
|Боррелли Дженнаро
|1
|0.5
|Patrick Nuamah
|1
|0.5
|Ante Matej Juric
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
Результаты матчей
Монца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Брешия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Монца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Брешия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Монца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Брешия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
67%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Монца - Болонья 1:2 Монца - Интер Милан 1:1 Фиорентина - Монца 2:2 Монца - Дженоа 0:1
Эмполи - Монца 0:0 Милан - Монца 3:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Монца - Сассуоло 2:2 Монца - Вис Пезаро 3:1 Монца - Альчоне 2:0 Монца - Палермо 0:1 Монца - Нува Камуния 16:1 Ювентус - Монца 2:0 Монца - Фрозиноне 0:1 Фиорентина - Монца 2:1 Монца - Лацио 2:2 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 1:2 Болонья - Монца 0:0 Монца - Наполи 2:4
Брешия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пиза - Брешия 2:1 Брешия - Фрозиноне 4:0 Дарфо-Боарио - Брешия 0:5 Зюйдтироль - Брешия 1:2
Реджана - Брешия 2:0 Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2 Бари - Брешия 2:0 Брешия - Лекко 4:1 ФералпиСало - Брешия 2:2 Брешия - Специя 0:0 Брешия - Тернана 0:0 Венеция - Брешия 2:0 Брешия - Пиза 3:1
Результаты матчей
Монца
Брешия
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Монца
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
|Специя
|Солери Эдоардо
|2
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|2
|Авеллино
|Трибуцци Алессио
|2
|Брешия
|Олзер Джакомо
|2
|Чезена
|Cristian Shpendi
|2
|Сампдория
|Романьоли Симоне
|1
|Комо
|Иовин Алессио
|1
|Салернитана
|Маджоре Джулио
|1
|Кальяри
|Виола Николас
|1
|Дженоа
|Бадель Милан
|1