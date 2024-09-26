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Монца
3:1
Конец матча
Брешия
0'
1:0
5' Гол
Кирьякопулос Георгиос
2:0
11' Гол
Пессина Маттео
33' Желтая карточка
Пагера Фабрицио
38' Желтая карточка
Папетти Андреа
3:0
40' Пенальти
Капрари Джанлука
3:1
68' Гол
Patrick Nuamah
90'+4

Ход матча

5'
Кирьякопулос Георгиос
(Kevin Martins)
1:0
11'
Пессина Маттео
(Кирьякопулос Георгиос)
2:0
33'
 
Пагера Фабрицио
38'
 
Папетти Андреа
40'
Капрари Джанлука
3:0
46'
Мари Пабло
Карбони Андреа
 
46'
Бьянко Алессандро
Пессина Маттео
 
46'
Перейра Педру
Кирьякопулос Георгиос
 
46'
 
Веррет Маттиас
Пагера Фабрицио
46'
 
Patrick Nuamah
Олзер Джакомо
47'
 
Коррадо Никколо
Боррелли Дженнаро
68'
3:1
Patrick Nuamah
(Ante Matej Juric)
73'
Иццо Армандо
Кальдирола Лука
 
76'
 
Мончини Габриэле
Ante Matej Juric
84'
Бондо Уоррен
Д'Амброзио Данило
 
87'
 
Бухагьяр Трент
Riccardo Fogliata

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 8
  • 8 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 634 Количество передач 446
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Пицциньякко
Семуэль
33
Д'Амброзио
Данило
5
Кальдирола
Лука
44
Карбони
Андреа
55
Kevin
Martins
77
Кирьякопулос
Георгиос
27
Валоти
Матиа
32
Пессина
Маттео
20
Форсон
Омари
10
Капрари
Джанлука
24
Марич
Мирко
22
Андреаччи
Лоренцо
24
Дикманн
Лоренцо
5
Gabriele
Calvani
32
Папетти
Андреа
18
Яллоу
Александр
21
Riccardo
Fogliata
4
Пагера
Фабрицио
26
Бертаньоли
Массимо
27
Олзер
Джакомо
29
Боррелли
Дженнаро
7
Ante
Matej
Juric
Монца
3-4-2-1
Брешия
4-3-1-2

История личных встреч

Монца
Брешия

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
2:1
СB
1:2
СB
1:1
СB
0:2
СB
0:2
СB
0:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1.33

Среднее время на гол

270
67

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

135
60

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кирьякопулос Георгиос 1 0.5
Пессина Маттео 1 0.5
Капрари Джанлука 1 (1) 0.5
Kevin Martins 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олзер Джакомо 2 1
Боррелли Дженнаро 1 0.5
Patrick Nuamah 1 0.5
Ante Matej Juric 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пагера Фабрицио 1 0
Папетти Андреа 1 0

Результаты матчей

Монца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Брешия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Монца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Брешия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Монца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Брешия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
67%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Монца - Болонья 1:2 Монца - Интер Милан 1:1 Фиорентина - Монца 2:2 Монца - Дженоа 0:1
Эмполи - Монца 0:0 Милан - Монца 3:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Монца - Сассуоло 2:2 Монца - Вис Пезаро 3:1 Монца - Альчоне 2:0 Монца - Палермо 0:1 Монца - Нува Камуния 16:1 Ювентус - Монца 2:0 Монца - Фрозиноне 0:1 Фиорентина - Монца 2:1 Монца - Лацио 2:2 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 1:2 Болонья - Монца 0:0 Монца - Наполи 2:4
Брешия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пиза - Брешия 2:1 Брешия - Фрозиноне 4:0 Дарфо-Боарио - Брешия 0:5 Зюйдтироль - Брешия 1:2
Реджана - Брешия 2:0 Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2 Бари - Брешия 2:0 Брешия - Лекко 4:1 ФералпиСало - Брешия 2:2 Брешия - Специя 0:0 Брешия - Тернана 0:0 Венеция - Брешия 2:0 Брешия - Пиза 3:1

Результаты матчей

Монца
Брешия

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Монца
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1

Топ бомбардиров
Специя Солери Эдоардо 2
Чезена Каргбо Аугустус 2
Авеллино Трибуцци Алессио 2
Брешия Олзер Джакомо 2
Чезена Cristian Shpendi 2
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Романьоли Симоне 1
Комо Иовин Алессио 1
Салернитана Маджоре Джулио 1
Кальяри Виола Николас 1
Дженоа Бадель Милан 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Г О О О О Л - Капрари Джанлука из команды Монца забивает с точки!
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