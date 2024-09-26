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Наполи
2:0
Первый тайм: 16'
Палермо
0'
1:0
7' Гол
Нгонж Сириль
2:0
12' Гол
Нгонж Сириль

Ход матча

7'
Нгонж Сириль
(Распадори Джакомо)
1:0
12'
Нгонж Сириль
2:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Палермо
1.27
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6.40
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9.99
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Каприле
Элия
30
Маццокки
Паскуале
16
Марин
Рафа
5
Жуан
Жезус
37
Спинаццола
Леонардо
68
Лоботка
Станислав
6
Гилмор
Билли
7
Нерес
Давид
81
Распадори
Джакомо
26
Нгонж
Сириль
18
Симеоне
Джованни
46
Сиригу
Сальваторе
25
Alessio
Buttaro
29
Педа
Патрик
4
Бания
Раян
32
Чеккарони
Пьетро
14
Aljosa
Vasic
10
Раноккья
Филиппо
30
Шарич
Дарио
21
Ле
Дуарон
Жереми
9
Брунори
Маттео
3
Лунн
Кристоффер
Наполи
4-2-3-1
Палермо
4-3-3

История личных встреч

Наполи
Палермо

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

18 матчей

55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

СA
1:1
СA
0:3
СA
0:1
СA
2:0
СA
3:1
СA
3:3
СA
3:0
СA
0:3
СA
2:0
СA
1:3
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.56

Среднее время на гол

67
162

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.11

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

60
81

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Роберто 1 0.5

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Наполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Палермо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Наполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Палермо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ювентус - Наполи 0:0 Кальяри - Наполи 0:4 Наполи - Парма 2:1 Наполи - Болонья 3:0
Верона - Наполи 3:0 Наполи - Модена 0:0 Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0 Наполи - Мантуя 3:0 Наполи - Анауне 4:0 Наполи - Лечче 0:0 Фиорентина - Наполи 2:2 Наполи - Болонья 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Рома 2:2 Эмполи - Наполи 1:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Монца - Наполи 2:4 Наполи - Аталанта 0:3
Палермо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Палермо - Чезена 0:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 1:1 Кремонезе - Палермо 0:1
Пиза - Палермо 2:0 Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Палермо - Сампдория 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Палермо - Асколи 2:2 Специя - Палермо 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Палермо - Парма 0:0 Козенца - Палермо 1:1

Результаты матчей

Наполи
Палермо

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Наполи
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Специя Солери Эдоардо 2
Чезена Каргбо Аугустус 2
Авеллино Трибуцци Алессио 2
Брешия Олзер Джакомо 2
Чезена Cristian Shpendi 2
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Романьоли Симоне 1
Комо Иовин Алессио 1
Салернитана Маджоре Джулио 1
Кальяри Виола Николас 1
Дженоа Бадель Милан 1
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Палермо
1.27
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6.40
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9.99
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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