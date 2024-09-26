0'
1:0
7' ГолНгонж Сириль
2:0
12' ГолНгонж Сириль
3:0
42' ГолЖуан Жезус
58' Красная карточкаAljosa Vasic
4:0
70' ГолНерес Давид
5:0
77' ГолМактоминай Скотт
86' Желтая карточкаМарин Рафа
90'+1
Ход матча
7'
12'
42'
3:0
58'
70'
4:0
77'
86'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
649 Количество передач 334
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
25
Каприле
Элия
16
Марин
Рафа
26
Нгонж
Сириль
29
Педа
Патрик
14
Aljosa
Vasic
30
Шарич
Дарио
- Основной состав
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Нгонж СирильПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Claudio Turi
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Aljosa VasicПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Анри ТомаНападающий
-
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
История личных встреч
Наполи
Палермо
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
18 матчей
55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.56
Среднее время на гол
67
162
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.11
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
60
81
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|2
|1
|Нерес Давид
|1
|0.5
|Жуан Жезус
|1
|0.5
|Мактоминай Скотт
|1
|0.5
|Лукаку Ромелу
|0
|0
|Симеоне Джованни
|0
|0
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Распадори Джакомо
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инсинье Роберто
|1
|0.5
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Марин Рафа
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aljosa Vasic
|0
|1
Результаты матчей
Наполи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Палермо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Наполи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Палермо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ювентус - Наполи 0:0 Кальяри - Наполи 0:4 Наполи - Парма 2:1 Наполи - Болонья 3:0
Верона - Наполи 3:0 Наполи - Модена 0:0 Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0 Наполи - Мантуя 3:0 Наполи - Анауне 4:0 Наполи - Лечче 0:0 Фиорентина - Наполи 2:2 Наполи - Болонья 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Рома 2:2 Эмполи - Наполи 1:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Монца - Наполи 2:4 Наполи - Аталанта 0:3
Палермо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Палермо - Чезена 0:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 1:1 Кремонезе - Палермо 0:1
Пиза - Палермо 2:0 Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Палермо - Сампдория 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Палермо - Асколи 2:2 Специя - Палермо 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Палермо - Парма 0:0 Козенца - Палермо 1:1
Результаты матчей
Наполи
Палермо
Точный счет
0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Наполи
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
|Специя
|Солери Эдоардо
|2
|Наполи
|Нгонж Сириль
|2
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|2
|Авеллино
|Трибуцци Алессио
|2
|Брешия
|Олзер Джакомо
|2
|Сампдория
|Романьоли Симоне
|1
|Комо
|Иовин Алессио
|1
|Салернитана
|Маджоре Джулио
|1
|Палермо
|Aljosa Vasic
|1
|Кальяри
|Виола Николас
|1