  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Кубок 2024-2025
Наполи
5:0
Конец матча
Палермо
0'
1:0
7' Гол
Нгонж Сириль
2:0
12' Гол
Нгонж Сириль
3:0
42' Гол
Жуан Жезус
58' Красная карточка
Aljosa Vasic
4:0
70' Гол
Нерес Давид
5:0
77' Гол
Мактоминай Скотт
86' Желтая карточка
Марин Рафа
90'+1

Ход матча

7'
Нгонж Сириль
(Распадори Джакомо)
1:0
12'
Нгонж Сириль
(Лоботка Станислав)
2:0
42'
Жуан Жезус
(Нерес Давид)
3:0
57'
Замбо-Ангисса Андре-Франк
Лоботка Станислав
 
57'
Дзербин Алессио
Нгонж Сириль
 
58'
 
Aljosa Vasic
63'
 
Инсинье Роберто
Ле Дуарон Жереми
63'
 
Гомес Клаудио
Раноккья Филиппо
70'
Нерес Давид
(Симеоне Джованни)
4:0
72'
 
Лучиони Фабио
Бания Раян
72'
 
Сегре Джакопо
Шарич Дарио
76'
Кварацхелия Хвича
Нерес Давид
 
76'
Лукаку Ромелу
Симеоне Джованни
 
77'
Мактоминай Скотт
Распадори Джакомо
 
77'
Мактоминай Скотт
(Лукаку Ромелу)
5:0
84'
 
Пьероцци Никколо
Лунн Кристоффер
86'
Марин Рафа
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 649 Количество передач 334
  • 65 Владение мячом, % 35
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Каприле
Элия
30
Маццокки
Паскуале
16
Марин
Рафа
5
Жуан
Жезус
37
Спинаццола
Леонардо
68
Лоботка
Станислав
6
Гилмор
Билли
7
Нерес
Давид
81
Распадори
Джакомо
26
Нгонж
Сириль
18
Симеоне
Джованни
46
Сиригу
Сальваторе
25
Alessio
Buttaro
29
Педа
Патрик
4
Бания
Раян
32
Чеккарони
Пьетро
14
Aljosa
Vasic
10
Раноккья
Филиппо
30
Шарич
Дарио
21
Ле
Дуарон
Жереми
9
Брунори
Маттео
3
Лунн
Кристоффер
Наполи
4-2-3-1
Палермо
4-3-3

История личных встреч

Наполи
Палермо

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

18 матчей

55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

СA
1:1
СA
0:3
СA
0:1
СA
2:0
СA
3:1
СA
3:3
СA
3:0
СA
0:3
СA
2:0
СA
1:3
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.56

Среднее время на гол

67
162

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.11

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

60
81

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 2 1
Нерес Давид 1 0.5
Жуан Жезус 1 0.5
Мактоминай Скотт 1 0.5
Лукаку Ромелу 0 0
Симеоне Джованни 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Распадори Джакомо 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Роберто 1 0.5

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Марин Рафа 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aljosa Vasic 0 1

Результаты матчей

Наполи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Палермо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Наполи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Палермо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ювентус - Наполи 0:0 Кальяри - Наполи 0:4 Наполи - Парма 2:1 Наполи - Болонья 3:0
Верона - Наполи 3:0 Наполи - Модена 0:0 Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0 Наполи - Мантуя 3:0 Наполи - Анауне 4:0 Наполи - Лечче 0:0 Фиорентина - Наполи 2:2 Наполи - Болонья 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Рома 2:2 Эмполи - Наполи 1:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Монца - Наполи 2:4 Наполи - Аталанта 0:3
Палермо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Палермо - Чезена 0:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 1:1 Кремонезе - Палермо 0:1
Пиза - Палермо 2:0 Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Палермо - Сампдория 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Палермо - Асколи 2:2 Специя - Палермо 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Палермо - Парма 0:0 Козенца - Палермо 1:1

Результаты матчей

Наполи
Палермо

Точный счет

0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Наполи
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Топ бомбардиров
Специя Солери Эдоардо 2
Наполи Нгонж Сириль 2
Чезена Каргбо Аугустус 2
Авеллино Трибуцци Алессио 2
Брешия Олзер Джакомо 2
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Романьоли Симоне 1
Комо Иовин Алессио 1
Салернитана Маджоре Джулио 1
Палермо Aljosa Vasic 1
Кальяри Виола Николас 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Наполи 5:0 Палермо онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный