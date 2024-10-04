Тур: 6. Стадион: ВВК Арена. Главный судья: Бадштюбнер Флориан
1:0
Перерыв
Ход матча
39'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
133 Количество передач 323
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Вольф
Мариус
19
Ониика
Фрэнк
15
Мунье
Стив
21
Титц
Филлип
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
14
Плеа
Алассан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Вольф МариусЗащитник
- Защитник
-
19 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мунье СтивПолузащитник
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кудосу ХенриПолузащитник
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Хак РобинПолузащитник
-
27 Райц РоккоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аугсбург
Боруссия М
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
29 матчей
34.5%
31%
34.5%
10 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
13.8%
44.8%
41.4%
4 победы 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.6
1.07
Среднее время на гол
56
84
Всего голов
26
19
Голов в среднем за матч
1.86
1.27
Среднее время на гол
48
71
Всего голов
50
34
Голов в среднем за матч
1.72
1.17
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
52
76
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|2
|0.33
|Титц Филлип
|1
|0.17
|Вольф Мариус
|1
|0.17
|Реджбекай Элвис
|1
|0.17
|Шлоттербек Кевен
|1
|0.17
|Yusuf Kabadayi
|1
|0.17
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Якич Кристиян
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Брайтхаупт Тим
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|2
|0.33
|Онора Франк
|1
|0.17
|Плеа Алассан
|1
|0.17
|Эльведи Нико
|1
|0.17
|Чванчара Томаш
|1
|0.17
|Штёгер Кевин
|0
|0
|Хак Робин
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эссанд Самюэль
|2
|1
|Гоувелеув Джеффри
|3
|0
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|Ониика Фрэнк
|2
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|Титц Филлип
|1
|0
|Варгас Рубен
|1
|0
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
|Матсима Крислен
|1
|0
|Энгельс Арне
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайгль Юлиан
|2
|0
|Лайнер Штефан
|1
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Штёгер Кевин
|1
|0
|Итакура Ко
|1
|0
|Скалли Джозеф
|1
|0
Результаты матчей
Аугсбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Боруссия М
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
0
Аугсбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Боруссия М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
0
1
Аугсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Боруссия М
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
3
38%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
3
50%
76-90
Пропущено
14
8
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
6
43%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
4
29%
1
13%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Майнц 2:3 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Аугсбург - Ульм 1846 4:1
Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0 ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1 Янг Африканс - Аугсбург 1:2 Швабен Аугсбург - Аугсбург 0:3 Байер Л - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Вердер 0:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Кёльн 1:1
Боруссия М
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Бохум - Боруссия М 0:2
Боруссия М - Байер Л 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Боруссия М - Вегберг-Бек 2:0 Викториа Йюхен-Гарцвайлер - Боруссия М 1:5 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Вольфсбург - Боруссия М 1:3
Результаты матчей
Аугсбург
Боруссия М
Точный счет
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
4:0
2 раза 100%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
4:0
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Аугсбург
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
32
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|14 - 10
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 11
|8
|11.
|1:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 14
|7
|12.
|0:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 11
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|9 - 15
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 11
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|7 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|11.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 10
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|12.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|1:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|6 (3)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (4)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4 (1)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|4
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|4
|Майнц
|Кор Доминик
|4
|Майнц
|Ханче-Ольсен Андреас
|1 2
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|1 2
|Аугсбург
|Эссанд Самюэль
|1 2
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аугсбург 1:0 Боруссия М
Исход игры
Аугсбург
30.9% (38)
Ничья
43.1% (53)
Боруссия М
26% (32)
Тотал 2.5
Больше
54.95% (61)
Меньше
45.05% (50)
Обе команды забьют
Да
91.89% (102)
Нет
8.11% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (41)
2:1 Аугсбург
22% (27)
1:2 Боруссия М
18.7% (23)
2:2 Ничья
5.7% (7)
1:0 Аугсбург
4.1% (5)
0:1 Боруссия М
2.4% (3)
1:3 Боруссия М
1.6% (2)
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