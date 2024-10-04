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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Бадштюбнер Флориан
Аугсбург
2:1
Конец матча
Боруссия М
0'
1:0
39' Гол
Шлоттербек Кевен
59' Желтая карточка
Вайгль Юлиан
2:0
65' Гол
Клод-Морис Алексис
2:1
72' Гол
Кляйндинст Тим
73' Желтая карточка
Реджбекай Элвис
84' Желтая карточка
Ранос Грант-Леон
88' Желтая карточка
Нец Лука
90' Желтая карточка
Хак Робин
90' Желтая карточка
Бауэр Максимилиан
90'+6

Ход матча

39'
Шлоттербек Кевен
1:0
46'
 
Фридрих Марвин
Эльведи Нико
57'
Кудосу Хенри
Вольф Мариус
 
57'
Клод-Морис Алексис
Мунье Стив
 
59'
 
Вайгль Юлиан
64'
 
Хак Робин
Чванчара Томаш
64'
 
Райц Рокко
Зандер Филипп
65'
Клод-Морис Алексис
2:0
68'
Матсима Крислен
Шлоттербек Кевен
 
72'
2:1
Кляйндинст Тим
(Штёгер Кевин)
73'
Реджбекай Элвис
 
76'
 
Лайнер Штефан
Скалли Джозеф
81'
 
Ранос Грант-Леон
Плеа Алассан
84'
 
Ранос Грант-Леон
85'
Йенсен Фредрик
Реджбекай Элвис
 
88'
 
Нец Лука
90'
 
Хак Робин
90'
Бауэр Максимилиан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 303 Количество передач 597
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Аугсбург 30.9% (38)
X 43.1% (53)
Боруссия М 26% (32)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Лабрович
Недилько
23
Бауэр
Максимилиан
6
Гоувелеув
Джеффри
31
Шлоттербек
Кевен
11
Вольф
Мариус
13
Яннулис
Димитрис
19
Ониика
Фрэнк
17
Якич
Кристиян
8
Реджбекай
Элвис
15
Мунье
Стив
21
Титц
Филлип
33
Николас
Мориц
29
Скалли
Джозеф
3
Итакура
Ко
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
16
Зандер
Филипп
8
Вайгль
Юлиан
31
Чванчара
Томаш
7
Штёгер
Кевин
14
Плеа
Алассан
11
Кляйндинст
Тим
Аугсбург
3-4-2-1
Боруссия М
4-2-3-1

История личных встреч

Аугсбург
Боруссия М

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

29 матчей

34.5%
31%
34.5%
10 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

13.8%
44.8%
41.4%
4 победы 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Б
1:2
Б
4:4
Б
2:0
Б
1:0
Б
3:2
Б
1:0
Б
3:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
5:1
ТМК
1:0
Б
2:0
Б
1:1
ТМК
2:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:2
Б
4:2
Б
1:3
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:0
Б2
0:2

Голы

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.6
1.07

Среднее время на гол

56
84

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

1.86
1.27

Среднее время на гол

48
71

Всего голов

50
34

Голов в среднем за матч

1.72
1.17

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

52
76

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 2 0.33
Шлоттербек Кевен 2 0.33
Титц Филлип 1 0.17
Вольф Мариус 1 0.17
Реджбекай Элвис 1 0.17
Клод-Морис Алексис 1 0.17
Yusuf Kabadayi 1 0.17
Гоувелеув Джеффри 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Якич Кристиян 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Брайтхаупт Тим 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 3 0.5
Онора Франк 1 0.17
Плеа Алассан 1 0.17
Эльведи Нико 1 0.17
Чванчара Томаш 1 0.17
Штёгер Кевин 0 0
Хак Робин 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Реджбекай Элвис 4 0
Эссанд Самюэль 2 1
Гоувелеув Джеффри 3 0
Ониика Фрэнк 2 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Титц Филлип 1 0
Варгас Рубен 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Матсима Крислен 1 0
Энгельс Арне 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 3 0
Лайнер Штефан 1 0
Плеа Алассан 1 0
Штёгер Кевин 1 0
Итакура Ко 1 0
Хак Робин 1 0
Скалли Джозеф 1 0
Нец Лука 1 0
Ранос Грант-Леон 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Боруссия М
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
1
Аугсбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Боруссия М
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

0
1
Аугсбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Боруссия М
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
67%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
3
38%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
1
11%
3
43%
76-90

Пропущено

15
10
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
6
40%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
4
27%
1
10%
46-60
4
27%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Майнц 2:3 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Аугсбург - Ульм 1846 4:1
Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0 ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1 Янг Африканс - Аугсбург 1:2 Швабен Аугсбург - Аугсбург 0:3 Байер Л - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Вердер 0:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Кёльн 1:1
Боруссия М
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Бохум - Боруссия М 0:2
Боруссия М - Байер Л 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Боруссия М - Вегберг-Бек 2:0 Викториа Йюхен-Гарцвайлер - Боруссия М 1:5 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Вольфсбург - Боруссия М 1:3

Результаты матчей

Аугсбург
Боруссия М

Точный счет

2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

4:0
2 раза 100%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

4:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
2
4
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 17 - 4 13
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Байер Л
 Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
5.
Боруссия Д
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
6.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
8.
Штутгарт
 Заявка 5 2 2 1 14 - 10 8
9.
Унион Берлин
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
10.
Вердер
 Заявка 5 2 2 1 8 - 11 8
11.
Аугсбург
 Заявка 6 2 1 3 9 - 15 7
12.
Боруссия М
 Заявка 6 2 0 4 7 - 10 6
13.
Майнц
 Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
14.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 1 3 10 - 11 4
15.
Санкт-Паули
 Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
16.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 9 - 15 3
17.
Бохум
 Заявка 5 0 1 4 5 - 11 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 0 1 4 7 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Аугсбург
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
7.
Штутгарт
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
8.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Байер Л
 Заявка 2 1 0 1 6 - 6 3
11.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 7 - 10 3
13.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Вердер
 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
16.
Вольфсбург
 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Вердер
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
4.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
6.
Майнц
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Санкт-Паули
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
12.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Боруссия Д
 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
16.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
18.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 6 (3)
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Байер Л Вирц Флориан 4 (1)
Штутгарт Ундав Дениз 4
Весь список

Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Майнц Кор Доминик 4
Аугсбург Реджбекай Элвис 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Штутгарт Каразор Атакан 1 2
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Аугсбург заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Аугсбург: 34%, Боруссия М: 66%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Аугсбург
  • 96'
    Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Бауэр Максимилиан получает желтую карточку за неспортивное поведение
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Аугсбург 30.9% (38)
    X 43.1% (53)
    Боруссия М 26% (32)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аугсбург 2:1 Боруссия М

    Исход игры
    Аугсбург
    30.9% (38)
    Ничья
    43.1% (53)
    Боруссия М
    26% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.95% (61)
    Меньше
    45.05% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    91.89% (102)
    Нет
    8.11% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (41)
    2:1 Аугсбург
    22% (27)
    1:2 Боруссия М
    18.7% (23)
    2:2 Ничья
    5.7% (7)
    1:0 Аугсбург
    4.1% (5)
    0:1 Боруссия М
    2.4% (3)
    1:3 Боруссия М
    1.6% (2)
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