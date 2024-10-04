Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Нец Лука - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

88' Кудосу Хенри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Ониика Фрэнк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Йенсен Фредрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Ранос Грант-Леон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

83' Николас Мориц взял и забрал мяч на выходе

83' Удар от ворот произведет Аугсбург

82' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Хак Робин нанес удар головой, но Недилько Лабрович спокойно отбил мяч.

78' Реджбекай Элвис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Ониика Фрэнк из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Реджбекай Элвис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Кудосу Хенри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Судье надоело, что Реджбекай Элвис тянет время и он наказал его горчичником

70' Титц Филлип нанес удар головой, но Мориц Николас спокойно отбил мяч.

70' Яннулис Димитрис из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Удар от ворот произведет Аугсбург

68' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Шлоттербек Кевен получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Шлоттербек Кевен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Г О О О О Л - Клод-Морис Алексис из команды Аугсбург забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

65' Якич Кристиян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Штёгер Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Кляйндинст Тим нанес удар головой, но Недилько Лабрович спокойно отбил мяч.

62' Штёгер Кевин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Игрок из команды Боруссия М делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

61' Лабрович Недилько взял и забрал мяч на выходе

59' Вайгль Юлиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

58' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Реджбекай Элвис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Ониика Фрэнк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Николас Мориц взял и забрал мяч на выходе

54' Шлоттербек Кевен из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Аугсбург

51' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Реджбекай Элвис из команды Аугсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

48' Хорошую попытку сделал Чванчара Томаш . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Нец Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля