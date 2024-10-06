Тур: 6. Стадион: Войт-Арена. Главный судья: Штегеманн Саша
0:0
Первый тайм: 10'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Ваннер
Пауль
22
Раум
Давид
10
Симонс
Хави
11
Опенда
Лои
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ваннер ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Кербер ЛукаПолузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Симонс ХавиПолузащитник
-
11 Опенда ЛоиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Андре СилваПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хайденхайм
РБ Лейпциг
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Среднее время на гол
51
72
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.25
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
80
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пирингер Марвин
|2
|0.4
|Ваннер Пауль
|2 (1)
|0.4
|Шёппнер Ян
|2
|0.4
|Бройниг Максимилиан
|2 (1)
|0.4
|Бек Адриан
|1
|0.2
|Шенца Лео
|1
|0.2
|Хонсак Матиас
|0
|0
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Конте Сирлорд
|0
|0
|Траоре Омар Хактаб
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|3
|0.6
|Шешко Беньямин
|2
|0.4
|Симонс Хави
|1
|0.2
|Нуса Антонио
|1
|0.2
|Кампль Кевин
|1
|0.2
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|Раум Давид
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|2
|0
|Пирингер Марвин
|2
|0
|Траоре Омар Хактаб
|2
|0
|Дорш Никлас
|0
|1
|Майнка Патрик
|1
|0
|Хонсак Матиас
|1
|0
|Малони Леннард
|1
|0
|Кауфманн Миккель
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Розе Марко
|1
|1
|Айдара Амаду
|2
|0
|Орбан Вилли
|0
|1
|Кампль Кевин
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
|Симонс Хави
|1
|0
Результаты матчей
Хайденхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Хайденхайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
РБ Лейпциг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
5
Хайденхайм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
РБ Лейпциг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
20%
2
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
100%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1 Майнц - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2
Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0 Хайденхайм - ТСГ Шнайтхайм 19:0 Хайденхайм - ССВ Глотт 20:0 Хайденхайм - ФК Эсслинген 10:0 Хайденхайм - СФ Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Кёльн 4:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1
РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Майнц 0:0
Результаты матчей
Хайденхайм
РБ Лейпциг
Точный счет
0:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 67%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Хайденхайм
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
11
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
41
23
14
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|3.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|4.
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|8 - 2
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|16 - 12
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|7.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 11
|10
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|14 - 10
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|13 - 12
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 15
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|9 - 15
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 19
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 10
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|6.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|6 (3)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (4)
|Майнц
|Буркардт Джонатан
|5
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (1)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|4
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|4
|Майнц
|Ханче-Ольсен Андреас
|1 2
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хайденхайм 0:0 РБ Лейпциг
Исход игры
Хайденхайм
3.6% (4)
Ничья
13.6% (15)
РБ Лейпциг
82.7% (91)
Тотал 2.5
Больше
78.7% (85)
Меньше
21.3% (23)
Обе команды забьют
Да
85.19% (92)
Нет
14.81% (16)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
55.5% (61)
0:1 РБ Лейпциг
9.1% (10)
1:1 Ничья
8.2% (9)
1:3 РБ Лейпциг
7.3% (8)
2:3 РБ Лейпциг
5.5% (6)
2:2 Ничья
4.5% (5)
2:1 Хайденхайм
2.7% (3)
0:2 РБ Лейпциг
2.7% (3)
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