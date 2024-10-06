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Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Штегеманн Саша
Хайденхайм
0:0
Первый тайм: 10'
РБ Лейпциг
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 112
Хайденхайм 3.6% (4)
X 14.3% (16)
РБ Лейпциг 82.1% (92)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хайденхайм
Ничья
РБ Лейпциг
4.80
4.30
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4.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
33
Малони
Леннард
3
Шёппнер
Ян
23
Траоре
Омар
Хактаб
10
Ваннер
Пауль
29
Кауфманн
Миккель
18
Пирингер
Марвин
1
Гулачи
Петер
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
23
Люкеба
Кастелло
22
Раум
Давид
7
Нуса
Антонио
8
Айдара
Амаду
18
Вермирен
Артур
10
Симонс
Хави
11
Опенда
Лои
30
Шешко
Беньямин
Хайденхайм
4-2-3-1
РБ Лейпциг
4-4-2

История личных встреч

Хайденхайм
РБ Лейпциг

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б
1:2
Б
2:1
Б2
3:1
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б3
1:1
Б3
0:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Среднее время на гол

51
72

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.25
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
80

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пирингер Марвин 2 0.4
Ваннер Пауль 2 (1) 0.4
Шёппнер Ян 2 0.4
Бройниг Максимилиан 2 (1) 0.4
Бек Адриан 1 0.2
Шенца Лео 1 0.2
Хонсак Матиас 0 0
Фёренбах Йонас 0 0
Конте Сирлорд 0 0
Траоре Омар Хактаб 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 3 0.6
Шешко Беньямин 2 0.4
Симонс Хави 1 0.2
Нуса Антонио 1 0.2
Кампль Кевин 1 0.2
Хенрихс Бенджамин 0 0
Раум Давид 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 2 0
Пирингер Марвин 2 0
Траоре Омар Хактаб 2 0
Дорш Никлас 0 1
Майнка Патрик 1 0
Хонсак Матиас 1 0
Малони Леннард 1 0
Кауфманн Миккель 1 0
Ваннер Пауль 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розе Марко 1 1
Айдара Амаду 2 0
Орбан Вилли 0 1
Кампль Кевин 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Симонс Хави 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Хайденхайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
РБ Лейпциг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
5
Хайденхайм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
РБ Лейпциг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
20%
2
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
100%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1 Майнц - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2
Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0 Хайденхайм - ТСГ Шнайтхайм 19:0 Хайденхайм - ССВ Глотт 20:0 Хайденхайм - ФК Эсслинген 10:0 Хайденхайм - СФ Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Кёльн 4:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1
РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Майнц 0:0

Результаты матчей

Хайденхайм
РБ Лейпциг

Точный счет

0:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 67%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
2
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
1
1.5
2
3
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 17 - 4 13
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
3.
Фрайбург
 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
4.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 6 3 3 0 8 - 2 12
5.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 16 - 12 11
6.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
7.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Боруссия Д
 Заявка 6 3 1 2 12 - 11 10
9.
Штутгарт
 Заявка 5 2 2 1 14 - 10 8
10.
Майнц
 Заявка 6 2 2 2 11 - 10 8
11.
Вердер
 Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
12.
Вольфсбург
 Заявка 6 2 1 3 13 - 12 7
13.
Аугсбург
 Заявка 6 2 1 3 9 - 15 7
14.
Боруссия М
 Заявка 6 2 0 4 7 - 10 6
15.
Санкт-Паули
 Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
16.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 9 - 15 3
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 19 2
18.
Бохум
 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
Унион Берлин
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
3.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
4.
Аугсбург
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
7.
Штутгарт
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
8.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Байер Л
 Заявка 3 1 1 1 8 - 8 4
11.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 7 - 10 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
14.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
16.
Санкт-Паули
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
17.
Вердер
 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
4.
Вердер
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
5.
Вольфсбург
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
6.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Санкт-Паули
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
12.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
15.
Боруссия Д
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
16.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
18.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 6 (3)
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Майнц Буркардт Джонатан 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (1)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
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Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 5
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Аугсбург Реджбекай Элвис 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Штутгарт Каразор Атакан 1 2
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    Прогнозы 112
    Хайденхайм 3.6% (4)
    X 14.3% (16)
    РБ Лейпциг 82.1% (92)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Хайденхайм
    Ничья
    РБ Лейпциг
    4.80
    4.30
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    4.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хайденхайм 0:0 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Хайденхайм
    3.6% (4)
    Ничья
    13.6% (15)
    РБ Лейпциг
    82.7% (91)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.7% (85)
    Меньше
    21.3% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    85.19% (92)
    Нет
    14.81% (16)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    55.5% (61)
    0:1 РБ Лейпциг
    9.1% (10)
    1:1 Ничья
    8.2% (9)
    1:3 РБ Лейпциг
    7.3% (8)
    2:3 РБ Лейпциг
    5.5% (6)
    2:2 Ничья
    4.5% (5)
    2:1 Хайденхайм
    2.7% (3)
    0:2 РБ Лейпциг
    2.7% (3)
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