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  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Штегеманн Саша
Хайденхайм
0:1
Конец матча
РБ Лейпциг
0'
18' Желтая карточка
Фёренбах Йонас
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Шешко Беньямин
0:1
59' Гол
Опенда Лои
72' Желтая карточка
Симонс Хави
85' Желтая карточка
Шиммер Штефан
90' Желтая карточка
Клостерманн Лукас
90'+6

Ход матча

18'
Фёренбах Йонас
 
52'
 
Шешко Беньямин
59'
0:1
Опенда Лои
(Нуса Антонио)
67'
Бек Адриан
Траоре Омар Хактаб
 
67'
Конте Сирлорд
Малони Леннард
 
67'
Шенца Лео
Кауфманн Миккель
 
69'
 
Гертрейда Лютсхарел
Раум Давид
69'
 
Зайвальд Николас
Вермирен Артур
72'
 
Симонс Хави
76'
 
Юссуф Поульсен
Шешко Беньямин
76'
 
Баумгартнер Кристоф
Симонс Хави
83'
 
Хенрихс Бенджамин
Айдара Амаду
83'
Бройниг Максимилиан
Пирингер Марвин
 
83'
Шиммер Штефан
Ваннер Пауль
 
85'
Шиммер Штефан
 
90'
 
Клостерманн Лукас

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 397 Количество передач 491
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Хайденхайм 3.6% (4)
X 14.3% (16)
РБ Лейпциг 82.1% (92)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
33
Малони
Леннард
3
Шёппнер
Ян
23
Траоре
Омар
Хактаб
10
Ваннер
Пауль
29
Кауфманн
Миккель
18
Пирингер
Марвин
1
Гулачи
Петер
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
23
Люкеба
Кастелло
22
Раум
Давид
7
Нуса
Антонио
8
Айдара
Амаду
18
Вермирен
Артур
10
Симонс
Хави
11
Опенда
Лои
30
Шешко
Беньямин
Хайденхайм
4-2-3-1
РБ Лейпциг
4-4-2

История личных встреч

Хайденхайм
РБ Лейпциг

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б
1:2
Б
2:1
Б2
3:1
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б3
1:1
Б3
0:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Среднее время на гол

51
72

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.25
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
80

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пирингер Марвин 2 0.33
Ваннер Пауль 2 (1) 0.33
Шёппнер Ян 2 0.33
Бройниг Максимилиан 2 (1) 0.33
Бек Адриан 1 0.17
Шенца Лео 1 0.17
Хонсак Матиас 0 0
Фёренбах Йонас 0 0
Конте Сирлорд 0 0
Траоре Омар Хактаб 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 4 0.67
Шешко Беньямин 2 0.33
Нуса Антонио 1 0.17
Симонс Хави 1 0.17
Кампль Кевин 1 0.17
Хенрихс Бенджамин 0 0
Раум Давид 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 2 0
Пирингер Марвин 2 0
Траоре Омар Хактаб 2 0
Дорш Никлас 0 1
Майнка Патрик 1 0
Хонсак Матиас 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Малони Леннард 1 0
Кауфманн Миккель 1 0
Ваннер Пауль 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розе Марко 1 1
Клостерманн Лукас 2 0
Айдара Амаду 2 0
Симонс Хави 2 0
Орбан Вилли 0 1
Кампль Кевин 1 0
Зайвальд Николас 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Хайденхайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
РБ Лейпциг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
5
Хайденхайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
РБ Лейпциг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
20%
2
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
0
0%
5
56%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
1
11%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
100%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1 Майнц - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2
Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0 Хайденхайм - ТСГ Шнайтхайм 19:0 Хайденхайм - ССВ Глотт 20:0 Хайденхайм - ФК Эсслинген 10:0 Хайденхайм - СФ Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Кёльн 4:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1
РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Майнц 0:0

Результаты матчей

Хайденхайм
РБ Лейпциг

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 67%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
2
4
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 2:2 Заявка 6 4 2 0 19 - 6 14
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
3.
Айнтрахт Фр
 2:2 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
4.
Фрайбург
 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
5.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 16 - 12 11
6.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
7.
Боруссия Д
 Заявка 6 3 1 2 12 - 11 10
8.
Хайденхайм
 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
9.
Штутгарт
 Заявка 5 2 2 1 14 - 10 8
10.
Майнц
 Заявка 6 2 2 2 11 - 10 8
11.
Вердер
 Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
12.
Вольфсбург
 Заявка 6 2 1 3 13 - 12 7
13.
Аугсбург
 Заявка 6 2 1 3 9 - 15 7
14.
Боруссия М
 Заявка 6 2 0 4 7 - 10 6
15.
Санкт-Паули
 Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
16.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 9 - 15 3
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 19 2
18.
Бохум
 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
Унион Берлин
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
4.
Айнтрахт Фр
 2:2 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Аугсбург
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
6.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
7.
Штутгарт
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
8.
Бавария
 2:2 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Байер Л
 Заявка 3 1 1 1 8 - 8 4
10.
Хайденхайм
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
11.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 7 - 10 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
14.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
16.
Санкт-Паули
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
17.
Вердер
 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 2:2 Заявка 4 3 1 0 16 - 5 10
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
4.
Вердер
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Вольфсбург
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
7.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Айнтрахт Фр
 2:2 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
10.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Санкт-Паули
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
12.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
15.
Боруссия Д
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
16.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
18.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 7 (4)
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Майнц Буркардт Джонатан 5
РБ Лейпциг Опенда Лои 4 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (1)
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Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 5
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Аугсбург Реджбекай Элвис 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Штутгарт Каразор Атакан 1 2
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    Прогнозы 112
    Хайденхайм 3.6% (4)
    X 14.3% (16)
    РБ Лейпциг 82.1% (92)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хайденхайм 0:1 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Хайденхайм
    3.6% (4)
    Ничья
    14.3% (16)
    РБ Лейпциг
    82.1% (92)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.27% (85)
    Меньше
    22.73% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    84.55% (93)
    Нет
    15.45% (17)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    54.5% (61)
    0:1 РБ Лейпциг
    8.9% (10)
    1:1 Ничья
    8.9% (10)
    1:3 РБ Лейпциг
    7.1% (8)
    2:3 РБ Лейпциг
    5.4% (6)
    2:2 Ничья
    4.5% (5)
    0:2 РБ Лейпциг
    3.6% (4)
    2:1 Хайденхайм
    2.7% (3)
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