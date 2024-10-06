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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Бранд Бенжамин
Айнтрахт Фр
2:2
Второй тайм: 47'
Бавария
0'
0:1
15' Гол
Мин-Чжэ Ким
1:1
22' Гол
Мармуш Омар
2:1
35' Гол
Экитике Уго
2:2
38' Гол
Упамекано Дайо
43' Желтая карточка
Мюллер Томас

Ход матча

15'
0:1
Мин-Чжэ Ким
(Мюллер Томас)
22'
Мармуш Омар
(Кнауфф Ансгар)
1:1
35'
Экитике Уго
(Мармуш Омар)
2:1
38'
2:2
Упамекано Дайо
43'
 
Мюллер Томас
46'
Дауд Махмуд
Схири Эльес
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 7
  • 0 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 138 Количество передач 517
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогнозы 113
Айнтрахт Фр 7.1% (8)
X 3.5% (4)
Бавария 89.4% (101)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Айнтрахт Фр
Ничья
Бавария
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40
Сантос
Кауа
13
Кристенсен
Расмус
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Теате
Артур
36
Кнауфф
Ансгар
15
Схири
Эльес
16
Ларссон
Хуго
8
Шаиби
Фарес
11
Экитике
Уго
7
Мармуш
Омар
1
Нойер
Мануэль
22
Геррейру
Рафаэл
2
Упамекано
Дайо
3
Мин-Чжэ
Ким
19
Дэвис
Альфонсо
6
Киммих
Йозуа
45
Павлович
Александр
17
Олисе
Майкл
25
Мюллер
Томас
7
Гнабри
Серж
9
Кейн
Гарри
Айнтрахт Фр
4-4-2
Бавария
4-2-3-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Бавария

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

27 матчей

7.4%
92.6%
0 побед 2 ничьи 25 побед

Первый тайм

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 21 победа

36 матчей

16.7%
13.9%
69.4%
6 побед 5 ничьих 25 побед

Первый тайм

13.9%
30.6%
55.5%
5 побед 11 ничьих 20 побед

Второй тайм

16.7%
25%
58.3%
6 побед 9 ничьих 21 победа

История матчей

Б
2:1
Б
5:1
Б
1:1
Б
1:6
Б
0:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
5:0
К
2:1
Б
5:2
Б
5:1
Б
5:1
Б
0:3
С
0:5
К
1:3
Б
4:1
Б
0:1
Б
3:0
Б
2:2
Б
1:0
Б
0:0
Б
3:0
Б
0:4
Б
5:0
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
4:1
Б
2:1
К
0:4
Б
2:1
Б
4:0
Б
1:2
Б
1:3
Б
0:0

Голы

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.11
0.78

Среднее время на гол

81
115

Всего голов

50
38

Голов в среднем за матч

2.78
2.11

Среднее время на гол

32
42

Всего голов

70
52

Голов в среднем за матч

1.94
1.44

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

46
62

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 7 (1) 1.17
Экитике Уго 2 0.33
Ларссон Хуго 2 0.33
Тута 1 0.17
Матанович Игорь 1 0.17
Кнауфф Ансгар 0 0
Гётце Марио 0 0
Бахойа Жан Маттео 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 5 (2) 0.83
Олисе Майкл 3 0.5
Мусиала Джамал 3 0.5
Гнабри Серж 2 0.33
Мюллер Томас 1 0.17
Мин-Чжэ Ким 1 0.17
Упамекано Дайо 1 0.17
Павлович Александр 1 0.17
Коман Кингсли 0 0
Боэ Саша 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Схири Эльес 2 0
Кох Робин 1 0
Теате Артур 1 0
Аменда Орель 1 0
Ларссон Хуго 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Упамекано Дайо 3 0
Мюллер Томас 1 0
Кейн Гарри 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Пальинья Жоау 1 0
Боэ Саша 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Павлович Александр 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бавария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

0
0
Айнтрахт Фр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бавария
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
3
Айнтрахт Фр
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Бавария
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

5
12
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
2
40%
2
17%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

11
15
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
2
18%
3
20%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0
Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2 ТСВ 1873 Хойзенштамм - Айнтрахт Фр 0:12 Германия 1894 - Айнтрахт Фр 1:13 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1
Бавария
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Астон Вилла - Бавария 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Вердер - Бавария 0:5 Бавария - Динамо Загреб 9:2
Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Бавария - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 Дюрен - Бавария 1:1 Роттах-Эгерн - Бавария 1:14 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Бавария - Вольфсбург 2:0 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Бавария

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
4
1
2
3
2.5
3
2
1
4
3.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 2:2 Заявка 6 4 2 0 19 - 6 14
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
3.
Айнтрахт Фр
 2:2 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
4.
Фрайбург
 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
5.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 16 - 12 11
6.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
7.
Боруссия Д
 Заявка 6 3 1 2 12 - 11 10
8.
Хайденхайм
 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
9.
Штутгарт
 Заявка 5 2 2 1 14 - 10 8
10.
Майнц
 Заявка 6 2 2 2 11 - 10 8
11.
Вердер
 Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
12.
Вольфсбург
 Заявка 6 2 1 3 13 - 12 7
13.
Аугсбург
 Заявка 6 2 1 3 9 - 15 7
14.
Боруссия М
 Заявка 6 2 0 4 7 - 10 6
15.
Санкт-Паули
 Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
16.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 9 - 15 3
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 19 2
18.
Бохум
 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
Унион Берлин
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
4.
Айнтрахт Фр
 2:2 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Аугсбург
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
6.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
7.
Штутгарт
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
8.
Бавария
 2:2 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Байер Л
 Заявка 3 1 1 1 8 - 8 4
10.
Хайденхайм
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
11.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 7 - 10 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
14.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
16.
Санкт-Паули
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
17.
Вердер
 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 2:2 Заявка 4 3 1 0 16 - 5 10
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
4.
Вердер
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Вольфсбург
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
7.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Айнтрахт Фр
 2:2 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
10.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Санкт-Паули
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
12.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
15.
Боруссия Д
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
16.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
18.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 7 (4)
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Майнц Буркардт Джонатан 5
РБ Лейпциг Опенда Лои 4 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 5
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Аугсбург Реджбекай Элвис 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Штутгарт Каразор Атакан 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    48'
    А вот это может быть опасно! Кейн зацепился за мяч перед штрафной соперника немного левее центра, и ему сзади на ногу наступил Тута. Перспективный стандарт для гостей. 
  • Замена
    47'
    Замена в перерыве состоялась в составе "Айнтрахта". Вместо Схири на поле появился Дауд. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм! "Айнтрахт" Франкфурт - "Бавария" 2-2. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты к первому тайму компенсировал Бранд. 
  • 44'
    Однотипной, но не скучной получилась первая половина встречи. Мюнхенцы на протяжении всего времени владели мячом, а вот хозяева нашли две быстрые атаки, обе которые и были реализованы. 
  • Желтая карточка
    43'
    А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Мюллер наказан предупреждением в составе "Баварии". Мармуш подхватил мяч на своей половине поля и рванул вперёд, а футболист гостей прихватил его за футболку. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Кристенсен получил мяч в центральной части поля и по правому флангу рванул вперёд, однако его за футболку прихватил Гнабри. Арбитр обошёлся без карточки для игрока "Баварии". 
  • Судья
    41'
    Олисе здорово сыграл перед штрафной соперника и уже готовился выйти на ударную позицию, вот только ему на ногу наступил Теате. Рефери посчитал, что нарушения в этом эпизоде не было. 
  • 40'
    Невероятный Мармуш получил мяч в центральной части поля, однако на этот раз против него оказалось сразу три футболиста "Баварии", которые заставили его развернуться к своим воротам. 
  • 39'
    Очень интересной получается первая половина встречи. Хорошую реализацию демонстрируют команды, поэтому, думаю, забитые мячи мы сегодня ещё увидим. 
  • Описание гола
    38'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:2!!! УПАМЕКАНО! Угловой на левом фланге заработали мюнхенцы. Последовал быстрый розыгрыш, после которого Гнабри ворвался в штрафную и прострелил к одиннадцатиметровой отметке, откуда в створ пробил Олисе. Кауа Сантос справился с этой попыткой, но отбил мяч на Упамекано, а тот с пары метров добавил снаряд в левый угол!
  • 37'
    Есть такое ощущение, что за сыгранное время Нойер дотронулся до мяча всего два раза. Оба касания пришлись на те моменты, когда голкипер "Баварии" доставал игровой снаряд из своих ворот. 
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:1!!! ЭКИТИКЕ! Невероятным образом складывается эта встреча! Быстрая атака получилась у хозяев, в ходе которой Мармуш пролетел вперёд по левому флангу и отдал пас в центр на Экитике, а тот с 10 метров пробил точнёхонько между ног Нойеру!
  • 34'
    Огромное количество мелких передач перед штрафной соперника совершают футболисты "Баварии". Павлович из глубины сейчас отдал проникающий пас на Кейна, но хозяева эту попытку остановили. 
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    • 33'
      Олисе у правого края штрафной накрутил Шаиби, а затем навесил в центр к линии вратарской. Киммих до этой передачи добраться не сумел, и Тута вынес игровой снаряд. 
    • 32'
      Кейн зацепился за мяч перед штрафной соперника и пяткой отдал пас вперёд на Дэвиса, которому под прессингом сразу двух соперников пробить по воротам не удалось. 
    • Опасный момент
      30'
      МОМЕНТИЩЕ! Геррейру перехватил мяч на чужой половине поля и сразу же отдал пас в левую часть штрафной на Мюллера, а тот в "ближнем бою" переиграть Кауа Сантоса не сумел!
    • 29'
      Под оглушительный свист болельщиков владеет мячом "Бавария" на чужой половине поля. Заметно, что крайне проблематично находить варианты у штрафной соперника мюнхенцам. 
    • 28'
      Дэвис от центральной части поля выполнил слишком сильный пас вперёд, и мяч прикатился к Кауа Сантосу. Начинают постепенно выравнивать игру футболисты "Айнтрахта". 
    • 27'
      Киммих из глубины забросил мяч к правому углу вратарской, откуда Мюллер под прессингом Коха всё-таки пробил по воротам, но эта попытка получилась слабой, и снаряд пришёл в руки голкиперу. 
    • 26'
      И ещё одна быстрая атака получилась у "Айнтрахта"! Экитике получил мяч у правого угла штрафной и пытался прорваться вперёд, вот только обыграть Упамекано у него не получилось. 
    • 25'
      Есть такое ощущение, что слишком расслабила такая игра "Баварию". Посмотрим, как подопечные Венсана Компани отреагируют на такое развитие событий. 
    • Описание гола
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! МАРМУШ! Первый же свой момент используют хозяева! Кнауфф из глубины отдал пас вперёд на Мармуша, который по центру ворвался в штрафную "Баварии" и в борьбе с Геррейру с 14 метров пробил в левый нижний угол!
    • 23'
      Мюллер перехватил мяч у чужой штрафной на левом фланге и от лицевой прострелил к ближней штанге. Кейна этой передачей найти не удалось, и Тута совершил перехват. 
    • 22'
      Гнабри от левого угла штрафной попытался навесить в центр, однако игровой снаряд по пути попал в игрока "Айнтрахта", а затем прилетел в руки Кауа Сантосу. 
    • 21'
      Завершились стартовые минуты поединка. Сложно пока подводить какие-либо итоги. Мюнхенцы имею колоссальное преимущество и не позволяют амбициозному сопернику даже перейти центр поля. 
    • 20'
      Венсан Компани очень эмоционально ведёт себя у кромки поля. Прекрасно понимает бельгийский специалист, что по такой игре его команде нужно забивать ещё парочку мячей. 
    • 19'
      Затяжная позиционная атака получилась у гостей, в ходе которой Олисе получил мяч в центре штрафной соперника и пробил по воротам, однако эту попытку заблокировал Тута. 
    • 18'
      Абсолютного ничего не поменялось в игре после гола "Баварии". Мюнхенцы всё также перекатывают мяч в центре поля, а вот хозяева, что странно, в прессинг вступать не спешат. 
    • 17'
      Стандарт на чужой половине поля заработали франкфуртцы. Шаиби с левого фланга навесил к радиусу штрафной, а там здорово на "втором этаже" сыграл опытный Мюллер. 
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! КИМ МИН-ЧЖЭ! Угловой на левом фланге заработали гости. Киммих навесил к дальнему краю вратарской на Мюллера, который аккуратно сбросил мяч в центр, а Ким Мин-Чжэ с близкого расстояния пробил под перекладину!
    • Опасный момент
      15'
      МОМЕНТИЩЕ! Олисе оказался с мячом у правого угла штрафной соперника, после чего сместился немного в центр и с 24 метров пробил в дальний верхний угол. Кауа Сантос в красивом прыжке спас свою команду!
    • 14'
      Продолжают всем составом располагаться на половине хозяев мюнхенцы. Дэвис сейчас получил мяч в левой части штрафной, но попытка прострелить в центр оказалась заблокирована. 
    • 13'
      Впервые в этом матче перебрались на чужую половину поля хозяева. Мармуш зацепился за мяч на левом фланге и пытался продвинуться вперёд, однако обыграть Павловича ему не удалось. 
    • Опасный момент
      11'
      ОПАСНО! Киммих с левого фланга забросил мяч за спину защитникам "Айнтрахта" на Мюллера, который в одно касание с 10 метров пробил по воротам, но эта попытка пришлась в голкипера!
    • 10'
      Перехватили гости мяч на чужой половине поля, после чего Олисе с правого фланга отдал пас в центр на Павловича, а тот выполнил слишком неудачную скидку на партнёра. 
    • Угловой
      9'
      Угловой на правом фланге заработали мюнхенцы. Олисе навесил к дальнему углу вратарской, откуда в центр прострелил Павлович, но хозяева эту передачу смогли перехватить. 
    • 8'
      Совсем без мяча проводят стартовые минуты франкфуртцы. Хозяева ещё ни раз акцентированно не сумели перебраться на чужую половину поля. Большое преимущество у "Баварии". 
    • 7'
      Оба коллектива в середине недели провели свои игры в еврокубках. "Айнтрахт" довольно уверенно переиграл на выезде "Бешикташ" в рамках Лиги Европы, а вот мюнхенцы проиграли "Астон Вилле" в матче Лиги Чемпионов. 
    • 6'
      Размашистая атака получилась у гостей, в ходе которой Гнабри получил мяч на левом фланге и выполнил перспективный кросс к дальней штанге, а вот Геррейру к этой передаче немного не успел. 
    • 5'
      Большое преимущество в стартовые минуты имеют футболисты "Баварии". Мюнхенцы сразу же забрали мяч под контроль и уверенно перекатывают его в центральной части поля. 
    • Угловой
      4'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Баварии". Последовал короткий розыгрыш, после которого Геррейру навесил к дальней штанге, а там здорово на выходе сыграл Кауа Сантос. 
    • Опасный момент
      3'
      МОМЕНТ! Геррейру справа ворвался в штрафную "Айнтрахта" и отдал пас в центр на Олисе, а тот с 10 метров пробил плохо, и мяч полетел рядом с правой штангой!
    • 2'
      Футболисты "Айнтрахта" вышли на эту встречу в белом комплекте формы, мюнхенцы играют в красной форме. Ворота Нойера в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:2 Бавария

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    7.1% (8)
    Ничья
    3.5% (4)
    Бавария
    89.4% (101)
    Тотал 2.5
    Больше
    87.16% (95)
    Меньше
    12.84% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    85.32% (93)
    Нет
    14.68% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    54% (61)
    1:3 Бавария
    12.4% (14)
    0:2 Бавария
    7.1% (8)
    2:3 Бавария
    5.3% (6)
    2:1 Айнтрахт Фр
    3.5% (4)
    0:1 Бавария
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    2:4 Бавария
    1.8% (2)
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