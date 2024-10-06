Замена в перерыве состоялась в составе "Айнтрахта". Вместо Схири на поле появился Дауд.

А вот это может быть опасно! Кейн зацепился за мяч перед штрафной соперника немного левее центра, и ему сзади на ногу наступил Тута. Перспективный стандарт для гостей.

А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Мюллер наказан предупреждением в составе "Баварии". Мармуш подхватил мяч на своей половине поля и рванул вперёд, а футболист гостей прихватил его за футболку.

Однотипной, но не скучной получилась первая половина встречи. Мюнхенцы на протяжении всего времени владели мячом, а вот хозяева нашли две быстрые атаки, обе которые и были реализованы.

Огромное количество мелких передач перед штрафной соперника совершают футболисты "Баварии". Павлович из глубины сейчас отдал проникающий пас на Кейна, но хозяева эту попытку остановили.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:1!!! ЭКИТИКЕ! Невероятным образом складывается эта встреча! Быстрая атака получилась у хозяев, в ходе которой Мармуш пролетел вперёд по левому флангу и отдал пас в центр на Экитике, а тот с 10 метров пробил точнёхонько между ног Нойеру!

Есть такое ощущение, что за сыгранное время Нойер дотронулся до мяча всего два раза. Оба касания пришлись на те моменты, когда голкипер "Баварии" доставал игровой снаряд из своих ворот.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:2!!! УПАМЕКАНО! Угловой на левом фланге заработали мюнхенцы. Последовал быстрый розыгрыш, после которого Гнабри ворвался в штрафную и прострелил к одиннадцатиметровой отметке, откуда в створ пробил Олисе. Кауа Сантос справился с этой попыткой, но отбил мяч на Упамекано, а тот с пары метров добавил снаряд в левый угол!

Очень интересной получается первая половина встречи. Хорошую реализацию демонстрируют команды, поэтому, думаю, забитые мячи мы сегодня ещё увидим.

Невероятный Мармуш получил мяч в центральной части поля, однако на этот раз против него оказалось сразу три футболиста "Баварии", которые заставили его развернуться к своим воротам.

Олисе здорово сыграл перед штрафной соперника и уже готовился выйти на ударную позицию, вот только ему на ногу наступил Теате. Рефери посчитал, что нарушения в этом эпизоде не было.

Кристенсен получил мяч в центральной части поля и по правому флангу рванул вперёд, однако его за футболку прихватил Гнабри. Арбитр обошёлся без карточки для игрока "Баварии".

Мюллер перехватил мяч у чужой штрафной на левом фланге и от лицевой прострелил к ближней штанге. Кейна этой передачей найти не удалось, и Тута совершил перехват.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! МАРМУШ! Первый же свой момент используют хозяева! Кнауфф из глубины отдал пас вперёд на Мармуша, который по центру ворвался в штрафную "Баварии" и в борьбе с Геррейру с 14 метров пробил в левый нижний угол!

Есть такое ощущение, что слишком расслабила такая игра "Баварию". Посмотрим, как подопечные Венсана Компани отреагируют на такое развитие событий.

И ещё одна быстрая атака получилась у "Айнтрахта"! Экитике получил мяч у правого угла штрафной и пытался прорваться вперёд, вот только обыграть Упамекано у него не получилось.

Киммих из глубины забросил мяч к правому углу вратарской, откуда Мюллер под прессингом Коха всё-таки пробил по воротам, но эта попытка получилась слабой, и снаряд пришёл в руки голкиперу.

Дэвис от центральной части поля выполнил слишком сильный пас вперёд, и мяч прикатился к Кауа Сантосу. Начинают постепенно выравнивать игру футболисты "Айнтрахта".

Под оглушительный свист болельщиков владеет мячом "Бавария" на чужой половине поля. Заметно, что крайне проблематично находить варианты у штрафной соперника мюнхенцам.

МОМЕНТИЩЕ! Геррейру перехватил мяч на чужой половине поля и сразу же отдал пас в левую часть штрафной на Мюллера, а тот в "ближнем бою" переиграть Кауа Сантоса не сумел!

Кейн зацепился за мяч перед штрафной соперника и пяткой отдал пас вперёд на Дэвиса, которому под прессингом сразу двух соперников пробить по воротам не удалось.

Олисе у правого края штрафной накрутил Шаиби, а затем навесил в центр к линии вратарской. Киммих до этой передачи добраться не сумел, и Тута вынес игровой снаряд.

22' Гнабри от левого угла штрафной попытался навесить в центр, однако игровой снаряд по пути попал в игрока "Айнтрахта", а затем прилетел в руки Кауа Сантосу.

21' Завершились стартовые минуты поединка. Сложно пока подводить какие-либо итоги. Мюнхенцы имею колоссальное преимущество и не позволяют амбициозному сопернику даже перейти центр поля.

20' Венсан Компани очень эмоционально ведёт себя у кромки поля. Прекрасно понимает бельгийский специалист, что по такой игре его команде нужно забивать ещё парочку мячей.

19' Затяжная позиционная атака получилась у гостей, в ходе которой Олисе получил мяч в центре штрафной соперника и пробил по воротам, однако эту попытку заблокировал Тута.

18' Абсолютного ничего не поменялось в игре после гола "Баварии". Мюнхенцы всё также перекатывают мяч в центре поля, а вот хозяева, что странно, в прессинг вступать не спешат.

17' Стандарт на чужой половине поля заработали франкфуртцы. Шаиби с левого фланга навесил к радиусу штрафной, а там здорово на "втором этаже" сыграл опытный Мюллер.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! КИМ МИН-ЧЖЭ! Угловой на левом фланге заработали гости. Киммих навесил к дальнему краю вратарской на Мюллера, который аккуратно сбросил мяч в центр, а Ким Мин-Чжэ с близкого расстояния пробил под перекладину!

15' МОМЕНТИЩЕ! Олисе оказался с мячом у правого угла штрафной соперника, после чего сместился немного в центр и с 24 метров пробил в дальний верхний угол. Кауа Сантос в красивом прыжке спас свою команду!

14' Продолжают всем составом располагаться на половине хозяев мюнхенцы. Дэвис сейчас получил мяч в левой части штрафной, но попытка прострелить в центр оказалась заблокирована.

13' Впервые в этом матче перебрались на чужую половину поля хозяева. Мармуш зацепился за мяч на левом фланге и пытался продвинуться вперёд, однако обыграть Павловича ему не удалось.

11' ОПАСНО! Киммих с левого фланга забросил мяч за спину защитникам "Айнтрахта" на Мюллера, который в одно касание с 10 метров пробил по воротам, но эта попытка пришлась в голкипера!

10' Перехватили гости мяч на чужой половине поля, после чего Олисе с правого фланга отдал пас в центр на Павловича, а тот выполнил слишком неудачную скидку на партнёра.

9' Угловой на правом фланге заработали мюнхенцы. Олисе навесил к дальнему углу вратарской, откуда в центр прострелил Павлович, но хозяева эту передачу смогли перехватить.

8' Совсем без мяча проводят стартовые минуты франкфуртцы. Хозяева ещё ни раз акцентированно не сумели перебраться на чужую половину поля. Большое преимущество у "Баварии".

7' Оба коллектива в середине недели провели свои игры в еврокубках. "Айнтрахт" довольно уверенно переиграл на выезде "Бешикташ" в рамках Лиги Европы, а вот мюнхенцы проиграли "Астон Вилле" в матче Лиги Чемпионов.

6' Размашистая атака получилась у гостей, в ходе которой Гнабри получил мяч на левом фланге и выполнил перспективный кросс к дальней штанге, а вот Геррейру к этой передаче немного не успел.

5' Большое преимущество в стартовые минуты имеют футболисты "Баварии". Мюнхенцы сразу же забрали мяч под контроль и уверенно перекатывают его в центральной части поля.

4' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Баварии". Последовал короткий розыгрыш, после которого Геррейру навесил к дальней штанге, а там здорово на выходе сыграл Кауа Сантос.

3' МОМЕНТ! Геррейру справа ворвался в штрафную "Айнтрахта" и отдал пас в центр на Олисе, а тот с 10 метров пробил плохо, и мяч полетел рядом с правой штангой!

2' Футболисты "Айнтрахта" вышли на эту встречу в белом комплекте формы, мюнхенцы играют в красной форме. Ворота Нойера в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева.