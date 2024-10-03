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  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Айнтрахт Фр
 
Позже
Бавария
Прогнозы 42
Айнтрахт Фр 4.8% (2)
X 2.4% (1)
Бавария 92.9% (39)
Все прогнозы
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Айнтрахт Фр
Ничья
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Айнтрахт Фр
Бавария

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Бавария

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

27 матчей

7.4%
92.6%
0 побед 2 ничьи 25 побед

Первый тайм

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 21 победа

36 матчей

16.7%
13.9%
69.4%
6 побед 5 ничьих 25 побед

Первый тайм

13.9%
30.6%
55.5%
5 побед 11 ничьих 20 побед

Второй тайм

16.7%
25%
58.3%
6 побед 9 ничьих 21 победа

История матчей

Б
2:1
Б
5:1
Б
1:1
Б
1:6
Б
0:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
5:0
К
2:1
Б
5:2
Б
5:1
Б
5:1
Б
0:3
С
0:5
К
1:3
Б
4:1
Б
0:1
Б
3:0
Б
2:2
Б
1:0
Б
0:0
Б
3:0
Б
0:4
Б
5:0
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
4:1
Б
2:1
К
0:4
Б
2:1
Б
4:0
Б
1:2
Б
1:3
Б
0:0

Голы

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.11
0.78

Среднее время на гол

81
115

Всего голов

50
38

Голов в среднем за матч

2.78
2.11

Среднее время на гол

32
42

Всего голов

70
52

Голов в среднем за матч

1.94
1.44

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

46
62

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 6 (1) 1.2
Ларссон Хуго 2 0.4
Экитике Уго 1 0.2
Тута 1 0.2
Матанович Игорь 1 0.2
Гётце Марио 0 0
Кнауфф Ансгар 0 0
Бахойа Жан Маттео 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 5 (2) 1
Олисе Майкл 3 0.6
Мусиала Джамал 3 0.6
Гнабри Серж 2 0.4
Мюллер Томас 1 0.2
Павлович Александр 1 0.2
Коман Кингсли 0 0
Боэ Саша 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Схири Эльес 2 0
Кох Робин 1 0
Теате Артур 1 0
Аменда Орель 1 0
Ларссон Хуго 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Упамекано Дайо 3 0
Кейн Гарри 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Пальинья Жоау 1 0
Боэ Саша 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Павлович Александр 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бавария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

0
0
Айнтрахт Фр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бавария
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
3
Айнтрахт Фр
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Бавария
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

5
12
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
2
40%
2
17%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

11
15
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
2
18%
3
20%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2
Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2 ТСВ 1873 Хойзенштамм - Айнтрахт Фр 0:12 Германия 1894 - Айнтрахт Фр 1:13 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1
Бавария
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Астон Вилла - Бавария 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Вердер - Бавария 0:5 Бавария - Динамо Загреб 9:2
Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Бавария - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 Дюрен - Бавария 1:1 Роттах-Эгерн - Бавария 1:14 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Бавария - Вольфсбург 2:0 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Бавария

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
4
1
2
3
2.5
3
2
1
4
3.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 17 - 4 13
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Байер Л
 Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
5.
Боруссия Д
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
6.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
8.
Штутгарт
 Заявка 5 2 2 1 14 - 10 8
9.
Унион Берлин
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
10.
Вердер
 Заявка 5 2 2 1 8 - 11 8
11.
Боруссия М
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12.
Майнц
 Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
13.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 1 3 10 - 11 4
14.
Санкт-Паули
 Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
15.
Аугсбург
 Заявка 5 1 1 3 7 - 14 4
16.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 9 - 15 3
17.
Бохум
 Заявка 5 0 1 4 5 - 11 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 0 1 4 7 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Штутгарт
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
7.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Аугсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
9.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Байер Л
 Заявка 2 1 0 1 6 - 6 3
11.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 7 - 10 3
13.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Вердер
 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
16.
Вольфсбург
 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Вердер
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
4.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
6.
Майнц
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Боруссия М
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Санкт-Паули
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Боруссия Д
 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
16.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
18.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 6 (3)
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Байер Л Вирц Флориан 4 (1)
Штутгарт Ундав Дениз 4
Весь список

Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Майнц Кор Доминик 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Штутгарт Каразор Атакан 1 2
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Айнтрахт Фр - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 октября 2024, осталось 2 дня 9 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 42
    Айнтрахт Фр 4.8% (2)
    X 2.4% (1)
    Бавария 92.9% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Айнтрахт Фр
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    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - Бавария

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    4.8% (2)
    Ничья
    2.4% (1)
    Бавария
    92.9% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    85.37% (35)
    Меньше
    14.63% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    82.93% (34)
    Нет
    17.07% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    50% (21)
    1:3 Бавария
    19% (8)
    2:3 Бавария
    7.1% (3)
    0:2 Бавария
    7.1% (3)
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