Тур: 6. Стадион: Дойче банк Парк.
Позже
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Главный тренер: Топмеллер Дино
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Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Бавария
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед
27 матчей
7.4%
92.6%
0 побед 2 ничьи 25 побед
Первый тайм
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 20 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 21 победа
36 матчей
16.7%
13.9%
69.4%
6 побед 5 ничьих 25 побед
Первый тайм
13.9%
30.6%
55.5%
5 побед 11 ничьих 20 побед
Второй тайм
16.7%
25%
58.3%
6 побед 9 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.11
0.78
Среднее время на гол
81
115
Всего голов
50
38
Голов в среднем за матч
2.78
2.11
Среднее время на гол
32
42
Всего голов
70
52
Голов в среднем за матч
1.94
1.44
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
46
62
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|6 (1)
|1.2
|Ларссон Хуго
|2
|0.4
|Экитике Уго
|1
|0.2
|Тута
|1
|0.2
|Матанович Игорь
|1
|0.2
|Гётце Марио
|0
|0
|Кнауфф Ансгар
|0
|0
|Бахойа Жан Маттео
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|5 (2)
|1
|Олисе Майкл
|3
|0.6
|Мусиала Джамал
|3
|0.6
|Гнабри Серж
|2
|0.4
|Мюллер Томас
|1
|0.2
|Павлович Александр
|1
|0.2
|Коман Кингсли
|0
|0
|Боэ Саша
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Схири Эльес
|2
|0
|Кох Робин
|1
|0
|Теате Артур
|1
|0
|Аменда Орель
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Упамекано Дайо
|3
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Лаймер Конрад
|1
|0
|Пальинья Жоау
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Павлович Александр
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бавария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
0
0
Айнтрахт Фр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бавария
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
3
Айнтрахт Фр
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Бавария
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
5
12
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
2
40%
2
17%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
20%
2
17%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
2
18%
3
20%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2
Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2 ТСВ 1873 Хойзенштамм - Айнтрахт Фр 0:12 Германия 1894 - Айнтрахт Фр 1:13 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1
Бавария
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Астон Вилла - Бавария 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Вердер - Бавария 0:5 Бавария - Динамо Загреб 9:2
Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Бавария - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 Дюрен - Бавария 1:1 Роттах-Эгерн - Бавария 1:14 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Бавария - Вольфсбург 2:0 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
Бавария
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Фр
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
23
32
14
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|14 - 10
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 11
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 11
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|9 - 15
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 11
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|7 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 10
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|6 (3)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (4)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4 (1)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|4
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|4
|Майнц
|Кор Доминик
|4
|Майнц
|Ханче-Ольсен Андреас
|1 2
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|1 2
|Аугсбург
|Эссанд Самюэль
|1 2
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - Бавария
Исход игры
Айнтрахт Фр
4.8% (2)
Ничья
2.4% (1)
Бавария
92.9% (39)
Тотал 2.5
Больше
85.37% (35)
Меньше
14.63% (6)
Обе команды забьют
Да
82.93% (34)
Нет
17.07% (7)
Популярный счёт
1:2 Бавария
50% (21)
1:3 Бавария
19% (8)
2:3 Бавария
7.1% (3)
0:2 Бавария
7.1% (3)
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