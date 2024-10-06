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Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Осмерс Харм
Штутгарт
0:0
Первый тайм: 2'
Хоффенхайм
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 110
Штутгарт 92.7% (102)
X 5.5% (6)
Хоффенхайм 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Штутгарт
Ничья
Хоффенхайм
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Нюбель
Александр
45
Чейс
Анрие
29
Руо
Антони
24
Шабо
Юлиан
7
Миттельштедт
Максимилиан
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Ангело
10
Туре
Эль
Билал
8
Мийо
Энцо
18
Левелинг
Джейми
26
Ундав
Дениз
1
Бауманн
Оливер
4
Дрекслер
Тим
16
Стах
Антон
25
Акпогума
Кевин
15
Жендрей
Валентен
22
Прасс
Александр
7
Бишоф
Том
11
Гриллич
Флориан
27
Крамарич
Андрей
23
Гложек
Адам
21
Бюльтер
Мариус
Штутгарт
4-2-3-1
Хоффенхайм
3-4-1-2

История личных встреч

Штутгарт
Хоффенхайм

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

28 матчей

39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

Б
0:3
Б
2:3
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
3:3
Б
1:1
Б
4:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
5:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
4:1
Б
6:2
Б
0:1
Б
0:3
Б
1:2
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:3
Б
0:0

Голы

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

2.21
1.36

Среднее время на гол

40
66

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.64
1.36

Среднее время на гол

54
66

Всего голов

54
38

Голов в среднем за матч

1.93
1.36

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

46
66

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ундав Дениз 4 0.67
Демирович Эрмедин 4 0.67
Мийо Энцо 3 0.5
Ридер Фабиан 1 0.17
Туре Эль Билал 1 0.17
Левелинг Джейми 1 0.17
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Нюбель Александр 0 0
Каразор Атакан 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 4 (1) 0.67
Бюльтер Мариус 3 0.5
Бериша Мергим 1 0.17
Гложек Адам 1 0.17
Тохумджу Умут 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 2 1
Вагноман Жоша 2 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Шабо Юлиан 1 0
Мийо Энцо 1 0
Левелинг Джейми 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрино Матараццо 3 0
Акпогума Кевин 2 0
Тохумджу Умут 2 0
Дрекслер Тим 2 0
Нсоки Стенли 0 1
Кадержабек Павел 1 0
Стах Антон 1 0
Гложек Адам 1 0
Прасс Александр 1 0
Бишоф Том 1 0
Моэрстедт Макс 1 0
Florian Micheler 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хоффенхайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
2
Штутгарт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хоффенхайм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

5
3
Штутгарт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Хоффенхайм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
4
57%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
2
33%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
4
29%
4
44%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
4
29%
1
11%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
13%
1-15
3
30%
5
33%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
4
40%
3
20%
61-75
1
10%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1
Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Санфречче Хиросима - Штутгарт 2:5 Киото Санга - Штутгарт 3:5 Киото - Штутгарт 3:5 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Люцерн - Штутгарт 0:0 Холленбах - Штутгарт 1:8 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Бавария 3:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1
Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:7 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Майнц - Хоффенхайм 4:1

Результаты матчей

Штутгарт
Хоффенхайм

Точный счет

3:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
3
2
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 4 2 0 20 - 7 14
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 4 1 1 14 - 9 13
4.
Фрайбург
 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
5.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 16 - 12 11
6.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
7.
Боруссия Д
 Заявка 6 3 1 2 12 - 11 10
8.
Хайденхайм
 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
9.
Штутгарт
 0:0 Заявка 6 2 3 1 14 - 10 9
10.
Майнц
 Заявка 6 2 2 2 11 - 10 8
11.
Вердер
 Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
12.
Вольфсбург
 Заявка 6 2 1 3 13 - 12 7
13.
Аугсбург
 Заявка 6 2 1 3 9 - 15 7
14.
Боруссия М
 Заявка 6 2 0 4 7 - 10 6
15.
Санкт-Паули
 Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
16.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 19 2
18.
Бохум
 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
Унион Берлин
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
Аугсбург
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
6.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
7.
Штутгарт
 0:0 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
8.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Байер Л
 Заявка 3 1 1 1 8 - 8 4
10.
Хайденхайм
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
11.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 3 1 0 2 7 - 10 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
14.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
16.
Санкт-Паули
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
17.
Вердер
 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 17 - 6 10
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
4.
Вердер
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Вольфсбург
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
7.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
10.
Штутгарт
 0:0 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Санкт-Паули
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
12.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
15.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Боруссия Д
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
18.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 8 (4)
Бавария Кейн Гарри 5 (5)
Майнц Буркардт Джонатан 5
Бавария Олисе Майкл 4 (2)
РБ Лейпциг Опенда Лои 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 5
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Аугсбург Реджбекай Элвис 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Штутгарт Каразор Атакан 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    Хоффенхайм пытается что-то создать.
  • 1'
    Хоффенхайм контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Хоффенхайм начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MHPArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 110
Штутгарт 92.7% (102)
X 5.5% (6)
Хоффенхайм 1.8% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штутгарт
Ничья
Хоффенхайм
1.32
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8.90
9.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Штутгарт 0:0 Хоффенхайм онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Штутгарт 0:0 Хоффенхайм

Исход игры
Штутгарт
92.8% (103)
Ничья
5.4% (6)
Хоффенхайм
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
77.06% (84)
Меньше
22.94% (25)
Обе команды забьют
Да
77.06% (84)
Нет
22.94% (25)
Популярный счёт
2:1 Штутгарт
47.7% (53)
3:1 Штутгарт
17.1% (19)
2:0 Штутгарт
14.4% (16)
1:0 Штутгарт
4.5% (5)
1:1 Ничья
3.6% (4)
3:0 Штутгарт
3.6% (4)
2:2 Ничья
1.8% (2)
4:1 Штутгарт
1.8% (2)
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