Тур: 6. Стадион: МХП-Арена. Главный судья: Осмерс Харм
0:0
Первый тайм: 2'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
45
Чейс
Анрие
29
Руо
Антони
24
Шабо
Юлиан
26
Ундав
Дениз
16
Стах
Антон
23
Гложек
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
45 Чейс АнриеЗащитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ундав ДенизНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Стах АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гложек АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Артур ЧавесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Штутгарт
Хоффенхайм
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
28 матчей
39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
2.21
1.36
Среднее время на гол
40
66
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1.64
1.36
Среднее время на гол
54
66
Всего голов
54
38
Голов в среднем за матч
1.93
1.36
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
46
66
Бомбардиры внутри турнира
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ундав Дениз
|4
|0.67
|Демирович Эрмедин
|4
|0.67
|Мийо Энцо
|3
|0.5
|Ридер Фабиан
|1
|0.17
|Туре Эль Билал
|1
|0.17
|Левелинг Джейми
|1
|0.17
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Нюбель Александр
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|0.67
|Бюльтер Мариус
|3
|0.5
|Бериша Мергим
|1
|0.17
|Гложек Адам
|1
|0.17
|Тохумджу Умут
|0
|0
Карточки
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|2
|1
|Вагноман Жоша
|2
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Шабо Юлиан
|1
|0
|Мийо Энцо
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеллегрино Матараццо
|3
|0
|Акпогума Кевин
|2
|0
|Тохумджу Умут
|2
|0
|Дрекслер Тим
|2
|0
|Нсоки Стенли
|0
|1
|Кадержабек Павел
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
|Прасс Александр
|1
|0
|Бишоф Том
|1
|0
|Моэрстедт Макс
|1
|0
|Florian Micheler
|1
|0
Результаты матчей
Штутгарт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хоффенхайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
2
Штутгарт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хоффенхайм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
5
3
Штутгарт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Хоффенхайм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
8
5
Голы по времени матча
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
4
57%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
2
33%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
14
9
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
4
29%
4
44%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
4
29%
1
11%
76-90
Пропущено
10
15
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
13%
1-15
3
30%
5
33%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
4
40%
3
20%
61-75
1
10%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Штутгарт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1
Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Санфречче Хиросима - Штутгарт 2:5 Киото Санга - Штутгарт 3:5 Киото - Штутгарт 3:5 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Люцерн - Штутгарт 0:0 Холленбах - Штутгарт 1:8 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Бавария 3:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1
Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:7 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Майнц - Хоффенхайм 4:1
Результаты матчей
Штутгарт
Хоффенхайм
Точный счет
3:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
3
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Штутгарт
Хоффенхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 7
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|16 - 12
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 11
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|9.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|14 - 10
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|13 - 12
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 15
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|16.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 19
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 10
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|17 - 6
|10
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|10.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|15.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|8 (4)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (5)
|Майнц
|Буркардт Джонатан
|5
|Бавария
|Олисе Майкл
|4 (2)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|4 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|4
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|4
|Майнц
|Ханче-Ольсен Андреас
|1 2
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Штутгарт 0:0 Хоффенхайм
Исход игры
Штутгарт
92.8% (103)
Ничья
5.4% (6)
Хоффенхайм
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
77.06% (84)
Меньше
22.94% (25)
Обе команды забьют
Да
77.06% (84)
Нет
22.94% (25)
Популярный счёт
2:1 Штутгарт
47.7% (53)
3:1 Штутгарт
17.1% (19)
2:0 Штутгарт
14.4% (16)
1:0 Штутгарт
4.5% (5)
1:1 Ничья
3.6% (4)
3:0 Штутгарт
3.6% (4)
2:2 Ничья
1.8% (2)
4:1 Штутгарт
1.8% (2)
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