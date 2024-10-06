СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Anrie Chase нанес удар, но тот был заблокирован.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Anrie Chase создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Хоффенхайм имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Бишоф Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Судье надоело, что Бишоф Том тянет время и он наказал его горчичником

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Команда Хоффенхайм забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

45' Г О О О О Л - Жендрей Валентен забивает ударом с правой ноги!

45' Крамарич Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

40' Энтони Руо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Миттельштедт Максимилиан из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Акпогума Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

35' Миттельштедт Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали

35' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Стах Антон получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Стах Антон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Миттельштедт Максимилиан пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн держит все под контролем

33' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Энтони Руо наказан за толчок Бюльтер Мариус

29' Мийо Энцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Миттельштедт Максимилиан получил желтую карточку от судьи

24' Гложек Адам нанес удар головой, но Александр Нюбель спокойно отбил мяч.

24' Жендрей Валентен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Жендрей Валентен из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Штутгарт

22' Гложек Адам из команды Хоффенхайм не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

22' Жендрей Валентен из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Энтони Руо из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' Бишоф Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Тим Дрекслер получил травму и заменен. Артур Чавес выходит на поле.

15' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Ох, нехорошо это выглядит. Тим Дрекслер получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Тим Дрекслер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Штиллер Ангело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Каразор Атакан завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

8' Штиллер Ангело из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Энтони Руо успешно блокирует удар.

4' Крамарич Андрей завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

4' Прасс Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Прасс Александр из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

2' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Хоффенхайм

2' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хоффенхайм начинает с центра поля