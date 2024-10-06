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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 58000 Главный судья: Осмерс Харм
Штутгарт
1:1
Конец матча
Хоффенхайм
0'
26' Желтая карточка
Миттельштедт Максимилиан
0:1
45' Гол
Жендрей Валентен
45' Желтая карточка
Бишоф Том
55' Желтая карточка
Гриллич Флориан
66' Желтая карточка
Крамарич Андрей
71' Желтая карточка
Артур Чавес
0:1
90' Не забитый пенальти
Демирович Эрмедин
1:1
90' Гол
Демирович Эрмедин
90'+11

Ход матча

15'
 
Артур Чавес
Дрекслер Тим
26'
Миттельштедт Максимилиан
 
45'
0:1
Жендрей Валентен
45'
 
Бишоф Том
46'
Вагноман Жоша
Руо Антони
 
46'
Фюрих Крис
Каразор Атакан
 
55'
 
Гриллич Флориан
62'
Демирович Эрмедин
Туре Эль Билал
 
62'
 
Тохумджу Умут
Бишоф Том
63'
 
Моэрстедт Макс
Гложек Адам
66'
 
Крамарич Андрей
71'
 
Артур Чавес
73'
 
Крамарич Андрей
Бюльтер Мариус
73'
 
Журасек Давид
Табакович Харис
73'
Ридер Фабиан
Мийо Энцо
 
73'
Вольтемаде Ник
Левелинг Джейми
 
90'
Демирович Эрмедин
0:1
90'
Демирович Эрмедин
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 655 Количество передач 296
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Штутгарт 92.9% (105)
X 5.3% (6)
Хоффенхайм 1.8% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Нюбель
Александр
45
Чейс
Анрие
29
Руо
Антони
24
Шабо
Юлиан
7
Миттельштедт
Максимилиан
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Ангело
10
Туре
Эль
Билал
8
Мийо
Энцо
18
Левелинг
Джейми
26
Ундав
Дениз
1
Бауманн
Оливер
4
Дрекслер
Тим
16
Стах
Антон
25
Акпогума
Кевин
15
Жендрей
Валентен
22
Прасс
Александр
7
Бишоф
Том
11
Гриллич
Флориан
27
Крамарич
Андрей
23
Гложек
Адам
21
Бюльтер
Мариус
Штутгарт
4-2-3-1
Хоффенхайм
3-4-1-2

История личных встреч

Штутгарт
Хоффенхайм

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

28 матчей

39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

Б
0:3
Б
2:3
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
3:3
Б
1:1
Б
4:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
5:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
4:1
Б
6:2
Б
0:1
Б
0:3
Б
1:2
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:3
Б
0:0

Голы

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

2.21
1.36

Среднее время на гол

40
66

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.64
1.36

Среднее время на гол

54
66

Всего голов

54
38

Голов в среднем за матч

1.93
1.36

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

46
66

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 5 0.83
Ундав Дениз 4 0.67
Мийо Энцо 3 0.5
Ридер Фабиан 1 0.17
Туре Эль Билал 1 0.17
Левелинг Джейми 1 0.17
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Нюбель Александр 0 0
Каразор Атакан 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 4 (1) 0.67
Бюльтер Мариус 3 0.5
Бериша Мергим 1 0.17
Гложек Адам 1 0.17
Жендрей Валентен 1 0.17
Тохумджу Умут 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 2 1
Вагноман Жоша 2 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Шабо Юлиан 1 0
Мийо Энцо 1 0
Левелинг Джейми 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрино Матараццо 3 0
Акпогума Кевин 2 0
Бишоф Том 2 0
Тохумджу Умут 2 0
Дрекслер Тим 2 0
Нсоки Стенли 0 1
Крамарич Андрей 1 0
Кадержабек Павел 1 0
Гриллич Флориан 1 0
Стах Антон 1 0
Гложек Адам 1 0
Прасс Александр 1 0
Артур Чавес 1 0
Моэрстедт Макс 1 0
Florian Micheler 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Хоффенхайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
3
Штутгарт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хоффенхайм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

5
3
Штутгарт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Хоффенхайм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
4
57%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
2
33%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

15
10
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
4
27%
4
40%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
5
33%
1
10%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
3
27%
5
31%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
4
36%
3
19%
61-75
1
9%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1
Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Санфречче Хиросима - Штутгарт 2:5 Киото Санга - Штутгарт 3:5 Киото - Штутгарт 3:5 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Люцерн - Штутгарт 0:0 Холленбах - Штутгарт 1:8 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Бавария 3:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1
Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:7 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Майнц - Хоффенхайм 4:1

Результаты матчей

Штутгарт
Хоффенхайм

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 67%
3
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5
2
1
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
3
3
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 4 2 0 20 - 7 14
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 4 1 1 14 - 9 13
4.
Фрайбург
 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
5.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 16 - 12 11
6.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
7.
Боруссия Д
 Заявка 6 3 1 2 12 - 11 10
8.
Хайденхайм
 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
9.
Штутгарт
 Заявка 6 2 3 1 15 - 11 9
10.
Майнц
 Заявка 6 2 2 2 11 - 10 8
11.
Вердер
 Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
12.
Вольфсбург
 Заявка 6 2 1 3 13 - 12 7
13.
Аугсбург
 Заявка 6 2 1 3 9 - 15 7
14.
Боруссия М
 Заявка 6 2 0 4 7 - 10 6
15.
Санкт-Паули
 Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
16.
Хоффенхайм
 Заявка 6 1 1 4 10 - 16 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 19 2
18.
Бохум
 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
Унион Берлин
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
Аугсбург
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
6.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
7.
Штутгарт
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
8.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Байер Л
 Заявка 3 1 1 1 8 - 8 4
10.
Хайденхайм
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
11.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 7 - 10 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
14.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
16.
Санкт-Паули
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
17.
Вердер
 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 17 - 6 10
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
4.
Вердер
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Вольфсбург
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
7.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
10.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Санкт-Паули
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
12.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
15.
Хоффенхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Боруссия Д
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
18.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 8 (4)
Бавария Кейн Гарри 5 (5)
Штутгарт Демирович Эрмедин 5
Майнц Буркардт Джонатан 5
Бавария Олисе Майкл 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 5
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Аугсбург Реджбекай Элвис 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Штутгарт Каразор Атакан 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 101'
    Сегодняшная посещаемость составляет 58000 болельщиков
  • 101'
    Команда Штутгарт сравняла счет.
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Штутгарт: 68%, Хоффенхайм: 32%.
  • 100'
    СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!
  • 99'
    Г О О О О Л - Демирович Эрмедин первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 99'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Демирович Эрмедин пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 96'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 96'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 95'
      Бауманн Оливер из команды Хоффенхайм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 95'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 95'
      Контроль мяча: Штутгарт: 68%, Хоффенхайм: 32%.
    • 95'
      Anrie Chase нанес удар головой, но Оливер Бауманн спокойно отбил мяч.
    • 95'
      Ридер Фабиан из команды Штутгарт подал угловой справа.
    • 94'
      Артур Чавес успешно блокирует удар.
    • 94'
      Anrie Chase нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 94'
      Anrie Chase из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MHPArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Штутгарт 92.9% (105)
    X 5.3% (6)
    Хоффенхайм 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штутгарт 1:1 Хоффенхайм

    Исход игры
    Штутгарт
    92.9% (105)
    Ничья
    5.3% (6)
    Хоффенхайм
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.27% (85)
    Меньше
    22.73% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    77.27% (85)
    Нет
    22.73% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Штутгарт
    47.8% (54)
    3:1 Штутгарт
    16.8% (19)
    2:0 Штутгарт
    14.2% (16)
    1:0 Штутгарт
    4.4% (5)
    1:1 Ничья
    3.5% (4)
    3:0 Штутгарт
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    4:1 Штутгарт
    1.8% (2)
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