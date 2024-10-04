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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Падерборн
1:0
Второй тайм: 65'
Ян
0'
1:0
14' Гол
Клаас Себастьян
23' Желтая карточка
Leopold Wurm
60' Желтая карточка

Ход матча

14'
Клаас Себастьян
(Обермайр Рафаэль)
1:0
23'
 
Leopold Wurm
46'
 
Eric Hottmann
Котер Доминик
46'
 
Эрнст Себастьян
Ганаус Ноа
60'
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Ян
1.41
7.30
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7.50
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Все Коэффициенты
1
Бувинк
Пелле
17
Laurin
Curda
20
Гётце
Феликс
4
Calvin
Brackelmann
23
Обермайр
Рафаэль
26
Клаас
Себастьян
5
Santiago
Castaneda
32
Аарон
Зентер
10
Костонс
Кун
11
Михель
Свен
7
Бильбия
Филип
1
Гебхардт
Феликс
37
Leopold
Wurm
3
Bryan
Hein
16
Louis
Breunig
33
Прёгер
Кай
5
Булик
Расим
10
Вит
Кристиан
8
Гейпль
Андреас
30
Кюльветтер
Кристиан
27
Котер
Доминик
20
Ганаус
Ноа
Падерборн
3-4-3
Ян
3-4-2-1

История личных встреч

Падерборн
Ян

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

14 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
1:0
Б2
3:0
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
3:1
Б2
2:0
Б2
2:0
Б3
0:2
Б3
3:0
Б2
0:0
Б2
0:2
Б3
0:4
Б3
3:1

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.71
0.86

Среднее время на гол

52
105

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.14
0.71

Среднее время на гол

78
126

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.43
0.79

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

63
114

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 5 0.63
Ilyas Ansah 3 0.38
Клаас Себастьян 2 0.25
Обермайр Рафаэль 1 0.13
Гримальди Адриано 1 0.13
Гётце Феликс 1 0.13
Костонс Кун 1 0.13
Аарон Зентер 0 0
Михель Свен 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котер Доминик 1 0.13

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михель Свен 3 0
Гётце Феликс 3 0
Calvin Brackelmann 2 0
Laurin Curda 2 0
Santiago Castaneda 2 0
Муслиу Визар 1 0
Обермайр Рафаэль 1 0
Баур Мика 1 0
Шеллер Тьярк 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прёгер Кай 3 0
Баллас Флориан 2 0
Гейпль Андреас 2 0
Эрнст Себастьян 2 0
Шенфельдер Оскар 2 0
Mansour Ouro-Tagba 0 1
Саллер Бенедикт 1 0
Кюльветтер Кристиан 1 0
Вит Кристиан 1 0
Nico Ochojski 1 0
Котер Доминик 1 0
Bryan Hein 1 0
Гебхардт Феликс 1 0
Leopold Wurm 1 0

Результаты матчей

Падерборн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ян
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Падерборн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Ян
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

8
1
Падерборн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Ян
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

8
2

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
100%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Забито

8
1
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
100%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Забито

14
2
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
50%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
1
50%
76-90

Пропущено

8
15
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
4
27%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
2
25%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Падерборн - Ульм 1846 0:0
Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Бремер - Падерборн 0:4 Падерборн - Дармштадт 3:1 Герта - Падерборн 1:2 Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1 Ганза - Падерборн 1:2 Падерборн - Гамбург 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Герта 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:1
Ян
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Гамбург - Ян 5:0 Ян - Унтерахинг 5:1
Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Герта - Ян 2:0 Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2 Эльтерсдорф - Ян 2:2 Вилцинг - Ян 0:2 Ян - Рид 3:4 Веен Висбаден - Ян 1:2 Ян - Веен Висбаден 2:2 Ян - Саарбрюккен 0:1 Виктория Кельн - Ян 1:1 Фрайбург-2 - Ян 3:1

Результаты матчей

Падерборн
Ян

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
2:0
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Ян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
1
6
5
2
1.5
2
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Падерборн
 1:0 8 4 4 0 14 - 9 16
3.
Карлсруэ
 2:2 8 4 4 0 18 - 13 16
4.
Магдебург
 7 4 3 0 15 - 7 15
5.
Ганновер 96
 7 4 1 2 9 - 4 13
6.
Гамбург
 7 3 3 1 16 - 8 12
7.
Герта
 7 3 1 3 11 - 12 10
8.
Кёльн
 7 2 3 2 18 - 13 9
9.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 13 - 9 9
10.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 11 - 8 9
11.
Кайзерслаутерн
 7 2 3 2 11 - 12 9
12.
Ульм 1846
 7 2 1 4 9 - 9 7
13.
Шальке 04
 7 2 1 4 14 - 17 7
14.
Нюрнберг
 7 2 1 4 8 - 14 7
15.
Дармштадт
 2:2 8 1 3 4 11 - 18 6
16.
Пройссен Мюнстер
 7 1 2 4 9 - 13 5
17.
Айнтрахт Бр
 7 1 1 5 7 - 19 4
18.
Ян
 0:1 8 1 1 6 1 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Карлсруэ
 2:2 4 3 1 0 10 - 6 10
3.
Падерборн
 1:0 4 3 1 0 6 - 2 10
4.
Гамбург
 4 2 2 0 12 - 4 8
5.
Фортуна
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 5 - 4 5
7.
Эльвeрсберг
 3 1 1 1 7 - 5 4
8.
Кёльн
 4 1 1 2 11 - 8 4
9.
Ян
 0:1 4 1 1 2 1 - 7 4
10.
Шальке 04
 3 1 0 2 9 - 9 3
11.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Нюрнберг
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Магдебург
 3 0 3 0 4 - 4 3
14.
Ульм 1846
 4 1 0 3 6 - 7 3
15.
Герта
 4 1 0 3 4 - 8 3
16.
Кайзерслаутерн
 3 0 2 1 7 - 8 2
17.
Пройссен Мюнстер
 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Дармштадт
 2:2 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Фортуна
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Герта
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Кайзерслаутерн
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Карлсруэ
 2:2 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Падерборн
 1:0 4 1 3 0 8 - 7 6
7.
Кёльн
 3 1 2 0 7 - 5 5
8.
Эльвeрсберг
 4 1 2 1 6 - 4 5
9.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Ульм 1846
 3 1 1 1 3 - 2 4
11.
Гамбург
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Нюрнберг
 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Шальке 04
 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
Дармштадт
 2:2 4 1 1 2 8 - 12 4
15.
Пройссен Мюнстер
 3 1 0 2 5 - 7 3
16.
Ганновер 96
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Айнтрахт Бр
 4 0 1 3 3 - 14 1
18.
Ян
 0:1 4 0 0 4 0 - 10 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (2)
Дармштадт Лидберг Исак 6
Шальке 04 Силла Мусса 6
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
Гамбург Глацель Роберт 5
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Гамбург Шонлау Себастьян 1 3
Айнтрахт Бр Кёлер Свен 1 3
Нюрнберг Яндер Каспар 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Ганаус Ноа уходит с поля. Эрнст Себастьян выходит вместо него
  • 46'
    Котер Доминик уходит с поля. Эрик Хоттманн выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Леопольд Вурм получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Обермайр Рафаэль сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Клаас Себастьян бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 71% завершится победой Падерборн.
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