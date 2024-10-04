Тур: 8. Стадион: Home Deluxe Arena. Зрители: 12615
0'
1:0
14' ГолКлаас Себастьян
23' Желтая карточкаLeopold Wurm
60' Желтая карточкаКлаас Себастьян
2:0
65' ГолАарон Зентер
70' Желтая карточкаГейпль Андреас
80' Желтая карточкаБулик Расим
3:0
81' ПенальтиКинсомби Давид
85' Желтая карточкаIlyas Ansah
90'+4
Ход матча
14'
23'
60'
65'
2:0
68'
70'
80'
81'
3:0
85'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 9
-
9 Удары в створ 1
-
9 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
724 Количество передач 306
-
68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
17
Laurin
Curda
20
Гётце
Феликс
32
Аарон
Зентер
10
Костонс
Кун
11
Михель
Свен
37
Leopold
Wurm
33
Прёгер
Кай
10
Вит
Кристиан
20
Ганаус
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Laurin CurdaЗащитник
-
20 Гётце ФеликсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Аарон ЗентерПолузащитник
-
10 Костонс КунНападающий
-
11 Михель СвенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Шеллер ТьяркЗащитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ilyas Ansah
-
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Leopold WurmЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Прёгер КайЗащитник
- Защитник
-
10 Вит КристианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ганаус НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Цигеле РобинЗащитник
- Полузащитник
-
31 Майер МаксПолузащитник
-
-
-
25 Jonas Bauer
-
-
Главный тренер: Joe Enochs
История личных встреч
Падерборн
Ян
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
14 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
0.86
Среднее время на гол
52
105
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.14
0.71
Среднее время на гол
78
126
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.43
0.79
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
63
114
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|5
|0.63
|Ilyas Ansah
|3
|0.38
|Клаас Себастьян
|2
|0.25
|Аарон Зентер
|1
|0.13
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.13
|Гримальди Адриано
|1
|0.13
|Гётце Феликс
|1
|0.13
|Костонс Кун
|1
|0.13
|Кинсомби Давид
|1 (1)
|0.13
|Михель Свен
|0
|0
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Котер Доминик
|1
|0.13
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михель Свен
|3
|0
|Гётце Феликс
|3
|0
|Calvin Brackelmann
|2
|0
|Laurin Curda
|2
|0
|Santiago Castaneda
|2
|0
|Муслиу Визар
|1
|0
|Обермайр Рафаэль
|1
|0
|Клаас Себастьян
|1
|0
|Баур Мика
|1
|0
|Шеллер Тьярк
|1
|0
|Ilyas Ansah
|1
|0
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейпль Андреас
|3
|0
|Прёгер Кай
|3
|0
|Баллас Флориан
|2
|0
|Эрнст Себастьян
|2
|0
|Шенфельдер Оскар
|2
|0
|Mansour Ouro-Tagba
|0
|1
|Саллер Бенедикт
|1
|0
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0
|Вит Кристиан
|1
|0
|Nico Ochojski
|1
|0
|Котер Доминик
|1
|0
|Булик Расим
|1
|0
|Bryan Hein
|1
|0
|Гебхардт Феликс
|1
|0
|Leopold Wurm
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ян
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Падерборн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Ян
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
8
1
Падерборн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Ян
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
8
2
Голы по времени матча
Забито
9
1
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
100%
76-90
Пропущено
1
11
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
1
100%
4
36%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Забито
8
1
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
100%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Забито
17
2
5 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 6
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
1
50%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
1
50%
76-90
Пропущено
8
18
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
13%
5
28%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
11%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
2
25%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Падерборн - Ульм 1846 0:0
Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Бремер - Падерборн 0:4 Падерборн - Дармштадт 3:1 Герта - Падерборн 1:2 Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1 Ганза - Падерборн 1:2 Падерборн - Гамбург 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Герта 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:1
Ян
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Гамбург - Ян 5:0 Ян - Унтерахинг 5:1
Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Герта - Ян 2:0 Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2 Эльтерсдорф - Ян 2:2 Вилцинг - Ян 0:2 Ян - Рид 3:4 Веен Висбаден - Ян 1:2 Ян - Веен Висбаден 2:2 Ян - Саарбрюккен 0:1 Виктория Кельн - Ян 1:1 Фрайбург-2 - Ян 3:1
Результаты матчей
Падерборн
Ян
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
4 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
0
7 раз 88%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Ян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
31
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
17
62
35
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (2)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|6
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 3
|Айнтрахт Бр
|Кёлер Свен
|1 3
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 3