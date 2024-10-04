Тур: 8. Стадион: BBBank Wildpark.
0'
6' Желтая карточкаБурнич Дженис
1:0
11' ГолБурнич Дженис
1:1
15' ГолЛидберг Исак
2:1
28' ГолЙенсен Леон
45' Желтая карточкаФлориан Кофельдт
Ход матча
11'
15'
1:1
28'
2:1
45'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
29
Гюнтер
Лассе
17
Рапп
Николай
17
Kai
Klefisch
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
-
17 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
История личных встреч
Карлсруэ
Дармштадт
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
15 матчей
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.57
1.25
Среднее время на гол
57
72
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.63
1
Среднее время на гол
144
90
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.07
1.13
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
84
79
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зивзивадзе Буду
|6
|0.75
|Ванитцек Марвин
|4
|0.5
|Йенсен Леон
|3
|0.38
|Хунцикер Андрин
|2
|0.25
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0.13
|Гюнтер Лассе
|1
|0.13
|Бурнич Дженис
|1
|0.13
|Конте Бамбасе
|0
|0
|Юнг Себастьян
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лидберг Исак
|6
|0.75
|Лопес Серхио
|2
|0.25
|Хорнби Фрэйзер
|1 (1)
|0.13
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.13
|Лакенмахер Финн-Лука
|0
|0
|Марсейлер Лука
|0
|0
|Kai Klefisch
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рапп Николай
|4
|0
|Бурнич Дженис
|4
|0
|Зивзивадзе Буду
|2
|0
|Ванитцек Марвин
|2
|0
|Айхнер Кристиан
|1
|0
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
|Йенсен Леон
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
|Хунцикер Андрин
|1
|0
|Гюнтер Лассе
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вукотич Александар
|4
|0
|Кемпе Тобиас
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Kai Klefisch
|2
|0
|Мюллер Андреас
|2
|0
|Othmane El Idrissi
|0
|1
|Лопес Серхио
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Гьясула Клаус
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
|Марсейлер Лука
|1
|0
|Маглица Матей
|1
|0
|Буэно Гильермо
|1
|0
|Корредо Килиан
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Дармштадт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
0
1
Карлсруэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Дармштадт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
8
2
Карлсруэ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Дармштадт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
8
3
Голы по времени матча
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
3
50%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
2
50%
1
10%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
4
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
5
71%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Забито
16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
5
31%
2
20%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
3
30%
76-90
Пропущено
11
15
9 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
5
45%
2
13%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
9%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Кёльн - Карлсруэ 4:4 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2
Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганза - Карлсруэ 1:2 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1
Дармштадт
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Дармштадт - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1
Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1 Франкфурт - Дармштадт 1:0 Мюнстер 1919 - Дармштадт 1:8 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Фрайбург 0:1
Результаты матчей
Карлсруэ
Дармштадт
Точный счет
3:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
31
12
13
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
61
16
34
16
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|8
|5
|3
|0
|18 - 12
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|3.
|1:0
|8
|4
|4
|0
|14 - 9
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|15 - 7
|15
|5.
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|16 - 8
|12
|7.
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|18 - 13
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|13 - 9
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|11 - 8
|9
|11.
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|12.
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|14 - 17
|7
|14.
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|15.
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|16.
|1:2
|8
|1
|2
|5
|10 - 18
|5
|17.
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|18.
|0:1
|8
|1
|1
|6
|1 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|2:1
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|3.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|4.
|4
|2
|2
|0
|12 - 4
|8
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|11 - 8
|4
|9.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|9 - 9
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|15.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|17.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|18.
|1:2
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|2:1
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|6.
|1:0
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|15.
|1:2
|4
|1
|0
|3
|7 - 12
|3
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|4
|0
|1
|3
|3 - 14
|1
|18.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (2)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|6
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 3
|Айнтрахт Бр
|Кёлер Свен
|1 3
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 3