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  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Карлсруэ
2:1
Перерыв
Дармштадт
0'
6' Желтая карточка
Бурнич Дженис
1:0
11' Гол
Бурнич Дженис
1:1
15' Гол
Лидберг Исак
2:1
28' Гол
Йенсен Леон
45' Желтая карточка
Флориан Кофельдт

Ход матча

6'
Бурнич Дженис
 
11'
Бурнич Дженис
(Шлойзенер Фабиан)
1:0
15'
1:1
Лидберг Исак
(Хорнби Фрэйзер)
28'
Йенсен Леон
2:1
45'
 
Флориан Кофельдт

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Дармштадт
4.20
4.40
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4.70
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Все Коэффициенты
1
Вейсc
Максим
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
4
Байфус
Марцель
29
Гюнтер
Лассе
7
Бурнич
Дженис
17
Рапп
Николай
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
11
Зивзивадзе
Буду
24
Шлойзенер
Фабиан
1
Шуэн
Марсель
2
Лопес
Серхио
38
Ридель
Клеменс
20
Вукотич
Александар
3
Буэно
Гильермо
18
Фёрстер
Филипп
17
Kai
Klefisch
16
Мюллер
Андреас
34
Корредо
Килиан
7
Лидберг
Исак
9
Хорнби
Фрэйзер
Карлсруэ
4-4-2
Дармштадт
4-4-2

История личных встреч

Карлсруэ
Дармштадт

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
0:0
Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
3:0
Б2
0:1
Б2
3:4
Б2
2:0
К
0:1
Б2
1:1
Б2
0:1
Б2
0:0
ТМС
0:3
Б3
0:1
Б3
2:0

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.57
1.25

Среднее время на гол

57
72

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.63
1

Среднее время на гол

144
90

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.07
1.13

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

84
79

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зивзивадзе Буду 6 0.75
Ванитцек Марвин 4 0.5
Йенсен Леон 3 0.38
Хунцикер Андрин 2 0.25
Шлойзенер Фабиан 1 0.13
Гюнтер Лассе 1 0.13
Бурнич Дженис 1 0.13
Конте Бамбасе 0 0
Юнг Себастьян 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лидберг Исак 6 0.75
Лопес Серхио 2 0.25
Хорнби Фрэйзер 1 (1) 0.13
Вильхельмссон Оскар 1 0.13
Лакенмахер Финн-Лука 0 0
Марсейлер Лука 0 0
Kai Klefisch 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рапп Николай 4 0
Бурнич Дженис 4 0
Зивзивадзе Буду 2 0
Ванитцек Марвин 2 0
Айхнер Кристиан 1 0
Шлойзенер Фабиан 1 0
Йенсен Леон 1 0
Байфус Марцель 1 0
Хунцикер Андрин 1 0
Гюнтер Лассе 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 4 0
Кемпе Тобиас 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Kai Klefisch 2 0
Мюллер Андреас 2 0
Othmane El Idrissi 0 1
Лопес Серхио 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Гьясула Клаус 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Марсейлер Лука 1 0
Маглица Матей 1 0
Буэно Гильермо 1 0
Корредо Килиан 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Дармштадт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
1
Карлсруэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Дармштадт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
2
Карлсруэ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Дармштадт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

8
3

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
3
50%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
2
50%
1
10%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
4
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
5
71%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Забито

16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
5
31%
2
20%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
3
30%
76-90

Пропущено

11
15
9 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
5
45%
2
13%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
9%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Кёльн - Карлсруэ 4:4 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2
Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганза - Карлсруэ 1:2 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1
Дармштадт
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Дармштадт - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1
Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1 Франкфурт - Дармштадт 1:0 Мюнстер 1919 - Дармштадт 1:8 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Фрайбург 0:1

Результаты матчей

Карлсруэ
Дармштадт

Точный счет

3:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
3
1
1.5
1
2
1
3
2.5
1
2
1
3
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
6
1
1.5
1
6
3
4
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Карлсруэ
 2:1 8 5 3 0 18 - 12 18
2.
Фортуна
 7 5 2 0 11 - 4 17
3.
Падерборн
 1:0 8 4 4 0 14 - 9 16
4.
Магдебург
 7 4 3 0 15 - 7 15
5.
Ганновер 96
 7 4 1 2 9 - 4 13
6.
Гамбург
 7 3 3 1 16 - 8 12
7.
Герта
 7 3 1 3 11 - 12 10
8.
Кёльн
 7 2 3 2 18 - 13 9
9.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 13 - 9 9
10.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 11 - 8 9
11.
Кайзерслаутерн
 7 2 3 2 11 - 12 9
12.
Ульм 1846
 7 2 1 4 9 - 9 7
13.
Шальке 04
 7 2 1 4 14 - 17 7
14.
Нюрнберг
 7 2 1 4 8 - 14 7
15.
Пройссен Мюнстер
 7 1 2 4 9 - 13 5
16.
Дармштадт
 1:2 8 1 2 5 10 - 18 5
17.
Айнтрахт Бр
 7 1 1 5 7 - 19 4
18.
Ян
 0:1 8 1 1 6 1 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Карлсруэ
 2:1 4 4 0 0 10 - 5 12
3.
Падерборн
 1:0 4 3 1 0 6 - 2 10
4.
Гамбург
 4 2 2 0 12 - 4 8
5.
Фортуна
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 5 - 4 5
7.
Эльвeрсберг
 3 1 1 1 7 - 5 4
8.
Кёльн
 4 1 1 2 11 - 8 4
9.
Ян
 0:1 4 1 1 2 1 - 7 4
10.
Шальке 04
 3 1 0 2 9 - 9 3
11.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Нюрнберг
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Магдебург
 3 0 3 0 4 - 4 3
14.
Ульм 1846
 4 1 0 3 6 - 7 3
15.
Герта
 4 1 0 3 4 - 8 3
16.
Кайзерслаутерн
 3 0 2 1 7 - 8 2
17.
Пройссен Мюнстер
 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Дармштадт
 1:2 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Фортуна
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Герта
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Кайзерслаутерн
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Карлсруэ
 2:1 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Падерборн
 1:0 4 1 3 0 8 - 7 6
7.
Кёльн
 3 1 2 0 7 - 5 5
8.
Эльвeрсберг
 4 1 2 1 6 - 4 5
9.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Ульм 1846
 3 1 1 1 3 - 2 4
11.
Гамбург
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Нюрнберг
 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Шальке 04
 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
Пройссен Мюнстер
 3 1 0 2 5 - 7 3
15.
Дармштадт
 1:2 4 1 0 3 7 - 12 3
16.
Ганновер 96
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Айнтрахт Бр
 4 0 1 3 3 - 14 1
18.
Ян
 0:1 4 0 0 4 0 - 10 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (2)
Дармштадт Лидберг Исак 6
Шальке 04 Силла Мусса 6
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
Гамбург Глацель Роберт 5
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Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Гамбург Шонлау Себастьян 1 3
Айнтрахт Бр Кёлер Свен 1 3
Нюрнберг Яндер Каспар 1 3
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  • 6'
    Бурнич Дженис получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.67. Новички получат приятный бонус!
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Дармштадт
4.20
4.40
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4.70
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Где смотреть матч Карлсруэ 2:1 Дармштадт онлайн

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