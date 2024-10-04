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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 31034
Карлсруэ
3:3
Конец матча
Дармштадт
0'
6' Желтая карточка
Бурнич Дженис
1:0
11' Гол
Бурнич Дженис
1:1
15' Гол
Лидберг Исак
2:1
28' Гол
Йенсен Леон
45' Желтая карточка
Флориан Кофельдт
2:2
54' Гол
Kai Klefisch
69' Желтая карточка
Кобальд Кристоф
71' Желтая карточка
Йенсен Леон
2:3
74' Гол
Вукотич Александар
3:3
77' Гол
Шлойзенер Фабиан
82' Желтая карточка
Хунцикер Андрин
88' Желтая карточка
Ридель Клеменс
90'+7

Ход матча

6'
Бурнич Дженис
 
11'
Бурнич Дженис
(Шлойзенер Фабиан)
1:0
15'
1:1
Лидберг Исак
(Хорнби Фрэйзер)
28'
Йенсен Леон
2:1
45'
 
Флориан Кофельдт
46'
 
Марсейлер Лука
Корредо Килиан
46'
 
Нюрнбергер Фабиан
Буэно Гильермо
46'
Херольд Дэвид
Гюнтер Лассе
 
54'
2:2
Kai Klefisch
(Вукотич Александар)
57'
Кобальд Кристоф
Франке Марсель
 
66'
Конте Бамбасе
Рапп Николай
 
69'
Кобальд Кристоф
 
69'
 
Лакенмахер Финн-Лука
Хорнби Фрэйзер
69'
 
Кемпе Тобиас
Фёрстер Филипп
71'
Йенсен Леон
 
74'
2:3
Вукотич Александар
(Кемпе Тобиас)
77'
Шлойзенер Фабиан
(Херольд Дэвид)
3:3
79'
Хунцикер Андрин
Зивзивадзе Буду
 
79'
Хессер Робин
Бурнич Дженис
 
82'
Хунцикер Андрин
 
88'
 
Ридель Клеменс
90'
 
Тиеде Марко
Лопес Серхио

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 6
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 468 Количество передач 585
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
1
Вейсc
Максим
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
4
Байфус
Марцель
29
Гюнтер
Лассе
7
Бурнич
Дженис
17
Рапп
Николай
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
11
Зивзивадзе
Буду
24
Шлойзенер
Фабиан
1
Шуэн
Марсель
2
Лопес
Серхио
38
Ридель
Клеменс
20
Вукотич
Александар
3
Буэно
Гильермо
18
Фёрстер
Филипп
17
Kai
Klefisch
16
Мюллер
Андреас
34
Корредо
Килиан
7
Лидберг
Исак
9
Хорнби
Фрэйзер
Карлсруэ
4-4-2
Дармштадт
4-4-2

История личных встреч

Карлсруэ
Дармштадт

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
0:0
Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
3:0
Б2
0:1
Б2
3:4
Б2
2:0
К
0:1
Б2
1:1
Б2
0:1
Б2
0:0
ТМС
0:3
Б3
0:1
Б3
2:0

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.57
1.25

Среднее время на гол

57
72

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.63
1

Среднее время на гол

144
90

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.07
1.13

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

84
79

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зивзивадзе Буду 6 0.75
Ванитцек Марвин 4 0.5
Йенсен Леон 3 0.38
Шлойзенер Фабиан 2 0.25
Хунцикер Андрин 2 0.25
Гюнтер Лассе 1 0.13
Бурнич Дженис 1 0.13
Конте Бамбасе 0 0
Юнг Себастьян 0 0
Херольд Дэвид 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лидберг Исак 6 0.75
Лопес Серхио 2 0.25
Вукотич Александар 1 0.13
Kai Klefisch 1 0.13
Хорнби Фрэйзер 1 (1) 0.13
Вильхельмссон Оскар 1 0.13
Лакенмахер Финн-Лука 0 0
Кемпе Тобиас 0 0
Марсейлер Лука 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рапп Николай 4 0
Бурнич Дженис 4 0
Зивзивадзе Буду 2 0
Ванитцек Марвин 2 0
Йенсен Леон 2 0
Хунцикер Андрин 2 0
Айхнер Кристиан 1 0
Шлойзенер Фабиан 1 0
Кобальд Кристоф 1 0
Байфус Марцель 1 0
Гюнтер Лассе 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 4 0
Кемпе Тобиас 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Kai Klefisch 2 0
Мюллер Андреас 2 0
Othmane El Idrissi 0 1
Лопес Серхио 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Гьясула Клаус 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Марсейлер Лука 1 0
Ридель Клеменс 1 0
Маглица Матей 1 0
Буэно Гильермо 1 0
Корредо Килиан 1 0
Флориан Кофельдт 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Дармштадт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
4
Карлсруэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Дармштадт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
2
Карлсруэ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Дармштадт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

11
6

Голы по времени матча

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
9%
2
22%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
2
18%
3
33%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
3
23%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
4
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
5
71%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Забито

19
13
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
5%
3
23%
1-15
6
32%
2
15%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
3
16%
3
23%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
3
16%
3
23%
76-90

Пропущено

14
18
10 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
6
43%
3
17%
1-15
2
14%
3
17%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
2
14%
3
17%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
1
7%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Кёльн - Карлсруэ 4:4 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2
Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганза - Карлсруэ 1:2 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1
Дармштадт
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Дармштадт - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1
Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1 Франкфурт - Дармштадт 1:0 Мюнстер 1919 - Дармштадт 1:8 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Фрайбург 0:1

Результаты матчей

Карлсруэ
Дармштадт

Точный счет

3:2
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
2
2
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
7
1
1.5
2
6
4
4
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Падерборн
 8 4 4 0 16 - 9 16
3.
Карлсруэ
 8 4 4 0 19 - 14 16
4.
Магдебург
 7 4 3 0 15 - 7 15
5.
Ганновер 96
 7 4 1 2 9 - 4 13
6.
Гамбург
 7 3 3 1 16 - 8 12
7.
Герта
 7 3 1 3 11 - 12 10
8.
Кёльн
 7 2 3 2 18 - 13 9
9.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 13 - 9 9
10.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 11 - 8 9
11.
Кайзерслаутерн
 7 2 3 2 11 - 12 9
12.
Ульм 1846
 7 2 1 4 9 - 9 7
13.
Шальке 04
 7 2 1 4 14 - 17 7
14.
Нюрнберг
 7 2 1 4 8 - 14 7
15.
Дармштадт
 8 1 3 4 12 - 19 6
16.
Пройссен Мюнстер
 7 1 2 4 9 - 13 5
17.
Айнтрахт Бр
 7 1 1 5 7 - 19 4
18.
Ян
 8 1 1 6 1 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Карлсруэ
 4 3 1 0 11 - 7 10
4.
Гамбург
 4 2 2 0 12 - 4 8
5.
Фортуна
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 5 - 4 5
7.
Эльвeрсберг
 3 1 1 1 7 - 5 4
8.
Кёльн
 4 1 1 2 11 - 8 4
9.
Ян
 4 1 1 2 1 - 7 4
10.
Шальке 04
 3 1 0 2 9 - 9 3
11.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Нюрнберг
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Магдебург
 3 0 3 0 4 - 4 3
14.
Ульм 1846
 4 1 0 3 6 - 7 3
15.
Герта
 4 1 0 3 4 - 8 3
16.
Кайзерслаутерн
 3 0 2 1 7 - 8 2
17.
Пройссен Мюнстер
 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Дармштадт
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Фортуна
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Герта
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Кайзерслаутерн
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Карлсруэ
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Падерборн
 4 1 3 0 8 - 7 6
7.
Кёльн
 3 1 2 0 7 - 5 5
8.
Эльвeрсберг
 4 1 2 1 6 - 4 5
9.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Ульм 1846
 3 1 1 1 3 - 2 4
11.
Гамбург
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Нюрнберг
 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Шальке 04
 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
15.
Пройссен Мюнстер
 3 1 0 2 5 - 7 3
16.
Ганновер 96
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Айнтрахт Бр
 4 0 1 3 3 - 14 1
18.
Ян
 4 0 0 4 0 - 12 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (2)
Дармштадт Лидберг Исак 6
Шальке 04 Силла Мусса 6
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
Гамбург Глацель Роберт 5
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Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Гамбург Шонлау Себастьян 1 3
Айнтрахт Бр Кёлер Свен 1 3
Нюрнберг Яндер Каспар 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
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