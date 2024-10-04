Тур: 8. Стадион: BBBank Wildpark. Зрители: 31034
0'
6' Желтая карточкаБурнич Дженис
1:0
11' ГолБурнич Дженис
1:1
15' ГолЛидберг Исак
2:1
28' ГолЙенсен Леон
45' Желтая карточкаФлориан Кофельдт
2:2
54' ГолKai Klefisch
69' Желтая карточкаКобальд Кристоф
71' Желтая карточкаЙенсен Леон
2:3
74' ГолВукотич Александар
3:3
77' ГолШлойзенер Фабиан
82' Желтая карточкаХунцикер Андрин
88' Желтая карточкаРидель Клеменс
90'+7
Ход матча
11'
15'
1:1
28'
2:1
45'
54'
69'
71'
74'
77'
82'
88'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 9
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 6
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
468 Количество передач 585
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
29
Гюнтер
Лассе
17
Рапп
Николай
17
Kai
Klefisch
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
-
17 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
История личных встреч
Карлсруэ
Дармштадт
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
15 матчей
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.57
1.25
Среднее время на гол
57
72
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.63
1
Среднее время на гол
144
90
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.07
1.13
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
84
79
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зивзивадзе Буду
|6
|0.75
|Ванитцек Марвин
|4
|0.5
|Йенсен Леон
|3
|0.38
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0.25
|Хунцикер Андрин
|2
|0.25
|Гюнтер Лассе
|1
|0.13
|Бурнич Дженис
|1
|0.13
|Конте Бамбасе
|0
|0
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Херольд Дэвид
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лидберг Исак
|6
|0.75
|Лопес Серхио
|2
|0.25
|Вукотич Александар
|1
|0.13
|Kai Klefisch
|1
|0.13
|Хорнби Фрэйзер
|1 (1)
|0.13
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.13
|Лакенмахер Финн-Лука
|0
|0
|Кемпе Тобиас
|0
|0
|Марсейлер Лука
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рапп Николай
|4
|0
|Бурнич Дженис
|4
|0
|Зивзивадзе Буду
|2
|0
|Ванитцек Марвин
|2
|0
|Йенсен Леон
|2
|0
|Хунцикер Андрин
|2
|0
|Айхнер Кристиан
|1
|0
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
|Кобальд Кристоф
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
|Гюнтер Лассе
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вукотич Александар
|4
|0
|Кемпе Тобиас
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Kai Klefisch
|2
|0
|Мюллер Андреас
|2
|0
|Othmane El Idrissi
|0
|1
|Лопес Серхио
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Гьясула Клаус
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
|Марсейлер Лука
|1
|0
|Ридель Клеменс
|1
|0
|Маглица Матей
|1
|0
|Буэно Гильермо
|1
|0
|Корредо Килиан
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Дармштадт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
3
4
Карлсруэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Дармштадт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
8
2
Карлсруэ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Дармштадт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
11
6
Голы по времени матча
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
9%
2
22%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
2
18%
3
33%
76-90
Пропущено
7
13
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
3
23%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
4
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
5
71%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Забито
19
13
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
5%
3
23%
1-15
6
32%
2
15%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
3
16%
3
23%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
3
16%
3
23%
76-90
Пропущено
14
18
10 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
6
43%
3
17%
1-15
2
14%
3
17%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
2
14%
3
17%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
1
7%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Кёльн - Карлсруэ 4:4 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2
Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганза - Карлсруэ 1:2 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1
Дармштадт
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Дармштадт - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1
Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1 Франкфурт - Дармштадт 1:0 Мюнстер 1919 - Дармштадт 1:8 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Фрайбург 0:1
Результаты матчей
Карлсруэ
Дармштадт
Точный счет
3:2
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
22
13
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
71
26
44
26
17
17
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (2)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|6
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 3
|Айнтрахт Бр
|Кёлер Свен
|1 3
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 3