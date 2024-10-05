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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 9502
Эльвeрсберг
1:0
Конец матча
Кайзерслаутерн
0'
14' Желтая карточка
Semih Sahin
22' Желтая карточка
Рор Максимилиан
45' Желтая карточка
Ганслик Даниэль
1:0
66' Гол
Дамар Мухаммед
67' Желтая карточка
Калоч Филип
81' Желтая карточка
Frederik Schmahl
90'+6

Ход матча

14'
Semih Sahin
 
22'
Рор Максимилиан
 
45'
 
Ганслик Даниэль
54'
Сикингер Карло
Semih Sahin
 
65'
 
Рашль Тобиас
Ганслик Даниэль
66'
Дамар Мухаммед
(Баум Элиас)
1:0
67'
 
Калоч Филип
73'
 
Luca Sirch
Томяк Борис
73'
 
Florian Kleinhansl
Векессер Эрик
73'
 
Jannik Mause
Йокота Дайсуке
77'
 
Тачи Ричмонд
Гиамера Ян
79'
Frederik Schmahl
Дамар Мухаммед
 
81'
Frederik Schmahl
 
86'
Paul Stock
Асллани Фисник
 
86'
Герезгихер Филимон
Петков Лукас
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 13
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 328 Количество передач 394
  • 48 Владение мячом, % 52
20
Nicolas
Kristof
2
Баум
Элиас
19
Lukas
Pinckert
31
Рор
Максимилиан
33
Maurice
Neubauer
25
Петков
Лукас
6
Robin
Fellhauer
8
Semih
Sahin
30
Дамар
Мухаммед
10
Асллани
Фисник
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
1
Краль
Юлиан
32
Гиамера
Ян
33
Эльведи
Ян
24
Хеуэр
Яннис
13
Векессер
Эрик
41
Йокота
Дайсуке
7
Риттер
Марлон
2
Томяк
Борис
26
Калоч
Филип
19
Ганслик
Даниэль
9
Ахе
Рагнар
Эльвeрсберг
4-4-2
Кайзерслаутерн
4-5-1

История личных встреч

Эльвeрсберг
Кайзерслаутерн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Б2
2:1
Б2
3:2
ТМС
0:4

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

3
2.5

Среднее время на гол

30
36

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
2.33

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
38

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асллани Фисник 4 0.5
Luca Pascal Schnellbacher 4 0.5
Semih Sahin 2 (2) 0.25
Дамар Мухаммед 2 0.25
Герезгихер Филимон 1 0.13
Frederik Schmahl 1 0.13
Robin Fellhauer 0 0
Maurice Neubauer 0 0
Manuel Feil 0 0
Баум Элиас 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 4 0.5
Опоку Аарон 2 0.25
Томяк Борис 2 (1) 0.25
Клемент Филипп 1 0.13
Ганслик Даниэль 1 0.13
Тачи Ричмонд 1 0.13
Векессер Эрик 0 0

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Semih Sahin 3 0
Manuel Feil 2 0
Сикингер Карло 2 0
Robin Fellhauer 2 0
Lukas Pinckert 2 0
Дамар Мухаммед 2 0
Рор Максимилиан 1 0
Асллани Фисник 1 0
Frederik Schmahl 1 0
Nicolas Kristof 1 0
Баум Элиас 1 0
Герезгихер Филимон 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Векессер Эрик 3 0
Ганслик Даниэль 3 0
Калоч Филип 3 0
Риттер Марлон 2 0
Эльведи Ян 2 0
Томяк Борис 2 0
Хеуэр Яннис 2 0
Гиамера Ян 1 0
Туре Альмами 1 0
Jannik Mause 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Абиама Диксон 1 0
Маркус Анфанг 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Кайзерслаутерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Эльвeрсберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Кайзерслаутерн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
4
Эльвeрсберг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Кайзерслаутерн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
3
75%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
4
29%
2
18%
46-60
4
29%
1
9%
61-75
1
7%
4
36%
76-90

Пропущено

9
13
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
3
33%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
33%
3
23%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Герта - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 1:5
Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Айнтрахт Трир - Эльвeрсберг 1:3 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1
Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0 Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:2 ТБ Ян Зейскам - Кайзерслаутерн 0:8 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Кайзерслаутерн

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 67%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
2
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
1
4
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
4
4
2
6
2.5
1
7
2
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Падерборн
 8 4 4 0 16 - 9 16
3.
Карлсруэ
 8 4 4 0 19 - 14 16
4.
Магдебург
 7 4 3 0 15 - 7 15
5.
Ганновер 96
 7 4 1 2 9 - 4 13
6.
Гамбург
 7 3 3 1 16 - 8 12
7.
Кёльн
 8 3 3 2 20 - 13 12
8.
Эльвeрсберг
 8 3 3 2 14 - 9 12
9.
Герта
 7 3 1 3 11 - 12 10
10.
Нюрнберг
 8 3 1 4 11 - 16 10
11.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 11 - 8 9
12.
Кайзерслаутерн
 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Шальке 04
 7 2 1 4 14 - 17 7
14.
Ульм 1846
 8 2 1 5 9 - 11 7
15.
Дармштадт
 8 1 3 4 12 - 19 6
16.
Пройссен Мюнстер
 8 1 2 5 11 - 16 5
17.
Айнтрахт Бр
 7 1 1 5 7 - 19 4
18.
Ян
 8 1 1 6 1 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Карлсруэ
 4 3 1 0 11 - 7 10
4.
Гамбург
 4 2 2 0 12 - 4 8
5.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Кёльн
 5 2 1 2 13 - 8 7
7.
Нюрнберг
 4 2 0 2 6 - 9 6
8.
Фортуна
 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Ян
 4 1 1 2 1 - 7 4
11.
Шальке 04
 3 1 0 2 9 - 9 3
12.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 4 - 5 3
13.
Магдебург
 3 0 3 0 4 - 4 3
14.
Ульм 1846
 4 1 0 3 6 - 7 3
15.
Герта
 4 1 0 3 4 - 8 3
16.
Кайзерслаутерн
 3 0 2 1 7 - 8 2
17.
Пройссен Мюнстер
 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Дармштадт
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Фортуна
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Герта
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 4 - 5 7
5.
Карлсруэ
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Падерборн
 4 1 3 0 8 - 7 6
7.
Кёльн
 3 1 2 0 7 - 5 5
8.
Эльвeрсберг
 4 1 2 1 6 - 4 5
9.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Гамбург
 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Ульм 1846
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Нюрнберг
 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Шальке 04
 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
15.
Пройссен Мюнстер
 4 1 0 3 7 - 10 3
16.
Ганновер 96
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Айнтрахт Бр
 4 0 1 3 3 - 14 1
18.
Ян
 4 0 0 4 0 - 12 0
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Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (2)
Дармштадт Лидберг Исак 6
Шальке 04 Силла Мусса 6
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
Гамбург Глацель Роберт 5
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Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Гамбург Шонлау Себастьян 1 3
Айнтрахт Бр Кёлер Свен 1 3
Нюрнберг Яндер Каспар 1 3
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Ганслик Даниэль получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Рор Максимилиан получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Семих Шахин получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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