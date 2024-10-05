Тур: 8. Стадион: Ursapharm-Arena. Зрители: 9502
1:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаSemih Sahin
22' Желтая карточкаРор Максимилиан
45' Желтая карточкаГанслик Даниэль
1:0
66' ГолДамар Мухаммед
67' Желтая карточкаКалоч Филип
81' Желтая карточкаFrederik Schmahl
90'+6
Ход матча
14'
22'
45'
66'
1:0
67'
81'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 13
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
328 Количество передач 394
-
48 Владение мячом, % 52
25
Петков
Лукас
32
Гиамера
Ян
33
Эльведи
Ян
24
Хеуэр
Яннис
26
Калоч
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Петков ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
-
26 Зикер АрнеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
21 Paul Stock
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Гиамера ЯнЗащитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
23 Аремю АфиизПолузащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
-
-
31 Luca Sirch
-
18 Jannik Mause
-
28 Fabian Heck
-
Главный тренер: Markus Anfang
История личных встреч
Эльвeрсберг
Кайзерслаутерн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
3
2.5
Среднее время на гол
30
36
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.67
2.33
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
38
Бомбардиры внутри турнира
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асллани Фисник
|4
|0.5
|Luca Pascal Schnellbacher
|4
|0.5
|Semih Sahin
|2 (2)
|0.25
|Дамар Мухаммед
|2
|0.25
|Герезгихер Филимон
|1
|0.13
|Frederik Schmahl
|1
|0.13
|Robin Fellhauer
|0
|0
|Maurice Neubauer
|0
|0
|Manuel Feil
|0
|0
|Баум Элиас
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|4
|0.5
|Опоку Аарон
|2
|0.25
|Томяк Борис
|2 (1)
|0.25
|Клемент Филипп
|1
|0.13
|Ганслик Даниэль
|1
|0.13
|Тачи Ричмонд
|1
|0.13
|Векессер Эрик
|0
|0
Карточки
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Semih Sahin
|3
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Сикингер Карло
|2
|0
|Robin Fellhauer
|2
|0
|Lukas Pinckert
|2
|0
|Дамар Мухаммед
|2
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Frederik Schmahl
|1
|0
|Nicolas Kristof
|1
|0
|Баум Элиас
|1
|0
|Герезгихер Филимон
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Векессер Эрик
|3
|0
|Ганслик Даниэль
|3
|0
|Калоч Филип
|3
|0
|Риттер Марлон
|2
|0
|Эльведи Ян
|2
|0
|Томяк Борис
|2
|0
|Хеуэр Яннис
|2
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Туре Альмами
|1
|0
|Jannik Mause
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Маркус Анфанг
|1
|0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Кайзерслаутерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Эльвeрсберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Кайзерслаутерн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
4
4
Эльвeрсберг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Кайзерслаутерн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
3
75%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
14
11
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
4
29%
2
18%
46-60
4
29%
1
9%
61-75
1
7%
4
36%
76-90
Пропущено
9
13
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
3
33%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
33%
3
23%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
2
22%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Эльвeрсберг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Герта - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 1:5
Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Айнтрахт Трир - Эльвeрсберг 1:3 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1
Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0 Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:2 ТБ Ян Зейскам - Кайзерслаутерн 0:8 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3
Результаты матчей
Эльвeрсберг
Кайзерслаутерн
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 67%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Эльвeрсберг
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
22
14
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
44
44
26
17
26
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (2)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|6
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 3
|Айнтрахт Бр
|Кёлер Свен
|1 3
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 3