Тур: 8. Стадион: Рейн Энерги.
0'
1:0
8' ГолХюберс Тимо
21' Красная карточкаБрандт Макс
25' Желтая карточкаХюберс Тимо
34' Желтая карточкаФинкгрефе Макс
2:0
47' ГолВальдшмидт Лука
71' Желтая карточкаПакарада Леарт
73' Желтая карточкаВальдшмидт Лука
90'+6
Ход матча
8'
1:0
21'
25'
34'
47'
2:0
71'
73'
Статистика матча
-
17 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 0
-
7 Угловые 4
-
5 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
24
Julian
Pauli
19
Лемперте
Тим
37
Майна
Линтон
42
Доунс
Дамион
43
Рёш
Ромарио
23
Брандт
Макс
11
Хесса
Деннис
33
Хигль
Феликс
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Julian PauliЗащитник
- Защитник
-
19 Лемперте ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
- Нападающий
-
42 Доунс ДамионНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Тилманн ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
16 Обуз МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Дитц ФлорианНападающий
-
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Рёш РомариоЗащитник
- Полузащитник
-
23 Брандт МаксПолузащитник
-
11 Хесса ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Хигль ФеликсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Майер ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Келлер Аарон
-
Главный тренер: Томас Вёрле
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доунс Дамион
|4
|0.5
|Майна Линтон
|3
|0.38
|Лемперте Тим
|3
|0.38
|Вальдшмидт Лука
|3
|0.38
|Хюберс Тимо
|3
|0.38
|Любичич Деян
|2
|0.25
|Гусенбашич Денис
|1
|0.13
|Мартель Эрик
|1
|0.13
|Пакарада Леарт
|0
|0
|Тилманн Ян
|0
|0
Ульм 1846
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хигль Феликс
|4 (2)
|0.5
|Райхерт Йоханнес
|1 (1)
|0.13
|Штромпф Филипп
|1
|0.13
|Рёш Ромарио
|1
|0.13
|Телалович Семир
|1
|0.13
|Краттенмахер Морис
|1
|0.13
|Хесса Деннис
|0
|0
|Алльгайер Бастиан
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальдшмидт Лука
|3
|0
|Тилманн Ян
|3
|0
|Мартель Эрик
|3
|0
|Пакарада Леарт
|2
|0
|Julian Pauli
|2
|0
|Хайнц Доминик
|1
|0
|Хюберс Тимо
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Карстенсен Расмус
|1
|0
|Gerhard Struber
|1
|0
|Лемперте Тим
|1
|0
|Бакатуканда Элиас
|1
|0
|Финкгрефе Макс
|1
|0
Ульм 1846
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брандт Макс
|2
|1
|Штромпф Филипп
|3
|0
|Рёш Ромарио
|3
|0
|Майер Филипп
|2
|0
|Ортаг Кристиан
|2
|0
|Райхерт Йоханнес
|1
|0
|Хесса Деннис
|1
|0
|Рёзер Лукас
|1
|0
|Кольбе Никлас
|1
|0
|Алльгайер Бастиан
|1
|0
|Лаурин Ульрих
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Ульм 1846
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
0
Кёльн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ульм 1846
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
7
3
Кёльн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ульм 1846
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
13
3
Голы по времени матча
Забито
11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
33%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
6
86%
76-90
Забито
18
9
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
3
17%
1
11%
1-15
4
22%
1
11%
16-30
3
17%
2
22%
31-45
3
17%
3
33%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
2
22%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
2
15%
6
67%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кёльн - Карлсруэ 4:4 Фортуна - Кёльн 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Кёльн 1:3
Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Зандхаузен - Кёльн 2:3 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:2 Удинезе - Кёльн 2:3 Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Киккерс Оффенбах - Кёльн 1:3 Шпортфройнде Зиген - Кёльн 0:6 Кёльн - Rheingold Poll 18:0 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Кёльн - Фрайбург 0:0 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Дармштадт 0:2
Ульм 1846
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Аугсбург - Ульм 1846 4:1
Падерборн - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Ферль 4:2 Боруссия-2 Д - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Виктория Кельн 2:0 Фрайбург-2 - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Ян 1:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0 Галлешер - Ульм 1846 0:2
Результаты матчей
Кёльн
Ульм 1846
Точный счет
1:2
2 раза 50%
4:4
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:2
3 раза 75%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Ульм 1846
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
34
25
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|2.
|8
|4
|4
|0
|16 - 9
|16
|3.
|8
|4
|4
|0
|19 - 14
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|15 - 7
|15
|5.
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|16 - 8
|12
|7.
|2:0
|8
|3
|3
|2
|20 - 13
|12
|8.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|14 - 9
|12
|9.
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|10.
|3:2
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|11 - 8
|9
|12.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|13.
|7
|2
|1
|4
|14 - 17
|7
|14.
|0:2
|8
|2
|1
|5
|9 - 11
|7
|15.
|8
|1
|3
|4
|12 - 19
|6
|16.
|2:3
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|17.
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|18.
|8
|1
|1
|6
|1 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|4.
|4
|2
|2
|0
|12 - 4
|8
|5.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|13 - 8
|7
|7.
|3:2
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|9 - 9
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|0:2
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|15.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|17.
|2:3
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|18.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|5.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|7.
|2:0
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|8.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|3:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|9 - 13
|4
|15.
|2:3
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|4
|0
|1
|3
|3 - 14
|1
|18.
|4
|0
|0
|4
|0 - 12
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (2)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|6
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 3
|Айнтрахт Бр
|Кёлер Свен
|1 3
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 3