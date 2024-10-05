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  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Кёльн
2:0
Конец матча
Ульм 1846
0'
1:0
8' Гол
Хюберс Тимо
21' Красная карточка
Брандт Макс
25' Желтая карточка
Хюберс Тимо
34' Желтая карточка
Финкгрефе Макс
2:0
47' Гол
Вальдшмидт Лука
71' Желтая карточка
Пакарада Леарт
73' Желтая карточка
Вальдшмидт Лука
90'+6
40
Урбиг
Йонас
35
Финкгрефе
Макс
4
Хюберс
Тимо
24
Julian
Pauli
17
Пакарада
Леарт
19
Лемперте
Тим
6
Мартель
Эрик
8
Гусенбашич
Денис
37
Майна
Линтон
9
Вальдшмидт
Лука
42
Доунс
Дамион
1
Тиде
Никлас
5
Райхерт
Йоханнес
32
Штромпф
Филипп
27
Кольбе
Никлас
18
Штолль
Леннарт
43
Рёш
Ромарио
38
Хюрюлайнен
Лука
23
Брандт
Макс
11
Хесса
Деннис
30
Краттенмахер
Морис
33
Хигль
Феликс
Кёльн
4-4-2
Ульм 1846
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доунс Дамион 4 0.5
Майна Линтон 3 0.38
Лемперте Тим 3 0.38
Вальдшмидт Лука 3 0.38
Хюберс Тимо 3 0.38
Любичич Деян 2 0.25
Гусенбашич Денис 1 0.13
Мартель Эрик 1 0.13
Пакарада Леарт 0 0
Тилманн Ян 0 0
Ульм 1846
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хигль Феликс 4 (2) 0.5
Райхерт Йоханнес 1 (1) 0.13
Штромпф Филипп 1 0.13
Рёш Ромарио 1 0.13
Телалович Семир 1 0.13
Краттенмахер Морис 1 0.13
Хесса Деннис 0 0
Алльгайер Бастиан 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальдшмидт Лука 3 0
Тилманн Ян 3 0
Мартель Эрик 3 0
Пакарада Леарт 2 0
Julian Pauli 2 0
Хайнц Доминик 1 0
Хюберс Тимо 1 0
Любичич Деян 1 0
Карстенсен Расмус 1 0
Gerhard Struber 1 0
Лемперте Тим 1 0
Бакатуканда Элиас 1 0
Финкгрефе Макс 1 0
Ульм 1846
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брандт Макс 2 1
Штромпф Филипп 3 0
Рёш Ромарио 3 0
Майер Филипп 2 0
Ортаг Кристиан 2 0
Райхерт Йоханнес 1 0
Хесса Деннис 1 0
Рёзер Лукас 1 0
Кольбе Никлас 1 0
Алльгайер Бастиан 1 0
Лаурин Ульрих 1 0

Результаты матчей

Кёльн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Ульм 1846
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
0
Кёльн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ульм 1846
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

7
3
Кёльн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ульм 1846
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

13
3

Голы по времени матча

Забито

11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
33%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
6
86%
76-90

Забито

18
9
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
3
17%
1
11%
1-15
4
22%
1
11%
16-30
3
17%
2
22%
31-45
3
17%
3
33%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
2
22%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
2
15%
6
67%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кёльн - Карлсруэ 4:4 Фортуна - Кёльн 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Кёльн 1:3
Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Зандхаузен - Кёльн 2:3 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:2 Удинезе - Кёльн 2:3 Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Киккерс Оффенбах - Кёльн 1:3 Шпортфройнде Зиген - Кёльн 0:6 Кёльн - Rheingold Poll 18:0 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Кёльн - Фрайбург 0:0 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Дармштадт 0:2
Ульм 1846
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Аугсбург - Ульм 1846 4:1
Падерборн - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Ферль 4:2 Боруссия-2 Д - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Виктория Кельн 2:0 Фрайбург-2 - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Ян 1:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0 Галлешер - Ульм 1846 0:2

Результаты матчей

Кёльн
Ульм 1846

Точный счет

1:2
2 раза 50%
4:4
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:2
3 раза 75%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Ульм 1846

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2
2
2.5
1
3
2
2
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
5
3
4
2.5
2
5
2
5
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Падерборн
 8 4 4 0 16 - 9 16
3.
Карлсруэ
 8 4 4 0 19 - 14 16
4.
Магдебург
 7 4 3 0 15 - 7 15
5.
Ганновер 96
 7 4 1 2 9 - 4 13
6.
Гамбург
 7 3 3 1 16 - 8 12
7.
Кёльн
 2:0 8 3 3 2 20 - 13 12
8.
Эльвeрсберг
 1:0 8 3 3 2 14 - 9 12
9.
Герта
 7 3 1 3 11 - 12 10
10.
Нюрнберг
 3:2 8 3 1 4 11 - 16 10
11.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 11 - 8 9
12.
Кайзерслаутерн
 0:1 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Шальке 04
 7 2 1 4 14 - 17 7
14.
Ульм 1846
 0:2 8 2 1 5 9 - 11 7
15.
Дармштадт
 8 1 3 4 12 - 19 6
16.
Пройссен Мюнстер
 2:3 8 1 2 5 11 - 16 5
17.
Айнтрахт Бр
 7 1 1 5 7 - 19 4
18.
Ян
 8 1 1 6 1 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Карлсруэ
 4 3 1 0 11 - 7 10
4.
Гамбург
 4 2 2 0 12 - 4 8
5.
Эльвeрсберг
 1:0 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Кёльн
 2:0 5 2 1 2 13 - 8 7
7.
Нюрнберг
 3:2 4 2 0 2 6 - 9 6
8.
Фортуна
 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Ян
 4 1 1 2 1 - 7 4
11.
Шальке 04
 3 1 0 2 9 - 9 3
12.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 4 - 5 3
13.
Магдебург
 3 0 3 0 4 - 4 3
14.
Ульм 1846
 0:2 4 1 0 3 6 - 7 3
15.
Герта
 4 1 0 3 4 - 8 3
16.
Кайзерслаутерн
 0:1 3 0 2 1 7 - 8 2
17.
Пройссен Мюнстер
 2:3 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Дармштадт
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Фортуна
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Герта
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Кайзерслаутерн
 0:1 5 2 1 2 4 - 5 7
5.
Карлсруэ
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Падерборн
 4 1 3 0 8 - 7 6
7.
Кёльн
 2:0 3 1 2 0 7 - 5 5
8.
Эльвeрсберг
 1:0 4 1 2 1 6 - 4 5
9.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Гамбург
 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Ульм 1846
 0:2 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Нюрнберг
 3:2 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Шальке 04
 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
15.
Пройссен Мюнстер
 2:3 4 1 0 3 7 - 10 3
16.
Ганновер 96
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Айнтрахт Бр
 4 0 1 3 3 - 14 1
18.
Ян
 4 0 0 4 0 - 12 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (2)
Дармштадт Лидберг Исак 6
Шальке 04 Силла Мусса 6
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
Гамбург Глацель Роберт 5
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Гамбург Шонлау Себастьян 1 3
Айнтрахт Бр Кёлер Свен 1 3
Нюрнберг Яндер Каспар 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Финкгрефе Макс получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Хюберс Тимо получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      УДАЛЕНИЕ! - Брандт Макс увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 8'
      Майна Линтон сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Хюберс Тимо бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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