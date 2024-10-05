Тур: 8. Стадион: Макс-Морлок-Стадион.
3:2
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
8' ГолЦимас Стефанос
1:1
16' ГолLukas Frenkert
1:2
43' ГолTorge Paetow
2:2
52' ГолЯндер Каспар
58' Желтая карточкаTorge Paetow
65' Желтая карточкаХильдманн Саша
78' Желтая карточкаПрайссингер Рико
3:2
78' ГолКарафиат Ондржей
90' Желтая карточкаЛоренц Марк
Ход матча
8'
1:0
16'
1:1
43'
1:2
52'
2:2
58'
65'
78'
78'
3:2
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 12
-
7 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 19
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
31
Кнохе
Робин
33
Сидел
Ник
20
Яндер
Каспар
10
Юстван
Юлиан
30
Эмрели
Махир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
-
33 Сидел НикЗащитник
- Защитник
-
20 Яндер КаспарЗащитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Эмрели МахирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Шевчик МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Клозе Мирослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Torge PaetowЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Шердер СимонЗащитник
-
22 Шад ДоминикЗащитник
-
24 Кулис НикоЗащитник
-
18 Лоренц МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Sascha Hildmann
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яндер Каспар
|2
|0.25
|Цимас Стефанос
|2
|0.25
|Пик Флориан
|1
|0.13
|Карафиат Ондржей
|1
|0.13
|Окунуки Кандзи
|1
|0.13
|Шлаймер Лукас
|1
|0.13
|Шевчик Михал
|1
|0.13
|Rafael Lubach
|1
|0.13
|Думан Тайлан
|1 (1)
|0.13
|Юстван Юлиан
|0
|0
|Валентини Энрико
|0
|0
|Кастроп Йенс
|0
|0
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0.25
|Torge Paetow
|2
|0.25
|Меес Джошуа
|2
|0.25
|Макридис Хараламбос
|2
|0.25
|Гродовски Йоэль
|1
|0.13
|Lukas Frenkert
|1
|0.13
|Батмаз Малик
|1
|0.13
|Thorben-Johannes Deters
|0
|0
|Немет Ондраш
|0
|0
|Лоренц Марк
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|5
|0
|Яндер Каспар
|3
|1
|Флик Флориан
|3
|0
|Цимас Стефанос
|0
|1
|Серра Янни
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Данило Соарес
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Окунуки Кандзи
|1
|0
|Шевчик Михал
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
|Ельч Финн
|1
|0
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоренц Марк
|2
|0
|Torge Paetow
|2
|0
|Меес Джошуа
|2
|0
|Кулис Нико
|2
|0
|Lukas Frenkert
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Прайссингер Рико
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Баццоли Лука
|1
|0
|Jano ter Horst
|1
|0
|Хильдманн Саша
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Пройссен Мюнстер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Нюрнберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Пройссен Мюнстер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
3
Нюрнберг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Пройссен Мюнстер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
3
43%
2
33%
76-90
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
14
13
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
6
43%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Герта 0:2 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 6:0
Нюрнберг - Магдебург 0:4 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Саарбрюккен - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:1 Ансбах - Нюрнберг 1:4 Херсбрук - Нюрнберг 0:13 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1
Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2
Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2 Пройссен Мюнстер - Гивенбек 4:0 Пройссен Мюнстер - Унтерахинг 2:0 Ферль - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Саарбрюккен 4:1 Виктория Кельн - Пройссен Мюнстер 3:5 Пройссен Мюнстер - Фрайбург-2 2:0
Результаты матчей
Нюрнберг
Пройссен Мюнстер
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Пройссен Мюнстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
12
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
34
25
16
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|2.
|8
|4
|4
|0
|16 - 9
|16
|3.
|8
|4
|4
|0
|19 - 14
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|15 - 7
|15
|5.
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|16 - 8
|12
|7.
|2:0
|8
|3
|3
|2
|20 - 13
|12
|8.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|14 - 9
|12
|9.
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|10.
|3:2
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|11 - 8
|9
|12.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|13.
|7
|2
|1
|4
|14 - 17
|7
|14.
|0:2
|8
|2
|1
|5
|9 - 11
|7
|15.
|8
|1
|3
|4
|12 - 19
|6
|16.
|2:3
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|17.
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|18.
|8
|1
|1
|6
|1 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|4.
|4
|2
|2
|0
|12 - 4
|8
|5.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|13 - 8
|7
|7.
|3:2
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|9 - 9
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|0:2
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|15.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|17.
|2:3
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|18.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|5.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|7.
|2:0
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|8.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|3:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|9 - 13
|4
|15.
|2:3
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|4
|0
|1
|3
|3 - 14
|1
|18.
|4
|0
|0
|4
|0 - 12
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (2)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|6
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 3
|Айнтрахт Бр
|Кёлер Свен
|1 3
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 3