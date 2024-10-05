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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 27312
Нюрнберг
3:2
Конец матча
Пройссен Мюнстер
0'
1:0
8' Гол
Цимас Стефанос
1:1
16' Гол
Lukas Frenkert
1:2
43' Гол
Torge Paetow
2:2
52' Гол
Яндер Каспар
58' Желтая карточка
Torge Paetow
65' Желтая карточка
Хильдманн Саша
78' Желтая карточка
Прайссингер Рико
3:2
78' Гол
Карафиат Ондржей
86' Желтая карточка
Думан Тайлан
90' Желтая карточка
Лоренц Марк
90'+8

Ход матча

8'
Цимас Стефанос
(Яндер Каспар)
1:0
16'
1:1
Lukas Frenkert
(Немет Ондраш)
43'
1:2
Torge Paetow
(Lukas Frenkert)
52'
Яндер Каспар
(Юстван Юлиан)
2:2
55'
 
Прайссингер Рико
Thorben-Johannes Deters
58'
 
Torge Paetow
62'
Голлер Беньямин
Вилладсен Оливер
 
65'
 
Хильдманн Саша
66'
 
Фридьонссон Хольмберт
Немет Ондраш
72'
Шлаймер Лукас
Эмрели Махир
 
72'
Berkay Yilmaz
Данило Соарес
 
78'
 
Прайссингер Рико
78'
Карафиат Ондржей
(Яндер Каспар)
3:2
84'
 
Лоренц Марк
Гродовски Йоэль
84'
Пик Флориан
Цимас Стефанос
 
84'
Думан Тайлан
Яндер Каспар
 
86'
Думан Тайлан
 
90'
 
Лоренц Марк

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 11
  • 7 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 415 Количество передач 243
  • 61 Владение мячом, % 39
1
Рейхерт
Ян
44
Карафиат
Ондржей
31
Кнохе
Робин
33
Сидел
Ник
2
Вилладсен
Оливер
20
Яндер
Каспар
3
Данило
Соарес
10
Юстван
Юлиан
18
Rafael
Lubach
30
Эмрели
Махир
9
Цимас
Стефанос
1
Шенк
Джон
27
Jano
ter
Horst
16
Torge
Paetow
29
Lukas
Frenkert
2
Киркесков
Миккель
11
Thorben-Johannes
Deters
20
Хендрикс
Йоррит
8
Меес
Джошуа
9
Гродовски
Йоэль
28
Немет
Ондраш
14
Макридис
Хараламбос
Нюрнберг
3-3-2-2
Пройссен Мюнстер
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яндер Каспар 2 0.25
Цимас Стефанос 2 0.25
Пик Флориан 1 0.13
Карафиат Ондржей 1 0.13
Окунуки Кандзи 1 0.13
Шлаймер Лукас 1 0.13
Шевчик Михал 1 0.13
Rafael Lubach 1 0.13
Думан Тайлан 1 (1) 0.13
Юстван Юлиан 0 0
Валентини Энрико 0 0
Кастроп Йенс 0 0
Пройссен Мюнстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фридьонссон Хольмберт 2 0.25
Torge Paetow 2 0.25
Меес Джошуа 2 0.25
Макридис Хараламбос 2 0.25
Гродовски Йоэль 1 0.13
Lukas Frenkert 1 0.13
Батмаз Малик 1 0.13
Thorben-Johannes Deters 0 0
Немет Ондраш 0 0
Лоренц Марк 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 5 0
Яндер Каспар 3 1
Флик Флориан 3 0
Думан Тайлан 2 0
Цимас Стефанос 0 1
Серра Янни 1 0
Данило Соарес 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Окунуки Кандзи 1 0
Шевчик Михал 1 0
Эмрели Махир 1 0
Ельч Финн 1 0
Пройссен Мюнстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоренц Марк 3 0
Torge Paetow 2 0
Меес Джошуа 2 0
Кулис Нико 2 0
Lukas Frenkert 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Прайссингер Рико 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Баццоли Лука 1 0
Jano ter Horst 1 0
Хильдманн Саша 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Пройссен Мюнстер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Нюрнберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Пройссен Мюнстер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
3
Нюрнберг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Пройссен Мюнстер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
3
33%
1
10%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Забито

11
11
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
3
27%
3
27%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
3
27%
2
18%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
6
38%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Герта 0:2 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 6:0
Нюрнберг - Магдебург 0:4 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Саарбрюккен - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:1 Ансбах - Нюрнберг 1:4 Херсбрук - Нюрнберг 0:13 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1
Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2
Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2 Пройссен Мюнстер - Гивенбек 4:0 Пройссен Мюнстер - Унтерахинг 2:0 Ферль - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Саарбрюккен 4:1 Виктория Кельн - Пройссен Мюнстер 3:5 Пройссен Мюнстер - Фрайбург-2 2:0

Результаты матчей

Нюрнберг
Пройссен Мюнстер

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

3:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Пройссен Мюнстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
2
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
3
5
2
6
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Падерборн
 8 4 4 0 16 - 9 16
3.
Карлсруэ
 8 4 4 0 19 - 14 16
4.
Магдебург
 7 4 3 0 15 - 7 15
5.
Ганновер 96
 7 4 1 2 9 - 4 13
6.
Гамбург
 7 3 3 1 16 - 8 12
7.
Кёльн
 8 3 3 2 20 - 13 12
8.
Эльвeрсберг
 8 3 3 2 14 - 9 12
9.
Герта
 7 3 1 3 11 - 12 10
10.
Нюрнберг
 8 3 1 4 11 - 16 10
11.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 11 - 8 9
12.
Кайзерслаутерн
 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Шальке 04
 7 2 1 4 14 - 17 7
14.
Ульм 1846
 8 2 1 5 9 - 11 7
15.
Дармштадт
 8 1 3 4 12 - 19 6
16.
Пройссен Мюнстер
 8 1 2 5 11 - 16 5
17.
Айнтрахт Бр
 7 1 1 5 7 - 19 4
18.
Ян
 8 1 1 6 1 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Карлсруэ
 4 3 1 0 11 - 7 10
4.
Гамбург
 4 2 2 0 12 - 4 8
5.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Кёльн
 5 2 1 2 13 - 8 7
7.
Нюрнберг
 4 2 0 2 6 - 9 6
8.
Фортуна
 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Ян
 4 1 1 2 1 - 7 4
11.
Шальке 04
 3 1 0 2 9 - 9 3
12.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 4 - 5 3
13.
Магдебург
 3 0 3 0 4 - 4 3
14.
Ульм 1846
 4 1 0 3 6 - 7 3
15.
Герта
 4 1 0 3 4 - 8 3
16.
Кайзерслаутерн
 3 0 2 1 7 - 8 2
17.
Пройссен Мюнстер
 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Дармштадт
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Фортуна
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Герта
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 4 - 5 7
5.
Карлсруэ
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Падерборн
 4 1 3 0 8 - 7 6
7.
Кёльн
 3 1 2 0 7 - 5 5
8.
Эльвeрсберг
 4 1 2 1 6 - 4 5
9.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Гамбург
 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Ульм 1846
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Нюрнберг
 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Шальке 04
 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
15.
Пройссен Мюнстер
 4 1 0 3 7 - 10 3
16.
Ганновер 96
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Айнтрахт Бр
 4 0 1 3 3 - 14 1
18.
Ян
 4 0 0 4 0 - 12 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (2)
Дармштадт Лидберг Исак 6
Шальке 04 Силла Мусса 6
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
Гамбург Глацель Роберт 5
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Гамбург Шонлау Себастьян 1 3
Айнтрахт Бр Кёлер Свен 1 3
Нюрнберг Яндер Каспар 1 3
Весь список
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