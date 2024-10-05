Тур: 8. Стадион: Макс-Морлок-Стадион. Зрители: 27312
3:2
Конец матча
0'
1:0
8' ГолЦимас Стефанос
1:1
16' ГолLukas Frenkert
1:2
43' ГолTorge Paetow
2:2
52' ГолЯндер Каспар
58' Желтая карточкаTorge Paetow
65' Желтая карточкаХильдманн Саша
78' Желтая карточкаПрайссингер Рико
3:2
78' ГолКарафиат Ондржей
86' Желтая карточкаДуман Тайлан
90' Желтая карточкаЛоренц Марк
90'+8
Ход матча
8'
1:0
16'
1:1
43'
1:2
52'
2:2
58'
65'
78'
78'
3:2
86'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 11
-
7 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
415 Количество передач 243
-
61 Владение мячом, % 39
31
Кнохе
Робин
33
Сидел
Ник
20
Яндер
Каспар
10
Юстван
Юлиан
30
Эмрели
Махир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
-
33 Сидел НикЗащитник
- Защитник
-
20 Яндер КаспарЗащитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Эмрели МахирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Шевчик МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Клозе Мирослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Torge PaetowЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Шердер СимонЗащитник
-
22 Шад ДоминикЗащитник
-
24 Кулис НикоЗащитник
-
18 Лоренц МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Sascha Hildmann
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яндер Каспар
|2
|0.25
|Цимас Стефанос
|2
|0.25
|Пик Флориан
|1
|0.13
|Карафиат Ондржей
|1
|0.13
|Окунуки Кандзи
|1
|0.13
|Шлаймер Лукас
|1
|0.13
|Шевчик Михал
|1
|0.13
|Rafael Lubach
|1
|0.13
|Думан Тайлан
|1 (1)
|0.13
|Юстван Юлиан
|0
|0
|Валентини Энрико
|0
|0
|Кастроп Йенс
|0
|0
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0.25
|Torge Paetow
|2
|0.25
|Меес Джошуа
|2
|0.25
|Макридис Хараламбос
|2
|0.25
|Гродовски Йоэль
|1
|0.13
|Lukas Frenkert
|1
|0.13
|Батмаз Малик
|1
|0.13
|Thorben-Johannes Deters
|0
|0
|Немет Ондраш
|0
|0
|Лоренц Марк
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|5
|0
|Яндер Каспар
|3
|1
|Флик Флориан
|3
|0
|Думан Тайлан
|2
|0
|Цимас Стефанос
|0
|1
|Серра Янни
|1
|0
|Данило Соарес
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Окунуки Кандзи
|1
|0
|Шевчик Михал
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
|Ельч Финн
|1
|0
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоренц Марк
|3
|0
|Torge Paetow
|2
|0
|Меес Джошуа
|2
|0
|Кулис Нико
|2
|0
|Lukas Frenkert
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Прайссингер Рико
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Баццоли Лука
|1
|0
|Jano ter Horst
|1
|0
|Хильдманн Саша
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Пройссен Мюнстер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Нюрнберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Пройссен Мюнстер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
3
Нюрнберг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Пройссен Мюнстер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
3
33%
1
10%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
3
43%
2
33%
76-90
Забито
11
11
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
3
27%
3
27%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
3
27%
2
18%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
6
38%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Герта 0:2 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 6:0
Нюрнберг - Магдебург 0:4 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Саарбрюккен - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:1 Ансбах - Нюрнберг 1:4 Херсбрук - Нюрнберг 0:13 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1
Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2
Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2 Пройссен Мюнстер - Гивенбек 4:0 Пройссен Мюнстер - Унтерахинг 2:0 Ферль - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Саарбрюккен 4:1 Виктория Кельн - Пройссен Мюнстер 3:5 Пройссен Мюнстер - Фрайбург-2 2:0
Результаты матчей
Нюрнберг
Пройссен Мюнстер
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
3:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Пройссен Мюнстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
44
35
26
26
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (2)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|6
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 3
|Айнтрахт Бр
|Кёлер Свен
|1 3
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 3