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  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Шальке 04
0:1
Первый тайм: 20'
Герта
0'
2' Желтая карточка
Дардаи Мартон
0:1
9' Гол
Кюизанс Микаэль

Ход матча

2'
 
Дардаи Мартон
9'
0:1
Кюизанс Микаэль
(Кенни Джонджо)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Герта
2.55
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3.85
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3.75
Все Коэффициенты
28
Хикерен
Джастин
31
Taylan
Bulut
6
Шалленберг
Рон
26
Калаш
Томаш
5
Мёркин
Дерри
19
Караман
Кенан
37
Max
Grueger
8
Юнес
Амин
18
Антви-Аджей
Кристофер
9
Силла
Мусса
29
Мор
Тобиас
1
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
37
Ляйстнер
Тони
31
Дардаи
Мартон
27
Кюизанс
Микаэль
42
Зефёйк
Дейовайсио
41
Клеменс
Паскаль
8
Сесса
Кевин
24
Торстейнссон
Йон
10
Маза
Ибрагим
39
Шерхант
Дерри
Шальке 04
4-3-3
Герта
3-4-2-1

История личных встреч

Шальке 04
Герта

16 матчей

100%
16 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

28 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
16 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
10 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
12 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

Б2
5:2
Б2
1:2
Б
5:2
Б
2:1
Б
1:2
Б
3:0
К
3:2
Б
0:0
Б
3:0
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:2

Голы

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

2.07
1.14

Среднее время на гол

43
78

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.43
0.79

Среднее время на гол

63
114

Всего голов

49
27

Голов в среднем за матч

1.75
0.96

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

51
93

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силла Мусса 6 0.75
Караман Кенан 4 (1) 0.5
Мор Тобиас 2 0.25
Шалленберг Рон 1 0.13
Сиссе Ибраима II 1 0.13
Зегуйн Пауль 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Хикерен Джастин 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюизанс Микаэль 2 0.25
Шулер Лука 2 0.25
Шерхант Дерри 2 0.25
Кенни Джонджо 1 0.13
Маза Ибрагим 1 0.13
Нидерлехнер Флориан 1 0.13
Дардаи Палко 1 0.13
Демме Диего 0 0
Карбовник Михал 0 0
Гехтер Линус 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караман Кенан 3 0
Шалленберг Рон 1 1
Каминьски Марцин 2 0
Мор Тобиас 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Герертс Карел 1 0
Юнес Амин 1 0
Бахманн Яник 1 0
Ласм Бриан 1 0
Силла Мусса 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Сиссе Ибраима II 1 0
Санчес Филип 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зефёйк Дейовайсио 4 0
Клеменс Паскаль 3 0
Дардаи Мартон 2 0
Гехтер Линус 2 0
Филь Кристиан 1 0
Демме Диего 1 0
Ляйстнер Тони 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Шулер Лука 1 0
Шерхант Дерри 1 0
Маза Ибрагим 1 0
Boris Lum 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Герта
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
1
Шальке 04
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Герта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

4
1
Шальке 04
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Герта
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

8
2

Голы по времени матча

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
2
22%
3
43%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
3
38%
2
22%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
4
29%
2
20%
61-75
3
21%
4
40%
76-90

Пропущено

17
13
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
6
35%
3
23%
31-45
5
29%
29%
2
15%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
4
24%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1
Шальке 04 - Кёльн 1:3 Магдебург - Шальке 04 2:2 Ален - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Меппен - Шальке 04 2:4 Шальке 04 - Киккерс Эмден 0:1 Фельберт 1902 - Шальке 04 0:7 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Ганза 2:1 Оснабрюк - Шальке 04 0:4
Герта
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Герта - Эльвeрсберг 1:4 Нюрнберг - Герта 0:2 Герта - Фортуна 0:2 Кайзерслаутерн - Герта 3:4
Герта - Ян 2:0 Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1 Энерги Коттбус - Герта 2:2 Цвиккау - Герта 1:6 Бабельсберг - Герта 0:1 Рот-Вайсс Эрфурт - Герта 0:4 Оснабрюк - Герта 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Карлсруэ - Герта 3:2

Результаты матчей

Шальке 04
Герта

Точный счет

1:3
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2
1
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
3
4
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Падерборн
 8 4 4 0 16 - 9 16
3.
Карлсруэ
 8 4 4 0 19 - 14 16
4.
Магдебург
 7 4 3 0 15 - 7 15
5.
Ганновер 96
 7 4 1 2 9 - 4 13
6.
Герта
 1:0 8 4 1 3 12 - 12 13
7.
Гамбург
 7 3 3 1 16 - 8 12
8.
Кёльн
 8 3 3 2 20 - 13 12
9.
Эльвeрсберг
 8 3 3 2 14 - 9 12
10.
Нюрнберг
 8 3 1 4 11 - 16 10
11.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 11 - 8 9
12.
Кайзерслаутерн
 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Ульм 1846
 8 2 1 5 9 - 11 7
14.
Шальке 04
 0:1 8 2 1 5 14 - 18 7
15.
Дармштадт
 8 1 3 4 12 - 19 6
16.
Пройссен Мюнстер
 8 1 2 5 11 - 16 5
17.
Айнтрахт Бр
 7 1 1 5 7 - 19 4
18.
Ян
 8 1 1 6 1 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Карлсруэ
 4 3 1 0 11 - 7 10
4.
Гамбург
 4 2 2 0 12 - 4 8
5.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Кёльн
 5 2 1 2 13 - 8 7
7.
Нюрнберг
 4 2 0 2 6 - 9 6
8.
Фортуна
 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Ян
 4 1 1 2 1 - 7 4
11.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Магдебург
 3 0 3 0 4 - 4 3
13.
Ульм 1846
 4 1 0 3 6 - 7 3
14.
Шальке 04
 0:1 4 1 0 3 9 - 10 3
15.
Герта
 1:0 4 1 0 3 4 - 8 3
16.
Кайзерслаутерн
 3 0 2 1 7 - 8 2
17.
Пройссен Мюнстер
 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Дармштадт
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Фортуна
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Герта
 1:0 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 4 - 5 7
5.
Карлсруэ
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Падерборн
 4 1 3 0 8 - 7 6
7.
Кёльн
 3 1 2 0 7 - 5 5
8.
Эльвeрсберг
 4 1 2 1 6 - 4 5
9.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Гамбург
 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Ульм 1846
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Нюрнберг
 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Шальке 04
 0:1 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
15.
Пройссен Мюнстер
 4 1 0 3 7 - 10 3
16.
Ганновер 96
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Айнтрахт Бр
 4 0 1 3 3 - 14 1
18.
Ян
 4 0 0 4 0 - 12 0
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Дармштадт Лидберг Исак 6
Шальке 04 Силла Мусса 6
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
Гамбург Глацель Роберт 5
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Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Гамбург Шонлау Себастьян 1 3
Айнтрахт Бр Кёлер Свен 1 3
Нюрнберг Яндер Каспар 1 3
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Герта
2.55
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3.85
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3.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шальке 04 0:1 Герта онлайн

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Шальке 04
Герта
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