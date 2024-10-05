Тур: 8. Стадион: Фелтинс-Арена.
Ход матча
9'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
31
Taylan
Bulut
26
Калаш
Томаш
37
Max
Grueger
29
Мор
Тобиас
10
Маза
Ибрагим
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Taylan BulutЗащитник
- Защитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Max GruegerПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Мор ТобиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Айдин МехметЗащитник
- Защитник
-
40 Альбутат ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Донкор АнтонПолузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
-
-
-
Главный тренер: Jakob Fimpel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Маза ИбрагимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дардаи ПалкоПолузащитник
-
18 Шулер ЛукаНападающий
-
21 Boris Lum
-
Главный тренер: Филь Кристиан
История личных встреч
Шальке 04
Герта
16 матчей
100%
16 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
28 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
16 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
10 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
12 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
2.07
1.14
Среднее время на гол
43
78
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.43
0.79
Среднее время на гол
63
114
Всего голов
49
27
Голов в среднем за матч
1.75
0.96
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
51
93
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силла Мусса
|6
|0.75
|Караман Кенан
|4 (1)
|0.5
|Мор Тобиас
|2
|0.25
|Шалленберг Рон
|1
|0.13
|Сиссе Ибраима II
|1
|0.13
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
|Хикерен Джастин
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.25
|Шулер Лука
|2
|0.25
|Шерхант Дерри
|2
|0.25
|Кенни Джонджо
|1
|0.13
|Маза Ибрагим
|1
|0.13
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0.13
|Дардаи Палко
|1
|0.13
|Демме Диего
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Гехтер Линус
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Караман Кенан
|3
|0
|Шалленберг Рон
|1
|1
|Каминьски Марцин
|2
|0
|Мор Тобиас
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Герертс Карел
|1
|0
|Юнес Амин
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Силла Мусса
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|0
|Санчес Филип
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зефёйк Дейовайсио
|4
|0
|Клеменс Паскаль
|3
|0
|Дардаи Мартон
|2
|0
|Гехтер Линус
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Кенни Джонджо
|1
|0
|Шулер Лука
|1
|0
|Шерхант Дерри
|1
|0
|Маза Ибрагим
|1
|0
|Boris Lum
|1
|0
Результаты матчей
Шальке 04
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Герта
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
1
Шальке 04
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Герта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
4
1
Шальке 04
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Герта
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
8
2
Голы по времени матча
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
2
22%
3
43%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
3
38%
2
22%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Забито
14
10
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
4
29%
2
20%
61-75
3
21%
4
40%
76-90
Пропущено
17
13
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
6
35%
3
23%
31-45
5
29%
29%
2
15%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
4
24%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1
Шальке 04 - Кёльн 1:3 Магдебург - Шальке 04 2:2 Ален - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Меппен - Шальке 04 2:4 Шальке 04 - Киккерс Эмден 0:1 Фельберт 1902 - Шальке 04 0:7 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Ганза 2:1 Оснабрюк - Шальке 04 0:4
Герта
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Герта - Эльвeрсберг 1:4 Нюрнберг - Герта 0:2 Герта - Фортуна 0:2 Кайзерслаутерн - Герта 3:4
Герта - Ян 2:0 Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1 Энерги Коттбус - Герта 2:2 Цвиккау - Герта 1:6 Бабельсберг - Герта 0:1 Рот-Вайсс Эрфурт - Герта 0:4 Оснабрюк - Герта 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Карлсруэ - Герта 3:2
Результаты матчей
Шальке 04
Герта
Точный счет
1:3
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Шальке 04
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
34
25
16
16
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|2.
|8
|4
|4
|0
|16 - 9
|16
|3.
|8
|4
|4
|0
|19 - 14
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|15 - 7
|15
|5.
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|6.
|1:0
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|7.
|7
|3
|3
|1
|16 - 8
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|20 - 13
|12
|9.
|8
|3
|3
|2
|14 - 9
|12
|10.
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|11 - 8
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|13.
|8
|2
|1
|5
|9 - 11
|7
|14.
|0:1
|8
|2
|1
|5
|14 - 18
|7
|15.
|8
|1
|3
|4
|12 - 19
|6
|16.
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|17.
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|18.
|8
|1
|1
|6
|1 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|4.
|4
|2
|2
|0
|12 - 4
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|13 - 8
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|14.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|9 - 10
|3
|15.
|1:0
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|17.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|18.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|5.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|9 - 13
|4
|15.
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|4
|0
|1
|3
|3 - 14
|1
|18.
|4
|0
|0
|4
|0 - 12
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (2)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|6
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 3
|Айнтрахт Бр
|Кёлер Свен
|1 3
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 3