Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Матч возобновлен

90' Эспозито Себастьяно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Васкес Дэвис взял и забрал мяч на выходе

89' Цортеа Надир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

87' Матч возобновится спорным мячом

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Гаэтано Джанлука навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Удар от ворот произведет Кальяри

84' Гьяси Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Эспозито Себастьяно не смог попасть в створ ударом издали

81' Рефери не любит споров - именно за это Паволетти Леонардо сейчас получил желтую

80' Удар от ворот произведет Кальяри

79' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Удар от ворот произведет Эмполи

79' Дентелло Пауло не смог попасть в створ ударом издали

77' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Удар от ворот произведет Эмполи

74' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Оооо... вот это был удар! Гаэтано Джанлука должен был забить с этой позиции.

73' Гаэтано Джанлука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Дентелло Пауло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Дентелло Пауло из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Цортеа Надир из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Хорошую попытку сделал Коломбо Лоренцо . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Матч возобновлен

67' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

66' Гогличидзе Саба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Удар от ворот произведет Кальяри

64' Гьяси Эммануэль получил желтую карточку от судьи

63' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Эмполи

63' Дейола Алессандро не смог попасть в створ ударом издали

63' Цортеа Надир из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Марин Рэзван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Паволетти Леонардо нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

62' Марин Рэзван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Эмполи

59' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Тактическая замена. Фаустино Анджорин уходит с поля и его заменяет Хаас Николас

58' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Ауджелло Томмазо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Хендерсон Лиам навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Васкес Дэвис взял и забрал мяч на выходе

51' Удар от ворот произведет Эмполи

51' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Г О О О О Л - Эспозито Себастьяно забивает ударом с левой ноги!

49' Хорошую попытку сделал Эспозито Себастьяно . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Пеццелла Джузеппе из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Эмполи

47' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника