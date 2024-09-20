  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Соцца Симоне
Кальяри
0:2
Конец матча
Эмполи
0'
12' Желтая карточка
Коломбо Лоренцо
0:1
33' Гол
Коломбо Лоренцо
0:2
49' Гол
Эспозито Себастьяно
64' Желтая карточка
Гьяси Эммануэль
81' Желтая карточка
Паволетти Леонардо
90'+6

Ход матча

12'
 
Коломбо Лоренцо
33'
0:1
Коломбо Лоренцо
(Анджорин Фаустино)
46'
Паволетти Леонардо
Макумбу Антуан
 
49'
0:2
Эспозито Себастьяно
58'
 
Хаас Николас
Анджорин Фаустино
60'
Дентелло Пауло
Ауджелло Томмазо
 
60'
Виола Николас
Лувумбу Зито
 
64'
 
Гьяси Эммануэль
71'
Гаэтано Джанлука
Марин Рэзван
 
73'
 
Сольбаккен Ола
Коломбо Лоренцо
73'
 
Какаче Либерато
Грасси Альберто
75'
Лападула Джанлука
Пикколи Роберто
 
81'
Паволетти Леонардо
 
90'
 
Пеллегри Пьетро
Эспозито Себастьяно
90'
 
Де Шильо Маттиа
Гьяси Эммануэль

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 12 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 446 Количество передач 296
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Кальяри 53.7% (66)
X 33.3% (41)
Эмполи 13% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Скуффет
Симоне
28
Дзаппа
Габриэле
26
Мина
Йерри
6
Луперто
Себастьяно
19
Цортеа
Надир
18
Марин
Рэзван
29
Макумбу
Антуан
14
Дейола
Алессандро
3
Ауджелло
Томмазо
77
Лувумбу
Зито
91
Пикколи
Роберто
23
Васкес
Дэвис
2
Гогличидзе
Саба
34
Исмайли
Ардиан
21
Вити
Маттиа
11
Гьяси
Эммануэль
8
Анджорин
Фаустино
5
Грасси
Альберто
3
Пеццелла
Джузеппе
99
Эспозито
Себастьяно
29
Коломбо
Лоренцо
6
Хендерсон
Лиам
Кальяри
3-5-2
Эмполи
3-4-3

История личных встреч

Кальяри
Эмполи

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 7 побед

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

СA
0:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:4
СA
2:0
СA
4:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Среднее время на гол

67
77

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.42
1.17

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

63
77

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пикколи Роберто 1 0.2
Луперто Себастьяно 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коломбо Лоренцо 2 (1) 0.4
Гьяси Эммануэль 2 0.4
Эспозито Себастьяно 1 0.2
Пеццелла Джузеппе 0 0
Анджорин Фаустино 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Рэзван 2 0
Паволетти Леонардо 1 0
Лападула Джанлука 1 0
Дейола Алессандро 1 0
Мина Йерри 1 0
Дентелло Пауло 1 0
Дзаппа Габриэле 1 0
Прати Маттео 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хендерсон Лиам 1 0
Гьяси Эммануэль 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Мале Юссеф 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0
Какаче Либерато 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Васкес Дэвис 1 0

Результаты матчей

Кальяри
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Эмполи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Кальяри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эмполи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Кальяри
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Эмполи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кальяри - Наполи 0:4 Лечче - Кальяри 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Кальяри - Рома 0:0
Кальяри - Каррарезе 3:1 Модена - Кальяри 2:2 Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3 Кальяри - Фиорентина 2:3 Сассуоло - Кальяри 0:2 Милан - Кальяри 5:1 Кальяри - Лечче 1:1 Дженоа - Кальяри 3:0 Кальяри - Ювентус 2:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 2:1 Кальяри - Верона 1:1 Селарджус - Кальяри 0:6 Монца - Кальяри 1:0 Кальяри - Салернитана 4:2
Эмполи
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эмполи - Ювентус 0:0 Болонья - Эмполи 1:1 Рома - Эмполи 1:2 Эмполи - Монца 0:0
Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0 Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0 Эмполи - Рома 2:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Аталанта - Эмполи 2:0 Эмполи - Наполи 1:0 Лечче - Эмполи 1:0 Эмполи - Торино 3:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 0:1

Результаты матчей

Кальяри
Эмполи

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торино
 2:1 Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
2.
Удинезе
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Наполи
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
4.
Эмполи
 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
5.
Интер Милан
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
6.
Ювентус
 Заявка 4 2 2 0 6 - 0 8
7.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
9.
Верона
 1:2 Заявка 5 2 0 3 7 - 7 6
10.
Милан
 Заявка 4 1 2 1 9 - 6 5
11.
Дженоа
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Лечче
 Заявка 4 1 1 2 1 - 6 4
14.
Монца
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Фиорентина
 Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
16.
Рома
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
17.
Болонья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
18.
Комо
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 1 - 8 2
20.
Венеция
 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Удинезе
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Милан
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Торино
 2:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
9.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Лечче
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Верона
 1:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Эмполи
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
13.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Дженоа
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
17.
Комо
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
18.
Монца
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эмполи
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Торино
 2:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Удинезе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Верона
 1:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
9.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
10.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Интер Милан
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Фиорентина
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Лечче
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Болонья
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Комо
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
18.
Парма
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 4
Удинезе Товен Флорьян 3 (1)
Лацио Кастельянос Валентин 3
Наполи Лукаку Ромелу 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Джанетти Лаутаро 3
Верона Дуда Ондрей 3
Фиорентина Мандрагора Роландо 3
Дженоа Де Винтер Кони 3
Верона Тчатчуа Джексон 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Unipol Domus. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Кальяри 53.7% (66)
    X 33.3% (41)
    Эмполи 13% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Кальяри 0:2 Эмполи онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кальяри 0:2 Эмполи

    Исход игры
    Кальяри
    53.7% (66)
    Ничья
    33.3% (41)
    Эмполи
    13% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    30% (33)
    Меньше
    70% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    60.91% (67)
    Нет
    39.09% (43)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.6% (34)
    1:0 Кальяри
    24.4% (30)
    2:1 Кальяри
    20.3% (25)
    0:1 Эмполи
    6.5% (8)
    1:2 Эмполи
    4.1% (5)
    2:0 Кальяри
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный