  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Маринелли Ливио
Верона
1:2
Первый тайм: 43'
Торино
0'
0:1
10' Гол
Санабрия Антонио
1:1
12' Гол
Кастанос Григорис
18' Желтая карточка
Коппола Диего
21' Красная карточка
Давидович Павел
1:1
23' Не забитый пенальти
Санабрия Антонио
1:2
33' Гол
Сапата Дуван

Ход матча

10'
0:1
Санабрия Антонио
(Сапата Дуван)
12'
Кастанос Григорис
(Лазович Дарко)
1:1
18'
Коппола Диего
 
21'
Давидович Павел
 
23'
1:1
Санабрия Антонио
27'
Фресе Мартин
Сарр Амин
 
33'
1:2
Сапата Дуван
(Лазаро Валентино)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Прогнозы 120
Верона 19.2% (23)
X 55.8% (67)
Торино 25% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Торино
8.43
Реклама, olimp.bet
3.92
Реклама, olimp.bet
3.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
27
Давидович
Павел
42
Коппола
Диего
23
Маньяни
Джанджакомо
38
Тчатчуа
Джексон
8
Лазович
Дарко
6
Белахяне
Реда
21
Силва
Даниэл
20
Кастанос
Григорис
9
Сарр
Амин
11
Тенгстедт
Каспер
32
Милинкович-Савич
Ваня
4
Валюкевич
Себастьян
13
Марипан
Гильермо
5
Масина
Адам
20
Лазаро
Валентино
61
Тамез
Адриен
28
Риччи
Самуэле
8
Илич
Иван
24
Соса
Борна
9
Санабрия
Антонио
91
Сапата
Дуван
Верона
3-4-2-1
Торино
3-5-2

История личных встреч

Верона
Торино

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед

20 матчей

15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:2
СA
0:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:1
СA
1:3
СA
2:2
СB
1:4
СB
1:3

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Среднее время на гол

75
75

Всего голов

9
20

Голов в среднем за матч

0.9
2

Среднее время на гол

100
45

Всего голов

21
32

Голов в среднем за матч

1.05
1.6

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

85
56

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Москера Даниэль 2 0.4
Тенгстедт Каспер 2 (1) 0.4
Кастанос Григорис 1 0.2
Тчатчуа Джексон 1 0.2
Ливраменто Дейлон 1 0.2
Лазович Дарко 0 0
Дуда Ондрей 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 2 0.4
Адамс Че 1 0.2
Санабрия Антонио 1 0.2
Коко Сауль 1 0.2
Илич Иван 1 0.2
Лазаро Валентино 0 0
Масина Адам 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 3 0
Тчатчуа Джексон 3 0
Давидович Павел 1 1
Тенгстедт Каспер 2 0
Коппола Диего 2 0
Белахяне Реда 2 0
Арруи Абду 1 0
Суслов Томаш 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Войвода Мергим 2 0
Линетти Кароль 1 0
Лазаро Валентино 1 0
Сапата Дуван 1 0
Тамез Адриен 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Педерсен Маркус II 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Илич Иван 1 0
Дембеле Али 1 0

Результаты матчей

Верона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Торино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Верона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Торино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Верона
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Торино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лацио - Верона 2:1 Дженоа - Верона 0:2 Верона - Ювентус 0:3 Верона - Наполи 3:0
Верона - Чезена 1:2 Верона - Астерас 1:0 Верона - ФералпиСало 2:2 Виртус Верона - Верона 1:5 Верона - Роверето 7:1 Верона - Диллетанте Веронезе 4:0 Верона - Топ-22 4:0 Верона - Интер Милан 2:2 Салернитана - Верона 1:2 Верона - Торино 1:2 Верона - Фиорентина 2:1 Лацио - Верона 1:0 Верона - Удинезе 1:0 Аталанта - Верона 2:2 Верона - Дженоа 1:2 Кальяри - Верона 1:1
Торино
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Торино - Лечче 0:0 Венеция - Торино 0:1 Торино - Аталанта 2:1 Милан - Торино 2:2
Торино - Козенца 2:0 Мец - Торино 0:3 Лион - Торино 0:0 Торино - Кремонезе 1:2 Торино - Виртус Верона 2:1 Торино - Реал Виченца 2:1 Аталанта - Торино 3:0 Торино - Милан 3:1 Верона - Торино 1:2 Торино - Болонья 0:0 Интер Милан - Торино 2:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Торино - Ювентус 0:0 Эмполи - Торино 3:2 Торино - Монца 1:0 Удинезе - Торино 0:2

Результаты матчей

Верона
Торино

Точный счет

0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Верона
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торино
 2:1 Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
2.
Удинезе
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Наполи
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
4.
Эмполи
 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
5.
Интер Милан
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
6.
Ювентус
 Заявка 4 2 2 0 6 - 0 8
7.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
9.
Верона
 1:2 Заявка 5 2 0 3 7 - 7 6
10.
Милан
 Заявка 4 1 2 1 9 - 6 5
11.
Дженоа
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Лечче
 Заявка 4 1 1 2 1 - 6 4
14.
Монца
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Фиорентина
 Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
16.
Рома
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
17.
Болонья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
18.
Комо
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 1 - 8 2
20.
Венеция
 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Удинезе
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Милан
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Торино
 2:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
9.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Лечче
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Верона
 1:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Эмполи
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
13.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Дженоа
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
17.
Комо
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
18.
Монца
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эмполи
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Торино
 2:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Удинезе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Верона
 1:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
9.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
10.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Интер Милан
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Фиорентина
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Лечче
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Болонья
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Комо
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
18.
Парма
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 4
Удинезе Товен Флорьян 3 (1)
Лацио Кастельянос Валентин 3
Наполи Лукаку Ромелу 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Джанетти Лаутаро 3
Верона Дуда Ондрей 3
Фиорентина Мандрагора Роландо 3
Дженоа Де Винтер Кони 3
Верона Тчатчуа Джексон 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 34% завершится победой Верона.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.90. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.90 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 120
    Верона 19.2% (23)
    X 55.8% (67)
    Торино 25% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Торино
    8.43
    Реклама, olimp.bet
    3.92
    Реклама, olimp.bet
    3.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Верона 1:2 Торино онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 1:2 Торино

    Исход игры
    Верона
    19.2% (23)
    Ничья
    55.8% (67)
    Торино
    25% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.46% (33)
    Меньше
    70.54% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    80.36% (90)
    Нет
    19.64% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.3% (58)
    1:2 Торино
    15% (18)
    2:1 Верона
    8.3% (10)
    1:0 Верона
    8.3% (10)
    0:1 Торино
    6.7% (8)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Верона
    Торино
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный