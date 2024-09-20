Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Даниэль Силва навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Первый тайм

49' Команда Торино играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Коппола Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

47' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Торино

44' Даниэль Силва нанес удар, но тот был заблокирован.

43' Удар от ворот произведет Верона

42' Валюкевич Себастьян из команды Торино не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

42' Тенгстедт Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Удар от ворот произведет Верона

39' Даниэль Силва из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Удар от ворот произведет Торино

38' Кастанос Григорис не смог попасть в створ ударом издали

37' Белахяне Реда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Верона

36' Соса Борна из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Лазаро Валентино из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

31' Удар от ворот произведет Торино

30' Лазович Дарко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Верона

26' Валюкевич Себастьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

25' Удар от ворот произведет Верона

23' ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Санабрия Антонио наносит удар в каркас ворот!

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Лазаро Валентино навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Лазаро Валентино пробил со штрафного прямо в стенку

18' Коппола Диего тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

17' Маньяни Джанджакомо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Илич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

14' Илич Иван из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Г О О О О Л - Кастанос Григорис наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

10' Г О О О О Л - Санабрия Антонио забивает ударом с правой ноги!

10' Даниэль Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Тамез Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Верона

6' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

5' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

2' Даниэль Силва навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Удар от ворот произведет Верона

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Торино начинает с центра поля

1' Судья начинает матч