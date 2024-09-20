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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Маринелли Ливио
Верона
2:3
Конец матча
Торино
0'
0:1
10' Гол
Санабрия Антонио
1:1
12' Гол
Кастанос Григорис
18' Желтая карточка
Коппола Диего
21' Красная карточка
Давидович Павел
1:1
23' Не забитый пенальти
Санабрия Антонио
1:2
33' Гол
Сапата Дуван
58' Желтая карточка
Кастанос Григорис
1:3
79' Гол
Адамс Че
2:3
90' Гол
Москера Даниэль
90' Желтая карточка
Ливраменто Дейлон
90' Желтая карточка
Дембеле Али
90'+5

Ход матча

10'
0:1
Санабрия Антонио
12'
Кастанос Григорис
(Лазович Дарко)
1:1
18'
Коппола Диего
 
21'
Давидович Павел
 
23'
1:1
Санабрия Антонио
27'
Фресе Мартин
Сарр Амин
 
33'
1:2
Сапата Дуван
(Лазаро Валентино)
46'
Данилюк Флавиус
Лазович Дарко
 
58'
Кастанос Григорис
 
67'
 
Линетти Кароль
Тамез Адриен
67'
 
Адамс Че
Санабрия Антонио
67'
 
Гинейтис Гвидас
Илич Иван
67'
Москера Даниэль
Тенгстедт Каспер
 
68'
Ливраменто Дейлон
Кастанос Григорис
 
79'
1:3
Адамс Че
82'
 
Дембеле Али
Валюкевич Себастьян
87'
Ламбурд Матис
Тчатчуа Джексон
 
90'
 
Нжие Алию
Риччи Самуэле
90'
Москера Даниэль
(Белахяне Реда)
2:3
90'
Ливраменто Дейлон
 
90'
 
Дембеле Али

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 313 Количество передач 752
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Верона 19.2% (23)
X 55.8% (67)
Торино 25% (30)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
27
Давидович
Павел
42
Коппола
Диего
23
Маньяни
Джанджакомо
38
Тчатчуа
Джексон
8
Лазович
Дарко
6
Белахяне
Реда
21
Силва
Даниэл
20
Кастанос
Григорис
9
Сарр
Амин
11
Тенгстедт
Каспер
32
Милинкович-Савич
Ваня
4
Валюкевич
Себастьян
13
Марипан
Гильермо
5
Масина
Адам
20
Лазаро
Валентино
61
Тамез
Адриен
28
Риччи
Самуэле
8
Илич
Иван
24
Соса
Борна
9
Санабрия
Антонио
91
Сапата
Дуван
Верона
3-4-2-1
Торино
3-5-2

История личных встреч

Верона
Торино

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед

20 матчей

15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:2
СA
0:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:1
СA
1:3
СA
2:2
СB
1:4
СB
1:3

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Среднее время на гол

75
75

Всего голов

9
20

Голов в среднем за матч

0.9
2

Среднее время на гол

100
45

Всего голов

21
32

Голов в среднем за матч

1.05
1.6

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

85
56

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Москера Даниэль 3 0.6
Тенгстедт Каспер 2 (1) 0.4
Кастанос Григорис 1 0.2
Тчатчуа Джексон 1 0.2
Ливраменто Дейлон 1 0.2
Лазович Дарко 0 0
Дуда Ондрей 0 0
Белахяне Реда 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 2 0.4
Сапата Дуван 2 0.4
Санабрия Антонио 1 0.2
Коко Сауль 1 0.2
Илич Иван 1 0.2
Лазаро Валентино 0 0
Масина Адам 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 3 0
Тчатчуа Джексон 3 0
Давидович Павел 1 1
Тенгстедт Каспер 2 0
Коппола Диего 2 0
Белахяне Реда 2 0
Кастанос Григорис 1 0
Арруи Абду 1 0
Суслов Томаш 1 0
Ливраменто Дейлон 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Войвода Мергим 2 0
Дембеле Али 2 0
Линетти Кароль 1 0
Лазаро Валентино 1 0
Сапата Дуван 1 0
Тамез Адриен 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Педерсен Маркус II 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Илич Иван 1 0

Результаты матчей

Верона
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Торино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1
Верона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Торино
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Верона
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Торино
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
60%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
25%
1
17%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лацио - Верона 2:1 Дженоа - Верона 0:2 Верона - Ювентус 0:3 Верона - Наполи 3:0
Верона - Чезена 1:2 Верона - Астерас 1:0 Верона - ФералпиСало 2:2 Виртус Верона - Верона 1:5 Верона - Роверето 7:1 Верона - Диллетанте Веронезе 4:0 Верона - Топ-22 4:0 Верона - Интер Милан 2:2 Салернитана - Верона 1:2 Верона - Торино 1:2 Верона - Фиорентина 2:1 Лацио - Верона 1:0 Верона - Удинезе 1:0 Аталанта - Верона 2:2 Верона - Дженоа 1:2 Кальяри - Верона 1:1
Торино
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Торино - Лечче 0:0 Венеция - Торино 0:1 Торино - Аталанта 2:1 Милан - Торино 2:2
Торино - Козенца 2:0 Мец - Торино 0:3 Лион - Торино 0:0 Торино - Кремонезе 1:2 Торино - Виртус Верона 2:1 Торино - Реал Виченца 2:1 Аталанта - Торино 3:0 Торино - Милан 3:1 Верона - Торино 1:2 Торино - Болонья 0:0 Интер Милан - Торино 2:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Торино - Ювентус 0:0 Эмполи - Торино 3:2 Торино - Монца 1:0 Удинезе - Торино 0:2

Результаты матчей

Верона
Торино

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Верона
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торино
 Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
2.
Удинезе
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Наполи
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
4.
Эмполи
 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
5.
Интер Милан
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
6.
Ювентус
 Заявка 4 2 2 0 6 - 0 8
7.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
9.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
10.
Милан
 Заявка 4 1 2 1 9 - 6 5
11.
Дженоа
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Лечче
 Заявка 4 1 1 2 1 - 6 4
14.
Монца
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Фиорентина
 Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
16.
Рома
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
17.
Болонья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
18.
Комо
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 1 - 8 2
20.
Венеция
 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Удинезе
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Милан
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
9.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Лечче
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Эмполи
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
13.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Дженоа
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
17.
Комо
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
18.
Монца
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эмполи
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Удинезе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
9.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
10.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Интер Милан
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Фиорентина
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Лечче
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Болонья
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Комо
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
18.
Парма
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 4
Удинезе Товен Флорьян 3 (1)
Лацио Кастельянос Валентин 3
Верона Москера Даниэль 3
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Топ нарушителей
Удинезе Джанетти Лаутаро 3
Верона Дуда Ондрей 3
Фиорентина Мандрагора Роландо 3
Дженоа Де Винтер Кони 3
Верона Тчатчуа Джексон 3
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    Прогнозы 120
    Верона 19.2% (23)
    X 55.8% (67)
    Торино 25% (30)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 2:3 Торино

    Исход игры
    Верона
    19.2% (23)
    Ничья
    55.8% (67)
    Торино
    25% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.46% (33)
    Меньше
    70.54% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    80.36% (90)
    Нет
    19.64% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.3% (58)
    1:2 Торино
    15% (18)
    2:1 Верона
    8.3% (10)
    1:0 Верона
    8.3% (10)
    0:1 Торино
    6.7% (8)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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