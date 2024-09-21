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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Маркетти Маттео
Венеция
0:0
Первый тайм: 34'
Дженоа
0'
30' Желтая карточка
Де Винтер Кони

Ход матча

30'
 
Де Винтер Кони

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 117
Венеция 22.2% (26)
X 33.3% (39)
Дженоа 44.4% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Венеция
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Йоронен
Ессе
27
Кандела
Антонио
30
Свобода
Михаэль
4
Идзес
Джей
7
Дзампано
Франческо
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
38
Андерсен
Магнус
II
6
Бузио
Джанлука
5
Хапс
Ридгесиано
20
Похьянпало
Йоэль
11
Ористанио
Гаэтано
95
Голлини
Пьерлуиджи
4
Де
Винтер
Кони
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
20
Сабелли
Стефано
17
Малиновский
Руслан
47
Бадель
Милан
32
Френдруп
Мортен
3
Кариколь
Аарон
9
Оливейра
Витор
18
Экубан
Калеб
Венеция
3-5-2
Дженоа
3-5-2

История личных встреч

Венеция
Дженоа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:3
ТМК
1:4
СB
1:0
СB
1:2
СA
1:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

0.83
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
54

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андерсен Магнус II 1 0.2
Эллертссон Микаэль-Эгиль 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вольякко Алессандро 1 0.2
Пинамонти Андреа 1 0.2
Мессиас Жуниор 1 0.2
Де Винтер Кони 1 0.2
Сабелли Стефано 0 0
Оливейра Витор 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николусси Кавилья Ханс 1 1
Дункан Альфред 1 0
Хапс Ридгесиано 1 0
Дзампано Франческо 1 0
Альтаре Джорджо 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Шингтьен Йоэль 1 0
Саградо Ричи 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Винтер Кони 3 0
Джилардино Альберто 2 0
Малиновский Руслан 1 0
Торсбю Мортен 1 0
Голлини Пьерлуиджи 1 0
Френдруп Мортен 1 0

Результаты матчей

Венеция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дженоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Венеция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Дженоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

0
3
Венеция
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Дженоа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Пропущено

6
5
6 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
3
50%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

7
5
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Милан - Венеция 4:0 Венеция - Торино 0:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Лацио - Венеция 3:1
Брешия - Венеция 3:1 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 Утрехт - Венеция 1:2 Венеция - Истра 1961 1:1 Венеция - Вис Пезаро 4:1 Венеция - Дженоа 1:3 Венеция - Реал Виченца 7:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Специя - Венеция 2:1 Венеция - ФералпиСало 2:1 Катанзаро - Венеция 3:2 Венеция - Кремонезе 2:1 Лекко - Венеция 1:2
Дженоа
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Дженоа - Рома 1:1 Дженоа - Верона 0:2 Монца - Дженоа 0:1 Дженоа - Интер Милан 2:2
Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17 Дженоа - Болонья 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Дженоа - Сассуоло 2:1 Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0 Дженоа - Лацио 0:1 Фиорентина - Дженоа 1:1 Верона - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0

Результаты матчей

Венеция
Дженоа

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Венеция
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торино
 Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
2.
Удинезе
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Наполи
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
4.
Эмполи
 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
5.
Интер Милан
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
6.
Ювентус
 Заявка 4 2 2 0 6 - 0 8
7.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
9.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
10.
Дженоа
 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
11.
Милан
 Заявка 4 1 2 1 9 - 6 5
12.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Лечче
 Заявка 4 1 1 2 1 - 6 4
14.
Монца
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Фиорентина
 Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
16.
Рома
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
17.
Болонья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
18.
Комо
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Венеция
 0:0 Заявка 5 0 2 3 1 - 8 2
20.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 1 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Удинезе
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Милан
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
9.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Лечче
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Эмполи
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Дженоа
 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
17.
Комо
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
18.
Венеция
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
19.
Монца
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
20.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эмполи
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Удинезе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Дженоа
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
9.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
10.
Интер Милан
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Фиорентина
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Лечче
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Болонья
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Комо
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17.
Венеция
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
18.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Парма
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 4
Удинезе Товен Флорьян 3 (1)
Лацио Кастельянос Валентин 3
Верона Москера Даниэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Джанетти Лаутаро 3
Верона Дуда Ондрей 3
Фиорентина Мандрагора Роландо 3
Дженоа Де Винтер Кони 3
Верона Тчатчуа Джексон 3
Весь список
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    Прогнозы 117
    Венеция 22.2% (26)
    X 33.3% (39)
    Дженоа 44.4% (52)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Венеция
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Венеция 0:0 Дженоа

    Исход игры
    Венеция
    22.4% (26)
    Ничья
    32.8% (38)
    Дженоа
    44.8% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.63% (38)
    Меньше
    66.37% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    64.6% (73)
    Нет
    35.4% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.2% (35)
    1:2 Дженоа
    20.7% (24)
    0:1 Дженоа
    19.8% (23)
    1:0 Венеция
    10.3% (12)
    2:1 Венеция
    7.8% (9)
    1:3 Дженоа
    1.7% (2)
    0:2 Дженоа
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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