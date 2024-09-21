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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Маркетти Маттео
Венеция
2:0
Конец матча
Дженоа
0'
30' Желтая карточка
Де Винтер Кони
57' Желтая карточка
Бани Маттиа
0:0
58' Не забитый пенальти
Похьянпало Йоэль
62' Желтая карточка
Пинамонти Андреа
1:0
63' Гол
Бузио Джанлука
72' Желтая карточка
Свобода Михаэль
2:0
85' Гол
Похьянпало Йоэль
88' Желтая карточка
Йебоа Джон
90'+8

Ход матча

30'
 
Де Винтер Кони
50'
 
Пинамонти Андреа
Малиновский Руслан
57'
 
Бани Маттиа
58'
Похьянпало Йоэль
0:0
59'
 
Дзаноли Алессандро
Сабелли Стефано
62'
 
Пинамонти Андреа
63'
Бузио Джанлука
(Кандела Антонио)
1:0
68'
Йебоа Джон
Ористанио Гаэтано
 
72'
Свобода Михаэль
 
79'
Сверко Марин
Хапс Ридгесиано
 
79'
Думбия Исса
Эллертссон Микаэль-Эгиль
 
79'
 
Торсбю Мортен
Френдруп Мортен
79'
 
Эхатор Джефф
Экубан Калеб
85'
Похьянпало Йоэль
(Йебоа Джон)
2:0
88'
Йебоа Джон
 
89'
Гюткьяр Кристиан
Похьянпало Йоэль
 
89'
Чрнигой Домен
Бузио Джанлука
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 7
  • 9 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 374 Количество передач 397
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Венеция 22.2% (26)
X 33.3% (39)
Дженоа 44.4% (52)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Йоронен
Ессе
27
Кандела
Антонио
30
Свобода
Михаэль
4
Идзес
Джей
7
Дзампано
Франческо
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
38
Андерсен
Магнус
II
6
Бузио
Джанлука
5
Хапс
Ридгесиано
11
Ористанио
Гаэтано
20
Похьянпало
Йоэль
95
Голлини
Пьерлуиджи
4
Де
Винтер
Кони
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
20
Сабелли
Стефано
17
Малиновский
Руслан
47
Бадель
Милан
32
Френдруп
Мортен
3
Кариколь
Аарон
18
Экубан
Калеб
9
Оливейра
Витор
Венеция
3-5-2
Дженоа
3-5-2

История личных встреч

Венеция
Дженоа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:3
ТМК
1:4
СB
1:0
СB
1:2
СA
1:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

0.83
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
54

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 1 0.2
Андерсен Магнус II 1 0.2
Бузио Джанлука 1 0.2
Кандела Антонио 0 0
Йебоа Джон 0 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вольякко Алессандро 1 0.2
Пинамонти Андреа 1 0.2
Мессиас Жуниор 1 0.2
Де Винтер Кони 1 0.2
Сабелли Стефано 0 0
Оливейра Витор 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николусси Кавилья Ханс 1 1
Дункан Альфред 1 0
Хапс Ридгесиано 1 0
Дзампано Франческо 1 0
Альтаре Джорджо 1 0
Йебоа Джон 1 0
Свобода Михаэль 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Шингтьен Йоэль 1 0
Саградо Ричи 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Винтер Кони 4 0
Джилардино Альберто 2 0
Малиновский Руслан 1 0
Бани Маттиа 1 0
Торсбю Мортен 1 0
Голлини Пьерлуиджи 1 0
Пинамонти Андреа 1 0
Френдруп Мортен 1 0

Результаты матчей

Венеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Дженоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Венеция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Дженоа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

0
3
Венеция
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Дженоа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Пропущено

6
5
6 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
3
50%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Пропущено

7
7
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Милан - Венеция 4:0 Венеция - Торино 0:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Лацио - Венеция 3:1
Брешия - Венеция 3:1 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 Утрехт - Венеция 1:2 Венеция - Истра 1961 1:1 Венеция - Вис Пезаро 4:1 Венеция - Дженоа 1:3 Венеция - Реал Виченца 7:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Специя - Венеция 2:1 Венеция - ФералпиСало 2:1 Катанзаро - Венеция 3:2 Венеция - Кремонезе 2:1 Лекко - Венеция 1:2
Дженоа
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Дженоа - Рома 1:1 Дженоа - Верона 0:2 Монца - Дженоа 0:1 Дженоа - Интер Милан 2:2
Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17 Дженоа - Болонья 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Дженоа - Сассуоло 2:1 Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0 Дженоа - Лацио 0:1 Фиорентина - Дженоа 1:1 Верона - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0

Результаты матчей

Венеция
Дженоа

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Венеция
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торино
 Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
2.
Удинезе
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Наполи
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
4.
Эмполи
 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
5.
Интер Милан
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
6.
Ювентус
 Заявка 4 2 2 0 6 - 0 8
7.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
9.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
10.
Милан
 Заявка 4 1 2 1 9 - 6 5
11.
Дженоа
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Лечче
 Заявка 4 1 1 2 1 - 6 4
14.
Венеция
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
15.
Монца
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
16.
Фиорентина
 Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
17.
Рома
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
18.
Болонья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
19.
Комо
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
20.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 1 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Удинезе
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Милан
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
9.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11.
Лечче
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Эмполи
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Дженоа
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
18.
Комо
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
19.
Монца
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
20.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эмполи
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Удинезе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
8.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
9.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
10.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Интер Милан
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Фиорентина
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Лечче
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Болонья
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Комо
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
18.
Парма
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 4
Удинезе Товен Флорьян 3 (1)
Лацио Кастельянос Валентин 3
Верона Москера Даниэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Дженоа Де Винтер Кони 4
Удинезе Джанетти Лаутаро 3
Верона Дуда Ондрей 3
Фиорентина Мандрагора Роландо 3
Верона Тчатчуа Джексон 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
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    Венеция заслуженно побеждает в отличном матче
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    Контроль мяча: Венеция: 49%, Дженоа: 51%.
  • 98'
    Гюткьяр Кристиан выиграл воздушное противоборство у Бадель Милан.
  • 98'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 96'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 96'
    Йоронен Ессе взял и забрал мяч на выходе
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Венеция 22.2% (26)
    X 33.3% (39)
    Дженоа 44.4% (52)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Венеция 2:0 Дженоа

    Исход игры
    Венеция
    22.2% (26)
    Ничья
    33.3% (39)
    Дженоа
    44.4% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (38)
    Меньше
    66.67% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    64.91% (74)
    Нет
    35.09% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.8% (36)
    1:2 Дженоа
    20.5% (24)
    0:1 Дженоа
    19.7% (23)
    1:0 Венеция
    10.3% (12)
    2:1 Венеция
    7.7% (9)
    1:3 Дженоа
    1.7% (2)
    0:2 Дженоа
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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