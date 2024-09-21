Тур: 5. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо. Главный судья: Маркетти Маттео
0'
30' Желтая карточкаДе Винтер Кони
57' Желтая карточкаБани Маттиа
0:0
58' Не забитый пенальтиПохьянпало Йоэль
62' Желтая карточкаПинамонти Андреа
1:0
63' ГолБузио Джанлука
72' Желтая карточкаСвобода Михаэль
2:0
85' ГолПохьянпало Йоэль
88' Желтая карточкаЙебоа Джон
90'+8
Ход матча
30'
57'
58'
0:0
62'
63'
72'
85'
2:0
88'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 7
-
9 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
374 Количество передач 397
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
18
Экубан
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Саградо РичиЗащитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
-
10 Йебоа ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Думбия ИссаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Экубан КалебНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Эхатор ДжеффНападающий
- Нападающий
-
53 Lior Kasa
-
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Венеция
Дженоа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
2
Среднее время на гол
135
45
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
0.83
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
108
54
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|1
|0.2
|Андерсен Магнус II
|1
|0.2
|Бузио Джанлука
|1
|0.2
|Кандела Антонио
|0
|0
|Йебоа Джон
|0
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вольякко Алессандро
|1
|0.2
|Пинамонти Андреа
|1
|0.2
|Мессиас Жуниор
|1
|0.2
|Де Винтер Кони
|1
|0.2
|Сабелли Стефано
|0
|0
|Оливейра Витор
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|1
|Дункан Альфред
|1
|0
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|Дзампано Франческо
|1
|0
|Альтаре Джорджо
|1
|0
|Йебоа Джон
|1
|0
|Свобода Михаэль
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Шингтьен Йоэль
|1
|0
|Саградо Ричи
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Винтер Кони
|4
|0
|Джилардино Альберто
|2
|0
|Малиновский Руслан
|1
|0
|Бани Маттиа
|1
|0
|Торсбю Мортен
|1
|0
|Голлини Пьерлуиджи
|1
|0
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|Френдруп Мортен
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Дженоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Венеция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Дженоа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
0
3
Венеция
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Дженоа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Пропущено
6
5
6 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
3
50%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Пропущено
7
7
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Милан - Венеция 4:0 Венеция - Торино 0:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Лацио - Венеция 3:1
Брешия - Венеция 3:1 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 Утрехт - Венеция 1:2 Венеция - Истра 1961 1:1 Венеция - Вис Пезаро 4:1 Венеция - Дженоа 1:3 Венеция - Реал Виченца 7:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Специя - Венеция 2:1 Венеция - ФералпиСало 2:1 Катанзаро - Венеция 3:2 Венеция - Кремонезе 2:1 Лекко - Венеция 1:2
Дженоа
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Дженоа - Рома 1:1 Дженоа - Верона 0:2 Монца - Дженоа 0:1 Дженоа - Интер Милан 2:2
Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17 Дженоа - Болонья 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Дженоа - Сассуоло 2:1 Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0 Дженоа - Лацио 0:1 Фиорентина - Дженоа 1:1 Верона - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0
Результаты матчей
Венеция
Дженоа
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Венеция
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 0
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 6
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 6
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|18.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|9.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|4
|Аталанта
|Ретеги Матео
|4
|Удинезе
|Товен Флорьян
|3 (1)
|Лацио
|Кастельянос Валентин
|3
|Верона
|Москера Даниэль
|3
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Удинезе
|Джанетти Лаутаро
|3
|Верона
|Дуда Ондрей
|3
|Фиорентина
|Мандрагора Роландо
|3
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Венеция 2:0 Дженоа
Исход игры
Венеция
22.2% (26)
Ничья
33.3% (39)
Дженоа
44.4% (52)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (38)
Меньше
66.67% (76)
Обе команды забьют
Да
64.91% (74)
Нет
35.09% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.8% (36)
1:2 Дженоа
20.5% (24)
0:1 Дженоа
19.7% (23)
1:0 Венеция
10.3% (12)
2:1 Венеция
7.7% (9)
1:3 Дженоа
1.7% (2)
0:2 Дженоа
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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