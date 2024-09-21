Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Свобода Михаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Матч возобновится спорным мячом

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Йоронен Ессе взял и забрал мяч на выходе

43' Кандела Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Свобода Михаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Матч возобновлен

41' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

40' Йоронен Ессе взял и забрал мяч на выходе

39' Йоронен Ессе взял и забрал мяч на выходе

39' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

37' Малиновский Руслан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Голлини Пьерлуиджи взял и забрал мяч на выходе

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Удар от ворот произведет Дженоа

34' Оооо... вот это был удар! Бузио Джанлука должен был забить с этой позиции.

34' Свобода Михаэль из команды Венеция своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Удар от ворот произведет Дженоа

32' Ористанио Гаэтано из команды Венеция своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Де Винтер Кони тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

30' Йоронен Ессе взял и забрал мяч на выходе

28' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

26' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

26' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Дженоа

26' Матч остановлен

25' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Венеция

24' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Кариколь Аарон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Бадель Милан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Йоронен Ессе взял и забрал мяч на выходе

21' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Дженоа

20' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

18' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

18' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

17' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Дженоа

15' Удар от ворот произведет Дженоа

14' Эллертссон Микаэль-Эгиль не смог попасть в створ ударом издали

14' Ористанио Гаэтано создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Йоронен Ессе взял и забрал мяч на выходе

12' Удар от ворот произведет Дженоа

11' Хапс Ридгесиано оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Ористанио Гаэтано создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Оооо... вот это был удар! Ористанио Гаэтано должен был забить с этой позиции.

11' Хорошую попытку сделал Ористанио Гаэтано . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Эллертссон Микаэль-Эгиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Венеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Голлини Пьерлуиджи взял и забрал мяч на выходе

8' Голлини Пьерлуиджи взял и забрал мяч на выходе

8' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Бадель Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Похьянпало Йоэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Похьянпало Йоэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Удар от ворот произведет Венеция

4' Оливейра Витор не смог попасть в створ ударом издали

4' Бадель Милан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Бадель Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Оливейра Витор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Йоронен Ессе взял и забрал мяч на выходе

3' Бузио Джанлука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Бадель Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Удар от ворот произведет Венеция

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Дженоа начинает с центра поля

1' Судья начинает матч