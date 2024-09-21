Главным арбитром на этот матч назначен Даниэле Довери из Рима. Помогать ему на бровках будут Марко Скатральи и Давиде Моро. Резервным арбитром на этот матч назначен Антонио Джуа.

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Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на одном из главных матчей пятого тура Серии А между туринским "Ювентусом" и "Наполи" из Неаполя. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.