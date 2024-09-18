Тур: 5. Стадион: Альянц Стэдиум. Главный судья: Довери Даниэле
-
Главный тренер: Мотта Тьяго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
-
Главный тренер: Конте Антонио
История личных встреч
Ювентус
Наполи
22 матча
90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.2%
54.5%
15 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.3%
13.6%
9.1%
17 побед 3 ничьи 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 17 побед
43 матча
46.5%
11.6%
41.9%
20 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
34.9%
39.5%
25.6%
15 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
39.5%
20.9%
39.6%
17 побед 9 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
21
Голов в среднем за матч
1.88
1.11
Среднее время на гол
48
81
Всего голов
37
22
Голов в среднем за матч
1.95
0.92
Среднее время на гол
46
98
Всего голов
82
43
Голов в среднем за матч
1.91
1
Тотал матчей
2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 77%
Меньше 23%
10
26
Больше 60%
Меньше 40%
17
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
47
90
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|2 (1)
|0.5
|Мбангула Самюэль
|1
|0.25
|Веа Тимоти
|1
|0.25
|Камбьясо Андреа
|1
|0.25
|Савона Николо
|1
|0.25
|Йылдыз Кенан
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|2
|0.5
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.5
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0.5
|Симеоне Джованни
|1
|0.25
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0.25
|Буонджорно Алессандро
|1
|0.25
|Нерес Давид
|0
|0
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|Ррахмани Амир
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бремер Глейсон
|2
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Фаджоли Николо
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|Камбьясо Андреа
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
|Антонио Конте
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Наполи
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Ювентус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Наполи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Ювентус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Наполи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
17%
4
44%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ювентус - ПСВ 3:1 Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3
Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1 Рома - Ювентус 1:1 Ювентус - Милан 0:0 Лацио - Ювентус 2:1 Кальяри - Ювентус 2:2 Торино - Ювентус 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Лацио 2:0
Наполи
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кальяри - Наполи 0:4 Наполи - Парма 2:1 Наполи - Болонья 3:0 Верона - Наполи 3:0
Наполи - Модена 0:0 Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0 Наполи - Мантуя 3:0 Наполи - Анауне 4:0 Наполи - Лечче 0:0 Фиорентина - Наполи 2:2 Наполи - Болонья 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Рома 2:2 Эмполи - Наполи 1:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Монца - Наполи 2:4 Наполи - Аталанта 0:3 Интер Милан - Наполи 1:1
Результаты матчей
Ювентус
Наполи
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
31
22
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 0
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 6
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|9.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|4
|Аталанта
|Ретеги Матео
|4
|Удинезе
|Товен Флорьян
|3 (1)
|Лацио
|Кастельянос Валентин
|3
|Наполи
|Лукаку Ромелу
|2 (2)
|Удинезе
|Джанетти Лаутаро
|3
|Верона
|Дуда Ондрей
|3
|Фиорентина
|Мандрагора Роландо
|3
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|3
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ювентус - Наполи
Исход игры
Ювентус
74.4% (29)
Ничья
20.5% (8)
Наполи
5.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
60% (21)
Меньше
40% (14)
Обе команды забьют
Да
80% (28)
Нет
20% (7)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
43.6% (17)
1:1 Ничья
17.9% (7)
2:0 Ювентус
10.3% (4)
1:0 Ювентус
7.7% (3)
3:2 Ювентус
5.1% (2)
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