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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Ювентус
 
Позже
Наполи
Прогнозы 39
Ювентус 74.4% (29)
X 20.5% (8)
Наполи 5.1% (2)
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Наполи

История личных встреч

Ювентус
Наполи

22 матча

90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.2%
54.5%
15 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
13.6%
9.1%
17 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 17 побед

43 матча

46.5%
11.6%
41.9%
20 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

34.9%
39.5%
25.6%
15 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

39.5%
20.9%
39.6%
17 побед 9 ничьих 17 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
5:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
С
2:0
К
0:0
СA
2:1
СA
4:3
СA
1:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
0:1
К
3:2
СA
1:1
К
3:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:1
СA
1:3
СИ
2:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:0
СИ
4:2
К
0:2
СA
3:0
СA
3:3
СA
2:2
СA
3:0
СA
3:1
К
3:0
СA
2:3
СA
1:0
К
0:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1

Голы

Всего голов

45
21

Голов в среднем за матч

1.88
1.11

Среднее время на гол

48
81

Всего голов

37
22

Голов в среднем за матч

1.95
0.92

Среднее время на гол

46
98

Всего голов

82
43

Голов в среднем за матч

1.91
1

Тотал матчей

2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 77%
Меньше 23%
10
26
Больше 60%
Меньше 40%
17
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

47
90

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 2 (1) 0.5
Мбангула Самюэль 1 0.25
Веа Тимоти 1 0.25
Камбьясо Андреа 1 0.25
Савона Николо 1 0.25
Йылдыз Кенан 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 2 0.5
Кварацхелия Хвича 2 0.5
Ди Лоренцо Джованни 2 0.5
Симеоне Джованни 1 0.25
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.25
Буонджорно Алессандро 1 0.25
Нерес Давид 0 0
Спинаццола Леонардо 0 0
Ррахмани Амир 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бремер Глейсон 2 0
Локателли Мануэль 1 0
Фаджоли Николо 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Камбьясо Андреа 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоботка Станислав 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Маццокки Паскуале 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Антонио Конте 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Наполи
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ювентус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Наполи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Ювентус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Наполи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
17%
4
44%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ювентус - ПСВ 3:1 Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3
Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1 Рома - Ювентус 1:1 Ювентус - Милан 0:0 Лацио - Ювентус 2:1 Кальяри - Ювентус 2:2 Торино - Ювентус 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Лацио 2:0
Наполи
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кальяри - Наполи 0:4 Наполи - Парма 2:1 Наполи - Болонья 3:0 Верона - Наполи 3:0
Наполи - Модена 0:0 Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0 Наполи - Мантуя 3:0 Наполи - Анауне 4:0 Наполи - Лечче 0:0 Фиорентина - Наполи 2:2 Наполи - Болонья 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Рома 2:2 Эмполи - Наполи 1:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Монца - Наполи 2:4 Наполи - Аталанта 0:3 Интер Милан - Наполи 1:1

Результаты матчей

Ювентус
Наполи

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
3
1
2
2
2.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Удинезе
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
2.
Наполи
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
3.
Интер Милан
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
4.
Ювентус
 Заявка 4 2 2 0 6 - 0 8
5.
Торино
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
6.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
Верона
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
9.
Эмполи
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Милан
 Заявка 4 1 2 1 9 - 6 5
11.
Дженоа
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Лечче
 Заявка 4 1 1 2 1 - 6 4
14.
Монца
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Фиорентина
 Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
16.
Рома
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
17.
Болонья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
18.
Комо
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
20.
Венеция
 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Удинезе
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Милан
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
9.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Лечче
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Эмполи
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Дженоа
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Кальяри
 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
17.
Комо
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
18.
Монца
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Удинезе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Эмполи
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
9.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
10.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Интер Милан
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Фиорентина
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Лечче
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Болонья
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Комо
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
18.
Парма
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 4
Удинезе Товен Флорьян 3 (1)
Лацио Кастельянос Валентин 3
Наполи Лукаку Ромелу 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Джанетти Лаутаро 3
Верона Дуда Ондрей 3
Фиорентина Мандрагора Роландо 3
Дженоа Де Винтер Кони 3
Верона Тчатчуа Джексон 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 сентября 2024, осталось 2 дня 10 часов 30 минут.

    Главный судья: Довери Даниэле

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    • Прогнозы 39
    Ювентус 74.4% (29)
    X 20.5% (8)
    Наполи 5.1% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ювентус - Наполи

    Исход игры
    Ювентус
    74.4% (29)
    Ничья
    20.5% (8)
    Наполи
    5.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (21)
    Меньше
    40% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (28)
    Нет
    20% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    43.6% (17)
    1:1 Ничья
    17.9% (7)
    2:0 Ювентус
    10.3% (4)
    1:0 Ювентус
    7.7% (3)
    3:2 Ювентус
    5.1% (2)
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