Тур: 5. Стадион: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare. Главный судья: Гуида Марко
Прогноз на матч от Liveresult
13
Доргу
Патрик
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Доргу ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Самоя ЯсперВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
-
22 Банда ЛамекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Хаса ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Gaby Jean
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Эно АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лечче
Парма
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
12 матчей
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
2.2
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.57
2.2
Среднее время на гол
57
40
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.83
1.5
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
49
60
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|1
|0.25
|Гаспар Киалонга
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|2
|0.5
|Бонни Анж-Йоан
|2 (1)
|0.5
|Дель Прато Энрико
|1
|0.25
|Канчелльери Маттео
|1
|0.25
|Алмквист Понтус
|0
|0
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|Валери Эмануэле
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доргу Патрик
|0
|1
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Моренте Тете
|1
|0
|Галло Антонино
|1
|0
|Банда Ламек
|1
|0
|Рафья Хамза
|1
|0
|Пьерре Бальтасар
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Судзуки Дзион
|1
|1
|Кейта Мандела
|1
|1
|Эстевес Науэль
|1
|0
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Балог Ботонд
|1
|0
|Чиркати Алессандро
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Парма
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Лечче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Парма
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
3
Лечче
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Парма
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
1
100%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
3
43%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Торино - Лечче 0:0 Лечче - Кальяри 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Аталанта 0:4
Лечче - Монополи 0:0 Лечче - Мантуя 2:1 Лечче - Ницца 2:3 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Галатасарай - Лечче 2:1 Вердер - Лечче 0:3 Наполи - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 0:2 Лечче - Удинезе 0:2 Кальяри - Лечче 1:1 Лечче - Монца 1:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Лечче - Эмполи 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Рома 0:0 Салернитана - Лечче 0:1
Парма
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Парма - Удинезе 2:3 Наполи - Парма 2:1 Парма - Милан 2:1 Парма - Фиорентина 1:1
Парма - Палермо 0:1 Парма - Аталанта 4:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Галатасарай - Парма 0:2 Антверпен - Парма 1:2 Лугано - Парма 3:1 Реджана - Парма 1:1 Парма - Кремонезе 1:1 Бари - Парма 1:1 Парма - Лекко 4:0 Палермо - Парма 0:0 Парма - Специя 2:0 Зюйдтироль - Парма 0:0 Парма - Катанзаро 0:2 ФералпиСало - Парма 1:2 Парма - Брешия 2:1
Результаты матчей
Лечче
Парма
Точный счет
0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Лечче
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 0
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 6
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 6
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|18.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|9.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|4
|Аталанта
|Ретеги Матео
|4
|Удинезе
|Товен Флорьян
|3 (1)
|Лацио
|Кастельянос Валентин
|3
|Верона
|Москера Даниэль
|3
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Удинезе
|Джанетти Лаутаро
|3
|Верона
|Дуда Ондрей
|3
|Фиорентина
|Мандрагора Роландо
|3
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лечче - Парма
Исход игры
Лечче
32.5% (38)
Ничья
47% (55)
Парма
20.5% (24)
Тотал 2.5
Больше
28.44% (31)
Меньше
71.56% (78)
Обе команды забьют
Да
72.48% (79)
Нет
27.52% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.9% (49)
1:0 Лечче
17.9% (21)
2:1 Лечче
12% (14)
1:2 Парма
11.1% (13)
0:1 Парма
5.1% (6)
0:0 Ничья
1.7% (2)
3:2 Лечче
1.7% (2)
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