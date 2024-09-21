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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Лечче
 
Позже
Парма
Прогнозы 114
Лечче 33.3% (38)
X 46.5% (53)
Парма 20.2% (23)
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Лечче
Ничья
Парма
2.22
3.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
12
Гильберт
Фредерик
4
Гаспар
Киалонга
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
7
Моренте
Тете
20
Рамадани
Юльбер
29
Кулибали
Лассана
13
Доргу
Патрик
3
Ребич
Анте
9
Крстович
Никола
31
Судзуки
Дзион
15
Дель
Прато
Энрико
4
Балог
Ботонд
3
Осорио
Йордан
26
Кулибали
Войо
27
Эрнани
Азеведо
10
Бернабе
Адриан
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
28
Михэйлэ
Валентин
13
Бонни
Анж-Йоан
Лечче
4-4-2
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Лечче
Парма

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

К
2:4
ТМК
1:0
СB
0:0
СB
4:0
К
1:3
СA
3:4
СA
2:0
К
4:0
СA
1:2
СA
3:3
СA
0:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

2.2
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.57
2.2

Среднее время на гол

57
40

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.83
1.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

49
60

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 1 0.25
Гаспар Киалонга 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 2 0.5
Бонни Анж-Йоан 2 (1) 0.5
Дель Прато Энрико 1 0.25
Канчелльери Маттео 1 0.25
Алмквист Понтус 0 0
Михэйлэ Валентин 0 0
Валери Эмануэле 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доргу Патрик 0 1
Фальконе Владимиро 1 0
Моренте Тете 1 0
Галло Антонино 1 0
Банда Ламек 1 0
Рафья Хамза 1 0
Пьерре Бальтасар 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Судзуки Дзион 1 1
Кейта Мандела 1 1
Эстевес Науэль 1 0
Дель Прато Энрико 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Балог Ботонд 1 0
Чиркати Алессандро 1 0

Результаты матчей

Лечче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Парма
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Лечче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Парма
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
3
Лечче
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Парма
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
1
100%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
3
43%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Торино - Лечче 0:0 Лечче - Кальяри 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Аталанта 0:4
Лечче - Монополи 0:0 Лечче - Мантуя 2:1 Лечче - Ницца 2:3 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Галатасарай - Лечче 2:1 Вердер - Лечче 0:3 Наполи - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 0:2 Лечче - Удинезе 0:2 Кальяри - Лечче 1:1 Лечче - Монца 1:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Лечче - Эмполи 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Рома 0:0 Салернитана - Лечче 0:1
Парма
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Парма - Удинезе 2:3 Наполи - Парма 2:1 Парма - Милан 2:1 Парма - Фиорентина 1:1
Парма - Палермо 0:1 Парма - Аталанта 4:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Галатасарай - Парма 0:2 Антверпен - Парма 1:2 Лугано - Парма 3:1 Реджана - Парма 1:1 Парма - Кремонезе 1:1 Бари - Парма 1:1 Парма - Лекко 4:0 Палермо - Парма 0:0 Парма - Специя 2:0 Зюйдтироль - Парма 0:0 Парма - Катанзаро 0:2 ФералпиСало - Парма 1:2 Парма - Брешия 2:1

Результаты матчей

Лечче
Парма

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Лечче
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торино
 Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
2.
Удинезе
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
4.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 6 - 0 9
5.
Эмполи
 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
6.
Интер Милан
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
9.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
10.
Милан
 Заявка 4 1 2 1 9 - 6 5
11.
Дженоа
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Лечче
 Заявка 4 1 1 2 1 - 6 4
14.
Венеция
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
15.
Монца
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
16.
Фиорентина
 Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
17.
Рома
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
18.
Болонья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
19.
Комо
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
20.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 1 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Удинезе
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Ювентус
 Заявка 3 1 2 0 3 - 0 5
6.
Милан
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
7.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
9.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11.
Лечче
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Эмполи
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Дженоа
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
18.
Комо
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
19.
Монца
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
20.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эмполи
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Удинезе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
8.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
9.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
10.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Интер Милан
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Фиорентина
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Лечче
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Болонья
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Комо
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
18.
Парма
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 4
Удинезе Товен Флорьян 3 (1)
Лацио Кастельянос Валентин 3
Верона Москера Даниэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Дженоа Де Винтер Кони 4
Удинезе Джанетти Лаутаро 3
Верона Дуда Ондрей 3
Фиорентина Мандрагора Роландо 3
Верона Тчатчуа Джексон 3
Весь список
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лечче - Парма

Исход игры
Лечче
32.5% (38)
Ничья
47% (55)
Парма
20.5% (24)
Тотал 2.5
Больше
28.44% (31)
Меньше
71.56% (78)
Обе команды забьют
Да
72.48% (79)
Нет
27.52% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.9% (49)
1:0 Лечче
17.9% (21)
2:1 Лечче
12% (14)
1:2 Парма
11.1% (13)
0:1 Парма
5.1% (6)
0:0 Ничья
1.7% (2)
3:2 Лечче
1.7% (2)
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Лечче
Парма
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