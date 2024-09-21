  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 25503 Главный судья: Гуида Марко
Лечче
2:2
Конец матча
Парма
0'
31' Желтая карточка
Рамадани Юльбер
1:0
32' Гол
Доргу Патрик
47' Красная карточка
Гильберт Фредерик
51' Желтая карточка
Доргу Патрик
54' Желтая карточка
Гаспар Киалонга
58' Красная карточка
Канчелльери Маттео
2:0
59' Гол
Крстович Никола
84' Желтая карточка
Рафья Хамза
2:1
90' Гол
Алмквист Понтус
2:2
90' Гол
Эно Антони
90'+7

Ход матча

31'
Рамадани Юльбер
 
32'
Доргу Патрик
(Рамадани Юльбер)
1:0
37'
 
Канчелльери Маттео
Зом Симон
47'
Гильберт Фредерик
 
51'
Доргу Патрик
 
54'
Гаспар Киалонга
 
58'
 
Канчелльери Маттео
59'
Крстович Никола
2:0
64'
Пьерре Бальтасар
Кулибали Лассана
 
65'
Банда Ламек
Ребич Анте
 
65'
 
Алмквист Понтус
Михэйлэ Валентин
65'
 
Эно Антони
Осорио Йордан
67'
 
Мохаммед Анас Хадж
Эрнани Азеведо
75'
Пьеротти Сантьяго
Моренте Тете
 
75'
Рафья Хамза
Рамадани Юльбер
 
84'
Рафья Хамза
 
86'
Пельмар Анди
Галло Антонино
 
90'
2:1
Алмквист Понтус
(Мохаммед Анас Хадж)
90'
2:2
Эно Антони
(Мохаммед Анас Хадж)

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 10
  • 2 Угловые 12
  • 4 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 321 Количество передач 533
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Лечче 32.5% (39)
X 45.8% (55)
Парма 21.7% (26)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
12
Гильберт
Фредерик
4
Гаспар
Киалонга
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
20
Рамадани
Юльбер
29
Кулибали
Лассана
13
Доргу
Патрик
3
Ребич
Анте
7
Моренте
Тете
9
Крстович
Никола
31
Судзуки
Дзион
15
Дель
Прато
Энрико
3
Осорио
Йордан
4
Балог
Ботонд
26
Кулибали
Войо
19
Зом
Симон
10
Бернабе
Адриан
98
Ман
Деннис
27
Эрнани
Азеведо
28
Михэйлэ
Валентин
13
Бонни
Анж-Йоан
Лечче
4-2-3-1
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Лечче
Парма

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

К
2:4
ТМК
1:0
СB
0:0
СB
4:0
К
1:3
СA
3:4
СA
2:0
К
4:0
СA
1:2
СA
3:3
СA
0:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

2.2
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.57
2.2

Среднее время на гол

57
40

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.83
1.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

49
60

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 2 0.4
Доргу Патрик 1 0.2
Рамадани Юльбер 0 0
Гаспар Киалонга 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 2 0.4
Бонни Анж-Йоан 2 (1) 0.4
Алмквист Понтус 1 0.2
Дель Прато Энрико 1 0.2
Канчелльери Маттео 1 0.2
Эно Антони 1 0.2
Мохаммед Анас Хадж 0 0
Михэйлэ Валентин 0 0
Валери Эмануэле 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доргу Патрик 1 1
Рафья Хамза 2 0
Гильберт Фредерик 0 1
Фальконе Владимиро 1 0
Моренте Тете 1 0
Рамадани Юльбер 1 0
Галло Антонино 1 0
Банда Ламек 1 0
Пьерре Бальтасар 1 0
Гаспар Киалонга 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Судзуки Дзион 1 1
Кейта Мандела 1 1
Канчелльери Маттео 0 1
Эстевес Науэль 1 0
Дель Прато Энрико 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Балог Ботонд 1 0
Чиркати Алессандро 1 0

Результаты матчей

Лечче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Парма
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Лечче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Парма
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
3
Лечче
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Парма
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Торино - Лечче 0:0 Лечче - Кальяри 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Аталанта 0:4
Лечче - Монополи 0:0 Лечче - Мантуя 2:1 Лечче - Ницца 2:3 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Галатасарай - Лечче 2:1 Вердер - Лечче 0:3 Наполи - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 0:2 Лечче - Удинезе 0:2 Кальяри - Лечче 1:1 Лечче - Монца 1:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Лечче - Эмполи 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Рома 0:0 Салернитана - Лечче 0:1
Парма
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Парма - Удинезе 2:3 Наполи - Парма 2:1 Парма - Милан 2:1 Парма - Фиорентина 1:1
Парма - Палермо 0:1 Парма - Аталанта 4:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Галатасарай - Парма 0:2 Антверпен - Парма 1:2 Лугано - Парма 3:1 Реджана - Парма 1:1 Парма - Кремонезе 1:1 Бари - Парма 1:1 Парма - Лекко 4:0 Палермо - Парма 0:0 Парма - Специя 2:0 Зюйдтироль - Парма 0:0 Парма - Катанзаро 0:2 ФералпиСало - Парма 1:2 Парма - Брешия 2:1

Результаты матчей

Лечче
Парма

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Лечче
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торино
 Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
2.
Удинезе
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
4.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 6 - 0 9
5.
Эмполи
 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
6.
Интер Милан
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
9.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
10.
Милан
 Заявка 4 1 2 1 9 - 6 5
11.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
12.
Дженоа
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
13.
Лечче
 Заявка 5 1 2 2 3 - 8 5
14.
Венеция
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
15.
Монца
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
16.
Фиорентина
 Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
17.
Рома
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
18.
Болонья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
19.
Комо
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
20.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 1 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Удинезе
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Ювентус
 Заявка 3 1 2 0 3 - 0 5
6.
Милан
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
7.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
9.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
10.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
12.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Эмполи
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Дженоа
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
18.
Комо
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
19.
Монца
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
20.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эмполи
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Удинезе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
8.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
9.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
10.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Интер Милан
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Парма
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Фиорентина
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Лечче
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Болонья
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17.
Комо
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
19.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 4
Удинезе Товен Флорьян 3 (1)
Лацио Кастельянос Валентин 3
Верона Москера Даниэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Дженоа Де Винтер Кони 4
Удинезе Джанетти Лаутаро 3
Верона Дуда Ондрей 3
Фиорентина Мандрагора Роландо 3
Верона Тчатчуа Джексон 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 25503 болельщиков
  • 98'
    Команда Лечче играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Лечче: 38%, Парма: 62%.
  • 97'
    Команда Парма сравняла счет! Игра продолжается!
  • 97'
    Эно Антони удалось забить из легкой позиции.
  • 95'
    Мохаммед Анас Хадж сделал результативную передачу.
  • 95'
    ГОООООЛ - Эно Антони Парма забивает ударом головой
  • 95'
    Мохаммед Анас Хадж из команды Парма своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 95'
    Бернабе Адриан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 95'
    Балог Ботонд успешно блокирует удар.
  • 95'
    Крстович Никола нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 95'
    Лечче начинает контратаку
  • 94'
    Парма пытается что-то создать.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Парма
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 94'
      Лечче контролирует мяч.
    • 94'
      Забив гол, Парма сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?
    • 93'
      Мохаммед Анас Хадж сделал результативную передачу.
    • 93'
      Г О О О О Л - Алмквист Понтус первый на мяче и посылает его в ворота левой ногой!
    • 93'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 92'
      Алмквист Понтус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 92'
      Ман Деннис из команды Парма разыграл угловой с левого угла.
    • 92'
      Пьерре Бальтасар из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Гаспар Киалонга из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Лечче имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Лечче: 47%, Парма: 53%.
    • 47'
      Хорошую попытку сделал Ман Деннис. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 47'
      Парма пытается что-то создать.
    • 47'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Крстович Никола из команды Лечче поставил подножку. Пострадал Балог Ботонд
    • 46'
      Ребич Анте оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 46'
      Галло Антонино из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Эрнани Азеведо наказан за толчок Моренте Тете
    • 45'
      Галло Антонино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Контроль мяча: Лечче: 47%, Парма: 53%.
    • 45'
      Сион Сузуки из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 44'
      Михэйлэ Валентин задерживает мяч рукой
    • 44'
      Балог Ботонд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Лечче начинает контратаку
    • 43'
      Баскиротто Федерико из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Парма контролирует мяч.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 42'
      Гильберт Фредерик не смог попасть в створ ударом издали
    • 42'
      Балог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Дель Прато Энрико из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Балог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 40'
      Судья сигнализирует, что Бонни Анж-Йоан из команды Парма поставил подножку. Пострадал Галло Антонино
    • 40'
      Контроль мяча: Лечче: 46%, Парма: 54%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 40'
      Эрнани Азеведо не смог попасть в створ ударом издали
    • 39'
      Парма пытается что-то создать.
    • 39'
      Ребич Анте из команды Лечче в офсайде
    • 39'
      Рамадани Юльбер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Парма пытается что-то создать.
    • 39'
      Кулибали Войо из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Рамадани Юльбер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 38'
      Крстович Никола нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 38'
      Галло Антонино из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Лечче контролирует мяч.
    • 38'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Зом Симон получил травму и заменен. Канчелльери Маттео выходит на поле.
    • 36'
      Зом Симон возвращается на поле.
    • 36'
      Лечче контролирует мяч.
    • 36'
      Балог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Моренте Тете навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 35'
      Матч возобновлен
    • 35'
      Ох, нехорошо это выглядит. Зом Симон получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 35'
      Контроль мяча: Лечче: 41%, Парма: 59%.
    • 35'
      Зом Симон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 34'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 34'
      Кулибали Войо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 34'
      Команда Лечче забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 33'
      Патрик Доргу удалось забить из легкой позиции.
    • 32'
      Рамадани Юльбер сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Патрик Доргу забивает с правой ноги!
    • 32'
      Рамадани Юльбер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 32'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Бернабе Адриан пробил со штрафного прямо в стенку
    • 31'
      Рефери не любит споров - именно за это Рамадани Юльбер сейчас получил желтую
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Рамадани Юльбер из команды Лечче поставил подножку. Пострадал Ман Деннис
    • 30'
      Парма пытается что-то создать.
    • 30'
      Рамадани Юльбер пробует нанести удар издали, но Сион Сузуки держит все под контролем
    • 30'
      Рамадани Юльбер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Лечче: 44%, Парма: 56%.
    • 30'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 28'
      Парма пытается что-то создать.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 28'
      Крстович Никола оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 28'
      Лечче начинает контратаку
    • 27'
      Парма пытается что-то создать.
    • 27'
      Парма контролирует мяч.
    • 27'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 27'
      Моренте Тете из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      Судья сигнализирует, что Зом Симон из команды Парма поставил подножку. Пострадал Ребич Анте
    • 26'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Баскиротто Федерико ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Лечче: 44%, Парма: 56%.
    • 25'
      Лечче контролирует мяч.
    • 25'
      Осорио Йордан из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Осорио Йордан из команды Парма опасно и грубо сыграл. Ребич Анте пострадал.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 23'
      Моренте Тете навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 23'
      Кулибали Войо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Ман Деннис пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе держит все под контролем
    • 22'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Парма пытается что-то создать.
    • 21'
      Крстович Никола из команды Лечче в офсайде
    • 21'
      Гаспар Киалонга выиграл воздушное противоборство у Бонни Анж-Йоан.
    • 20'
      Парма контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Лечче: 47%, Парма: 53%.
    • 20'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Ман Деннис из команды Парма разыграл угловой с правого угла.
    • 19'
      Хорошую попытку сделал Бонни Анж-Йоан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 18'
      Гильберт Фредерик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Парма пытается что-то создать.
    • 18'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 17'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Лечче контролирует мяч.
    • 17'
      Бонни Анж-Йоан задерживает мяч рукой
    • 16'
      Бонни Анж-Йоан из команды Парма в офсайде
    • 16'
      Парма контролирует мяч.
    • 16'
      Михэйлэ Валентин пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе держит все под контролем
    • 16'
      Парма пытается что-то создать.
    • 15'
      Моренте Тете нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Лечче: 38%, Парма: 62%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 15'
      Ребич Анте не смог попасть в створ ударом издали
    • 14'
      Патрик Доргу из команды Лечче в офсайде
    • 13'
      Дель Прато Энрико ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 13'
      Рамадани Юльбер выиграл воздушное противоборство у Эрнани Азеведо.
    • 13'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Михэйлэ Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Ман Деннис из команды Парма разыграл угловой с правого угла.
    • 12'
      Гаспар Киалонга успешно блокирует удар.
    • 12'
      Ман Деннис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      Кулибали Лассана из команды Лечче опасно и грубо сыграл. Михэйлэ Валентин пострадал.
    • 11'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Парма пытается что-то создать.
    • 10'
      Сион Сузуки из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Лечче: 39%, Парма: 61%.
    • 10'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Лечче контролирует мяч.
    • 8'
      Кулибали Войо наказан за толчок Патрик Доргу
    • 7'
      Парма пытается что-то создать.
    • 7'
      Рамадани Юльбер из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Лечче контролирует мяч.
    • 5'
      Парма контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Лечче: 42%, Парма: 58%.
    • 5'
      Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Гильберт Фредерик из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Балог Ботонд успешно блокирует удар.
    • 4'
      Патрик Доргу нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 4'
      Галло Антонино ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Парма контролирует мяч.
    • 3'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 3'
      Парма пытается что-то создать.
    • 3'
      Парма контролирует мяч.
    • 2'
      Гильберт Фредерик выиграл воздушное противоборство у Михэйлэ Валентин.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 2'
      Лечче контролирует мяч.
    • 2'
      Михэйлэ Валентин возвращается на поле.
    • 2'
      Парма совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Матч возобновлен
    • 1'
      Ох, нехорошо это выглядит. Михэйлэ Валентин получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 1'
      Михэйлэ Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 1'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 1'
      Лечче контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Лечче начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Лечче 32.5% (39)
    X 45.8% (55)
    Парма 21.7% (26)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лечче 2:2 Парма онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 2:2 Парма

    Исход игры
    Лечче
    32.5% (39)
    Ничья
    45.8% (55)
    Парма
    21.7% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.36% (34)
    Меньше
    69.64% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    73.21% (82)
    Нет
    26.79% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.8% (49)
    1:0 Лечче
    17.5% (21)
    1:2 Парма
    12.5% (15)
    2:1 Лечче
    12.5% (15)
    0:1 Парма
    5% (6)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    3:2 Лечче
    1.7% (2)
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