Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Забив гол, Парма сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

Ламек Банда оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Патрик Доргу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

48' Команда Лечче имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Хорошую попытку сделал Ман Деннис . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Парма пытается что-то создать.

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Ребич Анте оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Галло Антонино из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Галло Антонино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Сион Сузуки из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' Парма контролирует мяч.

42' Удар от ворот произведет Парма

42' Гильберт Фредерик не смог попасть в створ ударом издали

42' Балог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

42' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Дель Прато Энрико из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

41' Балог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Удар от ворот произведет Лечче

40' Эрнани Азеведо не смог попасть в створ ударом издали

39' Парма пытается что-то создать.

39' Парма пытается что-то создать.

39' Кулибали Войо из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Галло Антонино из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Балог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

36' Моренте Тете навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Зом Симон получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Зом Симон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Команда Лечче забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

33' Патрик Доргу удалось забить из легкой позиции.

32' Г О О О О Л - Патрик Доргу забивает с правой ноги!

32' Рамадани Юльбер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Бернабе Адриан пробил со штрафного прямо в стенку

31' Рефери не любит споров - именно за это Рамадани Юльбер сейчас получил желтую

30' Парма пытается что-то создать.

30' Рамадани Юльбер пробует нанести удар издали, но Сион Сузуки держит все под контролем

30' Рамадани Юльбер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

28' Парма пытается что-то создать.

28' Удар от ворот произведет Парма

28' Крстович Никола оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Парма пытается что-то создать.

27' Парма контролирует мяч.

27' Удар от ворот произведет Парма

27' Моренте Тете из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Осорио Йордан из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

23' Удар от ворот произведет Парма

23' Моренте Тете навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Ман Деннис пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе держит все под контролем

22' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Парма пытается что-то создать.

20' Парма контролирует мяч.

20' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Ман Деннис из команды Парма разыграл угловой с правого угла.

19' Хорошую попытку сделал Бонни Анж-Йоан . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Парма пытается что-то создать.

17' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Парма контролирует мяч.

16' Михэйлэ Валентин пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе держит все под контролем

16' Парма пытается что-то создать.

15' Удар от ворот произведет Парма

15' Ребич Анте не смог попасть в створ ударом издали

14' Патрик Доргу из команды Лечче в офсайде

13' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Ман Деннис из команды Парма разыграл угловой с правого угла.

11' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Парма пытается что-то создать.

10' Сион Сузуки из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

10' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Кулибали Войо наказан за толчок Патрик Доргу

7' Парма пытается что-то создать.

7' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Парма контролирует мяч.

5' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

4' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Патрик Доргу нанес удар, но тот был заблокирован.

3' Парма контролирует мяч.

3' Парма пытается что-то создать.

3' Парма контролирует мяч.

2' Удар от ворот произведет Парма

2' Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Матч возобновлен

1' Ох, нехорошо это выглядит. Михэйлэ Валентин получил травму и медбригада забирает его с поля.

1' Михэйлэ Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лечче начинает с центра поля

1' Судья начинает матч