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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Тремолада Париде
Аталанта
 
Отложен
Комо

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 132
Аталанта 94.7% (125)
X 2.3% (3)
Комо 3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Комо
4.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
29
Карнесекки
Марко
19
Джимсити
Берат
3
Коссуну
Одилон
23
Колашинац
Сеад
16
Белланова
Рауль
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
77
Дзаппакоста
Давиде
8
Пашалич
Марио
32
Ретеги
Матео
17
Де
Кетеларе
Шарль
1
Аудеро
Эмиль
77
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
13
Доссена
Альберто
2
Кемпф
Марк-Оливер
18
Морено
Альберто
23
Перроне
Максимо
20
Роберто
Серхи
7
Стрефецца
Габриэль
79
Пас
Николас
16
Фадера
Алию
10
Кутроне
Патрик
Аталанта
3-4-3
Комо
4-2-3-1

История личных встреч

Аталанта
Комо

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 4 (1) 1
Брешианини Марко 2 0.5
Лукман Адемола 1 0.25
Де Кетеларе Шарль 1 0.25
Эдерсон Хонорато 0 0
Дзаппакоста Давиде 0 0
Пашалич Марио 0 0
Руджери Маттео 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 2 0.5
Доссена Альберто 0 0
Стрефецца Габриэль 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 2 0
Хин Исак 2 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Джимсити Берат 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Ретеги Матео 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морено Альберто 2 0
Верди Симоне 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Иовин Алессио 1 0
Сала Марко 1 0
Браунёдер Маттиас 1 0
Энгельхардт Янник 1 0

Результаты матчей

Аталанта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Комо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Аталанта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Комо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
1
Аталанта
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Комо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

9
2
7 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
2
100%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
3
38%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аталанта - Арсенал 0:0 Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1
Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1 Аталанта - Рома 2:1 Аталанта - Марсель 3:0 Салернитана - Аталанта 1:2 Марсель - Аталанта 1:1 Аталанта - Эмполи 2:0 Аталанта - Фиорентина 4:1
Комо
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Комо - Болонья 2:2 Удинезе - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Ювентус - Комо 3:0
Сампдория - Комо 1:1 Комо - Вольфсбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Комо - Козенца 1:1 Модена - Комо 0:0 Комо - Читтаделла 2:1 Сампдория - Комо 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5 Комо - Бари 2:1 Катанзаро - Комо 1:2 Комо - Зюйдтироль 2:0 Кадис - Комо 1:1 Комо - Пиза 3:1

Результаты матчей

Аталанта
Комо

Точный счет

3:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
2
2
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торино
 Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
2.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
3.
Удинезе
 Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
4.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 6 - 0 9
5.
Эмполи
 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
6.
Интер Милан
 Заявка 5 2 2 1 10 - 5 8
7.
Милан
 Заявка 5 2 2 1 11 - 7 8
8.
Лацио
 Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
9.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
10.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Рома
 Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
12.
Фиорентина
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
13.
Болонья
 Заявка 5 1 3 1 6 - 8 6
14.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
15.
Дженоа
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16.
Лечче
 Заявка 5 1 2 2 3 - 8 5
17.
Венеция
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
18.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
19.
Комо
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
20.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 1 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Удинезе
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Интер Милан
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
5.
Ювентус
 Заявка 3 1 2 0 3 - 0 5
6.
Фиорентина
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Милан
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
8.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
11.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Рома
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
13.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
14.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Эмполи
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
17.
Дженоа
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
19.
Комо
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
20.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эмполи
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
5.
Милан
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
Удинезе
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Интер Милан
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Парма
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Фиорентина
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Лечче
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
17.
Комо
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
19.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Лацио
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 4
Милан Пулишич Кристиан 3 (2)
Удинезе Товен Флорьян 3 (1)
Лацио Кастельянос Валентин 3
Весь список

Топ нарушителей
Дженоа Де Винтер Кони 4
Монца Иццо Армандо 3
Удинезе Джанетти Лаутаро 3
Верона Дуда Ондрей 3
Фиорентина Мандрагора Роландо 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Начало матча отложено.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Аталанта 94.7% (125)
X 2.3% (3)
Комо 3% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Аталанта
Ничья
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аталанта - Комо

Исход игры
Аталанта
94.7% (126)
Ничья
2.3% (3)
Комо
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.12% (47)
Меньше
56.88% (62)
Обе команды забьют
Да
36.7% (40)
Нет
63.3% (69)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
39.1% (52)
2:1 Аталанта
16.5% (22)
3:1 Аталанта
12.8% (17)
1:0 Аталанта
6% (8)
3:0 Аталанта
5.3% (7)
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