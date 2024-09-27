ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Тео!!! Леау при развитии атаки по левому флангу выполнил отличную передачу на ход Тео на ближний угол штрафной площади, Эрнандес оторвался от Моренте, а затем на силу пробил в ближний угол ворот под перекладину, Фальконе вновь ничего не мог поделать.

А теперь за пару минут "Милан" сделал заявку на победу в этот вечер, "Лечче" как-то неожиданно развалился.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:0!!! Пулишич!!! Мората перехватил мяч на половине поля "Лечче" у Рамадани, а затем Альваро убежал по левой половине к линии штрафной площади и выполнил передачу в центр штрафной площади, Абрахам в касание пробил в правый угол ворот, штанга спасла гостей от пропущенного мяча. Во второй фазе атаки Фофана выполнил передачу с правой половины поля в центр штрафной площади, Абрахам пробил под левый угол ворот, Фальконе в прыжке спас свою команду, но отбил мяч перед собой, мяч от собственного защитника отскочил очень удачно на ногу Пулишичу, который из центра штрафной уже не простил соперника.

Две минуты добавил Лука Цуфферли к основному времени первого тайма.

Тео за счёт высокого прессинга перехватил мяч на половине поля соперника и сразу же сделал пас на ход Леау, Рафаэл по левой половине поля убежал в штрафную площадь и пробил по воротам, мяч попал в ногу Гаспару, а затем уже Тео с острого угла от лицевой линии пробил в ближний угол ворот, на этот раз мяч попал в сетку с внешней стороны.

Угловой у ворот "Лечче". Пулишич выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, Гаспар грамотно сыграл по позиции и головой выбил мяч на левый фланг.

Звучит свисток на перерыв. "Милан" на "Сан-Сиро" провёл ударную концовку первой половины матча и уже создал крайне серьёзную заявку на победу. Если "дьяволы" сами не бросят играть раньше времени, "Лечче" уже вряд ли вернётся в борьбу за очки в этот вечер.

Ребич с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил прострел в центр штрафной, мяч попал в ногу Габбии и ушёл на угловой.

Ребич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Доргу головой пробил по воротам под давлением соперника, мяч слабо полетел точно в руки Меньяну.

Каптан "Лечче" Федерико Баскиротто получил жёлтую карточку за срыв атаки. На своей половине поля Баскиротто нарушил правила против Леау.

Пулишич со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Баскиротто хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч в аут.

Доргу на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Леау. "Милан" заработал относительно неплохой стандарт.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Мората!!! Тео со стандарта выполнил отличную подачу на ближний угол вратарской, Мората в свою очередь опередил Крстовича и головой направил мяч в дальний угол ворот под перекладину, Фальконе не смог спасти свою команду.

Удалось всё же "Милану" найти свой гол до перерыва, но конечно же по такой игре расслабляться подопечным Фонсеки нельзя.

Пулишич разыграл корнер вместе с Леау и Рейндерсом, далее с левого фланга Рафаэл выполнил подачу в центр вратарской, Фофана в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Фальконе, который играл на выходе.

Пьерре совершил рывок по левой половине поля, а затем пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не особо сильно, Меньян грамотно сыграл по позиции и поймал его без особого труда.

Томори получил повреждение в борьбе за мяч на половине поля соперника, вышли на поле врачи "Милана", пауза в игре.

Поднялся Томори после паузы, вроде бы с защитником "Милана" всё нормально, он готов играть дальше.

Абрахам подключился к развитию атаки по правой половине поля, а затем от боковой линии штрафной площади выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гаспар спокойно грудью сбросил мяч в руки Фальконе.

Ребич совершил рывок при развитии атаки по левому флангу, на этот раз Анте сыграл неудачно и упустил мяч за лицевую линию поля под давлением Эмерсона.

Пулишич с правого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу к центру штрафной площади, Баскиротто грамотно сыграл по позиции и головой выбил мяч в аут.

Эмерсон при попытке войти в штрафную площадь с правого фланга в окружении соперников оказался на газоне, Лука Цуфферли вполне справедливо показал, что нужно играть дальше.

Тео и Леау вновь разогнали атаку по левому флангу, далее Эрнандес выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Лечче" не позволили Абрахму и Пулишичу добраться до мяча.

"Лечче" неплохо освоился на "Сан-Сиро" в середине первого тайма, да и сам "Милан" пока что не особо стремиться сильно давить на ворота соперника.

23' Тео и Леау неплохо поработали на левом фланге, Эрнандес забрался в штрафную площадь и под давлением Пьерре заработал угловой.

22' Моренте выполнил проникающую передачу на ход Ребичу по правой половине поля на ближний угол штрафной площади, Анте неплохо рванул к мячу, но забрался в офсайд.

21' Леау совершил рывок по левому флангу, а затем Рафаэл под давлением соперника от лицевой линии поля выполнил прострел к ближнему углу вратарской, мяч задел ногу Гаспара, а затем попал в руку Абрахаму, Лука Цуфферли всё видел и дал справедливый свисток в пользу "Лечче".

20' Пьерре нарушил правила в центре поля против Мораты. Игроки "Милана" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

19' Галло неплохо отыгрался с Ребичем при развитии атаки по левому флангу, но затем передача в центр штрафной площади у него не прошла.

18' Пулишич с правой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади на рывок Рейндерсу, Гаспар неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

17' Фофана решился на удар по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко.

16' Угловой у ворот "Лечче". Тео выполнил подачу в центр вратарской, Фальконе грамотно сыграл на выходе и кулаком выбил мяч в аут.

15' Ребич с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Моренте в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

14' Крстович из-под Габбии с правой половины поля из-за пределов штрафной площади неплохо пробил в ближний угол ворот, Меньяну пришлось постараться, чтобы перевести мяч на угловой.

13' Леау и Рейндерс попытались разогнать атаку по левому флангу, но Доргу отлично сыграл в подкате у боковой линии штрафной площади, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля от Рафаэла.

12' Ребич с углового вновь выполнил подачу на ближний угол вратарской, на этот раз Тео очень хорошо сыграл по позиции и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

11' Ребич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Мората под давлением Крстовича головой выбил мяч на повторный корнер.

10' Ребич разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Томори сыграл не очень удачно и выбил мяч на угловой.

9' Пулишич с правого фланга выполнил неудачную подачу на дальний угол вратарской, мяч свалился с ноги у Кристиана и ушёл за лицевую линию поля.

8' Доргу вновь пробил по воротам с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, на этот раз Патрик направил мяч в ближний угол ворот, но довольно слабо, Меньян поймал его без особого труда

7' Фофана из центра поля выполнил слишком сильный заброс на правый угол штрафной площади на ход Пулишичу, Фальконе спокойно вышел из ворот и без особого труда забрал мяч в руки.

6' Эмерсон при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на Морату, защитники "Лечче" прочитали момент и спокойно перехватили мяч.

5' Доргу с правой половины поля из-за пределов штрафной площади под давлением соперника пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

4' Ребич совершил рывок по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр к линии вратарской, Меньян в прыжке без особого труда перехватил мяч.

3' Доргу при развитии атаки по правой половине поля в борьбе с соперником оказался на газоне, на этот раз Лука Цуфферли показал, что нужно играть дальше.

2' Ребич сразу же в центре поля огрел по ногам Эмерсона и тем самым показал, что настрой у него серьёзный.