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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Зуфферли Лука
Милан
3:0
Перерыв
Лечче
0'
34' Желтая карточка
Баскиротто Федерико
1:0
38' Гол
Мората Альваро
2:0
41' Гол
Эрнандес Тео
3:0
43' Гол
Пулишич Кристиан

Ход матча

34'
 
Баскиротто Федерико
38'
Мората Альваро
(Эрнандес Тео)
1:0
41'
Эрнандес Тео
(Леау Рафаэл)
2:0
43'
Пулишич Кристиан
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 235 Количество передач 195
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 128
Милан 94.5% (121)
X 3.1% (4)
Лечче 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Лечче
1.52
8.80
9.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Меньян
Майк
22
Эмерсон
Жуниор
46
Габбия
Маттео
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
29
Фофана
Юссуф
14
Рейндерс
Тиджани
11
Пулишич
Кристиан
7
Мората
Альваро
10
Леау
Рафаэл
90
Абрахам
Тэмми
30
Фальконе
Владимиро
13
Доргу
Патрик
4
Гаспар
Киалонга
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
20
Рамадани
Юльбер
75
Пьерре
Бальтасар
29
Кулибали
Лассана
7
Моренте
Тете
9
Крстович
Никола
3
Ребич
Анте
Милан
4-2-3-1
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Милан
Лечче

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
3:0
СA
2:2
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:4
СA
2:2
СA
2:0
СA
3:4
СA
1:1
СA
4:0
СA
2:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

2.5
2.33

Среднее время на гол

36
38

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.33

Среднее время на гол

54
270

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

2.08
1.33

Тотал матчей

2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

43
67

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулишич Кристиан 4 (1) 0.67
Эрнандес Тео 2 0.33
Мората Альваро 2 0.33
Леау Рафаэл 1 0.17
Абрахам Тэмми 1 (1) 0.17
Габбия Маттео 1 0.17
Окафор Ноа 1 0.17
Фофана Юссуф 1 0.17
Павлович Страхинья 1 0.17
Рейндерс Тиджани 0 0
Муса Юнус 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 2 0.33
Доргу Патрик 1 0.17
Рамадани Юльбер 0 0
Гаспар Киалонга 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фофана Юссуф 2 0
Мората Альваро 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Йович Лука 1 0
Эмерсон Жуниор 1 0
Габбия Маттео 1 0
Павлович Страхинья 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доргу Патрик 1 1
Рафья Хамза 2 0
Гильберт Фредерик 0 1
Фальконе Владимиро 1 0
Моренте Тете 1 0
Рамадани Юльбер 1 0
Баскиротто Федерико 1 0
Галло Антонино 1 0
Банда Ламек 1 0
Пьерре Бальтасар 1 0
Гаспар Киалонга 1 0

Результаты матчей

Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лечче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лечче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

4
3
Милан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Лечче
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

7
3

Голы по времени матча

Забито

7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

12
3
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
3
25%
0
0%
1-15
4
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
50%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2
Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1
Лечче
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лечче - Сассуоло 0:2 Лечче - Парма 2:2 Торино - Лечче 0:0 Лечче - Кальяри 1:0
Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Аталанта 0:4 Лечче - Монополи 0:0 Лечче - Мантуя 2:1 Лечче - Ницца 2:3 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Галатасарай - Лечче 2:1 Вердер - Лечче 0:3 Наполи - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 0:2 Лечче - Удинезе 0:2 Кальяри - Лечче 1:1 Лечче - Монца 1:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Лечче - Эмполи 1:0 Милан - Лечче 3:0

Результаты матчей

Милан
Лечче

Точный счет

2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Милан
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торино
 Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
2.
Милан
 3:0 Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
3.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
4.
Удинезе
 Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
5.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 6 - 0 9
6.
Эмполи
 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
7.
Интер Милан
 Заявка 5 2 2 1 10 - 5 8
8.
Лацио
 Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
9.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
10.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 10 - 11 6
11.
Рома
 Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
12.
Фиорентина
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
13.
Болонья
 Заявка 5 1 3 1 6 - 8 6
14.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
15.
Комо
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
16.
Дженоа
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
17.
Лечче
 0:3 Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
18.
Венеция
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
19.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
20.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 1 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 3:0 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Удинезе
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Интер Милан
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
6.
Ювентус
 Заявка 3 1 2 0 3 - 0 5
7.
Фиорентина
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Лечче
 0:3 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
11.
Рома
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
14.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Эмполи
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
17.
Дженоа
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
19.
Комо
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
20.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эмполи
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
5.
Милан
 3:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
Удинезе
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Комо
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Интер Милан
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Парма
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Фиорентина
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Лечче
 0:3 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
18.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
19.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Лацио
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Милан Пулишич Кристиан 4 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 4
Удинезе Товен Флорьян 3 (1)
Лацио Кастельянос Валентин 3
Весь список

Топ нарушителей
Дженоа Де Винтер Кони 4
Аталанта Де Рон Мартен 3
Монца Иццо Армандо 3
Комо Морено Альберто 3
Удинезе Джанетти Лаутаро 3
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. "Милан" на "Сан-Сиро" провёл ударную концовку первой половины матча и уже создал крайне серьёзную заявку на победу. Если "дьяволы" сами не бросят играть раньше времени, "Лечче" уже вряд ли вернётся в борьбу за очки в этот вечер. 
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот "Лечче". Пулишич выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, Гаспар грамотно сыграл по позиции и головой выбил мяч на левый фланг. 
  • Опасный момент
    45'
    Тео за счёт высокого прессинга перехватил мяч на половине поля соперника и сразу же сделал пас на ход Леау, Рафаэл по левой половине поля убежал в штрафную площадь и пробил по воротам, мяч попал в ногу Гаспару, а затем уже Тео с острого угла от лицевой линии пробил в ближний угол ворот, на этот раз мяч попал в сетку с внешней стороны. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Лука Цуфферли к основному времени первого тайма. 
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:0!!! Пулишич!!! Мората перехватил мяч на половине поля "Лечче" у Рамадани, а затем Альваро убежал по левой половине к линии штрафной площади и выполнил передачу в центр штрафной площади, Абрахам в касание пробил в правый угол ворот, штанга спасла гостей от пропущенного мяча. Во второй фазе атаки Фофана выполнил передачу с правой половины поля в центр штрафной площади, Абрахам пробил под левый угол ворот, Фальконе в прыжке спас свою команду, но отбил мяч перед собой, мяч от собственного защитника отскочил очень удачно на ногу Пулишичу, который из центра штрафной уже не простил соперника. 
  • 43'
    А теперь за пару минут "Милан" сделал заявку на победу в этот вечер, "Лечче" как-то неожиданно развалился. 
  • Описание гола
    42'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Тео!!! Леау при развитии атаки по левому флангу выполнил отличную передачу на ход Тео на ближний угол штрафной площади, Эрнандес оторвался от Моренте, а затем на силу пробил в ближний угол ворот под перекладину, Фальконе вновь ничего не мог поделать. 
  • 41'
    Удалось всё же "Милану" найти свой гол до перерыва, но конечно же по такой игре расслабляться подопечным Фонсеки нельзя. 
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Мората!!! Тео со стандарта выполнил отличную подачу на ближний угол вратарской, Мората в свою очередь опередил Крстовича и головой направил мяч в дальний угол ворот под перекладину, Фальконе не смог спасти свою команду. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Доргу на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Леау. "Милан" заработал относительно неплохой стандарт. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Кулибали в центре поля нарушил правила против Мораты. Игроки "Милана" максимально быстро разыграли стандарт. 
  • 37'
    Пулишич со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Баскиротто хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч в аут. 
  • Желтая карточка
    36'
    Каптан "Лечче" Федерико Баскиротто получил жёлтую карточку за срыв атаки. На своей половине поля Баскиротто нарушил правила против Леау. 
  • Угловой
    35'
    Ребич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Доргу головой пробил по воротам под давлением соперника, мяч слабо полетел точно в руки Меньяну. 
  • 34'
    Ребич с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил прострел в центр штрафной, мяч попал в ногу Габбии и ушёл на угловой. 
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    • 33'
      "Лечче" неплохо освоился на "Сан-Сиро" в середине первого тайма, да и сам "Милан" пока что не особо стремиться сильно давить на ворота соперника. 
    • 32'
      Тео и Леау вновь разогнали атаку по левому флангу, далее Эрнандес выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Лечче" не позволили Абрахму и Пулишичу добраться до мяча. 
    • Судья
      31'
      Эмерсон при попытке войти в штрафную площадь с правого фланга в окружении соперников оказался на газоне, Лука Цуфферли вполне справедливо показал, что нужно играть дальше. 
    • 30'
      Пулишич с правого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу к центру штрафной площади, Баскиротто грамотно сыграл по позиции и головой выбил мяч в аут. 
    • 29'
      Ребич совершил рывок при развитии атаки по левому флангу, на этот раз Анте сыграл неудачно и упустил мяч за лицевую линию поля под давлением Эмерсона. 
    • 28'
      Абрахам подключился к развитию атаки по правой половине поля, а затем от боковой линии штрафной площади выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гаспар спокойно грудью сбросил мяч в руки Фальконе. 
    • 27'
      Поднялся Томори после паузы, вроде бы с защитником "Милана" всё нормально, он готов играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      26'
      Томори получил повреждение в борьбе за мяч на половине поля соперника, вышли на поле врачи "Милана", пауза в игре. 
    • 25'
      Пьерре совершил рывок по левой половине поля, а затем пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не особо сильно, Меньян грамотно сыграл по позиции и поймал его без особого труда. 
    • Угловой
      24'
      Пулишич разыграл корнер вместе с Леау и Рейндерсом, далее с левого фланга Рафаэл выполнил подачу в центр вратарской, Фофана в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Фальконе, который играл на выходе. 
    • 23'
      Тео и Леау неплохо поработали на левом фланге, Эрнандес забрался в штрафную площадь и под давлением Пьерре заработал угловой. 
    • Офсайд
      22'
      Моренте выполнил проникающую передачу на ход Ребичу по правой половине поля на ближний угол штрафной площади, Анте неплохо рванул к мячу, но забрался в офсайд. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Леау совершил рывок по левому флангу, а затем Рафаэл под давлением соперника от лицевой линии поля выполнил прострел к ближнему углу вратарской, мяч задел ногу Гаспара, а затем попал в руку Абрахаму, Лука Цуфферли всё видел и дал справедливый свисток в пользу "Лечче". 
    • Фол, нарушение
      20'
      Пьерре нарушил правила в центре поля против Мораты. Игроки "Милана" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 19'
      Галло неплохо отыгрался с Ребичем при развитии атаки по левому флангу, но затем передача в центр штрафной площади у него не прошла. 
    • 18'
      Пулишич с правой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади на рывок Рейндерсу, Гаспар неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • 17'
      Фофана решился на удар по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко. 
    • Угловой
      16'
      Угловой у ворот "Лечче". Тео выполнил подачу в центр вратарской, Фальконе грамотно сыграл на выходе и кулаком выбил мяч в аут. 
    • Угловой
      15'
      Ребич с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Моренте в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • Опасный момент
      14'
      Крстович из-под Габбии с правой половины поля из-за пределов штрафной площади неплохо пробил в ближний угол ворот, Меньяну пришлось постараться, чтобы перевести мяч на угловой. 
    • 13'
      Леау и Рейндерс попытались разогнать атаку по левому флангу, но Доргу отлично сыграл в подкате у боковой линии штрафной площади, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля от Рафаэла. 
    • Угловой
      12'
      Ребич с углового вновь выполнил подачу на ближний угол вратарской, на этот раз Тео очень хорошо сыграл по позиции и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • Угловой
      11'
      Ребич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Мората под давлением Крстовича головой выбил мяч на повторный корнер. 
    • 10'
      Ребич разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Томори сыграл не очень удачно и выбил мяч на угловой. 
    • 9'
      Пулишич с правого фланга выполнил неудачную подачу на дальний угол вратарской, мяч свалился с ноги у Кристиана и ушёл за лицевую линию поля. 
    • 8'
      Доргу вновь пробил по воротам с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, на этот раз Патрик направил мяч в ближний угол ворот, но довольно слабо, Меньян поймал его без особого труда 
    • 7'
      Фофана из центра поля выполнил слишком сильный заброс на правый угол штрафной площади на ход Пулишичу, Фальконе спокойно вышел из ворот и без особого труда забрал мяч в руки. 
    • 6'
      Эмерсон при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на Морату, защитники "Лечче" прочитали момент и спокойно перехватили мяч. 
    • 5'
      Доргу с правой половины поля из-за пределов штрафной площади под давлением соперника пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 4'
      Ребич совершил рывок по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр к линии вратарской, Меньян в прыжке без особого труда перехватил мяч. 
    • Судья
      3'
      Доргу при развитии атаки по правой половине поля в борьбе с соперником оказался на газоне, на этот раз Лука Цуфферли показал, что нужно играть дальше. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Ребич сразу же в центре поля огрел по ногам Эмерсона и тем самым показал, что настрой у него серьёзный. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Милану" на "Сан-Сиро" важно закрепить свою успешную серию в Серии А и обыграть скромный "Лечче", который за неделю потратил больше сил из-за Кубка Италии. Недооценивать "волков" при этом конечно же нельзя, но при должном настрое "Милан" сегодня должен будет уверенно набирать три очка. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан 3:0 Лечче

    Исход игры
    Милан
    94.6% (122)
    Ничья
    3.1% (4)
    Лечче
    2.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.4% (40)
    Меньше
    64.6% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    23.01% (26)
    Нет
    76.99% (87)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    48.8% (63)
    2:1 Милан
    13.2% (17)
    3:0 Милан
    9.3% (12)
    1:0 Милан
    7.8% (10)
    3:1 Милан
    6.2% (8)
    4:0 Милан
    1.6% (2)
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