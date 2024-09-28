Пошли у нас последние минуты матча. "Интер" неплохо перестроился на игру по счёту, а у "Удинезе" с креативом во втором матче подряд проблемы.

Эхизибуэ совершил рывок по правому флангу, Аугусто неплохо сыграл в обороне и в подкате выбил мяч в аут.

Дармиан с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Мхитарян пробил по воротам с левой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:3!!! Лукка!!! Лоренцо Лукка убежал в штрафную площадь по правой половине поля после заброса из центра поля в исполнении Бреннера, Лукка оторвался от Чалханоглу, а затем грамотно пробил мимо Зоммера под левую штангу.

Не удалось "Интеру" в итоге спокойно довести матч до победы, нас ждёт интересная концовка матча.

Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Эхизибуэ на правый угол штрафной площади, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

Из центра поля последовал заброс в центр к линии штрафной площади "Удинезе", Мартинес подработал мяч и попытался перебросить его через Окойе, но Мадука не стал сильно выбрасываться из ворот и в итоге спокойно выловил мяч.

Очередной угловой заработал "Удинезе". Эккленкамп выполнил подачу на ближний угол вратарской, вновь никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Мартинес убежал в штрафную площадь по правой половине поля, а затем выполнил прострел на дальний угол штрафной площади, Аугусто в падении в касание пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

Саррага отыгрался с Луккой при развитии атаки по правой половине поля, а затем Ойер с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, пробил по воротам, мяч попал в Ачерби и ушёл на угловой.

Товен с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Тюрам под давлением соперника не стал рисковать и выбил мяч на повторный корнер.

Товен с углового вновь выполнил подачу на ближний угол вратарской, Биссекк неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч на правую половину поля.

Димарко на правом фланге нарушил правила против Эхизибуэ. "Удинезе" тщательно готовится к стандарту.

Товен со стандарта выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, Мартинес отработал в обороне и головой выбил мяч на угловой.

Игроки "Удинезе" разыграли корнер, а затем с правого фланга последовала подача на дальний угол вратарской, не без труда, но "Интер" вновь смог отбиться при стандарте.

Эккеленкамп вновь разыграл корнер с Товеном, далее Флорьян с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, завязалась очень упорная борьба за мяч, но завершить момент ударом по воротам у футболистов "Удинезе" так и не получилось.

Фраттези из радиуса штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника "Удинезе", отскок был в пользу хозяев поля.

Лукка в центре поля нарушил правила против Чалханоглу. Игроки "Интера" конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Начинается второй тайм. "Удинезе" конечно же будет сейчас стараться играть более активно в атаке, "Интер" уже показал, что в этом противостоянии хозяевам поля нужно стараться забивать как можно больше, чтобы рассчитывать хотя бы на ничью.

Из глубины поля последовал заброс на ход Дэвису по левой половине поля, Ачерби неплохо выпрыгнул и головой сделал скидку на Зоммера.

Из глубины поля последовала передача на ход Тюраму по правому флангу, Туре опередил соперника и спокойно выбил мяч в аут.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:3!!! Мартинес!!! Бастони из центра поля выполнил заброс на ход Тюраму к левому углу штрафной площади, Маркус зацепился за мяч, а затем выполнил передачу в радиус штрафной площади на ход Мартинесу, Лаутаро отлично подстроился под мяч и затем точным ударом отправил мяч под левую штангу.

Теперь уже "Интер" создал полноценную заявку на победу в этом противостоянии, а вот "Удинезе" как-то забыл выйти из раздевалки.

Маринес теперь уже перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Удинезе", правила были нарушены против Туре.

Димарко в завершении массированной атаки пробил по воротам с левого угла штрафной площади, мяч попал в Туре и ушёл на угловой.

Димарко с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Удинезе" сыграли внимательно и спокойно выбили мяч на левый фланг.

Бастони спокойно разогнал атаку по левой половине поля, а затем выполнил передачу во фланг на Димарко, Федерико выполнил подачу в центр штрафной площади, Туре грамотно сыграл в обороне и выбил мяч к центру поля.

Бастони на половине поля "Удинезе" теперь уже нарушил правила против Сарраги. Довольно много стыков на поле на старте второго тайма.

Биссекк с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось.

Старается "Удинезе" сейчас хотя бы просто подержать мяч в центре поля, но при этом развивать свои атаки у подопечных Косты Руньяича практически не получается.

Кабаселе с правой половины поля выполнил слишком сильный перевод на ход Земуре по левому флангу, мяч в итоге улетел в аут.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. Совсем немного не устоял "Удинезе", чтобы уйти на перерыв при равном счёте. "Интер" в Удине сегодня играет не самым лучшим образом, но всё же в нужный момент команде Симоне Индзаги удаётся добавить и отправить мяч в ворота соперника, что всё же подтверждает класс миланского клуба.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2!!! Мартинес!!! Мхитарян разогнал атаку по центру, а затем Генрих выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Димарко, Федерико в свою очередь быстро сделал прострел в центр к линии вратарской, Мартинес удачно набежал на мяч и протолкнул его под левый угол ворот мимо Окойе.

45' Товен по итогам прошлого эпизода получил повреждение, но после паузы капитан "Удинезе" показал, что он готов как минимум доиграть тайм.

45' Две минуты добавил Юан Лука Сакки к основному времени первого тайма.

44' Товен убежал к радиусу штрафной площади по центру, а затем Флорьян под давлением Мхитаряна и Дармиана пробил по воротам, мяч полетел плохо и точно по центру из-за сопротивления со стороны игроков "Интера", в итоге он прилетел точно в руки Зоммеру.

43' Тюрам разогнал атаку по левой половине поля, а затем Маркус выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Дармиан под давлением Бийола пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

42' Бастони под прессингом всё же выполнил неудачную передачу в центре поля, Дэвис перехватил мяч и убежал на левый угол штрафной площади, но под давлением Ачерби у Кинана не получилось создать качественный момент.

41' Очень слабо "Интер" смотрится в конце первого тайма, нужно будет Симоне Индзаги подумать, как перестроить игру своей команды.

40' Товен вошёл в штрафную площадь по левой половине поля и выполнил подачу в центр штрафной на Дэвиса, Бастони грамотно сыграл в обороне и выбил мяч подальше от своих ворот.

39' С правой половины поля последовал заброс к центру штрафной площади "Удинезе", Окойе вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч.

38' Миланский клуб пока что продолжает катать мяч на своей половине поля, видимо игроки "Интера" хотят взбучки в перерыве.

37' Дэвис в центре поля нарушил правила против Ачерби. Игроки "Интера" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

36' Говорили мы, что по такой игре "Интеру" нельзя расслабляться, вот миланский клуб и доигрался до пропущенного мяча под конец первого тайма.

35' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Кабаселе!!! Игроки "Удинезе" не очень удачно разыграли угловой, но во второй стадии атаки хозяева поля всё же нашли свой гол. Земура с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кабаселе опередил Биссекка и головой направил мяч точно под левый угол ворот с отскоком от газона, Зоммер ничего не смог поделать.

34' Земура совершил рывок по левому флангу, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Ловрич в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой, но мяч задел ногу Димарко, а поэтому будет угловой.

33' Кабаселе из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади, игроки "Интера" в очередной раз сыграли без ошибок и спокойно перехватили мяч.

32' Фраттези совершил рывок по правому флангу, Туре грамотно сыграл в подкате у своей штрафной площади и выбил мяч в аут.

31' Пока что в своё удовольствие по большей части работает "Интер" на поле, но по такой игре миланскому клубу второй мяч точно не помешает.

30' Товен с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

29' Димарко совершил рывок по левому флангу, а затем выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Мартинес в касание сделал скидку в центр штрафной, Фраттези в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

28' Ловрич в центре поля теперь уже нарушил правила против Бастони. Игроки "Интера" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

27' Полузащитник "Удинезе" Йеспер Карлстрём получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Карлстрём схватил за футболку Фраттези.

26' Товен с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Мхитарян грамотно сыграл в обороне и в прыжке головой выбил мяч на левую половину поля.

25' Ловрич забрался в штрафную площадь по правой половине поля, а затем выполнил прострел к дальнему углу вратарской, мяч задел ногу Ачерби и ушёл на угловой.

24' Товен с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Интера" вновь сыграли внимательно и перехватили мяч.

23' Дэвис вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но раскачать Бастони у форварда "Удинезе" не получилось, в итоге Кинан потерял мяч.

22' Из центра поля последовал заброс на ход Мхитаряну по левому флангу, Генрих зацепился за мяч и затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Димарко, Федерико в свою очередь выполнил прострел к линии вратарской, Мартинес не успел к мячу, чтобы завершить момент ударом по воротам.

21' Из глубины поля последовал заброс к линии штрафной площади "Удинезе" на ход Тюраму в исполнении Дармиана, Маркус продавил Кабаселе и пробил по воротам, Окойе грамотно сократил дистанцию и выручил свою команду в непростой ситуации.

20' Не отказывает себе в удовольствии "Интер" покатать мяч на своей половине поля, "Удинезе" сильно вытягиваться в прессинге не хочет.

19' Из центра поля последовал заброс к радиусу штрафной площади "Удинезе", Тюрам на этот раз забрался в небольшой офсайд.

18' "Интер" старается временами играть уже в среднем темпе, но всё же рановато стал успокаиваться миланский клуб.

17' Тюрам при попытке развить атаку по левому флангу в борьбе с соперником оказался на газоне, Юан Лука Сакки показал, что будет аут в пользу "Удинезе".

16' Игроки "Интера" пока что контролируют мяч на своей половине поля, "Удинезе" в свою очередь старается временами работать в высоком прессинге, но особого результата это не приносит.

15' Димарко из глубины поля выполнил передачу в центр поля, где уже Бийол в борьбе за мяч нарушил правила против Мартинеса.

14' Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади "Интера" на ход Дэвису, Кинан под давлением соперника не смог добраться до мяча.

13' Угловой у ворот "Удинезе". Димарко выполнил подачу на ближний угол вратарской, мяч заметался у линии вратарской, но в итоге после серии рикошетов мяч всё же ушёл в сторону от левой штанги от игрока миланского клуба.

12' Фраттези разогнал атаку по правой половине поля, а затем Давиде выполнил передачу на ход Биссекку во фланг, Янн-Аурель в касание сделал прострел в центр штрафной площади, теперь уже защитники "Удинезе" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот.

11' Саррага с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади на Товена, защитники "Интера" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч.

10' "Удинезе" удалось пока что перехватить контроль над мячом, но при этом дальше центра поля у "маленьких зебр" толком пройти не получается.

9' Чалханоглу совершил рывок по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Мартинес головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

8' Димарко в центре поля нарушил правила против Ловрича. Игроки "Удинезе" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

7' В Удине сегодня идёт небольшой дождь, но пока что бить по воротам с дальней дистанции в планах у футболистов нет.

6' Ловрич перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Интера", правила были нарушены против Мхитаряна.

5' Из центра поля последовал заброс на ход Ловричу по правому флангу, Санди убежал к боковой линии штрафной площади, но под давлением соперника обострить ситуацию на поле не смог.

4' С правой половины поля последовала подача в центр штрафной площади "Удинезе", Бастони под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч слабо полетел точно в руки Окойе.

3' Мартинес попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Эхизибуэ грамотно сыграл в обороне и не пустил Лаутаро к своим воротам.

2' Очень сильное начало матча получается в исполнении "Интера", при этом команда Симоне Индзаги старается и дальше играть первым номером.

1' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Фраттези!!! Первая же атака "Интера" завершилась голом. Тюрам с левой половины поля выполнил перевод на правую половину на Дармиана, Маттео в свою очередь подработал мяч и затем выполнил хорошую передачу на ход Фраттези на ближний угол штрафной площади, Давиде оторвался от соперников и удачно в касание пробил под левый угол ворот мимо Окойе, Мадука не смог спасти свою команду.