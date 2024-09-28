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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Удинезе
2:3
Второй тайм: 85'
Интер Милан

Ход матча

1'
0:1
Фраттези Давиде
(Дармиан Маттео)
26'
Карлстрём Йеспер
 
35'
Кабаселе Кристиан
(Земура Джордан)
1:1
45'
1:2
Мартинес Лаутаро
(Димарко Федерико)
47'
1:3
Мартинес Лаутаро
(Тюрам Маркус)
59'
Эккеленкамп Юрген
Ловрич Санди
 
59'
Лукка Лоренцо
Дэвис Кинан
 
65'
 
Аугусто Карлос
Димарко Федерико
74'
Атта Артур
Карлстрём Йеспер
 
74'
Бреннер
Товен Флорьян
 
75'
 
Тареми Мехди
Тюрам Маркус
75'
 
Де Врей Стефан
Бастони Алессандро
83'
Лукка Лоренцо
2:3

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 123
Удинезе 7.3% (9)
X 13.8% (17)
Интер Милан 78.9% (97)
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Интер Милан
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Окойе
Мадука
27
Кабаселе
Кристиан
29
Бийол
Яка
95
Туре
Сулейман
19
Эхизибуэ
Кингсли
8
Ловрич
Санди
25
Карлстрём
Йеспер
6
Саррага
Ойер
33
Земура
Джордан
10
Товен
Флорьян
9
Дэвис
Кинан
1
Зоммер
Янн
31
Биссекк
Янн-Аурель
15
Ачерби
Франческо
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
16
Фраттези
Давиде
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
9
Тюрам
Маркус
10
Мартинес
Лаутаро
Удинезе
3-5-2
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Удинезе
Интер Милан

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
81.8%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 17 побед

34 матча

23.5%
11.8%
64.7%
8 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

11.8%
55.9%
32.3%
4 победы 19 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.5%
23.5%
50%
9 побед 8 ничьих 17 побед

История матчей

СA
1:2
СA
4:0
СA
3:1
СA
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
5:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:4
СA
1:3
СA
5:2
СA
1:2
СA
3:1
СA
0:4
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:0
К
1:0
СA
0:3
СA
2:5
СA
3:0
СA
1:3
СA
0:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0

Голы

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

0.94
1.13

Среднее время на гол

95
80

Всего голов

33
30

Голов в среднем за матч

2.06
1.67

Среднее время на гол

43
54

Всего голов

50
48

Голов в среднем за матч

1.47
1.41

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

61
63

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Товен Флорьян 3 0.5
Лукка Лоренцо 2 0.33
Бреннер 1 0.17
Кабаселе Кристиан 1 0.17
Джанетти Лаутаро 1 0.17
Камара Хассан 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Дэвис Кинан 0 0
Земура Джордан 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 4 0.67
Мартинес Лаутаро 2 0.33
Дармиан Маттео 1 0.17
Димарко Федерико 1 0.17
Барелла Николо 1 0.17
Фраттези Давиде 1 0.17
Дюмфрис Дензел 1 0.17
Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.17
Павар Бенжамен 0 0
Тареми Мехди 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джанетти Лаутаро 3 0
Камара Хассан 1 1
Эхизибуэ Кингсли 2 0
Лукка Лоренцо 2 0
Кристенсен Томас 1 0
Карлстрём Йеспер 1 0
Дэвис Кинан 1 0
Бийол Яка 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Земура Джордан 1 0
Окойе Мадука 1 0
Браво Икер 1 0
Kosta Runjaic 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 2 0
Мхитарян Генрих 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Димарко Федерико 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0

Результаты матчей

Удинезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Интер Милан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Удинезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
5
Удинезе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Интер Милан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
2
67%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
14%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Удинезе - Салернитана 3:1 Рома - Удинезе 3:0 Парма - Удинезе 2:3 Удинезе - Комо 1:0
Удинезе - Лацио 2:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Удинезе - Арис Салоники 1:0 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Удинезе - Коньяспор 1:0 Удинезе - Кёльн 2:3 Удинезе - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:9 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 Удинезе - Истра 1961 4:1 Удинезе - Билье 5:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лечче - Удинезе 0:2 Удинезе - Наполи 1:1
Интер Милан
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Интер Милан - Милан 1:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Монца - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аталанта 4:0
Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Интер Милан - Перджолеттезе 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Верона - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Лацио 1:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Торино 2:0 Милан - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Удинезе - Интер Милан 1:2

Результаты матчей

Удинезе
Интер Милан

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торино
 Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
2.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
3.
Интер Милан
 3:2 Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
4.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
5.
Удинезе
 2:3 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
6.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 6 - 0 9
7.
Эмполи
 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
8.
Лацио
 Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
9.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
10.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 10 - 11 6
11.
Рома
 Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
12.
Фиорентина
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
13.
Болонья
 Заявка 5 1 3 1 6 - 8 6
14.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
15.
Комо
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
16.
Дженоа
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
17.
Лечче
 Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
18.
Венеция
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
19.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
20.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 1 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Интер Милан
 3:2 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
5.
Удинезе
 2:3 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Ювентус
 Заявка 3 1 2 0 3 - 0 5
7.
Фиорентина
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
11.
Рома
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
14.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Эмполи
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
17.
Дженоа
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
19.
Комо
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
20.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эмполи
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Интер Милан
 3:2 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
4.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Милан
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Удинезе
 2:3 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
Комо
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
12.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Фиорентина
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Парма
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Лечче
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
18.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
19.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Лацио
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Милан Пулишич Кристиан 4 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 4 (1)
Аталанта Ретеги Матео 4
Удинезе Товен Флорьян 3 (1)
Лацио Кастельянос Валентин 3
Весь список

Топ нарушителей
Дженоа Де Винтер Кони 4
Аталанта Де Рон Мартен 3
Монца Иццо Армандо 3
Комо Морено Альберто 3
Удинезе Джанетти Лаутаро 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    86'
    В составе "Интера" произошла замена. Вместо Лаутаро Мартинеса на поле вышел Хоакин Корреа. 
  • 85'
    Не удалось "Интеру" в итоге спокойно довести матч до победы, нас ждёт интересная концовка матча. 
  • Описание гола
    84'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:3!!! Лукка!!! Лоренцо Лукка убежал в штрафную площадь по правой половине поля после заброса из центра поля в исполнении Бреннера, Лукка оторвался от Чалханоглу, а затем грамотно пробил мимо Зоммера под левую штангу. 
  • 83'
    Мхитарян пробил по воротам с левой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • 82'
    Дармиан с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 81'
    Эхизибуэ совершил рывок по правому флангу, Аугусто неплохо сыграл в обороне и в подкате выбил мяч в аут. 
  • 80'
    Пошли у нас последние минуты матча. "Интер" неплохо перестроился на игру по счёту, а у "Удинезе" с креативом во втором матче подряд проблемы. 
  • 79'
    Мартинес убежал в штрафную площадь по правой половине поля, а затем выполнил прострел на дальний угол штрафной площади, Аугусто в падении в касание пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
  • Замена
    78'
    Вторую подряд замену провёл Симоне Индзаги. Вместо Алессандро Бастони на поле вышел Стефан де Врей. 
  • Замена
    77'
    В составе "Интера" произошла замена. Вместо Маркуса Тюрама на поле вышел Мехди Тареми. 
  • Замена
    76'
    Вторую подряд замену провёл Коста Руньяич. Вместо Флорьяна Товена на поле вышел Бреннер. 
  • Замена
    75'
    В составе "Удинезе" произошла замена. Вместо Йеспера Карлстрёма на поле вышел Артур Атта. 
  • Угловой
    74'
    Очередной угловой заработал "Удинезе". Эккленкамп выполнил подачу на ближний угол вратарской, вновь никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Опасный момент
    73'
    Из центра поля последовал заброс в центр к линии штрафной площади "Удинезе", Мартинес подработал мяч и попытался перебросить его через Окойе, но Мадука не стал сильно выбрасываться из ворот и в итоге спокойно выловил мяч. 
  • 72'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Эхизибуэ на правый угол штрафной площади, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
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    • Фол, нарушение
      71'
      Лукка в центре поля нарушил правила против Чалханоглу. Игроки "Интера" конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 70'
      Фраттези из радиуса штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника "Удинезе", отскок был в пользу хозяев поля. 
    • Замена
      69'
      В составе "Интера" произошла замена. Вместо Федерико Димарко на поле вышел Карлос Аугусто. 
    • Угловой
      68'
      Эккеленкамп вновь разыграл корнер с Товеном, далее Флорьян с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, завязалась очень упорная борьба за мяч, но завершить момент ударом по воротам у футболистов "Удинезе" так и не получилось. 
    • Угловой
      67'
      Игроки "Удинезе" разыграли корнер, а затем с правого фланга последовала подача на дальний угол вратарской, не без труда, но "Интер" вновь смог отбиться при стандарте. 
    • 66'
      Товен со стандарта выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, Мартинес отработал в обороне и головой выбил мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      65'
      Димарко на правом фланге нарушил правила против Эхизибуэ. "Удинезе" тщательно готовится к стандарту. 
    • Угловой
      64'
      Товен с углового вновь выполнил подачу на ближний угол вратарской, Биссекк неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч на правую половину поля. 
    • Угловой
      63'
      Товен с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Тюрам под давлением соперника не стал рисковать и выбил мяч на повторный корнер. 
    • 62'
      Саррага отыгрался с Луккой при развитии атаки по правой половине поля, а затем Ойер с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, пробил по воротам, мяч попал в Ачерби и ушёл на угловой. 
    • Замена
      61'
      Вторую подряд замену провёл Коста Руньяич. Вместо Санди Ловрича на поле вышел Юрген Эккеленкамп. 
    • Замена
      60'
      В составе "Удинезе" произошла замена. Вместо Кинана Дэвиса на поле вышел Лоренцо Лукка. 
    • 59'
      Кабаселе с правой половины поля выполнил слишком сильный перевод на ход Земуре по левому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
    • 58'
      Старается "Удинезе" сейчас хотя бы просто подержать мяч в центре поля, но при этом развивать свои атаки у подопечных Косты Руньяича практически не получается. 
    • 57'
      Биссекк с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
    • 56'
      Чалханоглу пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Удинезе". 
    • Фол, нарушение
      55'
      Бастони на половине поля "Удинезе" теперь уже нарушил правила против Сарраги. Довольно много стыков на поле на старте второго тайма. 
    • 54'
      Бастони спокойно разогнал атаку по левой половине поля, а затем выполнил передачу во фланг на Димарко, Федерико выполнил подачу в центр штрафной площади, Туре грамотно сыграл в обороне и выбил мяч к центру поля. 
    • Угловой
      53'
      Димарко с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Удинезе" сыграли внимательно и спокойно выбили мяч на левый фланг. 
    • 52'
      Димарко в завершении массированной атаки пробил по воротам с левого угла штрафной площади, мяч попал в Туре и ушёл на угловой. 
    • Фол, нарушение
      51'
      Маринес теперь уже перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Удинезе", правила были нарушены против Туре. 
    • 50'
      Теперь уже "Интер" создал полноценную заявку на победу в этом противостоянии, а вот "Удинезе" как-то забыл выйти из раздевалки. 
    • 2 гола - дубль!
      49'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:3!!! Мартинес!!! Бастони из центра поля выполнил заброс на ход Тюраму к левому углу штрафной площади, Маркус зацепился за мяч, а затем выполнил передачу в радиус штрафной площади на ход Мартинесу, Лаутаро отлично подстроился под мяч и затем точным ударом отправил мяч под левую штангу. 
    • 48'
      Из глубины поля последовала передача на ход Тюраму по правому флангу, Туре опередил соперника и спокойно выбил мяч в аут. 
    • 47'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Дэвису по левой половине поля, Ачерби неплохо выпрыгнул и головой сделал скидку на Зоммера. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. "Удинезе" конечно же будет сейчас стараться играть более активно в атаке, "Интер" уже показал, что в этом противостоянии хозяевам поля нужно стараться забивать как можно больше, чтобы рассчитывать хотя бы на ничью. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. Совсем немного не устоял "Удинезе", чтобы уйти на перерыв при равном счёте. "Интер" в Удине сегодня играет не самым лучшим образом, но всё же в нужный момент команде Симоне Индзаги удаётся добавить и отправить мяч в ворота соперника, что всё же подтверждает класс миланского клуба. 
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2!!! Мартинес!!! Мхитарян разогнал атаку по центру, а затем Генрих выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Димарко, Федерико в свою очередь быстро сделал прострел в центр к линии вратарской, Мартинес удачно набежал на мяч и протолкнул его под левый угол ворот мимо Окойе. 
    • Травма, повреждение
      45'
      Товен по итогам прошлого эпизода получил повреждение, но после паузы капитан "Удинезе" показал, что он готов как минимум доиграть тайм. 
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты добавил Юан Лука Сакки к основному времени первого тайма. 
    • 44'
      Товен убежал к радиусу штрафной площади по центру, а затем Флорьян под давлением Мхитаряна и Дармиана пробил по воротам, мяч полетел плохо и точно по центру из-за сопротивления со стороны игроков "Интера", в итоге он прилетел точно в руки Зоммеру. 
    • Опасный момент
      43'
      Тюрам разогнал атаку по левой половине поля, а затем Маркус выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Дармиан под давлением Бийола пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 42'
      Бастони под прессингом всё же выполнил неудачную передачу в центре поля, Дэвис перехватил мяч и убежал на левый угол штрафной площади, но под давлением Ачерби у Кинана не получилось создать качественный момент. 
    • 41'
      Очень слабо "Интер" смотрится в конце первого тайма, нужно будет Симоне Индзаги подумать, как перестроить игру своей команды. 
    • 40'
      Товен вошёл в штрафную площадь по левой половине поля и выполнил подачу в центр штрафной на Дэвиса, Бастони грамотно сыграл в обороне и выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • 39'
      С правой половины поля последовал заброс к центру штрафной площади "Удинезе", Окойе вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч. 
    • 38'
      Миланский клуб пока что продолжает катать мяч на своей половине поля, видимо игроки "Интера" хотят взбучки в перерыве. 
    • Фол, нарушение
      37'
      Дэвис в центре поля нарушил правила против Ачерби. Игроки "Интера" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 36'
      Говорили мы, что по такой игре "Интеру" нельзя расслабляться, вот миланский клуб и доигрался до пропущенного мяча под конец первого тайма. 
    • Описание гола
      35'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Кабаселе!!! Игроки "Удинезе" не очень удачно разыграли угловой, но во второй стадии атаки хозяева поля всё же нашли свой гол. Земура с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кабаселе опередил Биссекка и головой направил мяч точно под левый угол ворот с отскоком от газона, Зоммер ничего не смог поделать. 
    • Опасный момент
      34'
      Земура совершил рывок по левому флангу, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Ловрич в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой, но мяч задел ногу Димарко, а поэтому будет угловой. 
    • 33'
      Кабаселе из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади, игроки "Интера" в очередной раз сыграли без ошибок и спокойно перехватили мяч. 
    • 32'
      Фраттези совершил рывок по правому флангу, Туре грамотно сыграл в подкате у своей штрафной площади и выбил мяч в аут. 
    • 31'
      Пока что в своё удовольствие по большей части работает "Интер" на поле, но по такой игре миланскому клубу второй мяч точно не помешает. 
    • 30'
      Товен с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Опасный момент
      29'
      Димарко совершил рывок по левому флангу, а затем выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Мартинес в касание сделал скидку в центр штрафной, Фраттези в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Ловрич в центре поля теперь уже нарушил правила против Бастони. Игроки "Интера" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Желтая карточка
      27'
      Полузащитник "Удинезе" Йеспер Карлстрём получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Карлстрём схватил за футболку Фраттези. 
    • Угловой
      26'
      Товен с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Мхитарян грамотно сыграл в обороне и в прыжке головой выбил мяч на левую половину поля. 
    • 25'
      Ловрич забрался в штрафную площадь по правой половине поля, а затем выполнил прострел к дальнему углу вратарской, мяч задел ногу Ачерби и ушёл на угловой. 
    • 24'
      Товен с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Интера" вновь сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 23'
      Дэвис вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но раскачать Бастони у форварда "Удинезе" не получилось, в итоге Кинан потерял мяч. 
    • 22'
      Из центра поля последовал заброс на ход Мхитаряну по левому флангу, Генрих зацепился за мяч и затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Димарко, Федерико в свою очередь выполнил прострел к линии вратарской, Мартинес не успел к мячу, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
    • Опасный момент
      21'
      Из глубины поля последовал заброс к линии штрафной площади "Удинезе" на ход Тюраму в исполнении Дармиана, Маркус продавил Кабаселе и пробил по воротам, Окойе грамотно сократил дистанцию и выручил свою команду в непростой ситуации. 
    • 20'
      Не отказывает себе в удовольствии "Интер" покатать мяч на своей половине поля, "Удинезе" сильно вытягиваться в прессинге не хочет. 
    • Офсайд
      19'
      Из центра поля последовал заброс к радиусу штрафной площади "Удинезе", Тюрам на этот раз забрался в небольшой офсайд. 
    • 18'
      "Интер" старается временами играть уже в среднем темпе, но всё же рановато стал успокаиваться миланский клуб. 
    • Судья
      17'
      Тюрам при попытке развить атаку по левому флангу в борьбе с соперником оказался на газоне, Юан Лука Сакки показал, что будет аут в пользу "Удинезе". 
    • 16'
      Игроки "Интера" пока что контролируют мяч на своей половине поля, "Удинезе" в свою очередь старается временами работать в высоком прессинге, но особого результата это не приносит. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Димарко из глубины поля выполнил передачу в центр поля, где уже Бийол в борьбе за мяч нарушил правила против Мартинеса. 
    • 14'
      Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади "Интера" на ход Дэвису, Кинан под давлением соперника не смог добраться до мяча. 
    • Угловой
      13'
      Угловой у ворот "Удинезе". Димарко выполнил подачу на ближний угол вратарской, мяч заметался у линии вратарской, но в итоге после серии рикошетов мяч всё же ушёл в сторону от левой штанги от игрока миланского клуба. 
    • 12'
      Фраттези разогнал атаку по правой половине поля, а затем Давиде выполнил передачу на ход Биссекку во фланг, Янн-Аурель в касание сделал прострел в центр штрафной площади, теперь уже защитники "Удинезе" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот.
    • 11'
      Саррага с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади на Товена, защитники "Интера" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч. 
    • 10'
      "Удинезе" удалось пока что перехватить контроль над мячом, но при этом дальше центра поля у "маленьких зебр" толком пройти не получается. 
    • Опасный момент
      9'
      Чалханоглу совершил рывок по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Мартинес головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Димарко в центре поля нарушил правила против Ловрича. Игроки "Удинезе" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Дождь
      7'
      В Удине сегодня идёт небольшой дождь, но пока что бить по воротам с дальней дистанции в планах у футболистов нет. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Ловрич перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Интера", правила были нарушены против Мхитаряна. 
    • 5'
      Из центра поля последовал заброс на ход Ловричу по правому флангу, Санди убежал к боковой линии штрафной площади, но под давлением соперника обострить ситуацию на поле не смог. 
    • 4'
      С правой половины поля последовала подача в центр штрафной площади "Удинезе", Бастони под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч слабо полетел точно в руки Окойе. 
    • 3'
      Мартинес попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Эхизибуэ грамотно сыграл в обороне и не пустил Лаутаро к своим воротам. 
    • 2'
      Очень сильное начало матча получается в исполнении "Интера", при этом команда Симоне Индзаги старается и дальше играть первым номером. 
    • Описание гола
      1'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Фраттези!!! Первая же атака "Интера" завершилась голом. Тюрам с левой половины поля выполнил перевод на правую половину на Дармиана, Маттео в свою очередь подработал мяч и затем выполнил хорошую передачу на ход Фраттези на ближний угол штрафной площади, Давиде оторвался от соперников и удачно в касание пробил под левый угол ворот мимо Окойе, Мадука не смог спасти свою команду. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "Интер" уже два тура подряд не может победить в Серии А. "Удинезе" в свою очередь в прошлом туре провалился в Риме и в итоге будет стараться сегодня реабилитироваться при своих болельщиках. Будем надеяться, что сегодня в Удине будет яркий футбол, где будет забито немало голов. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 2:3 Интер Милан

    Исход игры
    Удинезе
    7.3% (9)
    Ничья
    13.8% (17)
    Интер Милан
    78.9% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.83% (71)
    Меньше
    37.17% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    73.45% (83)
    Нет
    26.55% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    48% (59)
    0:2 Интер Милан
    14.6% (18)
    1:1 Ничья
    9.8% (12)
    0:1 Интер Милан
    8.1% (10)
    2:1 Удинезе
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    1:3 Интер Милан
    1.6% (2)
    1:0 Удинезе
    1.6% (2)
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