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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Удинезе
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 43
Удинезе 2.3% (1)
X 14% (6)
Интер Милан 83.7% (36)
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Удинезе
Ничья
Интер Милан
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Удинезе
Интер Милан

История личных встреч

Удинезе
Интер Милан

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
81.8%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 17 побед

34 матча

23.5%
11.8%
64.7%
8 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

11.8%
55.9%
32.3%
4 победы 19 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.5%
23.5%
50%
9 побед 8 ничьих 17 побед

История матчей

СA
1:2
СA
4:0
СA
3:1
СA
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
5:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:4
СA
1:3
СA
5:2
СA
1:2
СA
3:1
СA
0:4
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:0
К
1:0
СA
0:3
СA
2:5
СA
3:0
СA
1:3
СA
0:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0

Голы

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

0.94
1.13

Среднее время на гол

95
80

Всего голов

33
30

Голов в среднем за матч

2.06
1.67

Среднее время на гол

43
54

Всего голов

50
48

Голов в среднем за матч

1.47
1.41

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

61
63

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Товен Флорьян 3 0.6
Лукка Лоренцо 2 0.4
Бреннер 1 0.2
Джанетти Лаутаро 1 0.2
Камара Хассан 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Дэвис Кинан 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 4 0.8
Барелла Николо 1 0.2
Дармиан Маттео 1 0.2
Димарко Федерико 1 0.2
Дюмфрис Дензел 1 0.2
Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.2
Павар Бенжамен 0 0
Тареми Мехди 0 0
Мартинес Лаутаро 0 0
Фраттези Давиде 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джанетти Лаутаро 3 0
Камара Хассан 1 1
Эхизибуэ Кингсли 2 0
Лукка Лоренцо 2 0
Кристенсен Томас 1 0
Дэвис Кинан 1 0
Бийол Яка 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Земура Джордан 1 0
Окойе Мадука 1 0
Браво Икер 1 0
Kosta Runjaic 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 2 0
Мхитарян Генрих 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Димарко Федерико 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0

Результаты матчей

Удинезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Интер Милан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Удинезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
5
Удинезе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Интер Милан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
2
67%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
14%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Удинезе - Салернитана 3:1 Рома - Удинезе 3:0 Парма - Удинезе 2:3 Удинезе - Комо 1:0
Удинезе - Лацио 2:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Удинезе - Арис Салоники 1:0 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Удинезе - Коньяспор 1:0 Удинезе - Кёльн 2:3 Удинезе - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:9 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 Удинезе - Истра 1961 4:1 Удинезе - Билье 5:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лечче - Удинезе 0:2 Удинезе - Наполи 1:1
Интер Милан
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Интер Милан - Милан 1:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Монца - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аталанта 4:0
Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Интер Милан - Перджолеттезе 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Верона - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Лацио 1:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Торино 2:0 Милан - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Удинезе - Интер Милан 1:2

Результаты матчей

Удинезе
Интер Милан

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торино
 Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
2.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
3.
Удинезе
 Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
4.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 6 - 0 9
5.
Эмполи
 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
6.
Интер Милан
 Заявка 5 2 2 1 10 - 5 8
7.
Милан
 Заявка 5 2 2 1 11 - 7 8
8.
Лацио
 Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
9.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
10.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 10 - 11 6
11.
Рома
 Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
12.
Фиорентина
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
13.
Болонья
 Заявка 5 1 3 1 6 - 8 6
14.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
15.
Комо
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
16.
Дженоа
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
17.
Лечче
 Заявка 5 1 2 2 3 - 8 5
18.
Венеция
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
19.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
20.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 1 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Удинезе
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Интер Милан
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
5.
Ювентус
 Заявка 3 1 2 0 3 - 0 5
6.
Фиорентина
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Милан
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
8.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
11.
Рома
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
14.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Эмполи
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
17.
Дженоа
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
19.
Комо
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
20.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эмполи
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
5.
Милан
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
Удинезе
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Комо
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Интер Милан
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Парма
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Фиорентина
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Лечче
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
18.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
19.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Лацио
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 4
Милан Пулишич Кристиан 3 (2)
Удинезе Товен Флорьян 3 (1)
Лацио Кастельянос Валентин 3
Весь список

Топ нарушителей
Дженоа Де Винтер Кони 4
Аталанта Де Рон Мартен 3
Монца Иццо Армандо 3
Комо Морено Альберто 3
Удинезе Джанетти Лаутаро 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 сентября 2024, осталось 2 дня 8 часов 16 минут.



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    • Прогнозы 43
    Удинезе 2.3% (1)
    X 14% (6)
    Интер Милан 83.7% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Удинезе
    Ничья
    Интер Милан
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    Прогнозы на матч Удинезе - Интер Милан

    Исход игры
    Удинезе
    2.3% (1)
    Ничья
    14% (6)
    Интер Милан
    83.7% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.14% (25)
    Меньше
    41.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    67.44% (29)
    Нет
    32.56% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    48.8% (21)
    0:2 Интер Милан
    23.3% (10)
    1:1 Ничья
    9.3% (4)
    0:1 Интер Милан
    9.3% (4)
    2:2 Ничья
    4.7% (2)
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