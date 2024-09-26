Тур: 6. Стадион: Стадион Блюнержи - Стадио Фриули.
Позже
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Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Удинезе
Интер Милан
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
81.8%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
13%
87%
0 побед 3 ничьи 17 побед
34 матча
23.5%
11.8%
64.7%
8 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
11.8%
55.9%
32.3%
4 победы 19 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.5%
23.5%
50%
9 побед 8 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
0.94
1.13
Среднее время на гол
95
80
Всего голов
33
30
Голов в среднем за матч
2.06
1.67
Среднее время на гол
43
54
Всего голов
50
48
Голов в среднем за матч
1.47
1.41
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
61
63
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Товен Флорьян
|3
|0.6
|Лукка Лоренцо
|2
|0.4
|Бреннер
|1
|0.2
|Джанетти Лаутаро
|1
|0.2
|Камара Хассан
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Дэвис Кинан
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|4
|0.8
|Барелла Николо
|1
|0.2
|Дармиан Маттео
|1
|0.2
|Димарко Федерико
|1
|0.2
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.2
|Чалханоглу Хакан
|1 (1)
|0.2
|Павар Бенжамен
|0
|0
|Тареми Мехди
|0
|0
|Мартинес Лаутаро
|0
|0
|Фраттези Давиде
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джанетти Лаутаро
|3
|0
|Камара Хассан
|1
|1
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0
|Лукка Лоренцо
|2
|0
|Кристенсен Томас
|1
|0
|Дэвис Кинан
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Пайеро Мартин
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Окойе Мадука
|1
|0
|Браво Икер
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|2
|0
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Димарко Федерико
|1
|0
|Павар Бенжамен
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Интер Милан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Удинезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
5
Удинезе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Интер Милан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90
Забито
4
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
2
67%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
14%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Удинезе - Салернитана 3:1 Рома - Удинезе 3:0 Парма - Удинезе 2:3 Удинезе - Комо 1:0
Удинезе - Лацио 2:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Удинезе - Арис Салоники 1:0 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Удинезе - Коньяспор 1:0 Удинезе - Кёльн 2:3 Удинезе - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:9 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 Удинезе - Истра 1961 4:1 Удинезе - Билье 5:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лечче - Удинезе 0:2 Удинезе - Наполи 1:1
Интер Милан
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Интер Милан - Милан 1:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Монца - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аталанта 4:0
Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Интер Милан - Перджолеттезе 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Верона - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Лацио 1:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Торино 2:0 Милан - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Удинезе - Интер Милан 1:2
Результаты матчей
Удинезе
Интер Милан
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 0
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 5
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 7
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 11
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|19.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|4
|Аталанта
|Ретеги Матео
|4
|Милан
|Пулишич Кристиан
|3 (2)
|Удинезе
|Товен Флорьян
|3 (1)
|Лацио
|Кастельянос Валентин
|3
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|3
|Монца
|Иццо Армандо
|3
|Комо
|Морено Альберто
|3
|Удинезе
|Джанетти Лаутаро
|3
Прогнозы на матч Удинезе - Интер Милан
Исход игры
Удинезе
2.3% (1)
Ничья
14% (6)
Интер Милан
83.7% (36)
Тотал 2.5
Больше
58.14% (25)
Меньше
41.86% (18)
Обе команды забьют
Да
67.44% (29)
Нет
32.56% (14)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
48.8% (21)
0:2 Интер Милан
23.3% (10)
1:1 Ничья
9.3% (4)
0:1 Интер Милан
9.3% (4)
2:2 Ничья
4.7% (2)
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