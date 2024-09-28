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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Коломбо Андреа
Дженоа
0:2
Второй тайм: 86'
Ювентус
0'
27' Желтая карточка
Френдруп Мортен
0:1
48' Пенальти
Влахович Душан
50' Желтая карточка
Фаджоли Николо
0:2
55' Гол
Влахович Душан
76' Желтая карточка
Васкес Хоан

Ход матча

26'
Бохинен Эмиль
Бадель Милан
 
27'
Френдруп Мортен
 
48'
0:1
Влахович Душан
50'
 
Фаджоли Николо
55'
0:2
Влахович Душан
(Копмейнерс Тëн)
62'
 
Соарес Дуглас
Маккенни Уэстон
62'
 
Консейсау Франсишку
Гонсалес Николас
69'
Маттурро Алан
Аханор Хонест
 
69'
Анкей Дэвид
Оливейра Витор
 
69'
Каса Лиор
Миретти Фабио
 
74'
 
Тюрам Кефрен
Йылдыз Кенан
74'
 
Савона Николо
Калюлю Пьер
74'
 
Камбьясо Андреа
Рухи Юнас
76'
Васкес Хоан
 
85'
Сабелли Стефано
Дзаноли Алессандро
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 145 Количество передач 299
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 119
Дженоа 1.7% (2)
X 5.9% (7)
Ювентус 92.4% (110)
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Дженоа
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
95
Голлини
Пьерлуиджи
4
Де
Винтер
Кони
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
59
Дзаноли
Алессандро
32
Френдруп
Мортен
47
Бадель
Милан
23
Миретти
Фабио
69
Аханор
Хонест
9
Оливейра
Витор
19
Пинамонти
Андреа
1
Перин
Маттиа
6
Данило
Луис
15
Калюлю
Пьер
3
Бремер
Глейсон
40
Рухи
Юнас
21
Фаджоли
Николо
16
Маккенни
Уэстон
11
Гонсалес
Николас
8
Копмейнерс
Тëн
10
Йылдыз
Кенан
9
Влахович
Душан
Дженоа
3-5-2
Ювентус
4-2-3-1

История личных встреч

Дженоа
Ювентус

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
112.5%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

26 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 14 побед

34 матча

14.7%
20.6%
64.7%
5 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

11.8%
41.2%
47%
4 победы 14 ничьих 16 побед

Второй тайм

14.7%
44.1%
41.2%
5 побед 15 ничьих 14 побед

История матчей

СA
0:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
3:1
К
3:2
СA
1:3
СA
1:3
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
К
2:0
СA
2:4
СA
4:0
СA
3:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:0
СA
2:2
СA
3:2
СA
0:2
СA
3:2
СA
2:2
СA
3:2
СA
4:1
СA
0:2
СA
1:0

Голы

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.19
0.72

Среднее время на гол

75
124

Всего голов

36
27

Голов в среднем за матч

2
1.69

Среднее время на гол

45
53

Всего голов

55
40

Голов в среднем за матч

1.62
1.18

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

55
76

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вольякко Алессандро 1 0.17
Пинамонти Андреа 1 0.17
Мессиас Жуниор 1 0.17
Де Винтер Кони 1 0.17
Сабелли Стефано 0 0
Оливейра Витор 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 4 (2) 0.67
Мбангула Самюэль 1 0.17
Веа Тимоти 1 0.17
Камбьясо Андреа 1 0.17
Савона Николо 1 0.17
Йылдыз Кенан 0 0
Копмейнерс Тëн 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Винтер Кони 4 0
Джилардино Альберто 2 0
Френдруп Мортен 2 0
Малиновский Руслан 1 0
Бани Маттиа 1 0
Торсбю Мортен 1 0
Голлини Пьерлуиджи 1 0
Пинамонти Андреа 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаджоли Николо 2 0
Бремер Глейсон 2 0
Мотта Тьяго 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Камбьясо Андреа 1 0

Результаты матчей

Дженоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ювентус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Дженоа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ювентус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Дженоа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ювентус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дженоа - Сампдория 1:1 Венеция - Дженоа 2:0 Дженоа - Рома 1:1 Дженоа - Верона 0:2
Монца - Дженоа 0:1 Дженоа - Интер Милан 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17 Дженоа - Болонья 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Дженоа - Сассуоло 2:1 Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0 Дженоа - Лацио 0:1 Фиорентина - Дженоа 1:1 Верона - Дженоа 1:2
Ювентус
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Ювентус - Наполи 0:0 Ювентус - ПСВ 3:1 Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0
Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1 Рома - Ювентус 1:1 Ювентус - Милан 0:0 Лацио - Ювентус 2:1 Кальяри - Ювентус 2:2 Торино - Ювентус 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0

Результаты матчей

Дженоа
Ювентус

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
3 раза 60%
0:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 2:0 Заявка 6 3 3 0 8 - 0 12
2.
Торино
 Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
3.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4.
Интер Милан
 Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
5.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Удинезе
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
7.
Эмполи
 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
8.
Лацио
 Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
9.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
10.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 10 - 11 6
11.
Рома
 Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
12.
Фиорентина
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
13.
Болонья
 Заявка 5 1 3 1 6 - 8 6
14.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
15.
Комо
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
16.
Дженоа
 0:2 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
17.
Лечче
 Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
18.
Венеция
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
19.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
20.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 1 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Интер Милан
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
5.
Удинезе
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Ювентус
 2:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 0 5
7.
Фиорентина
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
11.
Рома
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
14.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Эмполи
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
17.
Дженоа
 0:2 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
19.
Комо
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
20.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 2:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
2.
Эмполи
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Интер Милан
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Милан
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Удинезе
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
Комо
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Дженоа
 0:2 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
12.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Фиорентина
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Парма
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Лечче
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
18.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
19.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Лацио
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
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Топ бомбардиров
Милан Пулишич Кристиан 4 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 4 (1)
Аталанта Ретеги Матео 4
Ювентус Влахович Душан 4
Удинезе Товен Флорьян 3 (1)
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Топ нарушителей
Дженоа Де Винтер Кони 4
Аталанта Де Рон Мартен 3
Монца Иццо Армандо 3
Комо Морено Альберто 3
Удинезе Джанетти Лаутаро 3
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  • Второй тайм
  • Замена
    88'
    В составе "Дженоа" произошла последняя замена. Вместо Алессандро Дзаноли на поле вышел Стефано Сабелли. 
  • Угловой
    87'
    Каса с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, завязалась активная борьба за мяч и в итоге Бани нарушил правил против Бремера. 
  • Опасный момент
    86'
    Бохинен пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в ногу Бремера, а затем пролетел над перекладиной и ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    85'
    Камбьясо в центре поля нарушил правила против Дзаноли. "Дженоа" не удалось быстро разыграть стандарт. 
  • Опасный момент
    84'
    Дуглас с правой половины поля выполнил заброс на ближний угол штрафной площади, Савона от лицевой линии поля выполнил подачу в центр к линии вратарской, Влахович из убойной позиции не попал головой в правый угол ворот. 
  • 83'
    Напомним, что "Ювентус" по-прежнему остаётся единственной командой в Серии А, которая не пропускала голов. 
  • 82'
    Каса с левой половины поля из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил в ближний угол ворот, Перин спокойно поймал мяч и показал, что не замёрз. 
  • Желтая карточка
    81'
    Защитник "Дженоа" Хоан Васкес получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Дугласа. 
  • Угловой
    80'
    Дуглас с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Тюрам неплохо выпрыгнул и головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Замена
    79'
    Последняя замена произошла в составе "Ювентуса". Вместо Пьера Калюлю на поле вышел Андреа Камбьясо. 
  • Замена
    78'
    Вторую подряд замену провёл Тьяго Мотта. Вместо Юнаса Рухи на поле вышел Николо Савона. 
  • Замена
    77'
    В составе "Ювентуса" произошла замена. Вместо Кенана Йылдыза на поле вышел Кефрен Тюрам. 
  • 76'
    Фаджоли прошёл к линии штрафной площади по правой половине поля и пробил по воротам, мяч попал в Васкеса и ушёл на угловой. 
  • 75'
    Йылдыз разогнал атаку по центру, а затем выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Копмейнерс неудачно обработал мяч и в итоге потерял его. 
  • 74'
    Грамотно сейчас по счёту работает "Ювентус", "Дженоа" в свою очередь смотрится крайне бледно и толком ничего не может придумать в атаке. 
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    • Замена
      73'
      Третья подряд замена произошла в составе "Дженоа". Вместо Витиньи на поле вышел Дэвид Анкей. 
    • Замена
      72'
      Вторую подряд замену провёл Альберто Джилардино. Вместо Хонеста Аханора на поле вышел Алан Маттурро. 
    • Замена
      71'
      В составе "Дженоа" произошла замена. Вместо Фабио Миретти на поле вышел Лиор Каса. 
    • Фол, нарушение
      70'
      Данило в центре поля нарушил правила против Миретти. "Дженоа" не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 69'
      Дзаноли совершил рывок по правому флангу и под давлением Рухи выполнил прострел в штрафную площадь, мяч после рикошета полетел к ближнему углу вратарской, где его уже спокойно выловил Перин. 
    • 68'
      Неплохо Консейсау вошёл в игру, сразу же Франсишку старается активно работать на своём фланге. 
    • Угловой
      67'
      Игроки "Ювентуса" не очень удачно разыграли угловой, ничего интересного на правом фланге они придумать не смогли. 
    • Штанга
      66'
      Консейсау совершил рывок по правому флангу и выполнил прострел в центр к линии вратарской, Копмейнерс в касание пробил по воротам, мяч попал в перекладину, а затем его с правого угла вратарской на угловой выбил Бохинен. 
    • Замена
      65'
      Вторую подряд замену провёл Тьяго Мотта. Вместо Николаса Гонсалеса на поле вышел Франсишку Консейсау. 
    • Замена
      64'
      В составе "Ювентуса" произошла замена. Вместо Уэстона Маккенни на поле вышел Дуглас Луис. 
    • 63'
      Из центра поля последовал заброс на ход Пинамонти по левому флангу, Андреа не стал трогать мяч и решил хотя бы оставить его в ауте, чтобы попытаться пойти в прессинг. 
    • Угловой
      62'
      Миретти с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Бремер хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 61'
      Дзаноли совершил рывок по правому флангу и затем выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в Бремера и ушёл на угловой. 
    • 60'
      Влахович сместился в радиус штрафной площади с правой половины поля, но в итоге под давлением двух соперников Душан потерял мяч. 
    • Фол, нарушение
      59'
      Влахович перестарался в борьбе за мяч на половине поля "грифонов", правила были нарушены против Аханора. 
    • 58'
      Рухи активно поработал на левом фланге, но под давлением соперника упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 57'
      Калюлю с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 56'
      Голлини у лини штрафной площади попал под прессинг, но голкипер "Дженоа" сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля. 
    • 2 гола - дубль!
      55'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2!!! Влахович!!! Копмейнерс из центра поля выполнил отличную передачу на ход Влаховичу по левой половине поля, Душан при входе в штрафную площадь оторвался от Бани, а затем отлично пробил в дальний угол ворот и оформил дубль. 
    • 54'
      Бохинен разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Пинамонти долго подбирал ногу для удара по воротам и в итоге Андреа был накрыт. 
    • 53'
      Йылдыз с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, де Винтер грамотно сыграл по позиции и головой выбил мяч обратно на левую половину поля. 
    • Желтая карточка
      52'
      Полузащитник "Ювентуса" Николо Фаджоли получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Дзаноли. 
    • 51'
      Йылдыз разогнал атаку по центру и выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Копмейнерс выполнил прострел в линии вратарской, Влахович под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 50'
      Наконец-то "Ювентус" прервал свою голевую засуху, которая длилась семь таймов в Серии А. Теперь уже и "Дженоа" нужно будет добавлять в атаке при таком развитии событий. 
    • Пенальти
      49'
      ГО-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Влахович!!! Душан Влахович с "точки" вколотил мяч в правый угол ворот, Голлини играл по удару, но не имел шансов на спасение. 
    • Пенальти!
      48'
      Пенальти назначается в ворота "Дженоа"! Йылдыз вошёл штрафную площадь по левой половине поля, де Винтер при попытке перехватить мяч сыграл неудачно и "погладил" мяч рукой, Андреа Коломбо сразу же дал свисток и указал на "точку". 
    • 47'
      Влахович с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, лишь на левом фланге партнёры по команде смогли достать его. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. "Дженоа" наверняка и дальше будет стараться по большей части играть от соперника, чтобы не форсировать события на поле. "Ювентусу" нужно самому начинать играть первым номером, чтобы сегодня набрать важные три очка и поправить своё турнирное положение. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Ювентус" в Генуе пока что играет без особого энтузиазма в противостоянии с "Дженоа". Семь таймов подряд в Серии А не забивает команда Тьяго Мотты, возможно, это не предел. 
    • 45'
      Витинья совершил рывок по правому флангу, но под давлением двух игроков "Ювентуса" португальский форвард "Дженоа" упустил мяч в аут. 
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты добавил Андреа Коломбо к основному времени первого тайма. 
    • Опасный момент
      44'
      Гонсалес ворвался в штрафную площадь с правого фланга и от лицевой линии поля выполнил прострел во вратарскую, после рикошета мяч пошёл в створ ворот, Голлини успел среагировать и смахнул мяч к левому флангу. 
    • Угловой
      43'
      Копмейнерс с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Дженоа" сыграли без ошибок и спокойно выбили мяч в аут. 
    • 42'
      Копмейнерс со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Васкес в борьбе с Бремером выбил мяч головой на угловой. 
    • Фол, нарушение
      41'
      Миретти в борьбе за мяч на правой половине поля отмахнулся от Гонсалеса. "Ювентус" заработал достаточно неплохой стандарт. 
    • 40'
      Калюлю с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Влахович под давлением де Винтера не смог головой пробить по воротам. 
    • Фол, нарушение
      39'
      Рухи в центре поля теперь уже нарушил правила против Витиньи. Игроки "Дженоа" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 38'
      Рухи теперь уже при развитии атаки по левому флангу полез сразу на нескольких соперников, Юнас обыграл Витинью, но следом хорошо в подкате сыграл Дзаноли, который перехватил мяч. 
    • 37'
      Рухи подключился к атаке по левому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • Фол, нарушение
      36'
      Фаджоли в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника нарушил правила против Пинамонти. 
    • 35'
      Гонсалес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, де Винтер грамотно сыграл по позиции и головой выбил мяч на правую половину поля. 
    • 34'
      Йылдыз по левой половине поля убежал в штрафную площадь и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Влахович решил пропустить мяч себе за спину, где уже были защитники "Дженоа". 
    • 33'
      Влахович со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной, но Голлини всё контролировал. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Бохинен у радиуса штрафной площади нарушил правила против Маккенни. "Ювентус" заработал очень опасный стандарт. 
    • 31'
      Калюлю с правого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, защитники "Дженоа" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • 30'
      Всё же достаточно неплохо в первом тайме смотрится "Дженоа", "Ювентусу" просто так на классе набрать три очка в этот вечер не получится. 
    • Травма, повреждение
      29'
      Гонсалес по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, но после паузы Николас показал, что он готов играть дальше. 
    • Желтая карточка
      28'
      Полузащитник "Дженоа" Мортен Френдруп получил жёлтую карточку за опасную игру в центре поля против Гонсалеса. 
    • Угловой
      27'
      Миретти с углового выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, игроки "Ювентуса" на этот раз сыграли без ошибок и в итоге спокойно выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • 26'
      Дзаноли с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Аханор едва не перехватил мяч, но всё же капитан "Ювентуса" успел выбить мяч на угловой. 
    • 25'
      "Дженоа" попытался сейчас пойти в высокий прессинг, Перину пришлось выбить мяч в аут. 
    • Замена
      24'
      В составе "Дженоа" произошла вынужденная замена. Вместо Милана Баделя на поле вышел Эмиль Бохинен. 
    • Травма, повреждение
      23'
      Витинья у бровки даже пожаловался на проблемы с икроножной мышцей, но форвард "Дженоа" ещё может продолжить матч, а Милан показал, что ему нужна замена. 
    • Травма, повреждение
      22'
      Бадель дёрнул заднюю поверхность бедра и присел на газон, вышли на поле врачи "Дженоа", пауза в игре. 
    • 21'
      Аханор после прохода по левому флангу выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в защитника "Ювентуса" и улетел в аут. 
    • 20'
      Йылдыз с левого фланга выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади на ход Маккенни, Френдруп грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • 19'
      Миретти со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ювентуса" сыграли внимательно и без особого труда выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Калюлю на левом фланге нарушил правила против Аханора. "Дженоа" заработал относительно неплохой стандарт. 
    • 17'
      Не хватает пока что динамике нашему матчу, в Серии А команда Тьяго Мотты себе не изменяет и старается играть только за счёт класса. 
    • 16'
      Старается "Ювентус" пока что по большей части работать через правый фланг, где работает Гонсалес, именно оттуда и исходит большая острота. 
    • 15'
      Из центра поля последовал заброс на ход Дзаноли по правому флангу, Бремер накрыл соперника и в подкате выбил мяч в аут. 
    • 14'
      Копмейнерс забрался в штрафную площадь по правой половине поля и пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Гонсалес с правой половины поля выполнил передачу в центр линии штрафной площади на ход Маккенни, Уэстон налетел на Бани, Андреа Коломбо в итоге дал спорный свисток в пользу "Дженоа". 
    • 12'
      Йылдыз вновь попытался разогнать атаку по левому флангу, но под давлением Дзаноли Кенан упустил мяч в аут. 
    • 11'
      Фаджоли пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Бани и улетел в аут. 
    • 10'
      "Дженоа" постепенно перестроился на игру от обороны, при этом довольно быстро, "Ювентус" дальше центра поля при этом продвинуться никак не может. 
    • 9'
      "Ювентус" пока что спокойно катает мяч в центре поля, туринский клуб в Генуе пока что не собирается форсировать события на поле. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Йылдыз в центре поля в борьбе за мяч теперь уже нарушил правила против Витиньи. Игроки "Дженоа" не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 7'
      Йылдыз попытался разогнать атаку по левому флангу, но в окружении соперников Кенан упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 6'
      Достаточно неплохо "Дженоа" пока что смотрится на старте матча, но и "Ювентус" пока что действует без особого высокого прессинга. 
    • 5'
      Миретти со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Ювентуса", которую грамотно выстроил Перин. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Данило на левой половине поля у своей штрафной площади огрел по ногам Аханора. "Дженоа" заработал достаточно опасный стандарт. 
    • Угловой
      3'
      Миретти с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Бремер хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч в аут. 
    • 2'
      Оливейра вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и под давлением Бремера заработал угловой для своей команды. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в Генуе матч пройдёт без зрителей после беспорядков на дерби Генуи в 1/16 финала Кубка Италии, что лишит "Дженоа" некоторого фактора домашнего поля. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа 0:2 Ювентус

    Исход игры
    Дженоа
    1.7% (2)
    Ничья
    5.9% (7)
    Ювентус
    92.4% (110)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.44% (57)
    Меньше
    49.56% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    51.33% (58)
    Нет
    48.67% (55)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    36.1% (43)
    0:1 Ювентус
    21% (25)
    0:2 Ювентус
    20.2% (24)
    1:3 Ювентус
    7.6% (9)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
    0:3 Ювентус
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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