Каса с левой половины поля из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил в ближний угол ворот, Перин спокойно поймал мяч и показал, что не замёрз.

Напомним, что "Ювентус" по-прежнему остаётся единственной командой в Серии А, которая не пропускала голов.

Дуглас с правой половины поля выполнил заброс на ближний угол штрафной площади, Савона от лицевой линии поля выполнил подачу в центр к линии вратарской, Влахович из убойной позиции не попал головой в правый угол ворот.

Камбьясо в центре поля нарушил правила против Дзаноли. "Дженоа" не удалось быстро разыграть стандарт.

Бохинен пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в ногу Бремера, а затем пролетел над перекладиной и ушёл на угловой.

Каса с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, завязалась активная борьба за мяч и в итоге Бани нарушил правил против Бремера.

В составе "Дженоа" произошла последняя замена. Вместо Алессандро Дзаноли на поле вышел Стефано Сабелли.

Грамотно сейчас по счёту работает "Ювентус", "Дженоа" в свою очередь смотрится крайне бледно и толком ничего не может придумать в атаке.

Йылдыз разогнал атаку по центру, а затем выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Копмейнерс неудачно обработал мяч и в итоге потерял его.

Фаджоли прошёл к линии штрафной площади по правой половине поля и пробил по воротам, мяч попал в Васкеса и ушёл на угловой.

В составе "Ювентуса" произошла замена. Вместо Кенана Йылдыза на поле вышел Кефрен Тюрам.

Последняя замена произошла в составе "Ювентуса". Вместо Пьера Калюлю на поле вышел Андреа Камбьясо.

Дуглас с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Тюрам неплохо выпрыгнул и головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

Защитник "Дженоа" Хоан Васкес получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Дугласа.

В составе "Ювентуса" произошла замена. Вместо Уэстона Маккенни на поле вышел Дуглас Луис.

Консейсау совершил рывок по правому флангу и выполнил прострел в центр к линии вратарской, Копмейнерс в касание пробил по воротам, мяч попал в перекладину, а затем его с правого угла вратарской на угловой выбил Бохинен.

Игроки "Ювентуса" не очень удачно разыграли угловой, ничего интересного на правом фланге они придумать не смогли.

Неплохо Консейсау вошёл в игру, сразу же Франсишку старается активно работать на своём фланге.

Дзаноли совершил рывок по правому флангу и под давлением Рухи выполнил прострел в штрафную площадь, мяч после рикошета полетел к ближнему углу вратарской, где его уже спокойно выловил Перин.

Данило в центре поля нарушил правила против Миретти. "Дженоа" не стал торопиться при розыгрыше мяча.

В составе "Дженоа" произошла замена. Вместо Фабио Миретти на поле вышел Лиор Каса.

Третья подряд замена произошла в составе "Дженоа". Вместо Витиньи на поле вышел Дэвид Анкей.

Начинается второй тайм. "Дженоа" наверняка и дальше будет стараться по большей части играть от соперника, чтобы не форсировать события на поле. "Ювентусу" нужно самому начинать играть первым номером, чтобы сегодня набрать важные три очка и поправить своё турнирное положение.

Влахович с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, лишь на левом фланге партнёры по команде смогли достать его.

Пенальти назначается в ворота "Дженоа"! Йылдыз вошёл штрафную площадь по левой половине поля, де Винтер при попытке перехватить мяч сыграл неудачно и "погладил" мяч рукой, Андреа Коломбо сразу же дал свисток и указал на "точку".

ГО-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Влахович!!! Душан Влахович с "точки" вколотил мяч в правый угол ворот, Голлини играл по удару, но не имел шансов на спасение.

Наконец-то "Ювентус" прервал свою голевую засуху, которая длилась семь таймов в Серии А. Теперь уже и "Дженоа" нужно будет добавлять в атаке при таком развитии событий.

Йылдыз разогнал атаку по центру и выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Копмейнерс выполнил прострел в линии вратарской, Влахович под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам.

Полузащитник "Ювентуса" Николо Фаджоли получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Дзаноли.

Йылдыз с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, де Винтер грамотно сыграл по позиции и головой выбил мяч обратно на левую половину поля.

Бохинен разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Пинамонти долго подбирал ногу для удара по воротам и в итоге Андреа был накрыт.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2!!! Влахович!!! Копмейнерс из центра поля выполнил отличную передачу на ход Влаховичу по левой половине поля, Душан при входе в штрафную площадь оторвался от Бани, а затем отлично пробил в дальний угол ворот и оформил дубль.

Голлини у лини штрафной площади попал под прессинг, но голкипер "Дженоа" сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля.

Калюлю с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Рухи активно поработал на левом фланге, но под давлением соперника упустил мяч за лицевую линию поля.

Влахович перестарался в борьбе за мяч на половине поля "грифонов", правила были нарушены против Аханора.

Влахович сместился в радиус штрафной площади с правой половины поля, но в итоге под давлением двух соперников Душан потерял мяч.

Дзаноли совершил рывок по правому флангу и затем выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в Бремера и ушёл на угловой.

Миретти с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Бремер хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

Из центра поля последовал заброс на ход Пинамонти по левому флангу, Андреа не стал трогать мяч и решил хотя бы оставить его в ауте, чтобы попытаться пойти в прессинг.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Ювентус" в Генуе пока что играет без особого энтузиазма в противостоянии с "Дженоа". Семь таймов подряд в Серии А не забивает команда Тьяго Мотты, возможно, это не предел.

45' Витинья совершил рывок по правому флангу, но под давлением двух игроков "Ювентуса" португальский форвард "Дженоа" упустил мяч в аут.

45' Две минуты добавил Андреа Коломбо к основному времени первого тайма.

44' Гонсалес ворвался в штрафную площадь с правого фланга и от лицевой линии поля выполнил прострел во вратарскую, после рикошета мяч пошёл в створ ворот, Голлини успел среагировать и смахнул мяч к левому флангу.

43' Копмейнерс с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Дженоа" сыграли без ошибок и спокойно выбили мяч в аут.

42' Копмейнерс со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Васкес в борьбе с Бремером выбил мяч головой на угловой.

41' Миретти в борьбе за мяч на правой половине поля отмахнулся от Гонсалеса. "Ювентус" заработал достаточно неплохой стандарт.

40' Калюлю с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Влахович под давлением де Винтера не смог головой пробить по воротам.

39' Рухи в центре поля теперь уже нарушил правила против Витиньи. Игроки "Дженоа" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

38' Рухи теперь уже при развитии атаки по левому флангу полез сразу на нескольких соперников, Юнас обыграл Витинью, но следом хорошо в подкате сыграл Дзаноли, который перехватил мяч.

37' Рухи подключился к атаке по левому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

36' Фаджоли в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника нарушил правила против Пинамонти.

35' Гонсалес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, де Винтер грамотно сыграл по позиции и головой выбил мяч на правую половину поля.

34' Йылдыз по левой половине поля убежал в штрафную площадь и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Влахович решил пропустить мяч себе за спину, где уже были защитники "Дженоа".

33' Влахович со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной, но Голлини всё контролировал.

32' Бохинен у радиуса штрафной площади нарушил правила против Маккенни. "Ювентус" заработал очень опасный стандарт.

31' Калюлю с правого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, защитники "Дженоа" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

30' Всё же достаточно неплохо в первом тайме смотрится "Дженоа", "Ювентусу" просто так на классе набрать три очка в этот вечер не получится.

29' Гонсалес по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, но после паузы Николас показал, что он готов играть дальше.

28' Полузащитник "Дженоа" Мортен Френдруп получил жёлтую карточку за опасную игру в центре поля против Гонсалеса.

27' Миретти с углового выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, игроки "Ювентуса" на этот раз сыграли без ошибок и в итоге спокойно выбили мяч подальше от своих ворот.

26' Дзаноли с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Аханор едва не перехватил мяч, но всё же капитан "Ювентуса" успел выбить мяч на угловой.

25' "Дженоа" попытался сейчас пойти в высокий прессинг, Перину пришлось выбить мяч в аут.

24' В составе "Дженоа" произошла вынужденная замена. Вместо Милана Баделя на поле вышел Эмиль Бохинен.

23' Витинья у бровки даже пожаловался на проблемы с икроножной мышцей, но форвард "Дженоа" ещё может продолжить матч, а Милан показал, что ему нужна замена.

22' Бадель дёрнул заднюю поверхность бедра и присел на газон, вышли на поле врачи "Дженоа", пауза в игре.

21' Аханор после прохода по левому флангу выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в защитника "Ювентуса" и улетел в аут.

20' Йылдыз с левого фланга выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади на ход Маккенни, Френдруп грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

19' Миретти со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ювентуса" сыграли внимательно и без особого труда выбили мяч подальше от своих ворот.

18' Калюлю на левом фланге нарушил правила против Аханора. "Дженоа" заработал относительно неплохой стандарт.

17' Не хватает пока что динамике нашему матчу, в Серии А команда Тьяго Мотты себе не изменяет и старается играть только за счёт класса.

16' Старается "Ювентус" пока что по большей части работать через правый фланг, где работает Гонсалес, именно оттуда и исходит большая острота.

15' Из центра поля последовал заброс на ход Дзаноли по правому флангу, Бремер накрыл соперника и в подкате выбил мяч в аут.

14' Копмейнерс забрался в штрафную площадь по правой половине поля и пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

13' Гонсалес с правой половины поля выполнил передачу в центр линии штрафной площади на ход Маккенни, Уэстон налетел на Бани, Андреа Коломбо в итоге дал спорный свисток в пользу "Дженоа".

12' Йылдыз вновь попытался разогнать атаку по левому флангу, но под давлением Дзаноли Кенан упустил мяч в аут.

11' Фаджоли пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Бани и улетел в аут.

10' "Дженоа" постепенно перестроился на игру от обороны, при этом довольно быстро, "Ювентус" дальше центра поля при этом продвинуться никак не может.

9' "Ювентус" пока что спокойно катает мяч в центре поля, туринский клуб в Генуе пока что не собирается форсировать события на поле.

8' Йылдыз в центре поля в борьбе за мяч теперь уже нарушил правила против Витиньи. Игроки "Дженоа" не стал торопиться при розыгрыше мяча.

7' Йылдыз попытался разогнать атаку по левому флангу, но в окружении соперников Кенан упустил мяч за лицевую линию поля.

6' Достаточно неплохо "Дженоа" пока что смотрится на старте матча, но и "Ювентус" пока что действует без особого высокого прессинга.

5' Миретти со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Ювентуса", которую грамотно выстроил Перин.

4' Данило на левой половине поля у своей штрафной площади огрел по ногам Аханора. "Дженоа" заработал достаточно опасный стандарт.

3' Миретти с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Бремер хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч в аут.

2' Оливейра вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и под давлением Бремера заработал угловой для своей команды.