Тур: 6. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Рапуано Антонио
0'
1' Желтая карточкаФройлер Ремо
29' Желтая карточкаБелланова Рауль
33' Желтая карточкаКоссуну Одилон
35' Желтая карточкаФаббьян Джованни
1:0
46' ГолКастро Сантьяго
50' Красная карточкаЛукуми Джон
73' Желтая карточкаЭдерсон Хонорато
79' Желтая карточкаСкорупски Лукаш
1:1
90' ГолСамарджич Лазар
90'+5
Ход матча
1'
29'
33'
35'
46'
1:0
50'
73'
79'
84'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 10
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 9
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
293 Количество передач 522
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
11
Ндой
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лукуми ДжонНападающий
- Нападающий
-
11 Ндой ДанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Одгор ЙенсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Патрисиу РуйВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ретеги МатеоНападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Болонья
Аталанта
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 11 побед
28 матчей
28.6%
17.9%
53.5%
8 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
17.9%
46.4%
35.7%
5 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
32.1%
28.6%
39.3%
9 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.21
0.79
Среднее время на гол
74
114
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.64
1.29
Среднее время на гол
54
70
Всего голов
40
29
Голов в среднем за матч
1.43
1.04
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
Среднее время на гол
63
86
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастро Сантьяго
|3
|0.5
|Урбаньски Кацпер
|1
|0.17
|Айлинг Самуэль
|1
|0.17
|Фаббьян Джованни
|1
|0.17
|Орсолини Риккардо
|1 (1)
|0.17
|Фройлер Ремо
|0
|0
|Ликояннис Хараламбос
|0
|0
|Бёкема Сэм
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|4 (1)
|0.67
|Лукман Адемола
|2 (1)
|0.33
|Брешианини Марко
|2
|0.33
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.17
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0.17
|Самарджич Лазар
|1
|0.17
|Эдерсон Хонорато
|0
|0
|Пашалич Марио
|0
|0
|Дзаньоло Николо
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукуми Джон
|2
|1
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Пош Штефан
|1
|0
|Побега Томмазо
|1
|0
|Кастро Сантьяго
|1
|0
|Фаббьян Джованни
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|3
|0
|Эдерсон Хонорато
|2
|0
|Хин Исак
|2
|0
|Джимсити Берат
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|Белланова Рауль
|1
|0
|Ретеги Матео
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Аталанта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Аталанта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
3
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Аталанта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
67%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
17%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
2
15%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
1
13%
6
60%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Монца - Болонья 1:2 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1
Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0 Болонья - Бриксен 2:0 Болонья - SV Brixen 2:0 Дженоа - Болонья 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Наполи - Болонья 0:2 Торино - Болонья 0:0 Болонья - Удинезе 1:1 Рома - Болонья 1:3 Болонья - Монца 0:0 Фрозиноне - Болонья 0:0
Аталанта
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аталанта - Комо 2:3 Аталанта - Арсенал 0:0 Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0
Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1 Аталанта - Рома 2:1 Аталанта - Марсель 3:0 Салернитана - Аталанта 1:2 Марсель - Аталанта 1:1 Аталанта - Эмполи 2:0
Результаты матчей
Болонья
Аталанта
Точный счет
1:1
3 раза 100%
2:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Болонья
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 0
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 9
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|16.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|19.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Милан
|Пулишич Кристиан
|4 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|4 (1)
|Аталанта
|Ретеги Матео
|4
|Ювентус
|Влахович Душан
|4
|Удинезе
|Товен Флорьян
|3 (1)
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Болонья
|Лукуми Джон
|1 2
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|3
|Монца
|Иццо Армандо
|3
|Комо
|Морено Альберто
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Болонья 1:1 Аталанта
Исход игры
Болонья
8.8% (10)
Ничья
45.1% (51)
Аталанта
46% (52)
Тотал 2.5
Больше
51.79% (58)
Меньше
48.21% (54)
Обе команды забьют
Да
88.39% (99)
Нет
11.61% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.1% (43)
1:2 Аталанта
34.5% (39)
2:1 Болонья
7.1% (8)
2:2 Ничья
5.3% (6)
0:1 Аталанта
5.3% (6)
1:3 Аталанта
1.8% (2)
1:0 Болонья
1.8% (2)
0:2 Аталанта
1.8% (2)
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