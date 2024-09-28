Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Удар от ворот произведет Болонья

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Самарджич Лазар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Матч возобновлен

46' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Ох, нехорошо это выглядит. Брешианини Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Брешианини Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' Де Рон Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

43' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Болонья

40' Ох, нехорошо это выглядит. Брешианини Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Матч возобновлен

38' Брешианини Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Хорошую попытку сделал Брешианини Марко . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Руджери Маттео из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Руджери Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Фаббьян Джованни получил желтую карточку от судьи

33' Коссуну Одилон получил желтую карточку от судьи

32' Лукман Адемола навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Бёкема Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Лукуми Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Белланова Рауль получил желтую карточку от судьи

28' Де Рон Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Лукуми Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Белланова Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

23' Матч возобновится спорным мячом

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Эбишер Мишель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Хорошую попытку сделал Лукман Адемола . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Де Кетеларе Шарль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Болонья

12' Удар от ворот произведет Болонья

10' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Ликояннис Хараламбос из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Болонья

8' Коссуну Одилон не смог попасть в створ ударом издали

7' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Аталанта

6' Удар от ворот произведет Аталанта

6' Ликояннис Хараламбос из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

2' Матч возобновлен

2' Белланова Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Фройлер Ремо получил желтую карточку от судьи

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Аталанта начинает с центра поля