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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио
Болонья
1:1
Конец матча
Аталанта
0'
1' Желтая карточка
Фройлер Ремо
29' Желтая карточка
Белланова Рауль
33' Желтая карточка
Коссуну Одилон
35' Желтая карточка
Фаббьян Джованни
1:0
46' Гол
Кастро Сантьяго
50' Красная карточка
Лукуми Джон
73' Желтая карточка
Эдерсон Хонорато
79' Желтая карточка
Скорупски Лукаш
1:1
90' Гол
Самарджич Лазар
90'+5

Ход матча

1'
Фройлер Ремо
 
29'
 
Белланова Рауль
33'
 
Коссуну Одилон
35'
Фаббьян Джованни
 
45'
 
Самарджич Лазар
Брешианини Марко
46'
Урбаньски Кацпер
Фаббьян Джованни
 
46'
Кастро Сантьяго
(Ндой Дан)
1:0
50'
Лукуми Джон
 
54'
Казале Николо
Орсолини Риккардо
 
63'
 
Куадрадо Хуан
Белланова Рауль
63'
 
Ретеги Матео
Коссуну Одилон
68'
Даллинга Тийс
Кастро Сантьяго
 
68'
Эрлич Мартин
Эбишер Мишель
 
73'
 
Эдерсон Хонорато
79'
 
Пашалич Марио
Руджери Маттео
79'
 
Дзаньоло Николо
Колашинац Сеад
79'
Скорупски Лукаш
 
84'
Хольм Эмиль
Ндой Дан
 
90'
1:1
Самарджич Лазар
(Дзаньоло Николо)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 10
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 9
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 293 Количество передач 522
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Болонья 8.8% (10)
X 45.1% (51)
Аталанта 46% (52)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
7
Орсолини
Риккардо
22
Ликояннис
Хараламбос
20
Эбишер
Мишель
8
Фройлер
Ремо
80
Фаббьян
Джованни
26
Лукуми
Джон
9
Кастро
Сантьяго
11
Ндой
Дан
29
Карнесекки
Марко
3
Коссуну
Одилон
19
Джимсити
Берат
23
Колашинац
Сеад
16
Белланова
Рауль
22
Руджери
Маттео
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
44
Брешианини
Марко
17
Де
Кетеларе
Шарль
11
Лукман
Адемола
Болонья
4-3-3
Аталанта
3-4-1-2

История личных встреч

Болонья
Аталанта

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 11 побед

28 матчей

28.6%
17.9%
53.5%
8 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

17.9%
46.4%
35.7%
5 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

32.1%
28.6%
39.3%
9 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:2
СA
0:1
СA
0:0
СA
5:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:1
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
0:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.21
0.79

Среднее время на гол

74
114

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.64
1.29

Среднее время на гол

54
70

Всего голов

40
29

Голов в среднем за матч

1.43
1.04

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25

Среднее время на гол

63
86

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастро Сантьяго 3 0.5
Урбаньски Кацпер 1 0.17
Айлинг Самуэль 1 0.17
Фаббьян Джованни 1 0.17
Орсолини Риккардо 1 (1) 0.17
Фройлер Ремо 0 0
Ликояннис Хараламбос 0 0
Бёкема Сэм 0 0
Ндой Дан 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 4 (1) 0.67
Лукман Адемола 2 (1) 0.33
Брешианини Марко 2 0.33
Дзаппакоста Давиде 1 0.17
Де Кетеларе Шарль 1 0.17
Самарджич Лазар 1 0.17
Эдерсон Хонорато 0 0
Пашалич Марио 0 0
Дзаньоло Николо 0 0
Руджери Маттео 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукуми Джон 2 1
Фройлер Ремо 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Пош Штефан 1 0
Побега Томмазо 1 0
Кастро Сантьяго 1 0
Фаббьян Джованни 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 3 0
Эдерсон Хонорато 2 0
Хин Исак 2 0
Джимсити Берат 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Белланова Рауль 1 0
Ретеги Матео 1 0
Коссуну Одилон 1 0

Результаты матчей

Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Аталанта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Аталанта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
3
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Аталанта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
67%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
17%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
2
15%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
1
13%
6
60%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Монца - Болонья 1:2 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1
Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0 Болонья - Бриксен 2:0 Болонья - SV Brixen 2:0 Дженоа - Болонья 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Наполи - Болонья 0:2 Торино - Болонья 0:0 Болонья - Удинезе 1:1 Рома - Болонья 1:3 Болонья - Монца 0:0 Фрозиноне - Болонья 0:0
Аталанта
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аталанта - Комо 2:3 Аталанта - Арсенал 0:0 Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0
Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1 Аталанта - Рома 2:1 Аталанта - Марсель 3:0 Салернитана - Аталанта 1:2 Марсель - Аталанта 1:1 Аталанта - Эмполи 2:0

Результаты матчей

Болонья
Аталанта

Точный счет

1:1
3 раза 100%
2:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Болонья
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
1
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 9 - 0 12
2.
Торино
 Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
3.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4.
Интер Милан
 Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
5.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Удинезе
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
7.
Эмполи
 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
8.
Лацио
 Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
9.
Аталанта
 Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
10.
Болонья
 Заявка 6 1 4 1 7 - 9 7
11.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
12.
Рома
 Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
13.
Фиорентина
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
14.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
15.
Комо
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
16.
Дженоа
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Лечче
 Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
18.
Венеция
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
19.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
20.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 1 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Интер Милан
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
5.
Удинезе
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Ювентус
 Заявка 3 1 2 0 3 - 0 5
7.
Фиорентина
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
11.
Рома
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
14.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Болонья
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
16.
Эмполи
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
17.
Дженоа
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
18.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
19.
Комо
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
20.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Эмполи
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Интер Милан
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Милан
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Удинезе
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
Аталанта
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Комо
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Фиорентина
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Парма
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Лечче
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
18.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
19.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Лацио
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Милан Пулишич Кристиан 4 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 4 (1)
Аталанта Ретеги Матео 4
Ювентус Влахович Душан 4
Удинезе Товен Флорьян 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дженоа Де Винтер Кони 4
Болонья Лукуми Джон 1 2
Аталанта Де Рон Мартен 3
Монца Иццо Армандо 3
Комо Морено Альберто 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Болонья: 36%, Аталанта: 64%.
  • 95'
    Куадрадо Хуан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Лукман Адемола из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 94'
    Аталанта пытается что-то создать.
  • 94'
    Самарджич Лазар пробует нанести удар издали, но Лукаш Скорупский держит все под контролем
  • 94'
    Аталанта пытается что-то создать.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Болонья 8.8% (10)
    X 45.1% (51)
    Аталанта 46% (52)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болонья 1:1 Аталанта

    Исход игры
    Болонья
    8.8% (10)
    Ничья
    45.1% (51)
    Аталанта
    46% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.79% (58)
    Меньше
    48.21% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    88.39% (99)
    Нет
    11.61% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.1% (43)
    1:2 Аталанта
    34.5% (39)
    2:1 Болонья
    7.1% (8)
    2:2 Ничья
    5.3% (6)
    0:1 Аталанта
    5.3% (6)
    1:3 Аталанта
    1.8% (2)
    1:0 Болонья
    1.8% (2)
    0:2 Аталанта
    1.8% (2)
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