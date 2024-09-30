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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Фурно Франческо
Парма
 
Позже
Кальяри
Прогнозы 133
Парма 79.7% (106)
X 15.8% (21)
Кальяри 4.5% (6)
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Парма
Ничья
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31
Судзуки
Дзион
15
Дель
Прато
Энрико
3
Осорио
Йордан
4
Балог
Ботонд
14
Валери
Эмануэле
20
Эно
Антони
10
Бернабе
Адриан
98
Ман
Деннис
27
Эрнани
Азеведо
28
Михэйлэ
Валентин
13
Бонни
Анж-Йоан
22
Скуффет
Симоне
28
Дзаппа
Габриэле
26
Мина
Йерри
6
Луперто
Себастьяно
19
Цортеа
Надир
29
Макумбу
Антуан
8
Адопо
Ндари
10
Виола
Николас
33
Оберт
Адам
77
Лувумбу
Зито
91
Пикколи
Роберто
Парма
4-2-3-1
Кальяри
3-5-2

История личных встреч

Парма
Кальяри

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

24 матча

25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
45.8%
29.2%
6 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

СB
0:0
СB
3:2
СB
2:1
СB
1:1
СA
4:3
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:3
СA
2:1
СA
2:0
СA
4:0
К
2:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
4:1
СA
3:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.75
0.83

Среднее время на гол

51
108

Всего голов

36
22

Голов в среднем за матч

1.5
0.92

Тотал матчей

2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

60
98

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 2 0.4
Бонни Анж-Йоан 2 (1) 0.4
Алмквист Понтус 1 0.2
Дель Прато Энрико 1 0.2
Канчелльери Маттео 1 0.2
Эно Антони 1 0.2
Мохаммед Анас Хадж 0 0
Михэйлэ Валентин 0 0
Валери Эмануэле 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пикколи Роберто 1 0.2
Луперто Себастьяно 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Судзуки Дзион 1 1
Кейта Мандела 1 1
Канчелльери Маттео 0 1
Эстевес Науэль 1 0
Дель Прато Энрико 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Балог Ботонд 1 0
Чиркати Алессандро 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Рэзван 2 0
Паволетти Леонардо 1 0
Лападула Джанлука 1 0
Дейола Алессандро 1 0
Мина Йерри 1 0
Дентелло Пауло 1 0
Дзаппа Габриэле 1 0
Прати Маттео 1 0

Результаты матчей

Парма
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Кальяри
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
0
Парма
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кальяри
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

2
1
Парма
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Кальяри
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Забито

8
1
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

9
8
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лечче - Парма 2:2 Парма - Удинезе 2:3 Наполи - Парма 2:1 Парма - Милан 2:1
Парма - Фиорентина 1:1 Парма - Палермо 0:1 Парма - Аталанта 4:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Галатасарай - Парма 0:2 Антверпен - Парма 1:2 Лугано - Парма 3:1 Реджана - Парма 1:1 Парма - Кремонезе 1:1 Бари - Парма 1:1 Парма - Лекко 4:0 Палермо - Парма 0:0 Парма - Специя 2:0 Зюйдтироль - Парма 0:0 Парма - Катанзаро 0:2 ФералпиСало - Парма 1:2
Кальяри
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кальяри - Кремонезе 1:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Кальяри - Наполи 0:4 Лечче - Кальяри 1:0
Кальяри - Комо 1:1 Кальяри - Рома 0:0 Кальяри - Каррарезе 3:1 Модена - Кальяри 2:2 Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3 Кальяри - Фиорентина 2:3 Сассуоло - Кальяри 0:2 Милан - Кальяри 5:1 Кальяри - Лечче 1:1 Дженоа - Кальяри 3:0 Кальяри - Ювентус 2:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 2:1 Кальяри - Верона 1:1 Селарджус - Кальяри 0:6

Результаты матчей

Парма
Кальяри

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Парма
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
2.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 9 - 0 12
3.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4.
Интер Милан
 Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
5.
Торино
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
6.
Лацио
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
7.
Удинезе
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
8.
Эмполи
 Заявка 6 2 4 0 5 - 2 10
9.
Рома
 Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
10.
Комо
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
11.
Аталанта
 Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
12.
Фиорентина
 Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
13.
Болонья
 Заявка 6 1 4 1 7 - 9 7
14.
Верона
 Заявка 6 2 0 4 10 - 11 6
15.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
16.
Дженоа
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Лечче
 Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
18.
Венеция
 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
19.
Монца
 Заявка 6 0 3 3 4 - 8 3
20.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 1 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Милан
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
3.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Интер Милан
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
5.
Рома
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Удинезе
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Ювентус
 Заявка 3 1 2 0 3 - 0 5
8.
Фиорентина
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Комо
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
10.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
13.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
14.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
15.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16.
Болонья
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
17.
Эмполи
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
18.
Дженоа
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
20.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Эмполи
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Интер Милан
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Милан
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Удинезе
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
Аталанта
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Комо
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
12.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
13.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
15.
Фиорентина
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
17.
Парма
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Лечче
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
19.
Венеция
 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
20.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Милан Пулишич Кристиан 4 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 4 (1)
Комо Кутроне Патрик 4
Аталанта Ретеги Матео 4
Ювентус Влахович Душан 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Иццо Армандо 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Болонья Лукуми Джон 1 2
Верона Суслов Томаш 1 2
Аталанта Де Рон Мартен 3
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех болельщиков футбола и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 6-го тура итальянской Серии A, в котором "Парма" сыграет дома с "Кальяри". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Парма - Кальяри от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2024, осталось 4 минуты.

    Главный судья: Фурно Франческо

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 133
Парма 79.7% (106)
X 15.8% (21)
Кальяри 4.5% (6)
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Где смотреть матч Парма - Кальяри онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Парма - Кальяри

Исход игры
Парма
79.9% (107)
Ничья
15.7% (21)
Кальяри
4.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
46.49% (53)
Меньше
53.51% (61)
Обе команды забьют
Да
59.65% (68)
Нет
40.35% (46)
Популярный счёт
2:1 Парма
35.8% (48)
1:0 Парма
23.1% (31)
1:1 Ничья
11.2% (15)
2:0 Парма
10.4% (14)
1:2 Кальяри
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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