Тур: 6. Стадион: Эннио Тардини. Главный судья: Фурно Франческо
Прогноз на матч от Liveresult
20
Эно
Антони
98
Ман
Деннис
26
Мина
Йерри
19
Цортеа
Надир
33
Оберт
Адам
77
Лувумбу
Зито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Эно АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
-
19 Цортеа НадирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Оберт АдамПолузащитник
-
77 Лувумбу ЗитоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Шерри АленВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Парма
Кальяри
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
24 матча
25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
45.8%
29.2%
6 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.75
0.83
Среднее время на гол
51
108
Всего голов
36
22
Голов в среднем за матч
1.5
0.92
Тотал матчей
2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
60
98
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|2
|0.4
|Бонни Анж-Йоан
|2 (1)
|0.4
|Алмквист Понтус
|1
|0.2
|Дель Прато Энрико
|1
|0.2
|Канчелльери Маттео
|1
|0.2
|Эно Антони
|1
|0.2
|Мохаммед Анас Хадж
|0
|0
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|Валери Эмануэле
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пикколи Роберто
|1
|0.2
|Луперто Себастьяно
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Судзуки Дзион
|1
|1
|Кейта Мандела
|1
|1
|Канчелльери Маттео
|0
|1
|Эстевес Науэль
|1
|0
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Балог Ботонд
|1
|0
|Чиркати Алессандро
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Рэзван
|2
|0
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|Лападула Джанлука
|1
|0
|Дейола Алессандро
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Дентелло Пауло
|1
|0
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|Прати Маттео
|1
|0
Результаты матчей
Парма
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Кальяри
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
0
Парма
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кальяри
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
2
1
Парма
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Кальяри
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
5
1
Голы по времени матча
Забито
5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Забито
8
1
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
9
8
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
3
33%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лечче - Парма 2:2 Парма - Удинезе 2:3 Наполи - Парма 2:1 Парма - Милан 2:1
Парма - Фиорентина 1:1 Парма - Палермо 0:1 Парма - Аталанта 4:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Галатасарай - Парма 0:2 Антверпен - Парма 1:2 Лугано - Парма 3:1 Реджана - Парма 1:1 Парма - Кремонезе 1:1 Бари - Парма 1:1 Парма - Лекко 4:0 Палермо - Парма 0:0 Парма - Специя 2:0 Зюйдтироль - Парма 0:0 Парма - Катанзаро 0:2 ФералпиСало - Парма 1:2
Кальяри
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кальяри - Кремонезе 1:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Кальяри - Наполи 0:4 Лечче - Кальяри 1:0
Кальяри - Комо 1:1 Кальяри - Рома 0:0 Кальяри - Каррарезе 3:1 Модена - Кальяри 2:2 Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3 Кальяри - Фиорентина 2:3 Сассуоло - Кальяри 0:2 Милан - Кальяри 5:1 Кальяри - Лечче 1:1 Дженоа - Кальяри 3:0 Кальяри - Ювентус 2:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 2:1 Кальяри - Верона 1:1 Селарджус - Кальяри 0:6
Результаты матчей
Парма
Кальяри
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Парма
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 0
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|5 - 2
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 9
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 11
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Милан
|Пулишич Кристиан
|4 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|4 (1)
|Комо
|Кутроне Патрик
|4
|Аталанта
|Ретеги Матео
|4
|Ювентус
|Влахович Душан
|4
|Монца
|Иццо Армандо
|4
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Болонья
|Лукуми Джон
|1 2
|Верона
|Суслов Томаш
|1 2
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Парма - Кальяри
Исход игры
Парма
79.9% (107)
Ничья
15.7% (21)
Кальяри
4.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
46.49% (53)
Меньше
53.51% (61)
Обе команды забьют
Да
59.65% (68)
Нет
40.35% (46)
Популярный счёт
2:1 Парма
35.8% (48)
1:0 Парма
23.1% (31)
1:1 Ничья
11.2% (15)
2:0 Парма
10.4% (14)
1:2 Кальяри
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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