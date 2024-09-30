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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Фурно Франческо
Парма
2:3
Конец матча
Кальяри
0'
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Мина Йерри
25' Желтая карточка
Бернабе Адриан
0:1
34' Гол
Цортеа Надир
48' Желтая карточка
Кулибали Войо
53' Желтая карточка
Оберт Адам
1:1
62' Гол
Ман Деннис
1:2
75' Гол
Марин Рэзван
2:2
87' Пенальти
Эрнани Азеведо
2:3
87' Гол
Пикколи Роберто
90' Желтая карточка
Пикколи Роберто
90' Желтая карточка
Мохаммед Анас Хадж
90'+5

Ход матча

7'
 
Мина Йерри
25'
Бернабе Адриан
 
34'
0:1
Цортеа Надир
(Лувумбу Зито)
46'
Алмквист Понтус
Михэйлэ Валентин
 
46'
Кулибали Войо
Валери Эмануэле
 
48'
Кулибали Войо
 
53'
 
Оберт Адам
61'
Зом Симон
Балог Ботонд
 
62'
Ман Деннис
(Кулибали Войо)
1:1
64'
 
Ауджелло Томмазо
Виола Николас
64'
 
Гаэтано Джанлука
Оберт Адам
70'
Шарпантье Габриэль
Бонни Анж-Йоан
 
73'
 
Паломино Хосе
Мина Йерри
73'
 
Марин Рэзван
Лувумбу Зито
75'
1:2
Марин Рэзван
(Адопо Ндари)
78'
Мохаммед Анас Хадж
Эно Антони
 
87'
Эрнани Азеведо
2:2
87'
2:3
Пикколи Роберто
(Гаэтано Джанлука)
90'
 
Пикколи Роберто
90'
Мохаммед Анас Хадж
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 10 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 565 Количество передач 351
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 134
Парма 79.9% (107)
X 15.7% (21)
Кальяри 4.5% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Судзуки
Дзион
15
Дель
Прато
Энрико
3
Осорио
Йордан
4
Балог
Ботонд
14
Валери
Эмануэле
20
Эно
Антони
10
Бернабе
Адриан
98
Ман
Деннис
27
Эрнани
Азеведо
28
Михэйлэ
Валентин
13
Бонни
Анж-Йоан
22
Скуффет
Симоне
28
Дзаппа
Габриэле
26
Мина
Йерри
6
Луперто
Себастьяно
19
Цортеа
Надир
29
Макумбу
Антуан
8
Адопо
Ндари
10
Виола
Николас
33
Оберт
Адам
77
Лувумбу
Зито
91
Пикколи
Роберто
Парма
4-2-3-1
Кальяри
3-5-2

История личных встреч

Парма
Кальяри

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

24 матча

25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
45.8%
29.2%
6 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

СB
0:0
СB
3:2
СB
2:1
СB
1:1
СA
4:3
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:3
СA
2:1
СA
2:0
СA
4:0
К
2:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
4:1
СA
3:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.75
0.83

Среднее время на гол

51
108

Всего голов

36
22

Голов в среднем за матч

1.5
0.92

Тотал матчей

2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

60
98

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 3 0.5
Бонни Анж-Йоан 2 (1) 0.33
Алмквист Понтус 1 0.17
Дель Прато Энрико 1 0.17
Канчелльери Маттео 1 0.17
Эно Антони 1 0.17
Эрнани Азеведо 1 (1) 0.17
Мохаммед Анас Хадж 0 0
Михэйлэ Валентин 0 0
Кулибали Войо 0 0
Валери Эмануэле 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пикколи Роберто 2 0.33
Марин Рэзван 1 0.17
Цортеа Надир 1 0.17
Луперто Себастьяно 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Лувумбу Зито 0 0
Адопо Ндари 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Судзуки Дзион 1 1
Кейта Мандела 1 1
Канчелльери Маттео 0 1
Эстевес Науэль 1 0
Дель Прато Энрико 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Бернабе Адриан 1 0
Балог Ботонд 1 0
Кулибали Войо 1 0
Чиркати Алессандро 1 0
Мохаммед Анас Хадж 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Рэзван 2 0
Паволетти Леонардо 1 0
Лападула Джанлука 1 0
Дейола Алессандро 1 0
Мина Йерри 1 0
Дентелло Пауло 1 0
Дзаппа Габриэле 1 0
Пикколи Роберто 1 0
Оберт Адам 1 0
Прати Маттео 1 0

Результаты матчей

Парма
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Кальяри
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
0
Парма
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кальяри
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

2
1
Парма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Кальяри
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

7
1

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

8
3
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
1
33%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
4
40%
1
25%
76-90

Пропущено

12
10
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
4
33%
3
30%
61-75
4
33%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лечче - Парма 2:2 Парма - Удинезе 2:3 Наполи - Парма 2:1 Парма - Милан 2:1
Парма - Фиорентина 1:1 Парма - Палермо 0:1 Парма - Аталанта 4:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Галатасарай - Парма 0:2 Антверпен - Парма 1:2 Лугано - Парма 3:1 Реджана - Парма 1:1 Парма - Кремонезе 1:1 Бари - Парма 1:1 Парма - Лекко 4:0 Палермо - Парма 0:0 Парма - Специя 2:0 Зюйдтироль - Парма 0:0 Парма - Катанзаро 0:2 ФералпиСало - Парма 1:2
Кальяри
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кальяри - Кремонезе 1:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Кальяри - Наполи 0:4 Лечче - Кальяри 1:0
Кальяри - Комо 1:1 Кальяри - Рома 0:0 Кальяри - Каррарезе 3:1 Модена - Кальяри 2:2 Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3 Кальяри - Фиорентина 2:3 Сассуоло - Кальяри 0:2 Милан - Кальяри 5:1 Кальяри - Лечче 1:1 Дженоа - Кальяри 3:0 Кальяри - Ювентус 2:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 2:1 Кальяри - Верона 1:1 Селарджус - Кальяри 0:6

Результаты матчей

Парма
Кальяри

Точный счет

2:3
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Парма
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
2.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 9 - 0 12
3.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4.
Интер Милан
 Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
5.
Торино
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
6.
Лацио
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
7.
Удинезе
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
8.
Эмполи
 Заявка 6 2 4 0 5 - 2 10
9.
Рома
 Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
10.
Комо
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
11.
Аталанта
 Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
12.
Фиорентина
 Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
13.
Болонья
 Заявка 6 1 4 1 7 - 9 7
14.
Верона
 Заявка 6 2 0 4 10 - 11 6
15.
Парма
 Заявка 6 1 2 3 10 - 12 5
16.
Дженоа
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
18.
Лечче
 Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
19.
Венеция
 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
20.
Монца
 Заявка 6 0 3 3 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Милан
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
3.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Интер Милан
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
5.
Рома
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Удинезе
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Ювентус
 Заявка 3 1 2 0 3 - 0 5
8.
Фиорентина
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Комо
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
10.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
12.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
13.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
14.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
15.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16.
Болонья
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
17.
Эмполи
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
18.
Дженоа
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
20.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Эмполи
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Интер Милан
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Милан
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Удинезе
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
Аталанта
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Комо
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Кальяри
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
14.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
16.
Фиорентина
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
18.
Парма
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
19.
Лечче
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
20.
Венеция
 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Милан Пулишич Кристиан 4 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 4 (1)
Комо Кутроне Патрик 4
Аталанта Ретеги Матео 4
Ювентус Влахович Душан 4
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Топ нарушителей
Монца Иццо Армандо 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Болонья Лукуми Джон 1 2
Верона Суслов Томаш 1 2
Аталанта Де Рон Мартен 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • После матча
  • Спасибо за внимание! Михаил Белобородов для Вас работал. До новых встреч!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Матч окончен! "Кальяри" добился трудовой победы на выезде над "Пармой" со счётом 3:2.
  • 90'
    Стараются сбиваться на финальный штурм ворот соперника пармезанцы, но мало что получается. Достаточно высоко оборону держит команда Давиде Николы.
  • Желтая карточка
    90'
    Мохаммед теперь был удостоен предупреждения. Попытался он на правом краю штрафной площади заработать пенальти, но получил лишь карточку за симуляцию.
  • Желтая карточка
    90'
    Пикколи получил жёлтую карточку в свой пассив, в середине поля схватив соперника руками.
  • Дополнительное время
    90'
    4 минуты компенсировано.
  • Описание гола
    89'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:3!!! Роберто Пикколи!!!
    Вот это матч! Мгновенно "Кальяри в третий раз вышел вперёд. Гаэтано выполнил вертикальный пас на правый край штрафной площади на ход Пикколи, который в касание из-под защитника пробил точно под дальнюю штангу.
  • Пенальти
    88'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Эрнани!!!
    Бывший полузащитник петербургского "Зенита" с точки пробил точно в правый нижний угол. Скуффет реагировал по удару, но не смог дотянуться и спасти команду.
  • Пенальти!
    87'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "КАЛЬЯРИ"! Видеоассистенты пересмотрели эпизод, определив, что фол был на линии штрафной площади, а значит - это пенальти.
  • Фол, нарушение
    86'
    Шарпантье заработал опасный штрафной удар практически на линии штрафной площади соперника. Это может быть хорошим шансов для хозяев.
  • 85'
    А островитяне небольшими силами провели контратаку, которая закончилась дальним ударом от Гаэтано, но слишком слабо получилось, да ещё и метра на три мимо створа ворот.
  • 84'
    Активно жестикулирует у кромки поля Давиде Никола, подсказывая своим подопечным, как нужно держать оборону в эти минуты.
  • Офсайд
    83'
    Дель Прато по правому краю пасовал в штрафную площадку на Шарпантье, но тот понимал, что находится в офсайде, поэтому не стал трогать мяч.
  • 82'
    Алмквист в ответной атаке пробил из-за пределов штрафной площади, но эта его попытка оказалась недостаточно сильно и недостаточно точной. Скуффет снова не будет торопиться возвращать мяч в игру ударом от ворот.
  • Опасный момент
    81'
    ОПАСНО! Снова провалились в центральной зоне хозяева и Гаэтано должен был забивать. Со средней дистанции он пробил мимо бросившегося навстречу Судзуки, но чуть-чуть не попал в правый нижний угол ворот.
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    • 80'
      В концовке пармезанцы наверняка будут рисковать и идти ва-банк. Должны мы увидеть в этот вечер ещё минимум один гол на "Эннио Тардини".
    • Замена
      79'
      Последняя замена в составе "Пармы": вместо Антони Эно на поле вышел Анас Хадж Мохаммед.
    • Опасный момент
      78'
      Бернабе из-за пределов штрафной площади достаточно опасно пробил, метя в верхний левый угол, но мяч у него всё же пролетел немного выше цели.
    • 77'
      1,37 : 1,32 - по статистике ожидаемых голов (xG) минимальное преимущество "Пармы", однако с реализацией дела сегодня обстоят лучше у гостей.
    • Описание гола
      76'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Рэзван Марин!!!
      Вот так так! Ничего не предвещало беды для хозяев, но они обрезались. Адопо справа выполнил пас на свежего Марина, а тот с 20 метров пробил идеально в правый верхний угол. Мяч от перекладины оказался в воротах.
    • 75'
      Пасуются сейчас подопечные Фабио Пеккьи на своей половине поля. Видимо, перед финальным отрезком они решили взять паузу.
    • Замена
      74'
      Ещё одна двойная замена в составе "Кальяри": вместо Йерри Мины и Зито Лувумбу на поле вышли Хосе Паломино и Рэзван Марин.
    • Фол, нарушение
      73'
      С правого фланга последовала диагональная подача в штрафную площадку гостей, но там Шарпантье не добрался до мяча, только нарушив правила против оппонента.
    • Фол, нарушение
      72'
      В середине поля попытались островитяне за счёт прессинга отобрать мяч у пармезанцев, однако это удалось сделать только при помощи нарушения правил.
    • Замена
      71'
      Четвёртая замена в составе "Пармы": вместо Анжа-Йоана Бонни на поле вышел Габриэль Шарпантье.
    • Опасный момент
      71'
      В быстрой контратаке "Кальяри" прошёл заброс на правый край штрафной площади на Пикколи, который с борьбе с соперником плотно пробил по воротам - мяч прошёл чуть-чуть выше ближней "девятки".
    • 70'
      Кулибали снова попытался с левого фланга сместиться в штрафную площадку, но на этот раз на него выдвинулись два соперника, которые сумели чисто отобрать мяч.
    • 69'
      Островитяне стараются добавить в движении, но пока что переломить инициативу в игре не получается. На кураже "Парму" остановить весьма проблематично.
    • 68'
      Прекрасную десятиминутку выдаёт "Парма". Попахивает вторым голов в ворота "Кальяри". Но надолго ли хватит "крестоносцев" действовать в столь высоком темпе?
    • Опасный момент
      67'
      ОПАСНО! Ман ворвался на скорости на левый край штрафной площади, выполнил пас на свободного Зома на 11-метровую отметку, но тот без помех пробил мимо ворот.
    • Замена
      65'
      Двойная замена в составе "Кальяри": Николаса Виолы и Адама Оберта на поле вышли Томмазо Ауджелло и Джанлука Гаэтано.
    • Офсайд
      65'
      В быстрой контратаке забил "Кальяри", но арбитры зафиксировали офсайд у Пикколи. Положение "вне игры" было вполне очевидным, так что никаких вопросов.
    • Опасный момент
      64'
      Острый пас последовал на левый край штрафной площади на того же Мана, но Скуффет успел броситься вперёд и забрать мяч в ногах соперника.
    • Описание гола
      63'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Деннис Ман!!!
      Кулибали с левого фланга сместился в штрафную площадку, финтами красиво обманул соперника, выполнил пас в центр штрафной площади на Мана, а тот в касание левой ногой отправил мяч в сетку ворот.
    • Замена
      62'
      Третья замена в составе "Пармы": вместо Ботонда Балога в игру вошёл Симо Зом.
    • 61'
      Заброс на левый край штрафной площади прошёл на Мана, который мастерски обработал мяч, но с левой ноги пробил мимо дальнего нижнего угла ворот.
    • 61'
      Тренеры островитян у кромки поля активно себя ведут, требуя от своих подопечных не зажиматься на своей половине поля, а действовать в высоком прессинге.
    • 60'
      В случае победы в этом матче "Кальяри" может сравняться по набранным очкам с "Пармой" и выбраться из зоны вылета. Но её ещё надо постараться удержать.
    • 59'
      Бонни выполнил скидку на правый фланг атаки на ход Эно, который выполнил резкий прострел в центр штрафной площади, но там оказались только два защитника команды соперника.
    • Опасный момент
      58'
      Алмквист с правого края сместился с мячом в центр и наносил удар на исполнение метров с 23, но немного не докрутил мяч в створ ворот гостей.
    • Опасный момент
      57'
      Левым флангом провели атаку пармезанцы, Бернабе ворвался в штрафную площадку и выполнил прострел на средней высоте, но на перехвате удалось сработать Скуффету.
    • 56'
      Луперто мог разгонять перспективную контратаку "Кальяри", но выполнил слишком жёсткий пас налево на Оберта, из-за чего последний не сумел нормально обработать мяч.
    • 55'
      Болельщики "Пармы" на трибунах продолжают сохранять оптимизм, усилив свою шумовую поддержку. Но их любимцы реальную угрозу воротам Скуффета предложить пока что не могут.
    • Желтая карточка
      54'
      Оберт стал лауреатом первой жёлтой карточки в составе "Кальяри". В середине поля он потерял позицию, из-за чего был вынужден с помощью рук останавливать Алмквиста.
    • 53'
      Алмквист набрал высокую скорость правым краем, вошёл в чужую штрафную площадку, но выполнил плохой пас в центр - мяч оказался в ногах защитника "Кальяри".
    • 52'
      В контратаке Цортеа красиво убрал на финте соперника, но после этого нанёс неважный дальний удар по воротам соперника - мяч полетел намного выше цели.
    • 51'
      Призывает Фабио Пеккья своих подопечных действовать активней. В планы "Пармы" сегодня входила победа, но пока что для неё всё складывается очень плохо.
    • 50'
      Правым флангом провели свою атаку игроки "Кальяри", откуда прошёл заброс в штрафную площадку на Пикколи, но тот рукой помог себе обработать мяч, что не осталось без вниманию арбитра.
    • Желтая карточка
      49'
      Попасовались немного "крестоносцы" в середине поля, но дело закончилось обрезкой. В итоге Кулибали был вынужден ценой жёлтой карточки останавливать контрвыпад соперника.
    • 48'
      Правым флангом быструю контратаку провели хозяева, откуда прошёл навес в район 11-метровой отметки, и Бонни попытался пробить в падении через себя, но получилось очень неточно.
    • 48'
      "Кальяри" активно действует в прессинге на старте второго тайма. Защитники "Пармы" под этим давлением занервничали, просто отправив мяч в аут.
    • Замена
      47'
      Двойная замена произошла в перерыве в составе "Пармы": вместо Эмануэле Валери и Валентина Михэйлэ на поле вышли Войо Кулибали и Понтус Алмквист.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! "Кальяри" пока что ведёт с минимальным счётом. Отдыхаем...
    • Угловой
      45'
      Угловой на левом фланге заработали "крестоносцы". Разыгран был мяч накоротке, но ничего опасного после этого не произошло.
    • Дополнительное время
      45'
      1 минута всего компенсирована.
    • 44'
      Эрнани с левого фланга выполнил пас в центр на Бонни, который мощно пробивал с левой ноги в одно касание, но соперники всё же успели его накрыть блокшотом.
    • 43'
      Неплохо сейчас работают в прессинге пармезанцы, атакуя даже вратаря соперника в чужой штрафной площади, но Скуффет успел просто вынести мяч к центральному кругу.
    • 42'
      В контратаке гостей Виола решил не ждать поддержки партнёров по команде, а с левой ноги нанёс удар с внушительной дистанции, но получилось недостаточно мощно, да ещё и мяч пошёл правее створа ворот.
    • 41'
      "Кальяри" снова всем составом обосновался на своей половине поля, уверенно работая на сдерживание позиционных атак соперника.
    • 40'
      Освистали болельщики на трибунах Скуффета, который слишком долго готовился к вводу мяча в игру ударом от ворот.
    • Опасный момент
      39'
      Провели атаку правым краем хозяева поля, Ман сместился в центр и нанёс метров с 24 удар в правый нижний угол ворот, однако получился промах.
    • 38'
      Слишком нервно в обороне сегодня играет "Парма". Можно сказать, что "Кальяри" вполне заслуженно ведёт в счёте на эту минуту.
    • Штанга
      37'
      ОПАСНО! Судзуки ошибся после прострела с левого фланга, не сумев поймать мяч, на подборе оказался Пикколи, но с острого угла он левой ногой влепил в ближнюю штангу.
    • 36'
      Пармезанская публика пока что не возмущается неважной игрой своей команды. Не слышно какого-либо свиста или гула недовольства.
    • Описание гола
      35'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Надир Цортеа!!
      Левым флангом провели атаку гости, откуда была выполнена классная подача в центр на голову Цортеа, а тут с линии вратарской площади головой вколотил мяч в сетку ворот.
    • Судья
      34'
      Дель Прато и Лувумбу после одного из жёстких стыков устроили конфликт. Главный судья снова решил обойтись без жёлтых карточек.
    • Фол, нарушение
      33'
      Многовато свистком в игре стало в последние минуты. Сейчас нарушение правил было зафиксировано со стороны островитян на чужой половине поля.
    • Фол, нарушение
      32'
      Активный Михэйлэ теперь грубовато нарушил правила в центре поля. Арбитр сделал устное замечание нарушителю. В следующий раз за подобные дела явно будет предъявлена жёлтая карточка.
    • Офсайд
      31'
      Ещё один угловой на левом фланге разыграли пармезанцы, но эта их атака закончилась свистком арбитра, который зафиксировал положение "вне игры".
    • Угловой
      30'
      С правого фланга мяч был переадресован в центр на Эрнани, который мощно пробивал с 20 метров, но выстрел на себя отважно принял рослый Мина.
    • Фол, нарушение
      29'
      Мина сместился в середине поля на левый фланг за Михэйлэ, которого не пустил во фланговый прорыв, аккуратно нарушив правила.
    • 28'
      Левым флангом наступал "Кальяри", но диагональная навесная подача в центр штрафной площади стала несложной добычей для Судзуки, который уверенно пошёл на выход.
    • 27'
      Достаточно высокий процент брака сейчас наблюдается у обеих команд при попытке продвинуться вперёд и обострить атакующую игру.
    • Желтая карточка
      26'
      На чужой половине поля Бернабе оступился, из-за чего произошла обрезка. Удалось ему ценой жёлтой карточки срубить в подкате Пикколи, который мог бы убежать в очень опасную контратаку.
    • 25'
      Оба тренера активно жестикулируют у кромки поля, стараясь каким-то образом внести свои тактические построения.
    • 24'
      Вынуждены сейчас игроки "Пармы" просто пасоваться на своей половине поля, ожидая, когда соперники сбавят степень агрессии своего коллективного прессинга.
    • 23'
      Перешли в активный прессинг на чужой половине поля гости, заставив Судзуки засуетиться и просто выбить мяч в аут.
    • 22'
      Половина тайма позади. Пока что что сложно отдать кому-то предпочтение. "Кальяри" здорово смотрелся в первую десятиминутку, после чего инициатива перешла уже к "Парме".
    • 21'
      Левым флангом огрызнулись контратакой островитяне, но навесная подача в штрафную площадку получилась неудачной - мяч полетел слишком сильно и высоко.
    • 20'
      Всем составом сейчас гости зажаты на своей трети поля, стараясь сдерживать натиск со стороны команды Фабио Пеккьи. Болельщики на трибунах "Эннио Тардини" активизировались.
    • 19'
      Эрнани по центральной оси протащил мяч к чужим владением, отпасовал левее на Михэйлэ, который попытался отдать мяч под удар Нанни, но внимательно отработали защитники "Кальяри".
    • Угловой
      18'
      Накоротке был разыгран угловой пармезанцами, но эта их атака в итоге не дошла до своего логического завершения.
    • Опасный момент
      17'
      Бонни отдал классный проникающий пас на левый край штрафной площади на Михэйлэ, который сильно пробил в ближний угол, но Скуффет среагировал, отразив мяч на угловой.
    • 16'
      Стартовый сумбур постепенно сходит на нет. Борьба в середине поля становится всё менее динамичной и вязкой.
    • Офсайд
      15'
      Виола выполнил скидку на Лувумбу на левый край штрафной площади, который с ходу мощно пробил над ближней "девяткой". Сразу после этого прозвучал свисток, который зафиксировал офсайд у Виолы.
    • Фол, нарушение
      14'
      Михэйлэ сорвал перспективную контратаку "Кальяри", руками придержав соперника, но судья решил, что это действие не тянет на жёлтую карточку.
    • Фол, нарушение
      13'
      Штрафной удар на месте правого вингера заработали пармезанцы. Бернабе со стандарта решил непосредственно пробить по воротам, но Пикколи принял мяч на себя.
    • 12'
      Попытались хозяева обострить игру в атаке на правом фланге, но пока что смогли заработать для себя только аут.
    • 11'
      "Крестоносцам" никак не удаётся наладить контроль мяча, из-за чего им приходится просто держать оборону и отбиваться в домашнем матче с худшей на данной момент командой Серии A.
    • 10'
      Из глубины поля прошёл заброс к полукружию штрафной площади "Пармы" на Виолу, который грудью пытался в касание выполнить скидку на Пикколи, но немного не вышло.
    • Видеоповтор
      9'
      ОТМЕНА ГОЛА! СЧЁТ - 0:0! У Мины зафиксирован небольшой офсайд, так что что радость его команды была преждевременной.
    • Судья
      8'
      Арбитр взял паузу, чтобы его видеоассистенты получше рассмотрели голевой эпизод с разных ракурсов.
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Йерри Мина!!!
      Почувствовал "Кальяри" слабину соперника в дебюте, чем воспользовался. Угловой на правом фланге заработали гости. Пошла подача на дальнюю штангу, Луперто головой пробил в штангу, а после отскока Мина буквально внёс мяч в ворота.
    • 6'
      Как-то суетливо "крестоносцы" действуют в середине поля при перепасовках, допуская много совсем необязательных ошибок.
    • 5'
      Снова горячо было у ворот Судзуки после подачи углового слева, но кое-как хозяевам всё же удалось разрядить обстановку у своих владений.
    • Опасный момент
      4'
      В своей первой контратаке островитяне смогли заработал угловой на левом фланге. Острая подача прошла на голова Пикколи, но Судзуки здорово среагировал и спас свою команду.
    • 3'
      Не заполнены трибуны "Эннио Тардини", но собравшаяся публика ведёт себя очень активно, так что атмосфера вполне хороша здесь в этот вечер.
    • 2'
      "Кальяри" сразу всем составом занял позиционную оборону. Пармезанцы попытались развить первую атаку через длинный заброс вперёд в чужую штрафную площадку, но мяч на выходе забрал Скуффет.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Второй тайм
    • 95'
      Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
    • 95'
      Ман Деннис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 95'
      Цортеа Надир из команды Кальяри перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 95'
      Зом Симон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 95'
      Макумбу Антуан из команды Кальяри перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 94'
      Парма пытается что-то создать.
    • 94'
      Парма пытается что-то создать.
    • 94'
      Кальяри пытается что-то создать.
    • 94'
      Луперто Себастьяно ослабляет давление, выбив мяч.
    • 94'
      Парма контролирует мяч.
    • 94'
      Кальяри пытается что-то создать.
    • 94'
      Скуффет Симоне ослабляет давление, выбив мяч.
    • 94'
      Паломино Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      Парма пытается что-то создать.
    • 93'
      Парма совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Гаэтано Джанлука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Парма пытается что-то создать.
    • 92'
      Парма контролирует мяч.
    • 92'
      Удар от ворот произведет Кальяри
    • 91'
      Луперто Себастьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Парма пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Парма пытается что-то создать.
    • 91'
      Кальяри пытается что-то создать.
    • 91'
      Мохаммед Анас Хадж получил желтую карточку от судьи
    • 90'
      Парма пытается что-то создать.
    • 90'
      Пикколи Роберто тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 90'
      Пикколи Роберто из команды Кальяри заходит слишком далеко, он валит Бернабе Адриан.
    • 90'
      Парма контролирует мяч.
    • 90'
      Контроль мяча: Парма: 61%, Кальяри: 39%.
    • 89'
      Зом Симон наказан за толчок Макумбу Антуан
    • 89'
      Парма пытается что-то создать.
    • 87'
      Гаэтано Джанлука сделал результативную передачу.
    • 87'
      Г О О О О Л - Пикколи Роберто забивает с правой ноги!
    • 87'
      Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 87'
      Кальяри контролирует мяч.
    • 87'
      'Г О О О О О Л - Эрнани Азеведо из команды Парма забивает с пенальти! Он пробил правой. Симоне Скуффет был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 86'
      После проверки VAR судья изменил решение - Парма пробьет пенальти!
    • 85'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Парма.
    • 85'
      Контроль мяча: Парма: 61%, Кальяри: 39%.
    • 85'
      ПЕНАЛЬТИ! - Паломино Хосе атаковал сзади соперника. Это Шарпантье Габриэль заработал своей команде одиннадцатиметровый!
    • 84'
      Паломино Хосе из команды Кальяри перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 84'
      Парма пытается что-то создать.
    • 84'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 84'
      Гаэтано Джанлука не смог попасть в створ ударом издали
    • 84'
      Кальяри пытается что-то создать.
    • 84'
      Кальяри контролирует мяч.
    • 83'
      Ауджелло Томмазо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 83'
      Парма пытается что-то создать.
    • 83'
      Парма пытается что-то создать.
    • 83'
      Парма контролирует мяч.
    • 83'
      Кальяри контролирует мяч.
    • 83'
      Ауджелло Томмазо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 82'
      Парма пытается что-то создать.
    • 82'
      Удар от ворот произведет Кальяри
    • 82'
      Парма пытается что-то создать.
    • 81'
      Парма контролирует мяч.
    • 81'
      Парма совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 81'
      Парма совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 81'
      Контроль мяча: Парма: 61%, Кальяри: 39%.
    • 80'
      Кальяри контролирует мяч.
    • 80'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 80'
      Оооо... вот это был удар! Гаэтано Джанлука должен был забить с этой позиции.
    • 80'
      Алмквист Понтус пробует нанести удар издали, но Симоне Скуффет держит все под контролем
    • 80'
      Гаэтано Джанлука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 79'
      Кальяри начинает контратаку
    • 79'
      Парма пытается что-то создать.
    • 79'
      Гаэтано Джанлука из команды Кальяри в офсайде
    • 79'
      Кальяри контролирует мяч.
    • 78'
      Тактическая замена. Эно Антони уходит с поля и его заменяет Мохаммед Анас Хадж
    • 78'
      Осорио Йордан наказан за толчок Пикколи Роберто
    • 78'
      Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 78'
      Парма пытается что-то создать.
    • 77'
      Удар от ворот произведет Кальяри
    • 77'
      Бернабе Адриан не смог попасть в створ ударом издали
    • 77'
      Парма пытается что-то создать.
    • 76'
      Парма пытается что-то создать.
    • 76'
      Контроль мяча: Парма: 60%, Кальяри: 40%.
    • 75'
      Адопо Ндари сделал результативную передачу.
    • 75'
      Г О О О О Л - Марин Рэзван из команды Кальяри правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 75'
      Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 75'
      Кальяри пытается что-то создать.
    • 74'
      Парма пытается что-то создать.
    • 74'
      Парма контролирует мяч.
    • 74'
      Марин Рэзван задерживает мяч рукой
    • 73'
      Тактическая замена. Лувумбу Зито уходит с поля и его заменяет Марин Рэзван
    • 73'
      Тактическая замена. Мина Йерри уходит с поля и его заменяет Паломино Хосе
    • 73'
      Шарпантье Габриэль наказан за толчок Мина Йерри
    • 72'
      Ауджелло Томмазо из команды Кальяри перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      Цортеа Надир наказан за толчок Ман Деннис
    • 71'
      Парма пытается что-то создать.
    • 71'
      Макумбу Антуан наказан за толчок Эрнани Азеведо
    • 71'
      Парма контролирует мяч.
    • 71'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 70'
      Тактическая замена. Бонни Анж-Йоан уходит с поля и его заменяет Шарпантье Габриэль
    • 70'
      Контроль мяча: Парма: 60%, Кальяри: 40%.
    • 70'
      Пикколи Роберто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 70'
      Кальяри контролирует мяч.
    • 69'
      Кальяри начинает контратаку
    • 69'
      Цортеа Надир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 69'
      Парма пытается что-то создать.
    • 69'
      Парма контролирует мяч.
    • 69'
      Кальяри контролирует мяч.
    • 69'
      Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 68'
      Адопо Ндари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 68'
      Парма пытается что-то создать.
    • 68'
      Парма контролирует мяч.
    • 68'
      Парма пытается что-то создать.
    • 67'
      Парма пытается что-то создать.
    • 67'
      Парма контролирует мяч.
    • 67'
      Парма пытается что-то создать.
    • 67'
      Эно Антони наказан за толчок Лувумбу Зито
    • 66'
      Удар от ворот произведет Кальяри
    • 66'
      Зом Симон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 66'
      Парма пытается что-то создать.
    • 65'
      Парма контролирует мяч.
    • 65'
      Контроль мяча: Парма: 60%, Кальяри: 40%.
    • 65'
      Кальяри пытается что-то создать.
    • 64'
      Тактическая замена. Оберт Адам уходит с поля и его заменяет Гаэтано Джанлука
    • 64'
      Тактическая замена. Виола Николас уходит с поля и его заменяет Ауджелло Томмазо
    • 64'
      Пикколи Роберто из команды Кальяри в офсайде
    • 63'
      Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 63'
      Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе
    • 63'
      Парма пытается что-то создать.
    • 63'
      Парма контролирует мяч.
    • 62'
      Кулибали Войо сделал результативную передачу.
    • 62'
      Г О О О О Л - Ман Деннис забивает с левой ноги!
    • 62'
      Парма пытается что-то создать.
    • 61'
      Парма пытается что-то создать.
    • 61'
      Парма контролирует мяч.
    • 61'
      Удар от ворот произведет Кальяри
    • 61'
      Тактическая замена. Балог Ботонд уходит с поля и его заменяет Зом Симон
    • 60'
      Ман Деннис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 60'
      Контроль мяча: Парма: 59%, Кальяри: 41%.
    • 60'
      Парма контролирует мяч.
    • 60'
      Кальяри пытается что-то создать.
    • 60'
      Парма пытается что-то создать.
    • 59'
      Парма контролирует мяч.
    • 59'
      Парма пытается что-то создать.
    • 59'
      Кальяри контролирует мяч.
    • 58'
      Кальяри контролирует мяч.
    • 58'
      Парма контролирует мяч.
    • 58'
      Парма контролирует мяч.
    • 58'
      Дзаппа Габриэле из команды Кальяри перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      Парма пытается что-то создать.
    • 57'
      Парма контролирует мяч.
    • 57'
      Парма контролирует мяч.
    • 57'
      Удар от ворот произведет Кальяри
    • 57'
      Алмквист Понтус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 56'
      Парма пытается что-то создать.
    • 56'
      Осорио Йордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Скуффет Симоне из команды Кальяри перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Парма пытается что-то создать.
    • 56'
      Контроль мяча: Парма: 58%, Кальяри: 42%.
    • 55'
      Парма контролирует мяч.
    • 55'
      Оберт Адам наказан за толчок Дель Прато Энрико
    • 55'
      Кальяри контролирует мяч.
    • 54'
      Парма контролирует мяч.
    • 54'
      Парма контролирует мяч.
    • 54'
      Парма совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 54'
      Парма контролирует мяч.
    • 53'
      Оберт Адам тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 53'
      Оберт Адам из команды Кальяри заходит слишком далеко, он валит Алмквист Понтус.
    • 53'
      Парма контролирует мяч.
    • 53'
      Бернабе Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 52'
      Оберт Адам ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Парма пытается что-то создать.
    • 52'
      Кальяри пытается что-то создать.
    • 52'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 52'
      Цортеа Надир не смог попасть в створ ударом издали
    • 51'
      Кальяри пытается что-то создать.
    • 51'
      Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 51'
      Кальяри контролирует мяч.
    • 50'
      Парма пытается что-то создать.
    • 50'
      Парма пытается что-то создать.
    • 50'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Кальяри контролирует мяч.
    • 50'
      Контроль мяча: Парма: 57%, Кальяри: 43%.
    • 50'
      Парма контролирует мяч.
    • 49'
      Кальяри контролирует мяч.
    • 49'
      Виола Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Парма контролирует мяч.
    • 49'
      Пикколи Роберто задерживает мяч рукой
    • 49'
      Кальяри пытается что-то создать.
    • 48'
      Кулибали Войо получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Кулибали Войо из команды Парма заходит слишком далеко, он валит Виола Николас.
    • 48'
      Виола Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Парма пытается что-то создать.
    • 48'
      Макумбу Антуан наказан за толчок Эно Антони
    • 48'
      Удар от ворот произведет Кальяри
    • 47'
      Бонни Анж-Йоан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
    • 47'
      Алмквист Понтус из команды Парма своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      Парма пытается что-то создать.
    • 47'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Парма контролирует мяч.
    • 46'
      Тактическая замена. Эмануэле Валери уходит с поля и его заменяет Кулибали Войо
    • 46'
      Тактическая замена. Михэйлэ Валентин уходит с поля и его заменяет Алмквист Понтус
    • 46'
      Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Осорио Йордан не смог попасть в створ ударом издали
    • 47'
      Михэйлэ Валентин из команды Парма разыграл угловой с левого угла.
    • 47'
      Мина Йерри из команды Кальяри перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Ман Деннис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Виола Николас из команды Кальяри перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Парма пытается что-то создать.
    • 46'
      Бонни Анж-Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Кальяри контролирует мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: Парма: 60%, Кальяри: 40%.
    • 45'
      Матч возобновлен
    • 45'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 45'
      Бернабе Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Эрнани Азеведо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Парма пытается что-то создать.
    • 44'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Луперто Себастьяно из команды Кальяри перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Бонни Анж-Йоан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Парма пытается что-то создать.
    • 44'
      Парма контролирует мяч.
    • 43'
      Парма контролирует мяч.
    • 43'
      Сион Сузуки ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Макумбу Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Парма контролирует мяч.
    • 42'
      Кальяри контролирует мяч.
    • 42'
      Кальяри начинает контратаку
    • 42'
      Парма пытается что-то создать.
    • 42'
      Парма контролирует мяч.
    • 41'
      Кальяри контролирует мяч.
    • 41'
      Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Контроль мяча: Парма: 58%, Кальяри: 42%.
    • 41'
      Парма контролирует мяч.
    • 41'
      Парма пытается что-то создать.
    • 41'
      Скуффет Симоне ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 40'
      Виола Николас не смог попасть в створ ударом издали
    • 40'
      Виола Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Балог Ботонд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Парма совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Парма совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Удар от ворот произведет Кальяри
    • 38'
      Ман Деннис не смог попасть в створ ударом издали
    • 37'
      Парма пытается что-то создать.
    • 37'
      Парма пытается что-то создать.
    • 37'
      Парма пытается что-то создать.
    • 36'
      Парма пытается что-то создать.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 36'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Пикколи Роберто нанес удар в каркас ворот!
    • 36'
      Сион Сузуки из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Кальяри пытается что-то создать.
    • 36'
      Кальяри начинает контратаку
    • 36'
      Виола Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Парма пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Парма: 55%, Кальяри: 45%.
    • 34'
      Лувумбу Зито сделал результативную передачу.
    • 34'
      ГОООООЛ - Цортеа Надир Кальяри забивает ударом головой
    • 34'
      Кальяри пытается что-то создать.
    • 34'
      Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Парма контролирует мяч.
    • 33'
      Судья сигнализирует, что Луперто Себастьяно из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Бонни Анж-Йоан
    • 32'
      Парма пытается что-то создать.
    • 32'
      Мина Йерри наказан за толчок Эно Антони
    • 32'
      Кальяри пытается что-то создать.
    • 31'
      Михэйлэ Валентин из команды Парма опасно и грубо сыграл. Дзаппа Габриэле пострадал.
    • 30'
      Контроль мяча: Парма: 57%, Кальяри: 43%.
    • 30'
      Кальяри контролирует мяч.
    • 30'
      Михэйлэ Валентин из команды Парма в офсайде
    • 30'
      Виола Николас не смог попасть в створ ударом издали
    • 30'
      Эмануэле Валери не смог попасть в створ ударом издали
    • 30'
      Михэйлэ Валентин из команды Парма разыграл угловой с левого угла.
    • 29'
      Эмануэле Валери нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 29'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Мина Йерри наказан за толчок Михэйлэ Валентин
    • 28'
      Парма пытается что-то создать.
    • 28'
      Парма контролирует мяч.
    • 28'
      Парма пытается что-то создать.
    • 28'
      Парма контролирует мяч.
    • 28'
      Сион Сузуки из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Кальяри пытается что-то создать.
    • 27'
      Кальяри контролирует мяч.
    • 27'
      Кальяри пытается что-то создать.
    • 27'
      Кальяри пытается что-то создать.
    • 26'
      Парма контролирует мяч.
    • 26'
      Парма контролирует мяч.
    • 26'
      Парма контролирует мяч.
    • 25'
      Бернабе Адриан получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Судья сигнализирует, что Бернабе Адриан из команды Парма поставил подножку. Пострадал Виола Николас
    • 25'
      Виола Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Парма пытается что-то создать.
    • 25'
      Парма пытается что-то создать.
    • 25'
      Парма контролирует мяч.
    • 25'
      Парма пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Парма: 53%, Кальяри: 47%.
    • 25'
      Парма контролирует мяч.
    • 25'
      Парма контролирует мяч.
    • 24'
      Парма пытается что-то создать.
    • 24'
      Парма контролирует мяч.
    • 24'
      Парма совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Кальяри пытается что-то создать.
    • 24'
      Кальяри пытается что-то создать.
    • 23'
      Кальяри контролирует мяч.
    • 23'
      Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Парма контролирует мяч.
    • 23'
      Кальяри пытается что-то создать.
    • 22'
      Кальяри пытается что-то создать.
    • 22'
      Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Кальяри пытается что-то создать.
    • 22'
      Кальяри контролирует мяч.
    • 22'
      Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Парма контролирует мяч.
    • 21'
      Парма совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Парма: 52%, Кальяри: 48%.
    • 20'
      Кальяри контролирует мяч.
    • 20'
      Кальяри пытается что-то создать.
    • 20'
      Осорио Йордан наказан за толчок Виола Николас
    • 19'
      Кальяри контролирует мяч.
    • 19'
      Парма пытается что-то создать.
    • 19'
      Парма пытается что-то создать.
    • 19'
      Парма пытается что-то создать.
    • 19'
      Кальяри контролирует мяч.
    • 18'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Мина Йерри из команды Кальяри перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Парма пытается что-то создать.
    • 18'
      Кальяри контролирует мяч.
    • 17'
      Парма идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Кальяри пытается что-то создать.
    • 17'
      Кальяри контролирует мяч.
    • 16'
      Шанс! Дель Прато Энрико из команды Парма пробил головой, но мимо
    • 16'
      Скуффет Симоне из команды Кальяри перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Михэйлэ Валентин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      Хорошую попытку сделал Михэйлэ Валентин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 16'
      Парма пытается что-то создать.
    • 16'
      Контроль мяча: Парма: 50%, Кальяри: 50%.
    • 15'
      Адопо Ндари наказан за толчок Эрнани Азеведо
    • 15'
      Парма пытается что-то создать.
    • 15'
      Парма контролирует мяч.
    • 15'
      Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Кальяри контролирует мяч.
    • 14'
      Парма контролирует мяч.
    • 14'
      Виола Николас из команды Кальяри в офсайде
    • 14'
      Кальяри пытается что-то создать.
    • 14'
      Михэйлэ Валентин из команды Парма заходит слишком далеко, он валит Лувумбу Зито.
    • 13'
      Бернабе Адриан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Лувумбу Зито наказан за толчок Ман Деннис
    • 12'
      Виола Николас задерживает мяч рукой
    • 11'
      Парма пытается что-то создать.
    • 11'
      Парма пытается что-то создать.
    • 11'
      Мина Йерри наказан за толчок Бонни Анж-Йоан
    • 10'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 10'
      Контроль мяча: Парма: 39%, Кальяри: 61%.
    • 10'
      Судья сигнализирует, что Эно Антони из команды Парма поставил подножку. Пострадал Макумбу Антуан
    • 9'
      Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Кальяри пытается что-то создать.
    • 9'
      Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Эмануэле Валери из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Кальяри пытается что-то создать.
    • 9'
      Кальяри пытается что-то создать.
    • 8'
      Мина Йерри из команды Кальяри в офсайде
    • 8'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Кальяри отменен из-за положения "вне игры".
    • 8'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Кальяри.
    • 7'
      Г О О О О О Л! Кальяри забивает! Мина Йерри отличился.
    • 6'
      ШТАНГА! Пробил головой Луперто Себастьяно прямо в каркас ворот!
    • 6'
      Виола Николас из команды Кальяри подал угловой справа.
    • 6'
      Балог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Контроль мяча: Парма: 47%, Кальяри: 53%.
    • 5'
      Парма контролирует мяч.
    • 5'
      Кальяри пытается что-то создать.
    • 5'
      Кальяри контролирует мяч.
    • 5'
      Осорио Йордан из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Кальяри пытается что-то создать.
    • 4'
      Парма контролирует мяч.
    • 4'
      Парма контролирует мяч.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 3'
      Балог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Макумбу Антуан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 3'
      Виола Николас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Пикколи Роберто нанес удар головой, но Сион Сузуки спокойно отбил мяч.
    • 3'
      Виола Николас из команды Кальяри подал угловой слева.
    • 2'
      Осорио Йордан из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Кальяри пытается что-то создать.
    • 2'
      Кальяри контролирует мяч.
    • 2'
      Кальяри контролирует мяч.
    • 2'
      Балог Ботонд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Кальяри контролирует мяч.
    • 1'
      Парма пытается что-то создать.
    • 1'
      Кальяри контролирует мяч.
    • 1'
      Парма контролирует мяч.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Парма начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!