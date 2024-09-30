Спасибо за внимание! Михаил Белобородов для Вас работал. До новых встреч!

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:3!!! Роберто Пикколи!!! Вот это матч! Мгновенно "Кальяри в третий раз вышел вперёд. Гаэтано выполнил вертикальный пас на правый край штрафной площади на ход Пикколи, который в касание из-под защитника пробил точно под дальнюю штангу.

Пикколи получил жёлтую карточку в свой пассив, в середине поля схватив соперника руками.

Мохаммед теперь был удостоен предупреждения. Попытался он на правом краю штрафной площади заработать пенальти, но получил лишь карточку за симуляцию.

Стараются сбиваться на финальный штурм ворот соперника пармезанцы, но мало что получается. Достаточно высоко оборону держит команда Давиде Николы.

Матч окончен! "Кальяри" добился трудовой победы на выезде над "Пармой" со счётом 3:2.

ОПАСНО! Снова провалились в центральной зоне хозяева и Гаэтано должен был забивать. Со средней дистанции он пробил мимо бросившегося навстречу Судзуки, но чуть-чуть не попал в правый нижний угол ворот.

Алмквист в ответной атаке пробил из-за пределов штрафной площади, но эта его попытка оказалась недостаточно сильно и недостаточно точной. Скуффет снова не будет торопиться возвращать мяч в игру ударом от ворот.

Дель Прато по правому краю пасовал в штрафную площадку на Шарпантье, но тот понимал, что находится в офсайде, поэтому не стал трогать мяч.

Активно жестикулирует у кромки поля Давиде Никола, подсказывая своим подопечным, как нужно держать оборону в эти минуты.

А островитяне небольшими силами провели контратаку, которая закончилась дальним ударом от Гаэтано, но слишком слабо получилось, да ещё и метра на три мимо створа ворот.

Шарпантье заработал опасный штрафной удар практически на линии штрафной площади соперника. Это может быть хорошим шансов для хозяев.

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "КАЛЬЯРИ"! Видеоассистенты пересмотрели эпизод, определив, что фол был на линии штрафной площади, а значит - это пенальти.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Эрнани!!! Бывший полузащитник петербургского "Зенита" с точки пробил точно в правый нижний угол. Скуффет реагировал по удару, но не смог дотянуться и спасти команду.

Четвёртая замена в составе "Пармы": вместо Анжа-Йоана Бонни на поле вышел Габриэль Шарпантье.

В середине поля попытались островитяне за счёт прессинга отобрать мяч у пармезанцев, однако это удалось сделать только при помощи нарушения правил.

С правого фланга последовала диагональная подача в штрафную площадку гостей, но там Шарпантье не добрался до мяча, только нарушив правила против оппонента.

Ещё одна двойная замена в составе "Кальяри": вместо Йерри Мины и Зито Лувумбу на поле вышли Хосе Паломино и Рэзван Марин.

Пасуются сейчас подопечные Фабио Пеккьи на своей половине поля. Видимо, перед финальным отрезком они решили взять паузу.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Рэзван Марин!!! Вот так так! Ничего не предвещало беды для хозяев, но они обрезались. Адопо справа выполнил пас на свежего Марина, а тот с 20 метров пробил идеально в правый верхний угол. Мяч от перекладины оказался в воротах.

1,37 : 1,32 - по статистике ожидаемых голов (xG) минимальное преимущество "Пармы", однако с реализацией дела сегодня обстоят лучше у гостей.

Бернабе из-за пределов штрафной площади достаточно опасно пробил, метя в верхний левый угол, но мяч у него всё же пролетел немного выше цели.

Последняя замена в составе "Пармы": вместо Антони Эно на поле вышел Анас Хадж Мохаммед.

В концовке пармезанцы наверняка будут рисковать и идти ва-банк. Должны мы увидеть в этот вечер ещё минимум один гол на "Эннио Тардини".

Двойная замена произошла в перерыве в составе "Пармы": вместо Эмануэле Валери и Валентина Михэйлэ на поле вышли Войо Кулибали и Понтус Алмквист.

"Кальяри" активно действует в прессинге на старте второго тайма. Защитники "Пармы" под этим давлением занервничали, просто отправив мяч в аут.

Правым флангом быструю контратаку провели хозяева, откуда прошёл навес в район 11-метровой отметки, и Бонни попытался пробить в падении через себя, но получилось очень неточно.

Попасовались немного "крестоносцы" в середине поля, но дело закончилось обрезкой. В итоге Кулибали был вынужден ценой жёлтой карточки останавливать контрвыпад соперника.

Правым флангом провели свою атаку игроки "Кальяри", откуда прошёл заброс в штрафную площадку на Пикколи, но тот рукой помог себе обработать мяч, что не осталось без вниманию арбитра.

Призывает Фабио Пеккья своих подопечных действовать активней. В планы "Пармы" сегодня входила победа, но пока что для неё всё складывается очень плохо.

В контратаке Цортеа красиво убрал на финте соперника, но после этого нанёс неважный дальний удар по воротам соперника - мяч полетел намного выше цели.

Алмквист набрал высокую скорость правым краем, вошёл в чужую штрафную площадку, но выполнил плохой пас в центр - мяч оказался в ногах защитника "Кальяри".

Оберт стал лауреатом первой жёлтой карточки в составе "Кальяри". В середине поля он потерял позицию, из-за чего был вынужден с помощью рук останавливать Алмквиста.

Болельщики "Пармы" на трибунах продолжают сохранять оптимизм, усилив свою шумовую поддержку. Но их любимцы реальную угрозу воротам Скуффета предложить пока что не могут.

Луперто мог разгонять перспективную контратаку "Кальяри", но выполнил слишком жёсткий пас налево на Оберта, из-за чего последний не сумел нормально обработать мяч.

Левым флангом провели атаку пармезанцы, Бернабе ворвался в штрафную площадку и выполнил прострел на средней высоте, но на перехвате удалось сработать Скуффету.

Алмквист с правого края сместился с мячом в центр и наносил удар на исполнение метров с 23, но немного не докрутил мяч в створ ворот гостей.

Бонни выполнил скидку на правый фланг атаки на ход Эно, который выполнил резкий прострел в центр штрафной площади, но там оказались только два защитника команды соперника.

В случае победы в этом матче "Кальяри" может сравняться по набранным очкам с "Пармой" и выбраться из зоны вылета. Но её ещё надо постараться удержать.

Тренеры островитян у кромки поля активно себя ведут, требуя от своих подопечных не зажиматься на своей половине поля, а действовать в высоком прессинге.

Заброс на левый край штрафной площади прошёл на Мана, который мастерски обработал мяч, но с левой ноги пробил мимо дальнего нижнего угла ворот.

Третья замена в составе "Пармы": вместо Ботонда Балога в игру вошёл Симо Зом.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Деннис Ман!!! Кулибали с левого фланга сместился в штрафную площадку, финтами красиво обманул соперника, выполнил пас в центр штрафной площади на Мана, а тот в касание левой ногой отправил мяч в сетку ворот.

Острый пас последовал на левый край штрафной площади на того же Мана, но Скуффет успел броситься вперёд и забрать мяч в ногах соперника.

В быстрой контратаке забил "Кальяри", но арбитры зафиксировали офсайд у Пикколи. Положение "вне игры" было вполне очевидным, так что никаких вопросов.

Двойная замена в составе "Кальяри": Николаса Виолы и Адама Оберта на поле вышли Томмазо Ауджелло и Джанлука Гаэтано.

ОПАСНО! Ман ворвался на скорости на левый край штрафной площади, выполнил пас на свободного Зома на 11-метровую отметку, но тот без помех пробил мимо ворот.

Прекрасную десятиминутку выдаёт "Парма". Попахивает вторым голов в ворота "Кальяри". Но надолго ли хватит "крестоносцев" действовать в столь высоком темпе?

Островитяне стараются добавить в движении, но пока что переломить инициативу в игре не получается. На кураже "Парму" остановить весьма проблематично.

Кулибали снова попытался с левого фланга сместиться в штрафную площадку, но на этот раз на него выдвинулись два соперника, которые сумели чисто отобрать мяч.

В быстрой контратаке "Кальяри" прошёл заброс на правый край штрафной площади на Пикколи, который с борьбе с соперником плотно пробил по воротам - мяч прошёл чуть-чуть выше ближней "девятки".

Первый тайм

— Первый тайм окончен! "Кальяри" пока что ведёт с минимальным счётом. Отдыхаем...

45' Угловой на левом фланге заработали "крестоносцы". Разыгран был мяч накоротке, но ничего опасного после этого не произошло.

45' 1 минута всего компенсирована.

44' Эрнани с левого фланга выполнил пас в центр на Бонни, который мощно пробивал с левой ноги в одно касание, но соперники всё же успели его накрыть блокшотом.

43' Неплохо сейчас работают в прессинге пармезанцы, атакуя даже вратаря соперника в чужой штрафной площади, но Скуффет успел просто вынести мяч к центральному кругу.

42' В контратаке гостей Виола решил не ждать поддержки партнёров по команде, а с левой ноги нанёс удар с внушительной дистанции, но получилось недостаточно мощно, да ещё и мяч пошёл правее створа ворот.

41' "Кальяри" снова всем составом обосновался на своей половине поля, уверенно работая на сдерживание позиционных атак соперника.

40' Освистали болельщики на трибунах Скуффета, который слишком долго готовился к вводу мяча в игру ударом от ворот.

39' Провели атаку правым краем хозяева поля, Ман сместился в центр и нанёс метров с 24 удар в правый нижний угол ворот, однако получился промах.

38' Слишком нервно в обороне сегодня играет "Парма". Можно сказать, что "Кальяри" вполне заслуженно ведёт в счёте на эту минуту.

37' ОПАСНО! Судзуки ошибся после прострела с левого фланга, не сумев поймать мяч, на подборе оказался Пикколи, но с острого угла он левой ногой влепил в ближнюю штангу.

36' Пармезанская публика пока что не возмущается неважной игрой своей команды. Не слышно какого-либо свиста или гула недовольства.

35' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Надир Цортеа!!

Левым флангом провели атаку гости, откуда была выполнена классная подача в центр на голову Цортеа, а тут с линии вратарской площади головой вколотил мяч в сетку ворот.

34' Дель Прато и Лувумбу после одного из жёстких стыков устроили конфликт. Главный судья снова решил обойтись без жёлтых карточек.

33' Многовато свистком в игре стало в последние минуты. Сейчас нарушение правил было зафиксировано со стороны островитян на чужой половине поля.

32' Активный Михэйлэ теперь грубовато нарушил правила в центре поля. Арбитр сделал устное замечание нарушителю. В следующий раз за подобные дела явно будет предъявлена жёлтая карточка.

31' Ещё один угловой на левом фланге разыграли пармезанцы, но эта их атака закончилась свистком арбитра, который зафиксировал положение "вне игры".

30' С правого фланга мяч был переадресован в центр на Эрнани, который мощно пробивал с 20 метров, но выстрел на себя отважно принял рослый Мина.

29' Мина сместился в середине поля на левый фланг за Михэйлэ, которого не пустил во фланговый прорыв, аккуратно нарушив правила.

28' Левым флангом наступал "Кальяри", но диагональная навесная подача в центр штрафной площади стала несложной добычей для Судзуки, который уверенно пошёл на выход.

27' Достаточно высокий процент брака сейчас наблюдается у обеих команд при попытке продвинуться вперёд и обострить атакующую игру.

26' На чужой половине поля Бернабе оступился, из-за чего произошла обрезка. Удалось ему ценой жёлтой карточки срубить в подкате Пикколи, который мог бы убежать в очень опасную контратаку.

25' Оба тренера активно жестикулируют у кромки поля, стараясь каким-то образом внести свои тактические построения.

24' Вынуждены сейчас игроки "Пармы" просто пасоваться на своей половине поля, ожидая, когда соперники сбавят степень агрессии своего коллективного прессинга.

23' Перешли в активный прессинг на чужой половине поля гости, заставив Судзуки засуетиться и просто выбить мяч в аут.

22' Половина тайма позади. Пока что что сложно отдать кому-то предпочтение. "Кальяри" здорово смотрелся в первую десятиминутку, после чего инициатива перешла уже к "Парме".

21' Левым флангом огрызнулись контратакой островитяне, но навесная подача в штрафную площадку получилась неудачной - мяч полетел слишком сильно и высоко.

20' Всем составом сейчас гости зажаты на своей трети поля, стараясь сдерживать натиск со стороны команды Фабио Пеккьи. Болельщики на трибунах "Эннио Тардини" активизировались.

19' Эрнани по центральной оси протащил мяч к чужим владением, отпасовал левее на Михэйлэ, который попытался отдать мяч под удар Нанни, но внимательно отработали защитники "Кальяри".

18' Накоротке был разыгран угловой пармезанцами, но эта их атака в итоге не дошла до своего логического завершения.

17' Бонни отдал классный проникающий пас на левый край штрафной площади на Михэйлэ, который сильно пробил в ближний угол, но Скуффет среагировал, отразив мяч на угловой.

16' Стартовый сумбур постепенно сходит на нет. Борьба в середине поля становится всё менее динамичной и вязкой.

15' Виола выполнил скидку на Лувумбу на левый край штрафной площади, который с ходу мощно пробил над ближней "девяткой". Сразу после этого прозвучал свисток, который зафиксировал офсайд у Виолы.

14' Михэйлэ сорвал перспективную контратаку "Кальяри", руками придержав соперника, но судья решил, что это действие не тянет на жёлтую карточку.

13' Штрафной удар на месте правого вингера заработали пармезанцы. Бернабе со стандарта решил непосредственно пробить по воротам, но Пикколи принял мяч на себя.

12' Попытались хозяева обострить игру в атаке на правом фланге, но пока что смогли заработать для себя только аут.

11' "Крестоносцам" никак не удаётся наладить контроль мяча, из-за чего им приходится просто держать оборону и отбиваться в домашнем матче с худшей на данной момент командой Серии A.

10' Из глубины поля прошёл заброс к полукружию штрафной площади "Пармы" на Виолу, который грудью пытался в касание выполнить скидку на Пикколи, но немного не вышло.

9' ОТМЕНА ГОЛА! СЧЁТ - 0:0! У Мины зафиксирован небольшой офсайд, так что что радость его команды была преждевременной.

8' Арбитр взял паузу, чтобы его видеоассистенты получше рассмотрели голевой эпизод с разных ракурсов.

7' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Йерри Мина!!!

Почувствовал "Кальяри" слабину соперника в дебюте, чем воспользовался. Угловой на правом фланге заработали гости. Пошла подача на дальнюю штангу, Луперто головой пробил в штангу, а после отскока Мина буквально внёс мяч в ворота.

6' Как-то суетливо "крестоносцы" действуют в середине поля при перепасовках, допуская много совсем необязательных ошибок.

5' Снова горячо было у ворот Судзуки после подачи углового слева, но кое-как хозяевам всё же удалось разрядить обстановку у своих владений.

4' В своей первой контратаке островитяне смогли заработал угловой на левом фланге. Острая подача прошла на голова Пикколи, но Судзуки здорово среагировал и спас свою команду.

3' Не заполнены трибуны "Эннио Тардини", но собравшаяся публика ведёт себя очень активно, так что атмосфера вполне хороша здесь в этот вечер.

2' "Кальяри" сразу всем составом занял позиционную оборону. Пармезанцы попытались развить первую атаку через длинный заброс вперёд в чужую штрафную площадку, но мяч на выходе забрал Скуффет.