Тур: 7. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Феличиани Эрманно
Ход матча
1'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Каприле
Элия
- Основной состав
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Тури КлаудиоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Нгонж СирильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Пас НиколасПолузащитник
-
16 Фадера АлиюПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Джек ФеллипеЗащитник
- Полузащитник
-
14 Джассим АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеск Фабрегас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кварацхелия Хвича
|3
|0.43
|Лукаку Ромелу
|2
|0.29
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0.29
|Мактоминай Скотт
|1
|0.14
|Политано Маттео
|1
|0.14
|Симеоне Джованни
|1
|0.14
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0.14
|Буонджорно Алессандро
|1
|0.14
|Нерес Давид
|0
|0
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|Ррахмани Амир
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|4
|0.57
|Стрефецца Габриэль
|1
|0.14
|Фадера Алию
|1
|0.14
|Белотти Андреа
|1
|0.14
|Пас Николас
|0
|0
|Роберто Серхи
|0
|0
|Маццителли Лука
|0
|0
|Доссена Альберто
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
|Антонио Конте
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морено Альберто
|3
|0
|Роберто Серхи
|2
|0
|Верди Симоне
|1
|0
|Гольданига Эдоардо
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|0
|Энгельхардт Янник
|1
|0
|Перроне Максимо
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Комо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
0
1
Наполи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Комо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
4
Наполи
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Комо
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
3
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
60%
76-90
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
4
36%
1
14%
76-90
Пропущено
4
13
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
25%
2
15%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Наполи - Монца 2:0 Наполи - Палермо 5:0 Ювентус - Наполи 0:0 Кальяри - Наполи 0:4
Наполи - Парма 2:1 Наполи - Болонья 3:0 Верона - Наполи 3:0 Наполи - Модена 0:0 Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0 Наполи - Мантуя 3:0 Наполи - Анауне 4:0 Наполи - Лечче 0:0 Фиорентина - Наполи 2:2 Наполи - Болонья 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Рома 2:2 Эмполи - Наполи 1:0 Наполи - Фрозиноне 2:2
Комо
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Комо - Верона 3:2 Аталанта - Комо 2:3 Комо - Болонья 2:2 Удинезе - Комо 1:0
Кальяри - Комо 1:1 Ювентус - Комо 3:0 Сампдория - Комо 1:1 Комо - Вольфсбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Комо - Козенца 1:1 Модена - Комо 0:0 Комо - Читтаделла 2:1 Сампдория - Комо 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5 Комо - Бари 2:1 Катанзаро - Комо 1:2 Комо - Зюйдтироль 2:0
Результаты матчей
Наполи
Комо
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Наполи
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
12
13
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
42
33
24
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 0
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|5 - 2
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|10.
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 9
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 11
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|19.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|5.
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Милан
|Пулишич Кристиан
|4 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|4 (1)
|Комо
|Кутроне Патрик
|4
|Аталанта
|Ретеги Матео
|4
|Ювентус
|Влахович Душан
|4
|Монца
|Иццо Армандо
|4
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Болонья
|Лукуми Джон
|1 2
|Верона
|Суслов Томаш
|1 2
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Наполи 1:0 Комо
Исход игры
Наполи
95.4% (125)
Ничья
1.5% (2)
Комо
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
46.49% (53)
Меньше
53.51% (61)
Обе команды забьют
Да
32.46% (37)
Нет
67.54% (77)
Популярный счёт
2:0 Наполи
43.5% (57)
2:1 Наполи
17.6% (23)
3:0 Наполи
11.5% (15)
3:1 Наполи
5.3% (7)
1:0 Наполи
3.1% (4)
3:2 Наполи
2.3% (3)
4:1 Наполи
1.5% (2)
4:2 Наполи
1.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!