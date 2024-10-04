Конте может быть доволен своим коллективом. Полностью "Наполи" ситуацию на поле контролирует и почти ничего не позволяет оппоненту.

Пытался Кутроне заработать угловой для своей команды, но игрок неаполитанцев в последний момент убрал ногу от снаряда, позволив тому вылететь за пределы поля.

Политано по правому краю прошел, выполнил передачу на Лукаку, но последний мяч перехватить не успел. Доссена был шикарен на опережении.

Пока в одну калитку игра идет. Футболисты "Наполи" полностью контролируют ситуацию на поле. Им не хватает только второго гола в рамку соперника.

Кварацхелия отдавал передачу на Хвичу с левого края, но футболист сборной Грузии не сумел до мяча дотянуться. Оппоненты выбили сферу в центр поля.

Пас в центр поля получил мяч, после чего нанес удар по рамке соперника - мяч полетел чуть выше мишени. Не самый точный удар мы только что увидели.

И вновь от Хвичи активные действия на левом фланге. Кварацхелия сумел прострелить мяч в центр, где Лукаку в борьбе с оппонентом нарушил правила.

17' А теперь против Ромелу фолят соперники в центре поля. У нас снова остановка в игре. "Наполи" даже не думает разгонять свое наступление тут же.

15' В офсайде оказался сейчас Лукаку. Боковой усмотрел "вне игры" у Ромелу, сорвалась неплохая комбинационная атака "адзурри" в этой ситуации.

14' Неплохо между собой взаимодействуют игроки "Наполи". С фланга на фланг они мяч перекатывают и создают угрозу у ворот своего противника.

13' На Лукаку Политано подавал, но защитники "Комо" с ситуацией разобрались. В высоком прыжке смогли обороны гостей вынести сферу за пределы газона.

11' В руку Кутроне сейчас мяч попал, после чего отскочил к игроку "Наполи". Впрочем, рефери уже дал свисток. Исполнят южане штрафной удар, смотрим.

10' 10 минут отыграли соперники в матче. Снова провели атаку южане сейчас. Из центра последовала подача в центр штрафной, где на выходе сыграл вратарь гостей. Мактоминай подавал.

9' Кутроне является лучшим бомбардиром "Комо" и капитаном по совместительству, но пока ему ничего не удается придумать у ворот соперника.