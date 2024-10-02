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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Наполи
 
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Комо
Прогнозы 45
Наполи 97.8% (44)
X 0% (0)
Комо 2.2% (1)
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Наполи
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Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 3 0.5
Лукаку Ромелу 2 0.33
Ди Лоренцо Джованни 2 0.33
Политано Маттео 1 0.17
Симеоне Джованни 1 0.17
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.17
Буонджорно Алессандро 1 0.17
Нерес Давид 0 0
Спинаццола Леонардо 0 0
Ррахмани Амир 0 0
Мактоминай Скотт 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 4 0.67
Стрефецца Габриэль 1 0.17
Фадера Алию 1 0.17
Белотти Андреа 1 0.17
Пас Николас 0 0
Роберто Серхи 0 0
Маццителли Лука 0 0
Доссена Альберто 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоботка Станислав 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Маццокки Паскуале 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Антонио Конте 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морено Альберто 3 0
Роберто Серхи 2 0
Верди Симоне 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Иовин Алессио 1 0
Сала Марко 1 0
Браунёдер Маттиас 1 0
Ван дер Бремпт Игнасе 1 0
Энгельхардт Янник 1 0
Перроне Максимо 1 0

Результаты матчей

Наполи
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Комо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
1
Наполи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Комо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
4
Наполи
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Комо
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
3
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
60%
76-90

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
4
36%
1
14%
76-90

Пропущено

4
13
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
25%
2
15%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Наполи - Монца 2:0 Наполи - Палермо 5:0 Ювентус - Наполи 0:0 Кальяри - Наполи 0:4
Наполи - Парма 2:1 Наполи - Болонья 3:0 Верона - Наполи 3:0 Наполи - Модена 0:0 Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0 Наполи - Мантуя 3:0 Наполи - Анауне 4:0 Наполи - Лечче 0:0 Фиорентина - Наполи 2:2 Наполи - Болонья 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Рома 2:2 Эмполи - Наполи 1:0 Наполи - Фрозиноне 2:2
Комо
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Комо - Верона 3:2 Аталанта - Комо 2:3 Комо - Болонья 2:2 Удинезе - Комо 1:0
Кальяри - Комо 1:1 Ювентус - Комо 3:0 Сампдория - Комо 1:1 Комо - Вольфсбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Комо - Козенца 1:1 Модена - Комо 0:0 Комо - Читтаделла 2:1 Сампдория - Комо 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5 Комо - Бари 2:1 Катанзаро - Комо 1:2 Комо - Зюйдтироль 2:0

Результаты матчей

Наполи
Комо

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Наполи
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
1
3
1
2
2.5
1
3
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
3
3
2
4
2.5
2
4
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
2.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 9 - 0 12
3.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4.
Интер Милан
 Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
5.
Торино
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
6.
Лацио
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
7.
Удинезе
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
8.
Эмполи
 Заявка 6 2 4 0 5 - 2 10
9.
Рома
 Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
10.
Комо
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
11.
Аталанта
 Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
12.
Фиорентина
 Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
13.
Болонья
 Заявка 6 1 4 1 7 - 9 7
14.
Верона
 Заявка 6 2 0 4 10 - 11 6
15.
Парма
 Заявка 6 1 2 3 10 - 12 5
16.
Дженоа
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
18.
Лечче
 Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
19.
Венеция
 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
20.
Монца
 Заявка 6 0 3 3 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Милан
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
3.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Интер Милан
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
5.
Рома
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Удинезе
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Ювентус
 Заявка 3 1 2 0 3 - 0 5
8.
Фиорентина
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Комо
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
10.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
12.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
13.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
14.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
15.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16.
Болонья
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
17.
Эмполи
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
18.
Дженоа
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
20.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Эмполи
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Интер Милан
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Милан
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Удинезе
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
Аталанта
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Комо
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Кальяри
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
14.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
16.
Фиорентина
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
18.
Парма
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
19.
Лечче
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
20.
Венеция
 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Милан Пулишич Кристиан 4 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 4 (1)
Комо Кутроне Патрик 4
Аталанта Ретеги Матео 4
Ювентус Влахович Душан 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Иццо Армандо 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Болонья Лукуми Джон 1 2
Верона Суслов Томаш 1 2
Аталанта Де Рон Мартен 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Комо от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2024, осталось 2 дня 11 часов 8 минут.



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  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 45
    Наполи 97.8% (44)
    X 0% (0)
    Комо 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи - Комо

    Исход игры
    Наполи
    97.9% (46)
    Ничья
    0% (0)
    Комо
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (18)
    Меньше
    60% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    20% (9)
    Нет
    80% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    55.3% (26)
    3:0 Наполи
    19.1% (9)
    3:1 Наполи
    8.5% (4)
    2:1 Наполи
    8.5% (4)
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